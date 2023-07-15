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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 лип, 2023 14:37
ЛАД в 1893 году. а сейчас какой? что то изменилось за это время?
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vitaliiangel
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Додано: Суб 15 лип, 2023 14:47
vitaliiangel написав:ЛАД
в 1893 году. а сейчас какой? что то изменилось за это время?
В этом отношении ни-че-го.
И даже не с 1893, а с 1793 и раньше.
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ЛАД
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Додано: Суб 15 лип, 2023 14:48
ЛАД написав:
Но то, что предлагает Дюрі-бачі:
ИМХО буде життя "по підписці" і кілька рівнів, серед яких, в тому числі, і "базовий" із халявними гуртожитками, столовими і т.д. ()
тоже не решение.
Його демо версія у вигляді продуктових талонів і гетто в США чудово працює.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 14:51
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Но то, что предлагает Дюрі-бачі:
ИМХО буде життя "по підписці" і кілька рівнів, серед яких, в тому числі, і "базовий" із халявними гуртожитками, столовими і т.д. ()
тоже не решение.
Його демо версія у вигляді продуктових талонів і гетто в США чудово працює.
Относительно небольшие объёмы. Но проблемы всё равно есть.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 14:55
vitaliiangel написав:
что то изменилось за это время?
Все капець як змінилось буквально за 20 років. Це тоді можна було взяти і забрати хліб (золото), а ще буквально кілька років і влада (диктатор/держава/корпоорація) :
1. зможе обнулити людину 1 кліком клавіші і залити без грошей, житла, зв'язку...
2. зможе відстежити всіх потенційних лідерів бунту засобами Штучного інтелекту.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 15:10
Дюрі-бачі написав:
зможе відстежити всіх потенційних лідерів бунту засобами Штучного інтелекту.
это вы ЛАДу скажите
ЛАД написав:
Но, думаю, что эти 80% (и я в том числе, если бы мне было лет 20-30-40) взяли в руки... условно, вилы и... Вам пришлось бы плохо.
что с ними будет после нажатия нужной кнопки.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 15:16
vitaliiangel написав: Дюрі-бачі написав:
зможе відстежити всіх потенційних лідерів бунту засобами Штучного інтелекту.
это вы ЛАДу скажите
ЛАД написав:
Но, думаю, что эти 80% (и я в том числе, если бы мне было лет 20-30-40) взяли в руки... условно, вилы и... Вам пришлось бы плохо.
что с ними будет после нажатия нужной кнопки.
А что было 6 января 2021 года? Ничего. Так это были мелочи.
Не нашлось "нужной кнопки"?
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ЛАД
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