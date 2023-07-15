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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 941942943944
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 14:37

ЛАД в 1893 году. а сейчас какой? что то изменилось за это время?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 14:47

  vitaliiangel написав:ЛАД в 1893 году. а сейчас какой? что то изменилось за это время?

В этом отношении ни-че-го.
И даже не с 1893, а с 1793 и раньше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 14:48

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:Но то, что предлагает Дюрі-бачі:
ИМХО буде життя "по підписці" і кілька рівнів, серед яких, в тому числі, і "базовий" із халявними гуртожитками, столовими і т.д. ()

тоже не решение.

Його демо версія у вигляді продуктових талонів і гетто в США чудово працює.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 14:51

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Но то, что предлагает Дюрі-бачі:
ИМХО буде життя "по підписці" і кілька рівнів, серед яких, в тому числі, і "базовий" із халявними гуртожитками, столовими і т.д. ()

тоже не решение.

Його демо версія у вигляді продуктових талонів і гетто в США чудово працює.

Относительно небольшие объёмы. Но проблемы всё равно есть.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 14:55

Re: Еміграція, заробітчанство

  vitaliiangel написав:что то изменилось за это время?

Все капець як змінилось буквально за 20 років. Це тоді можна було взяти і забрати хліб (золото), а ще буквально кілька років і влада (диктатор/держава/корпоорація) :
1. зможе обнулити людину 1 кліком клавіші і залити без грошей, житла, зв'язку...
2. зможе відстежити всіх потенційних лідерів бунту засобами Штучного інтелекту.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 15:10

  Дюрі-бачі написав:зможе відстежити всіх потенційних лідерів бунту засобами Штучного інтелекту.
это вы ЛАДу скажите
  ЛАД написав:Но, думаю, что эти 80% (и я в том числе, если бы мне было лет 20-30-40) взяли в руки... условно, вилы и... Вам пришлось бы плохо.
что с ними будет после нажатия нужной кнопки.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 15:16

  vitaliiangel написав:
  Дюрі-бачі написав:зможе відстежити всіх потенційних лідерів бунту засобами Штучного інтелекту.
это вы ЛАДу скажите
  ЛАД написав:Но, думаю, что эти 80% (и я в том числе, если бы мне было лет 20-30-40) взяли в руки... условно, вилы и... Вам пришлось бы плохо.
что с ними будет после нажатия нужной кнопки.

А что было 6 января 2021 года? Ничего. Так это были мелочи.
Не нашлось "нужной кнопки"?
ЛАД
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  #<1 ... 941942943944
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