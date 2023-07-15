По Куает отримало дозволів всього 800 тис. українців .
Цифри вражають, звичайно не всі поїдуть, але все ж таки подавались.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 16:10
Re: Еміграція, заробітчанство
По Куает отримало дозволів всього 800 тис. українців .
Цифри вражають, звичайно не всі поїдуть, але все ж таки подавались.
Додано: Суб 15 лип, 2023 16:22
Re: Еміграція, заробітчанство
Зараз з України поїхало більше 8 млн. десь половина з них може вернутись, а поїхати хочуть ще 5-6 млн. I поки я не особливо бачу передумов для зміни цього (плана для зменшення кількості бажаючих поїхати).
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 15 лип, 2023 16:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 15 лип, 2023 16:40
Честно говоря, даже не предполагал такой порядок цифр, думал, что раза в три меньше планирующих в Канаду.
В Германии наших начинают потихоньку подталкивать на работу с последующим сменой 24 статьи на рабочую визу. Собирают на консультации, отмечают у кого какая специальность. На днях приехали к знакомым две родственницы лет 40-45. Работают под Берлином на птицефабрике - упаковка курятины по пакетам. Ну как упаковка... после автомата поправляют, если что-то торчит в сторону. 35 часов в неделю, на руки получают порядка 2000 евро в месяц. Жилье снимают за 250 евро на человека от фабрики. Язык не нужен. Довольны, как слоны.
Пока в планах за год собрать 30 тыс.
Додано: Суб 15 лип, 2023 16:59
Поїдуть менше половини з тих, що подавались, тому що багато хто подавались "на всяк випадок" та "шоб було".
Хочуть, але не факт, що зможуть. Як не крути, але виїзд за кордон потребує наявності певної кількості грошей (подушка безпеки) та сприятливих обставин (відсутність хворих батьків чи якогось господарства, яке не можна залишити надовго тощо). Вагомий фактор - робота, хз як за кордоном може статися. Коротше, не вірю, що ті 5-6 млн., які хочуть виїхати, зможуть вдало це зробити, про швидко нема й мови.
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