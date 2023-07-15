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ЛАД написав:А Вы, похоже, даже не представляете себе к каким проблемам это приведёт.
Вы, похоже, даже не представляете себе что я себе представляю. поэтому с 2016 рисую себе рабочие модели самозанятости, а не бегаю по собеседованиям. Хочу чтобы индекс безработицы меня интересовал, примерно как температура воздуха в Антарктиде.
Удачи. Но вряд ли удастся. Если даже Вы лично будете иметь какую-то работу, то 80% безработных создадут Вам бо-о-ольшие проблемы. Вы, видимо, этого не понимаете. Поэтому и пишу, что Вы себе даже не представляете.
ЛАД написав:Если даже Вы лично будете иметь какую-то работу, то 80% безработных создадут Вам бо-о-ольшие проблемы
ниже кому написано мне, или 80% потенциально безработным? может таки шото представляю, не?
vitaliiangel написав:Если каждый не спросит себя "а что я могу", домашние котики станут бездомными, потому что при капитализме владелец капитала думает о своей прибыли, а не о том как трудоустроить Shaman и ЛАД. Хотя бы по этой причине Shamanу и ЛАДу надо подумать а что они будут делать, если безработица достигнет 80% и работы по найму не будет.
Дюрі-бачі написав:vitaliiangel от Ви й відповіли на своє запитання: сучасність дуже сильно відрізняється від бізнесу, який ще був років 100 чи навіть 20 тому: зараза крупні компанії стежать за всіма і як тільки бачать, що в когось вийшло щось перспективне - одразу гребуть під себе, або душать
я не говорил что мелкий бизнес это легко и просто. Но под лежачий камень вода тоже не течёт .
ЛАД написав:Если даже Вы лично будете иметь какую-то работу, то 80% безработных создадут Вам бо-о-ольшие проблемы
ниже кому написано мне, или 80% потенциально безработным? может таки шото представляю, не?
vitaliiangel написав:Если каждый не спросит себя "а что я могу", домашние котики станут бездомными, потому что при капитализме владелец капитала думает о своей прибыли, а не о том как трудоустроить Shaman и ЛАД. Хотя бы по этой причине Shamanу и ЛАДу надо подумать а что они будут делать, если безработица достигнет 80% и работы по найму не будет.
Ваш ответ не понял. Но, думаю, что эти 80% (и я в том числе, если бы мне было лет 20-30-40) взяли в руки... условно, вилы и... Вам пришлось бы плохо. Я понятно ответил, что будут делать "Shaman и ЛАД" и остальные 80% безработных? Так что проблемы будут у Вас, а не у 80%.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 15 лип, 2023 14:13, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Ваш ответ не понял. Но, думаю, что эти 80% (и я в том числе, если бы мне было лет 20-30-40) взяли в руки... условно, вилы и... Вам пришлось бы плохо. Так что проблемы будут у Вас, а не у 80%.
в мире есть страны с высокой безработицей. Не надо выдумывать велосипед, в стиле О.Ляшко
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 15 лип, 2023 14:14, всього редагувалось 3 разів.
почему в Украине не делают украинских авто, нет Карлов Бенцов или наёмных работников? не знаю по какой причине вы так высоко оцениваете труд наёмного работника, производства отлично переносятся в Азию/Африку, и после чего местные наёмные работники сидят без дела. Ждут следующего Карла Бенца.
Технологій сучасних нема, да і не було у совку - все або вкрадене або скопійоване - крім водневої бомби а без сучасних технологій вийде дорожче ніж у бенца
ЛАД написав:Ваш ответ не понял. Но, думаю, что эти 80% (и я в том числе, если бы мне было лет 20-30-40) взяли в руки... условно, вилы и... Вам пришлось бы плохо. Так что проблемы будут у Вас, а не у 80%.
в мире есть страны с высокой безработицей. Не надо выдумывать велосипед, в стиле О.Ляшко гугл в помощь.
Є - в африці але там то революція то війна то зарплатня 50 баксів в місяць
Дюрі-бачі написав:vitaliiangel от Ви й відповіли на своє запитання: сучасність дуже сильно відрізняється від бізнесу, який ще був років 100 чи навіть 20 тому: зараза крупні компанії стежать за всіма і як тільки бачать, що в когось вийшло щось перспективне - одразу гребуть під себе, або душать
я не говорил что мелкий бизнес это легко и просто. Но под лежачий камень вода тоже не течёт .
Якщо заробляти від 20 тисяч баксів у бізнесі - рано чи пізно до тебе прийдуть податківці, пару запоротих накладних і весь бізнес йде по пісі)
ЛАД написав:Ваш ответ не понял. Но, думаю, что эти 80% (и я в том числе, если бы мне было лет 20-30-40) взяли в руки... условно, вилы и... Вам пришлось бы плохо. Так что проблемы будут у Вас, а не у 80%.
в мире есть страны с высокой безработицей. Не надо выдумывать велосипед, в стиле О.Ляшко
Обществоведение Вы в школе явно не учили. Безработица в современном и патриархальном обществе сильно отличаются. Когда начинают считать по современным западным методикам безработицу в патриархальном обществе, цифры могут быть любыми, чуть ли не 100%.
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