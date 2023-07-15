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vitaliiangel написав:акое нужно образование, чтобы открыть автоматическую мойку для авто или шиномонтаж? Или это не бизнесы?
Тут потрібно ризикувати. Звісно добре чути історії успіху від виживших, але не потрібно забувати, що на кожного успішного бізнесмену є 3 банкроти (в США) [https://www.businessdit.com/small-business-failure-statistics/ ]. І одне діло коли ти про...фукав власні кошти із "заначки", але ж є ті, хто відкриває бізнес на чужі...
у кожного успішного бізнесу є свій спонсор (с) теж мойо, конспектуйте
Shaman написав:...... але так, є тенденція, що зі зростанням автоматизації виробництва, доля людей самозайнятих або у дрібному бізнесі зростає. в якийсь момент почнеться й базовий дохід. але це наслідок подальшого розвитку суспільства - люди би з задоволенням й далі працювали в компаніях
Боюсь, что с ростом автоматизации, роботизации и пр. "...заций" человечество ещё столкнётся с колоссальными проблемами. И как они буду решаться пока никто себе не представляет. И, думаю, даже приличный базовый доход не спасёт и не поможет. Но пока это вопрос будущего. Хорошо бы отдалённого. Потому что это задача, с которой человечество не сталкивалось никогда в истории. Нет никаких даже подходов к решению.
з розвитком автоматизації ... настане те про що так довго ... більшовики ... від кожного по здібностям, кожному по потребам ... (базовий дохід? нє?)
Shaman написав:а про те, що якщо хтось відкрив свій бізнес - той же шиномонтаж/мійку - то йому вже потрібно 5-10 робітників. а якщо виробництво? кількість людей вимірюється сотнями-тисячами на одного підприємця.
смотрите эра индустриализации закончилась. Заводов более чем хватает, и постепенно роботы вытесняют человека с конвеера.
Если каждый не спросит себя "а что я могу", домашние котики станут бездомными, потому что при капитализме владелец капитала думает о своей прибыли, а не о том как трудоустроить Shaman и ЛАД. Хотя бы по этой причине Shamanу и ЛАДу надо подумать а что они будут делать, если безработица достигнет 80% и работы по найму не будет.
Віталіан, а хто буде споживати? щоб те що виробить капіталіст, треба щоб хтось купив, а гроші заробляють роботи, а не людина. Звідки попит?
ЛАД написав:Если даже Вы лично будете иметь какую-то работу, то 80% безработных создадут Вам бо-о-ольшие проблемы
ниже кому написано мне, или 80% потенциально безработным? может таки шото представляю, не?
vitaliiangel написав:Если каждый не спросит себя "а что я могу", домашние котики станут бездомными, потому что при капитализме владелец капитала думает о своей прибыли, а не о том как трудоустроить Shaman и ЛАД. Хотя бы по этой причине Shamanу и ЛАДу надо подумать а что они будут делать, если безработица достигнет 80% и работы по найму не будет.
Ваш ответ не понял. Но, думаю, что эти 80% (и я в том числе, если бы мне было лет 20-30-40) взяли в руки... условно, вилы и... Вам пришлось бы плохо. Я понятно ответил, что будут делать "Shaman и ЛАД" и остальные 80% безработных? Так что проблемы будут у Вас, а не у 80%.
варіантів багато, якщо не придумають нічого, то утилізація традиційна (епідемія, війна), або гуманна (обмеження народжуваності, в тому числі через "вакцинацію", або урбанізацію та високі ціни на житло, або 72 гендера але заборона "він і вона")
flyman написав:Віталіан, а хто буде споживати? щоб те що виробить капіталіст, треба щоб хтось купив, а гроші заробляють роботи, а не людина. Звідки попит?
кредитное рабство, не, не слышал? или думаешь на шарабан всё будет.
вообще есть теория что в будущем государств не будет, а будут корпорации. соответственно демократиям придёт конец и способов выжить будет всего два, идти в найм и жить по правилам корпорации или делать что-то самому. Ближе к натуральому хозяйству.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 15 лип, 2023 18:47, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:что то изменилось за это время?
Все капець як змінилось буквально за 20 років. Це тоді можна було взяти і забрати хліб (золото), а ще буквально кілька років і влада (диктатор/держава/корпоорація) : 1. зможе обнулити людину 1 кліком клавіші і залити без грошей, житла, зв'язку... 2. зможе відстежити всіх потенційних лідерів бунту засобами Штучного інтелекту.