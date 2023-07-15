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#<1 ... 941942943944> Додано: Суб 15 лип, 2023 13:56 vitaliiangel написав: ЛАД написав: А Вы, похоже, даже не представляете себе к каким проблемам это приведёт. А Вы, похоже, даже не представляете себе к каким проблемам это приведёт. Вы, похоже, даже не представляете себе что я себе представляю. поэтому с 2016 рисую себе рабочие модели самозанятости, а не бегаю по собеседованиям. Хочу чтобы индекс безработицы меня интересовал, примерно как температура воздуха в Антарктиде. Вы, похоже, даже не представляете себе что я себе представляю. поэтому с 2016 рисую себе рабочие модели самозанятости, а не бегаю по собеседованиям. Хочу чтобы индекс безработицы меня интересовал, примерно как температура воздуха в Антарктиде.

Удачи.

Но вряд ли удастся.

Если даже Вы лично будете иметь какую-то работу, то 80% безработных создадут Вам бо-о-ольшие проблемы. Вы, видимо, этого не понимаете.

Поэтому и пишу, что Вы себе даже не представляете. Удачи.Но вряд ли удастся.Если даже Вы лично будете иметь какую-то работу, то 80% безработных создадут Вам бо-о-ольшие проблемы. Вы, видимо, этого не понимаете.Поэтому и пишу, что Вы себе даже не представляете. ЛАД 2 Повідомлень: 25111 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5069 раз. Подякували: 4722 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 14:05 ЛАД написав: Если даже Вы лично будете иметь какую-то работу, то 80% безработных создадут Вам бо-о-ольшие проблемы Если даже Вы лично будете иметь какую-то работу, то 80% безработных создадут Вам бо-о-ольшие проблемы ниже кому написано мне, или 80% потенциально безработным? может таки шото представляю, не?

vitaliiangel написав: Если каждый не спросит себя "а что я могу", домашние котики станут бездомными, потому что при капитализме владелец капитала думает о своей прибыли, а не о том как трудоустроить Shaman и ЛАД. Хотя бы по этой причине Shamanу и ЛАДу надо подумать а что они будут делать, если безработица достигнет 80% и работы по найму не будет. Если каждый не спросит себя "а что я могу", домашние котики станут бездомными, потому что при капитализме владелец капитала думает о своей прибыли, а не о том как трудоустроить Shaman и ЛАД. Хотя бы по этой причине Shamanу и ЛАДу надо подумать а что они будут делать, если безработица достигнет 80% и работы по найму не будет. ниже кому написано мне, или 80% потенциально безработным? может таки шото представляю, не? vitaliiangel

Повідомлень: 18357 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 14:07 Shaman написав: ЛАД написав: А Вы, похоже, даже не представляете себе к каким проблемам это приведёт. Вполне возможно, что придётся законодательно запрещать все "автоматизации". А Вы, похоже, даже не представляете себе к каким проблемам это приведёт. Вполне возможно, что придётся

це луддизм. це вже було й це не рішення.

знайдемо інше рішення.

але згоден, це важко, самозайняті робітники таке рішення не знайдуть це луддизм. це вже було й це не рішення.знайдемо інше рішення.але згоден, це важко, самозайняті робітники таке рішення не знайдуть

Не настаиваю на таком решении. Просто как вариант. Согласен, корявый.

Но то, что предлагает Дюрі-бачі:

ИМХО буде життя "по підписці" і кілька рівнів, серед яких, в тому числі, і "базовий" із халявними гуртожитками, столовими і т.д. ()

тоже не решение.

Скорее уж Ваш вариант:

хіба що місяць колонізувати

Если хватит ресурсов у человечества. В первую очередь энергетических.



це ж не перший невідомий виклик суспільству.

А Вы знаете, даже не могу припомнить такого принципиально нового вызова в истории.

Пока что все вызовы решались на уровне каменного века - дубину в руки и на врага. Менялась только дубина. Не настаиваю на таком решении. Просто как вариант. Согласен, корявый.Но то, что предлагаеттоже не решение.Скорее уж Ваш вариант:Если хватит ресурсов у человечества. В первую очередь энергетических.А Вы знаете, даже не могу припомнить такого принципиально нового вызова в истории.Пока что все вызовы решались на уровне каменного века - дубину в руки и на врага. Менялась только дубина. ЛАД 2 Повідомлень: 25111 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5069 раз. Подякували: 4722 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 14:07 Дюрі-бачі написав: vitaliiangel от Ви й відповіли на своє запитання: сучасність дуже сильно відрізняється від бізнесу, який ще був років 100 чи навіть 20 тому: зараза крупні компанії стежать за всіма і як тільки бачать, що в когось вийшло щось перспективне - одразу гребуть під себе, або душать от Ви й відповіли на своє запитання: сучасність дуже сильно відрізняється від бізнесу, який ще був років 100 чи навіть 20 тому: зараза крупні компанії стежать за всіма і як тільки бачать, що в когось вийшло щось перспективне - одразу гребуть під себе, або душать

я не говорил что мелкий бизнес это легко и просто. Но под лежачий камень вода тоже не течёт . я не говорил что мелкий бизнес это легко и просто. Но под лежачий камень вода тоже не течёт . vitaliiangel

Повідомлень: 18357 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 14:10 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Если даже Вы лично будете иметь какую-то работу, то 80% безработных создадут Вам бо-о-ольшие проблемы Если даже Вы лично будете иметь какую-то работу, то 80% безработных создадут Вам бо-о-ольшие проблемы ниже кому написано мне, или 80% потенциально безработным? может таки шото представляю, не?

vitaliiangel написав: Если каждый не спросит себя "а что я могу", домашние котики станут бездомными, потому что при капитализме владелец капитала думает о своей прибыли, а не о том как трудоустроить Shaman и ЛАД. Хотя бы по этой причине Shamanу и ЛАДу надо подумать а что они будут делать, если безработица достигнет 80% и работы по найму не будет. Если каждый не спросит себя "а что я могу", домашние котики станут бездомными, потому что при капитализме владелец капитала думает о своей прибыли, а не о том как трудоустроить Shaman и ЛАД. Хотя бы по этой причине Shamanу и ЛАДу надо подумать а что они будут делать, если безработица достигнет 80% и работы по найму не будет. ниже кому написано мне, или 80% потенциально безработным? может таки шото представляю, не?

Ваш ответ не понял.

Но, думаю, что эти 80% (и я в том числе, если бы мне было лет 20-30-40) взяли в руки... условно, вилы и... Вам пришлось бы плохо.

Я понятно ответил, что будут делать "Shaman и ЛАД" и остальные 80% безработных?

Так что проблемы будут у Вас, а не у 80%. Ваш ответ не понял.Но, думаю, что эти 80% (и я в том числе, если бы мне было лет 20-30-40) взяли в руки... условно, вилы и... Вам пришлось бы плохо.Я понятно ответил, что будут делать "Shaman и ЛАД" и остальные 80% безработных?Так что проблемы будут у Вас, а не у 80%. Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 15 лип, 2023 14:13, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 25111 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5069 раз. Подякували: 4722 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 14:12 ЛАД написав: Ваш ответ не понял.

Но, думаю, что эти 80% (и я в том числе, если бы мне было лет 20-30-40) взяли в руки... условно, вилы и... Вам пришлось бы плохо.

Так что проблемы будут у Вас, а не у 80%. Ваш ответ не понял.Но, думаю, что эти 80% (и я в том числе, если бы мне было лет 20-30-40) взяли в руки... условно, вилы и... Вам пришлось бы плохо.Так что проблемы будут у Вас, а не у 80%.

в мире есть страны с высокой безработицей. Не надо выдумывать велосипед, в стиле О.Ляшко



в мире есть страны с высокой безработицей. Не надо выдумывать велосипед, в стиле О.Ляшко Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 15 лип, 2023 14:14, всього редагувалось 3 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 18357 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 14:12 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Нужны наёмные работники. Нужны наёмные работники. почему в Украине не делают украинских авто, нет Карлов Бенцов или наёмных работников? не знаю по какой причине вы так высоко оцениваете труд наёмного работника, производства отлично переносятся в Азию/Африку, и после чего местные наёмные работники сидят без дела. Ждут следующего Карла Бенца. почему в Украине не делают украинских авто, нет Карлов Бенцов или наёмных работников? не знаю по какой причине вы так высоко оцениваете труд наёмного работника, производства отлично переносятся в Азию/Африку, и после чего местные наёмные работники сидят без дела. Ждут следующего Карла Бенца.

Технологій сучасних нема, да і не було у совку - все або вкрадене або скопійоване - крім водневої бомби а без сучасних технологій вийде дорожче ніж у бенца Технологій сучасних нема, да і не було у совку - все або вкрадене або скопійоване - крім водневої бомби а без сучасних технологій вийде дорожче ніж у бенца cherchiltank

Повідомлень: 430 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 14:13 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Ваш ответ не понял.

Но, думаю, что эти 80% (и я в том числе, если бы мне было лет 20-30-40) взяли в руки... условно, вилы и... Вам пришлось бы плохо.

Так что проблемы будут у Вас, а не у 80%. Ваш ответ не понял.Но, думаю, что эти 80% (и я в том числе, если бы мне было лет 20-30-40) взяли в руки... условно, вилы и... Вам пришлось бы плохо.Так что проблемы будут у Вас, а не у 80%.

в мире есть страны с высокой безработицей. Не надо выдумывать велосипед, в стиле О.Ляшко гугл в помощь. в мире есть страны с высокой безработицей. Не надо выдумывать велосипед, в стиле О.Ляшко гугл в помощь.

Є - в африці але там то революція то війна то зарплатня 50 баксів в місяць Є - в африці але там то революція то війна то зарплатня 50 баксів в місяць cherchiltank

Повідомлень: 430 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 14:15 vitaliiangel написав: Дюрі-бачі написав: vitaliiangel от Ви й відповіли на своє запитання: сучасність дуже сильно відрізняється від бізнесу, який ще був років 100 чи навіть 20 тому: зараза крупні компанії стежать за всіма і як тільки бачать, що в когось вийшло щось перспективне - одразу гребуть під себе, або душать от Ви й відповіли на своє запитання: сучасність дуже сильно відрізняється від бізнесу, який ще був років 100 чи навіть 20 тому: зараза крупні компанії стежать за всіма і як тільки бачать, що в когось вийшло щось перспективне - одразу гребуть під себе, або душать

я не говорил что мелкий бизнес это легко и просто. Но под лежачий камень вода тоже не течёт . я не говорил что мелкий бизнес это легко и просто. Но под лежачий камень вода тоже не течёт .

Якщо заробляти від 20 тисяч баксів у бізнесі - рано чи пізно до тебе прийдуть податківці, пару запоротих накладних і весь бізнес йде по пісі) Якщо заробляти від 20 тисяч баксів у бізнесі - рано чи пізно до тебе прийдуть податківці, пару запоротих накладних і весь бізнес йде по пісі) cherchiltank

Повідомлень: 430 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 14:19 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Ваш ответ не понял.

Но, думаю, что эти 80% (и я в том числе, если бы мне было лет 20-30-40) взяли в руки... условно, вилы и... Вам пришлось бы плохо.

Так что проблемы будут у Вас, а не у 80%. Ваш ответ не понял.Но, думаю, что эти 80% (и я в том числе, если бы мне было лет 20-30-40) взяли в руки... условно, вилы и... Вам пришлось бы плохо.Так что проблемы будут у Вас, а не у 80%.

в мире есть страны с высокой безработицей. Не надо выдумывать велосипед, в стиле О.Ляшко



[img]https://i.ibb.co/v4jgTKJ/5b6b0c09ef5944324ed60952b2ba357f.jpg в мире есть страны с высокой безработицей. Не надо выдумывать велосипед, в стиле О.Ляшко[img]https://i.ibb.co/v4jgTKJ/5b6b0c09ef5944324ed60952b2ba357f.jpg

Обществоведение Вы в школе явно не учили.

Безработица в современном и патриархальном обществе сильно отличаются.

Когда начинают считать по современным западным методикам безработицу в патриархальном обществе, цифры могут быть любыми, чуть ли не 100%.



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Требуйте работы! Если вам не дают работы — требуйте хлеба! Если вам не дают хлеба — возьмите его сами!

Из выступления Эммы Гольдман на Юнион-сквер Манхэттена в 1893 году

Из Вики - статья "Безработица". Обществоведение Вы в школе явно не учили.Безработица в современном и патриархальном обществе сильно отличаются.Когда начинают считать по современным западным методикам безработицу в патриархальном обществе, цифры могут быть любыми, чуть ли не 100%.Ещё для Вас:Из Вики - статья "Безработица". ЛАД 2 Повідомлень: 25111 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5069 раз. Подякували: 4722 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 941942943944> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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