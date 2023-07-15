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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 941942943944>
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 13:56

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:А Вы, похоже, даже не представляете себе к каким проблемам это приведёт.
Вы, похоже, даже не представляете себе что я себе представляю. поэтому с 2016 рисую себе рабочие модели самозанятости, а не бегаю по собеседованиям. Хочу чтобы индекс безработицы меня интересовал, примерно как температура воздуха в Антарктиде.

Удачи.
Но вряд ли удастся.
Если даже Вы лично будете иметь какую-то работу, то 80% безработных создадут Вам бо-о-ольшие проблемы. Вы, видимо, этого не понимаете.
Поэтому и пишу, что Вы себе даже не представляете.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 14:05

  ЛАД написав:Если даже Вы лично будете иметь какую-то работу, то 80% безработных создадут Вам бо-о-ольшие проблемы
ниже кому написано мне, или 80% потенциально безработным? может таки шото представляю, не?
  vitaliiangel написав:Если каждый не спросит себя "а что я могу", домашние котики станут бездомными, потому что при капитализме владелец капитала думает о своей прибыли, а не о том как трудоустроить Shaman и ЛАД. Хотя бы по этой причине Shamanу и ЛАДу надо подумать а что они будут делать, если безработица достигнет 80% и работы по найму не будет.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 14:07

  Shaman написав:
  ЛАД написав:А Вы, похоже, даже не представляете себе к каким проблемам это приведёт. Вполне возможно, что придётся законодательно запрещать все "автоматизации".

це луддизм. це вже було й це не рішення.
знайдемо інше рішення.
але згоден, це важко, самозайняті робітники таке рішення не знайдуть :)

Не настаиваю на таком решении. Просто как вариант. Согласен, корявый.
Но то, что предлагает Дюрі-бачі:
ИМХО буде життя "по підписці" і кілька рівнів, серед яких, в тому числі, і "базовий" із халявними гуртожитками, столовими і т.д. ()

тоже не решение.
Скорее уж Ваш вариант:
хіба що місяць колонізувати :D

Если хватит ресурсов у человечества. В первую очередь энергетических.

це ж не перший невідомий виклик суспільству.

А Вы знаете, даже не могу припомнить такого принципиально нового вызова в истории.
Пока что все вызовы решались на уровне каменного века - дубину в руки и на врага. Менялась только дубина. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 14:07

  Дюрі-бачі написав:vitaliiangel от Ви й відповіли на своє запитання: сучасність дуже сильно відрізняється від бізнесу, який ще був років 100 чи навіть 20 тому: зараза крупні компанії стежать за всіма і як тільки бачать, що в когось вийшло щось перспективне - одразу гребуть під себе, або душать

я не говорил что мелкий бизнес это легко и просто. Но под лежачий камень вода тоже не течёт .
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 14:10

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Если даже Вы лично будете иметь какую-то работу, то 80% безработных создадут Вам бо-о-ольшие проблемы
ниже кому написано мне, или 80% потенциально безработным? может таки шото представляю, не?
  vitaliiangel написав:Если каждый не спросит себя "а что я могу", домашние котики станут бездомными, потому что при капитализме владелец капитала думает о своей прибыли, а не о том как трудоустроить Shaman и ЛАД. Хотя бы по этой причине Shamanу и ЛАДу надо подумать а что они будут делать, если безработица достигнет 80% и работы по найму не будет.

Ваш ответ не понял.
Но, думаю, что эти 80% (и я в том числе, если бы мне было лет 20-30-40) взяли в руки... условно, вилы и... Вам пришлось бы плохо.
Я понятно ответил, что будут делать "Shaman и ЛАД" и остальные 80% безработных?
Так что проблемы будут у Вас, а не у 80%.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 15 лип, 2023 14:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 14:12

  ЛАД написав:Ваш ответ не понял.
Но, думаю, что эти 80% (и я в том числе, если бы мне было лет 20-30-40) взяли в руки... условно, вилы и... Вам пришлось бы плохо.
Так что проблемы будут у Вас, а не у 80%.

в мире есть страны с высокой безработицей. Не надо выдумывать велосипед, в стиле О.Ляшко

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 15 лип, 2023 14:14, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 14:12

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Нужны наёмные работники.
почему в Украине не делают украинских авто, нет Карлов Бенцов или наёмных работников? не знаю по какой причине вы так высоко оцениваете труд наёмного работника, производства отлично переносятся в Азию/Африку, и после чего местные наёмные работники сидят без дела. Ждут следующего Карла Бенца.

Технологій сучасних нема, да і не було у совку - все або вкрадене або скопійоване - крім водневої бомби а без сучасних технологій вийде дорожче ніж у бенца
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 14:13

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Ваш ответ не понял.
Но, думаю, что эти 80% (и я в том числе, если бы мне было лет 20-30-40) взяли в руки... условно, вилы и... Вам пришлось бы плохо.
Так что проблемы будут у Вас, а не у 80%.

в мире есть страны с высокой безработицей. Не надо выдумывать велосипед, в стиле О.Ляшко гугл в помощь.

Є - в африці але там то революція то війна то зарплатня 50 баксів в місяць
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 14:15

  vitaliiangel написав:
  Дюрі-бачі написав:vitaliiangel от Ви й відповіли на своє запитання: сучасність дуже сильно відрізняється від бізнесу, який ще був років 100 чи навіть 20 тому: зараза крупні компанії стежать за всіма і як тільки бачать, що в когось вийшло щось перспективне - одразу гребуть під себе, або душать

я не говорил что мелкий бизнес это легко и просто. Но под лежачий камень вода тоже не течёт .

Якщо заробляти від 20 тисяч баксів у бізнесі - рано чи пізно до тебе прийдуть податківці, пару запоротих накладних і весь бізнес йде по пісі)
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 14:19

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Ваш ответ не понял.
Но, думаю, что эти 80% (и я в том числе, если бы мне было лет 20-30-40) взяли в руки... условно, вилы и... Вам пришлось бы плохо.
Так что проблемы будут у Вас, а не у 80%.

в мире есть страны с высокой безработицей. Не надо выдумывать велосипед, в стиле О.Ляшко

[img]https://i.ibb.co/v4jgTKJ/5b6b0c09ef5944324ed60952b2ba357f.jpg

Обществоведение Вы в школе явно не учили.
Безработица в современном и патриархальном обществе сильно отличаются.
Когда начинают считать по современным западным методикам безработицу в патриархальном обществе, цифры могут быть любыми, чуть ли не 100%.

Ещё для Вас:
Требуйте работы! Если вам не дают работы — требуйте хлеба! Если вам не дают хлеба — возьмите его сами!
Из выступления Эммы Гольдман на Юнион-сквер Манхэттена в 1893 году

Из Вики - статья "Безработица".
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