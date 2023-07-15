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#<1 ... 943944945946947> Додано: Суб 15 лип, 2023 16:22 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Цифри вражають, звичайно не всі поїдуть, але все ж таки подавались Цифри вражають, звичайно не всі поїдуть, але все ж таки подавались

Зараз з України поїхало більше 8 млн. десь половина з них може вернутись, а поїхати хочуть ще 5-6 млн. I поки я не особливо бачу передумов для зміни цього (плана для зменшення кількості бажаючих поїхати). Зараз з України поїхало більше 8 млн. десь половина з них може вернутись, а поїхати хочуть ще 5-6 млн. I поки я не особливо бачу передумов для зміни цього (плана для зменшення кількості бажаючих поїхати). Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 15 лип, 2023 16:43, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 966 З нами з: 29.07.22 Подякував: 108 раз. Подякували: 93 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 16:40 BIGor написав: По Куает отримало дозволів всього 800 тис. українців .

Цифри вражають, звичайно не всі поїдуть, але все ж таки подавались. По Куает отримало дозволів всьогоЦифри вражають, звичайно не всі поїдуть, але все ж таки подавались.

Честно говоря, даже не предполагал такой порядок цифр, думал, что раза в три меньше планирующих в Канаду.

В Германии наших начинают потихоньку подталкивать на работу с последующим сменой 24 статьи на рабочую визу. Собирают на консультации, отмечают у кого какая специальность. На днях приехали к знакомым две родственницы лет 40-45. Работают под Берлином на птицефабрике - упаковка курятины по пакетам. Ну как упаковка... после автомата поправляют, если что-то торчит в сторону. 35 часов в неделю, на руки получают порядка 2000 евро в месяц. Жилье снимают за 250 евро на человека от фабрики. Язык не нужен. Довольны, как слоны.

Пока в планах за год собрать 30 тыс. Честно говоря, даже не предполагал такой порядок цифр, думал, что раза в три меньше планирующих в Канаду.В Германии наших начинают потихоньку подталкивать на работу с последующим сменой 24 статьи на рабочую визу. Собирают на консультации, отмечают у кого какая специальность. На днях приехали к знакомым две родственницы лет 40-45. Работают под Берлином на птицефабрике - упаковка курятины по пакетам. Ну как упаковка... после автомата поправляют, если что-то торчит в сторону. 35 часов в неделю, на руки получают порядка 2000 евро в месяц. Жилье снимают за 250 евро на человека от фабрики. Язык не нужен. Довольны, как слоны.Пока в планах за год собрать 30 тыс. antey1969 1

Повідомлень: 11939 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1662 раз. Подякували: 3561 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 16:59 BIGor написав: Цифри вражають, звичайно не всі поїдуть, але все ж таки подавались Цифри вражають, звичайно не всі поїдуть, але все ж таки подавались

Поїдуть менше половини з тих, що подавались, тому що багато хто подавались "на всяк випадок" та "шоб було".

Дюрі-бачі написав: Зараз з України поїхало більше 8 млн. десь половина з них може вернутись, а поїхати хочуть ще 5-6 млн. ы поки я не особливо бачу передумов для зміни цього. Зараз з України поїхало більше 8 млн. десь половина з них може вернутись, а поїхати хочуть ще 5-6 млн. ы поки я не особливо бачу передумов для зміни цього.

Хочуть, але не факт, що зможуть. Як не крути, але виїзд за кордон потребує наявності певної кількості грошей (подушка безпеки) та сприятливих обставин (відсутність хворих батьків чи якогось господарства, яке не можна залишити надовго тощо). Вагомий фактор - робота, хз як за кордоном може статися. Коротше, не вірю, що ті 5-6 млн., які хочуть виїхати, зможуть вдало це зробити, про швидко нема й мови. Поїдуть менше половини з тих, що подавались, тому що багато хто подавались "на всяк випадок" та "шоб було".Хочуть, але не факт, що зможуть. Як не крути, але виїзд за кордон потребує наявності певної кількості грошей (подушка безпеки) та сприятливих обставин (відсутність хворих батьків чи якогось господарства, яке не можна залишити надовго тощо). Вагомий фактор - робота, хз як за кордоном може статися. Коротше, не вірю, що ті 5-6 млн., які хочуть виїхати, зможутьце зробити, пронема й мови. fler

Повідомлень: 4019 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1140 раз. Подякували: 1295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 17:19 antey1969 написав: BIGor написав: По Куает отримало дозволів всього 800 тис. українців .

Цифри вражають, звичайно не всі поїдуть, але все ж таки подавались. По Куает отримало дозволів всьогоЦифри вражають, звичайно не всі поїдуть, але все ж таки подавались.

Честно говоря, даже не предполагал такой порядок цифр, думал, что раза в три меньше планирующих в Канаду.

В Германии наших начинают потихоньку подталкивать на работу с последующим сменой 24 статьи на рабочую визу. Собирают на консультации, отмечают у кого какая специальность. На днях приехали к знакомым две родственницы лет 40-45. Работают под Берлином на птицефабрике - упаковка курятины по пакетам. Ну как упаковка... после автомата поправляют, если что-то торчит в сторону. 35 часов в неделю, на руки получают порядка 2000 евро в месяц. Жилье снимают за 250 евро на человека от фабрики. Язык не нужен. Довольны, как слоны.

Пока в планах за год собрать 30 тыс. Честно говоря, даже не предполагал такой порядок цифр, думал, что раза в три меньше планирующих в Канаду.В Германии наших начинают потихоньку подталкивать на работу с последующим сменой 24 статьи на рабочую визу. Собирают на консультации, отмечают у кого какая специальность. На днях приехали к знакомым две родственницы лет 40-45. Работают под Берлином на птицефабрике - упаковка курятины по пакетам. Ну как упаковка... после автомата поправляют, если что-то торчит в сторону. 35 часов в неделю, на руки получают порядка. Жилье снимают зана человека от фабрики. Язык не нужен. Довольны, как слоны.Пока в планах за год собрать

на двох планують зібрати, чи на кожного? їдять теж на фабриці? на двох планують зібрати, чи на кожного? їдять теж на фабриці? Shaman

Повідомлень: 3820 З нами з: 29.09.19 Подякував: 459 раз. Подякували: 1081 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 17:25 ЛАД написав: це ж не перший невідомий виклик суспільству.

А Вы знаете, даже не могу припомнить такого принципиально нового вызова в истории.

Пока что все вызовы решались на уровне каменного века - дубину в руки и на врага. Менялась только дубина. А Вы знаете, даже не могу припомнить такого принципиально нового вызова в истории.Пока что все вызовы решались на уровне каменного века -. Менялась только дубина.

взагалі-то зараз світ на межі знову зробити цей крок.



бо ці зміни створили багато протирічь, й офіс простих рішень - це проблема не лише України. тому парад лідерів-популістів схильних до авторитарного керування в різних країнах, навіть розвинених, дуже збільшує ризик простого вирішення питань пошуком винних... взагалі-то зараз світ на межі знову зробити цей крок.бо ці зміни створили багато протирічь, й офіс простих рішень - це проблема не лише України. тому парад лідерів-популістів схильних до авторитарного керування в різних країнах, навіть розвинених, дуже збільшує ризик простого вирішення питань пошуком винних... Shaman

Повідомлень: 3820 З нами з: 29.09.19 Подякував: 459 раз. Подякували: 1081 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 17:30 cherchiltank написав: vitaliiangel написав: Дюрі-бачі написав: vitaliiangel от Ви й відповіли на своє запитання: сучасність дуже сильно відрізняється від бізнесу, який ще був років 100 чи навіть 20 тому: зараза крупні компанії стежать за всіма і як тільки бачать, що в когось вийшло щось перспективне - одразу гребуть під себе, або душать от Ви й відповіли на своє запитання: сучасність дуже сильно відрізняється від бізнесу, який ще був років 100 чи навіть 20 тому: зараза крупні компанії стежать за всіма і як тільки бачать, що в когось вийшло щось перспективне - одразу гребуть під себе, або душать

я не говорил что мелкий бизнес это легко и просто. Но под лежачий камень вода тоже не течёт . я не говорил что мелкий бизнес это легко и просто. Но под лежачий камень вода тоже не течёт .

Якщо заробляти від 20 тисяч баксів у бізнесі - рано чи пізно до тебе прийдуть податківці, пару запоротих накладних і весь бізнес йде по пісі) Якщо заробляти від 20 тисяч баксів у бізнесі - рано чи пізно до тебе прийдуть податківці, пару запоротих накладних і весь бізнес йде по пісі)

це вже схоже на байки зі склепу.



вже досить достатньо бізнесів такого розміру, а податкова зараз трохи обмежена в своєму безпределі. чи не забувайте казати, що "взаємодія" з податковою є, але викликана тим, що й бізнесмен десь зрізав кути - це ж ми теж не вилікували? це вже схоже на байки зі склепу.вже досить достатньо бізнесів такого розміру, а податкова зараз трохи обмежена в своєму безпределі. чи не забувайте казати, що "взаємодія" з податковою є, але викликана тим, що й бізнесмен десь зрізав кути - це ж ми теж не вилікували? Shaman

Повідомлень: 3820 З нами з: 29.09.19 Подякував: 459 раз. Подякували: 1081 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 17:36 Re: Еміграція, заробітчанство Раніше блокували по ндс аж гай шумів, повірте не все так просто - ти можеш бути кришталево чесним а контрагент ні - ось тебе за компанію і хлопнуть, навіть якщо ти пʼятий в ланцюжку cherchiltank

Повідомлень: 434 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 17:41 cherchiltank написав: Раніше блокували по ндс аж гай шумів, повірте не все так просто - ти можеш бути кришталево чесним а контрагент ні - ось тебе за компанію і хлопнуть, навіть якщо ти пʼятий в ланцюжку Раніше блокували по ндс аж гай шумів, повірте не все так просто - ти можеш бути кришталево чесним а контрагент ні - ось тебе за компанію і хлопнуть, навіть якщо ти пʼятий в ланцюжку

те що було раніше, й п'ятий в ланцюжку - це вже минуло з впровадженням електронного адміністрування ПДВ.



поточні проблеми з реєстрацією - оце черговий бзик податкової. це дурня, згоден.

але питання з * - а чого податкова так лютує? може чарівне слово "скрутки"? те що було раніше, й п'ятий в ланцюжку - це вже минуло з впровадженням електронного адміністрування ПДВ.поточні проблеми з реєстрацією - оце черговий бзик податкової. це дурня, згоден.але питання з * - а чого податкова так лютує? може чарівне слово "скрутки"? Shaman

Повідомлень: 3820 З нами з: 29.09.19 Подякував: 459 раз. Подякували: 1081 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 17:54 Shaman написав: cherchiltank написав: Раніше блокували по ндс аж гай шумів, повірте не все так просто - ти можеш бути кришталево чесним а контрагент ні - ось тебе за компанію і хлопнуть, навіть якщо ти пʼятий в ланцюжку Раніше блокували по ндс аж гай шумів, повірте не все так просто - ти можеш бути кришталево чесним а контрагент ні - ось тебе за компанію і хлопнуть, навіть якщо ти пʼятий в ланцюжку

те що було раніше, й п'ятий в ланцюжку - це вже минуло з впровадженням електронного адміністрування ПДВ.



поточні проблеми з реєстрацією - оце черговий бзик податкової. це дурня, згоден.

але питання з * - а чого податкова так лютує? може чарівне слово "скрутки"? те що було раніше, й п'ятий в ланцюжку - це вже минуло з впровадженням електронного адміністрування ПДВ.поточні проблеми з реєстрацією - оце черговий бзик податкової. це дурня, згоден.але питання з * - а чого податкова так лютує? може чарівне слово "скрутки"?

Ну так на одного зі скрутками луплять пʼятьох без Ну так на одного зі скрутками луплять пʼятьох без cherchiltank

Повідомлень: 434 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 18:20 vitaliiangel написав: Shaman написав: а питання, краще працювати на дядю чи на себе, це як куриця та яйце - воно вічне, й немає однозначної відповіді а питання, краще працювати на дядю чи на себе, це як куриця та яйце - воно вічне, й немає однозначної відповіді быть свободной птицей или попугаем в клетке. Действительно неоднозначно. Работая на дядю появляется хрупкий баланс взаимозависимости, пока ты нужен фирме и на замену никого нет, можно получить заслуженное уважение в т.ч. материальное.



Но вот приходит другой руководитель и начинает всех менять на своих людей, соответственно тебя ногой под зад. И все твои заслуги и годы титанического труда обнуляются несколькими простыми словами.



Вызывают тихую жалость реально хорошие специалисты, которые не могут открыть своё дело. Вынуждены пресмыкаться и рассказывать как оно в клетке жить хорошо. Я не имею кого то из форумчан в виду, у меня достаточно таких знакомых вне форума.



Конечно если специалист слабоват тут свой бизнес противопоказан - завалят рекламациями, исками и прочим гемором. Таким только и остаётся что работать на дядю на каком то узком участке, где ни на что не влияешь. Дурачков везде любят и терпят, внутреннюю конкуренцию никто не отменял.





Я не хочу судьбу иную.

Мне ни на что не променять

Ту заводскую проходную,

Что в люди вывела меня. © быть свободной птицей или попугаем в клетке. Действительно неоднозначно. Работая на дядю появляется хрупкий баланс взаимозависимости, пока ты нужен фирме и на замену никого нет, можно получить заслуженное уважение в т.ч. материальное.Но вот приходит другой руководитель и начинает всех менять на своих людей, соответственно тебя ногой под зад. И все твои заслуги и годы титанического труда обнуляются несколькими простыми словами.Вызывают тихую жалость реально хорошие специалисты, которые не могут открыть своё дело. Вынуждены пресмыкаться и рассказывать как оно в клетке жить хорошо. Я не имею кого то из форумчан в виду, у меня достаточно таких знакомых вне форума.Конечно если специалист слабоват тут свой бизнес противопоказан - завалят рекламациями, исками и прочим гемором. Таким только и остаётся что работать на дядю на каком то узком участке, где ни на что не влияешь. Дурачков везде любят и терпят, внутреннюю конкуренцию никто не отменял.Я не хочу судьбу иную.Мне ни на что не променятьТу заводскую проходную,Что в люди вывела меня. ©

не бачу особливої різниці,

є там в Кіосакі якись так званий квадрант,

та що бізнесмен, що самозайнятий, що найманий, не мають кешфло...

є кешфлю - ти на коню,

нема кешфла - нема кіна (с) мойо, не тільки ти можеш стіхі стіхать не бачу особливої різниці,є там в Кіосакі якись так званий квадрант,та що бізнесмен, що самозайнятий, що найманий, не мають кешфло...є кешфлю - ти на коню,нема кешфла - нема кіна (с) мойо, не тільки ти можеш стіхі стіхать flyman

Повідомлень: 31919 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1517 раз. Подякували: 2674 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 943944945946947> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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