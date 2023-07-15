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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 лип, 2023 13:43
ЛАД написав:
Нужны наёмные работники.
почему в Украине не делают украинских авто, нет Карлов Бенцов или наёмных работников? не знаю по какой причине вы так высоко оцениваете труд наёмного работника, производства отлично переносятся в Азию/Африку, и после чего местные наёмные работники сидят без дела. Ждут следующего Карла Бенца.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 15 лип, 2023 13:44, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 13:43
vitaliiangel написав: Shaman написав:
а про те, що якщо хтось відкрив свій бізнес - той же шиномонтаж/мійку - то йому вже потрібно 5-10 робітників. а якщо виробництво? кількість людей вимірюється сотнями-тисячами на одного підприємця.
смотрите эра индустриализации закончилась. Заводов более чем хватает, и постепенно роботы вытесняют человека с конвеера.
Если каждый не спросит себя "а что я могу", домашние котики станут бездомными, потому что при капитализме владелец капитала думает о своей прибыли, а не о том как трудоустроить Shaman и ЛАД. Хотя бы по этой причине Shamanу и ЛАДу надо подумать а что они будут делать, если безработица достигнет 80% и работы по найму не будет.
Давайте говорить о сегодняшнем
дне.
О безработице 80% я написал здесь - viewtopic.php?p=5598635#p5598635
.
Я до этого не доживу.
А Вы, похоже, даже не представляете себе к каким проблемам это приведёт. Вполне возможно, что придётся законодательно запрещать все "автоматизации".
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ЛАД
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Додано: Суб 15 лип, 2023 13:45
ЛАД написав:
А Вы, похоже, даже не представляете себе к каким проблемам это приведёт.
Вы, похоже, даже не представляете себе что я себе представляю. поэтому с 2016 рисую себе рабочие модели самозанятости, а не бегаю по собеседованиям. Хочу чтобы индекс безработицы меня интересовал, примерно как температура воздуха в Антарктиде.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 15 лип, 2023 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 13:47
vitaliiangel написав: Shaman написав:
а про те, що якщо хтось відкрив свій бізнес - той же шиномонтаж/мійку - то йому вже потрібно 5-10 робітників. а якщо виробництво? кількість людей вимірюється сотнями-тисячами на одного підприємця.
смотрите эра индустриализации закончилась. Заводов более чем хватает, и постепенно роботы вытесняют человека с конвеера.
Если каждый не спросит себя "а что я могу", домашние котики станут бездомными, потому что при капитализме владелец капитала думает о своей прибыли, а не о том как трудоустроить Shaman и ЛАД. Хотя бы по этой причине Shamanу и ЛАДу надо подумать а что они будут делать, если безработица достигнет 80% и работы по найму не будет.
я в тому числі пов'язаний з тим, а як організувати оце роботизоване виробництва - тому планую бути в 20%.
бо щоб замутити бізнес й давати фінансові консультації не вистачає вміння нав'язувати свою думку
хоча епіграф на початку відео цікавий. тому я й кажу, що ринок акцій наразі теж трохи зламався...
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Shaman
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Додано: Суб 15 лип, 2023 13:49
Shaman написав:
бо щоб замутити бізнес й давати фінансові консультації не вистачає вміння нав'язувати свою думку
ЛАД вас этому с удовольствием научит )
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vitaliiangel
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Додано: Суб 15 лип, 2023 13:51
vitaliiangel написав: Shaman написав:
бо щоб замутити бізнес й давати фінансові консультації не вистачає вміння нав'язувати свою думку
ЛАД вас этому с удовольствием научит )
в ЛАД
а інше виховання, такому він не навчить.
та й в мене є внутрішні бар'єри
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Додано: Суб 15 лип, 2023 13:52
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Нужны наёмные работники.
почему в Украине не делают украинских авто, нет Карлов Бенцов или наёмных работников? не знаю по какой причине вы так высоко оцениваете труд наёмного работника, производства отлично переносятся в Азию/Африку, и после чего местные наёмные работники сидят без дела. Ждут следующего Карла Бенца.
Я не даю
никаких оценок.
А Вы ушли от ответа.
Перенос в Азию/Африку не отменяет необходимость наёмных работников
для производства материальных ценностей.
Вопрос переноса связан только с экономической эффективностью.
И, кстати, авто прекрасно производятся и в Европе, и в США, и в Турции.
А холодильники, стиральные машины и пр. быттехнику прекрасно делает, к примеру, та же Польша.
А причины того, что в Украине не делают авто совсем другой вопрос. В первую очередь связанный с тем, что рынки сбыта заняты несколькими автогигантами, число которых со временем только уменьшается.
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ЛАД
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Додано: Суб 15 лип, 2023 13:52
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
А Вы, похоже, даже не представляете себе к каким проблемам это приведёт.
Вы, похоже, даже не представляете себе что я себе представляю. поэтому с 2016 рисую себе рабочие модели самозанятости, а не бегаю по собеседованиям. Хочу чтобы индекс безработицы меня интересовал, примерно как температура воздуха в Антарктиде.
це ваш вибір - й його ніхто не заперечує. але більшість по-перше, зробить інший вибір. по-друге, ті хто зробили інший вибір теж непогано себе почувають
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Додано: Суб 15 лип, 2023 13:53
Shaman написав: vitaliiangel написав: Shaman написав:
бо щоб замутити бізнес й давати фінансові консультації не вистачає вміння нав'язувати свою думку
ЛАД вас этому с удовольствием научит )
в ЛАД
а інше виховання, такому він не навчить.
та й в мене є внутрішні бар'єри
других писателей у меня для вас нет Ⓒ
Shaman написав:
ті хто зробили інший вибір теж непогано себе почувають
зона комфорта это зло. не буду здесь расписывать как с войной закрылся один мой бизнес и на 40% упал другой. Теперь приходится в 3 раза больше напрягать мозги, чтобы выйти хотя бы на довоенный комфорт.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 15 лип, 2023 13:57, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 13:55
ЛАД написав:
А Вы, похоже, даже не представляете себе к каким проблемам это приведёт. Вполне возможно, что придётся законодательно запрещать все "автоматизации"
.
це луддизм. це вже було й це не рішення.
знайдемо інше рішення.
але згоден, це важко, самозайняті робітники таке рішення не знайдуть
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