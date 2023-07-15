Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 941942943944 Додано: Суб 15 лип, 2023 14:37 ЛАД в 1893 году. а сейчас какой? что то изменилось за это время? vitaliiangel

Повідомлень: 18357 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 14:47 vitaliiangel написав: ЛАД в 1893 году. а сейчас какой? что то изменилось за это время? в 1893 году. а сейчас какой? что то изменилось за это время?

В этом отношении ни-че-го.

И даже не с 1893, а с 1793 и раньше. В этом отношении ни-че-го.И даже не с 1893, а с 1793 и раньше. ЛАД 2 Повідомлень: 25111 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5069 раз. Подякували: 4722 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 14:48 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Но то, что предлагает Дюрі-бачі:

ИМХО буде життя "по підписці" і кілька рівнів, серед яких, в тому числі, і "базовий" із халявними гуртожитками, столовими і т.д. ()



тоже не решение. Но то, что предлагает Дюрі-бачі:ИМХО буде життя "по підписці" і кілька рівнів, серед яких, в тому числі, і "базовий" із халявними гуртожитками, столовими і т.д. ()тоже не решение.

Його демо версія у вигляді продуктових талонів і гетто в США чудово працює. Його демо версія у вигляді продуктових талонів і гетто в США чудово працює. Дюрі-бачі

Повідомлень: 964 З нами з: 29.07.22 Подякував: 107 раз. Подякували: 93 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 14:51 Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: Но то, что предлагает Дюрі-бачі:

ИМХО буде життя "по підписці" і кілька рівнів, серед яких, в тому числі, і "базовий" із халявними гуртожитками, столовими і т.д. ()



тоже не решение. Но то, что предлагает Дюрі-бачі:ИМХО буде життя "по підписці" і кілька рівнів, серед яких, в тому числі, і "базовий" із халявними гуртожитками, столовими і т.д. ()тоже не решение.

Його демо версія у вигляді продуктових талонів і гетто в США чудово працює. Його демо версія у вигляді продуктових талонів і гетто в США чудово працює.

Относительно небольшие объёмы. Но проблемы всё равно есть. Относительно небольшие объёмы. Но проблемы всё равно есть. ЛАД 2 Повідомлень: 25111 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5069 раз. Подякували: 4722 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 14:55 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: что то изменилось за это время? что то изменилось за это время?

Все капець як змінилось буквально за 20 років. Це тоді можна було взяти і забрати хліб (золото), а ще буквально кілька років і влада (диктатор/держава/корпоорація) :

1. зможе обнулити людину 1 кліком клавіші і залити без грошей, житла, зв'язку...

2. зможе відстежити всіх потенційних лідерів бунту засобами Штучного інтелекту. Все капець як змінилось буквально за 20 років. Це тоді можна було взяти і забрати хліб (золото), а ще буквально кілька років і влада (диктатор/держава/корпоорація) :1. зможе обнулити людину 1 кліком клавіші і залити без грошей, житла, зв'язку...2. зможе відстежити всіх потенційних лідерів бунту засобами Штучного інтелекту. Дюрі-бачі

Повідомлень: 964 З нами з: 29.07.22 Подякував: 107 раз. Подякували: 93 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 15:10 Дюрі-бачі написав: зможе відстежити всіх потенційних лідерів бунту засобами Штучного інтелекту. зможе відстежити всіх потенційних лідерів бунту засобами Штучного інтелекту. это вы ЛАДу скажите

ЛАД написав: Но, думаю, что эти 80% (и я в том числе, если бы мне было лет 20-30-40) взяли в руки... условно, вилы и... Вам пришлось бы плохо. Но, думаю, что эти 80% (и я в том числе, если бы мне было лет 20-30-40) взяли в руки... условно, вилы и... Вам пришлось бы плохо. что с ними будет после нажатия нужной кнопки. это вы ЛАДу скажитечто с ними будет после нажатия нужной кнопки. vitaliiangel

Повідомлень: 18357 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 15:16 vitaliiangel написав: Дюрі-бачі написав: зможе відстежити всіх потенційних лідерів бунту засобами Штучного інтелекту. зможе відстежити всіх потенційних лідерів бунту засобами Штучного інтелекту. это вы ЛАДу скажите

ЛАД написав: Но, думаю, что эти 80% (и я в том числе, если бы мне было лет 20-30-40) взяли в руки... условно, вилы и... Вам пришлось бы плохо. Но, думаю, что эти 80% (и я в том числе, если бы мне было лет 20-30-40) взяли в руки... условно, вилы и... Вам пришлось бы плохо. что с ними будет после нажатия нужной кнопки. это вы ЛАДу скажитечто с ними будет после нажатия нужной кнопки.

А что было 6 января 2021 года? Ничего. Так это были мелочи.

Не нашлось "нужной кнопки"? А что было 6 января 2021 года? Ничего. Так это были мелочи.Не нашлось "нужной кнопки"? ЛАД 2 Повідомлень: 25111 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5069 раз. Подякували: 4722 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 941942943944 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 1 гістьМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор