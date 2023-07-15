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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 лип, 2023 16:22
BIGor написав:
Цифри вражають, звичайно не всі поїдуть, але все ж таки подавались
Зараз з України поїхало більше 8 млн. десь половина з них може вернутись, а поїхати хочуть ще 5-6 млн. I поки я не особливо бачу передумов для зміни цього (плана для зменшення кількості бажаючих поїхати).
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 15 лип, 2023 16:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 16:40
BIGor написав:
По Куает отримало дозволів всього 800 тис. українців
.
Цифри вражають, звичайно не всі поїдуть, але все ж таки подавались.
Честно говоря, даже не предполагал такой порядок цифр, думал, что раза в три меньше планирующих в Канаду.
В Германии наших начинают потихоньку подталкивать на работу с последующим сменой 24 статьи на рабочую визу. Собирают на консультации, отмечают у кого какая специальность. На днях приехали к знакомым две родственницы лет 40-45. Работают под Берлином на птицефабрике - упаковка курятины по пакетам. Ну как упаковка... после автомата поправляют, если что-то торчит в сторону. 35 часов в неделю, на руки получают порядка 2000 евро в месяц. Жилье снимают за 250 евро на человека от фабрики. Язык не нужен. Довольны, как слоны.
Пока в планах за год собрать 30 тыс.
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antey1969
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Додано: Суб 15 лип, 2023 16:59
BIGor написав:
Цифри вражають, звичайно не всі поїдуть, але все ж таки подавались
Поїдуть менше половини з тих, що подавались, тому що багато хто подавались "на всяк випадок" та "шоб було".
Дюрі-бачі написав:
Зараз з України поїхало більше 8 млн. десь половина з них може вернутись, а поїхати хочуть ще 5-6 млн. ы поки я не особливо бачу передумов для зміни цього.
Хочуть, але не факт, що зможуть. Як не крути, але виїзд за кордон потребує наявності певної кількості грошей (подушка безпеки) та сприятливих обставин (відсутність хворих батьків чи якогось господарства, яке не можна залишити надовго тощо). Вагомий фактор - робота, хз як за кордоном може статися. Коротше, не вірю, що ті 5-6 млн., які хочуть виїхати, зможуть вдало
це зробити, про швидко
нема й мови.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 17:19
antey1969 написав: BIGor написав:
По Куает отримало дозволів всього 800 тис. українців
.
Цифри вражають, звичайно не всі поїдуть, але все ж таки подавались.
Честно говоря, даже не предполагал такой порядок цифр, думал, что раза в три меньше планирующих в Канаду.
В Германии наших начинают потихоньку подталкивать на работу с последующим сменой 24 статьи на рабочую визу. Собирают на консультации, отмечают у кого какая специальность. На днях приехали к знакомым две родственницы лет 40-45. Работают под Берлином на птицефабрике - упаковка курятины по пакетам. Ну как упаковка... после автомата поправляют, если что-то торчит в сторону. 35 часов в неделю, на руки получают порядка 2000 евро в месяц
. Жилье снимают за 250 евро
на человека от фабрики. Язык не нужен. Довольны, как слоны.
Пока в планах за год собрать 30 тыс
.
на двох планують зібрати, чи на кожного? їдять теж на фабриці?
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Shaman
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Додано: Суб 15 лип, 2023 17:25
ЛАД написав:
це ж не перший невідомий виклик суспільству.
А Вы знаете, даже не могу припомнить такого принципиально нового вызова в истории.
Пока что все вызовы решались на уровне каменного века - дубину в руки и на врага
. Менялась только дубина.
взагалі-то зараз світ на межі знову зробити цей крок.
бо ці зміни створили багато протирічь, й офіс простих рішень - це проблема не лише України. тому парад лідерів-популістів схильних до авторитарного керування в різних країнах, навіть розвинених, дуже збільшує ризик простого вирішення питань пошуком винних...
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Shaman
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Додано: Суб 15 лип, 2023 17:30
cherchiltank написав: vitaliiangel написав: Дюрі-бачі написав:vitaliiangel
от Ви й відповіли на своє запитання: сучасність дуже сильно відрізняється від бізнесу, який ще був років 100 чи навіть 20 тому: зараза крупні компанії стежать за всіма і як тільки бачать, що в когось вийшло щось перспективне - одразу гребуть під себе, або душать
я не говорил что мелкий бизнес это легко и просто. Но под лежачий камень вода тоже не течёт .
Якщо заробляти від 20 тисяч баксів у бізнесі - рано чи пізно до тебе прийдуть податківці, пару запоротих накладних і весь бізнес йде по пісі)
це вже схоже на байки зі склепу.
вже досить достатньо бізнесів такого розміру, а податкова зараз трохи обмежена в своєму безпределі. чи не забувайте казати, що "взаємодія" з податковою є, але викликана тим, що й бізнесмен десь зрізав кути - це ж ми теж не вилікували?
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Додано: Суб 15 лип, 2023 17:36
Раніше блокували по ндс аж гай шумів, повірте не все так просто - ти можеш бути кришталево чесним а контрагент ні - ось тебе за компанію і хлопнуть, навіть якщо ти пʼятий в ланцюжку
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Додано: Суб 15 лип, 2023 17:41
cherchiltank написав:
Раніше блокували по ндс аж гай шумів, повірте не все так просто - ти можеш бути кришталево чесним а контрагент ні - ось тебе за компанію і хлопнуть, навіть якщо ти пʼятий в ланцюжку
те що було раніше, й п'ятий в ланцюжку - це вже минуло з впровадженням електронного адміністрування ПДВ.
поточні проблеми з реєстрацією - оце черговий бзик податкової. це дурня, згоден.
але питання з * - а чого податкова так лютує? може чарівне слово "скрутки"?
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Shaman
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Додано: Суб 15 лип, 2023 17:54
Shaman написав: cherchiltank написав:
Раніше блокували по ндс аж гай шумів, повірте не все так просто - ти можеш бути кришталево чесним а контрагент ні - ось тебе за компанію і хлопнуть, навіть якщо ти пʼятий в ланцюжку
те що було раніше, й п'ятий в ланцюжку - це вже минуло з впровадженням електронного адміністрування ПДВ.
поточні проблеми з реєстрацією - оце черговий бзик податкової. це дурня, згоден.
але питання з * - а чого податкова так лютує? може чарівне слово "скрутки"?
Ну так на одного зі скрутками луплять пʼятьох без
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Додано: Суб 15 лип, 2023 18:20
vitaliiangel написав: Shaman написав:
а питання, краще працювати на дядю чи на себе, це як куриця та яйце - воно вічне, й немає однозначної відповіді
быть свободной птицей или попугаем в клетке. Действительно неоднозначно. Работая на дядю появляется хрупкий баланс взаимозависимости, пока ты нужен фирме и на замену никого нет, можно получить заслуженное уважение в т.ч. материальное.
Но вот приходит другой руководитель и начинает всех менять на своих людей, соответственно тебя ногой под зад. И все твои заслуги и годы титанического труда обнуляются несколькими простыми словами.
Вызывают тихую жалость реально хорошие специалисты, которые не могут открыть своё дело. Вынуждены пресмыкаться и рассказывать как оно в клетке жить хорошо. Я не имею кого то из форумчан в виду, у меня достаточно таких знакомых вне форума.
Конечно если специалист слабоват тут свой бизнес противопоказан - завалят рекламациями, исками и прочим гемором. Таким только и остаётся что работать на дядю на каком то узком участке, где ни на что не влияешь. Дурачков везде любят и терпят, внутреннюю конкуренцию никто не отменял.
Я не хочу судьбу иную.
Мне ни на что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня. ©
не бачу особливої різниці,
є там в Кіосакі якись так званий квадрант,
та що бізнесмен, що самозайнятий, що найманий, не мають кешфло... є кешфлю - ти на коню,
нема кешфла - нема кіна
(с) мойо, не тільки ти можеш стіхі стіхать
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flyman
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