Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 944945946947> Додано: Суб 15 лип, 2023 18:25 vitaliiangel написав: Shaman написав: це відповідний склад характеру. це відповідний склад характеру. какой склад характера у парикмахера или сантехника, которые работают на себя? не выдумывай. какой склад характера у парикмахера или сантехника, которые работают на себя? не выдумывай.

це не бізнес, а самозайнятий, дві великих різниці (або 4 маленьких), як кажуть в Одесі це не бізнес, а самозайнятий, дві великих різниці (або 4 маленьких), як кажуть в Одесі flyman

Повідомлень: 31919 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1517 раз. Подякували: 2674 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 18:26 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: Взрослый здоровый мужик выбирает судьбу домашней кошки Взрослый здоровый мужик выбирает судьбу домашней кошки

коте коте flyman

Повідомлень: 31919 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1517 раз. Подякували: 2674 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 18:28 flyman написав: є кешфлю - ти на коню,

нема кешфла - нема кіна (с) мойо, не тільки ти можеш стіхі стіхать є кешфлю - ти на коню,нема кешфла - нема кіна (с) мойо, не тільки ти можеш стіхі стіхать

https://rozetka.com.ua/80430003/p80430003/

ЛАД а это вам

https://rozetka.com.ua/83714736/p83714736/ ЛАД а это вам Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 15 лип, 2023 18:33, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 18361 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 18:29 Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав: акое нужно образование, чтобы открыть автоматическую мойку для авто или шиномонтаж? Или это не бизнесы? акое нужно образование, чтобы открыть автоматическую мойку для авто или шиномонтаж? Или это не бизнесы?

Тут потрібно ризикувати. Звісно добре чути історії успіху від виживших, але не потрібно забувати, що на кожного успішного бізнесмену є 3 банкроти (в США) [ https://www.businessdit.com/small-business-failure-statistics/ ]. І одне діло коли ти про...фукав власні кошти із "заначки", але ж є ті, хто відкриває бізнес на чужі... Тут потрібноЗвісно добре чути історії успіху від виживших, але не потрібно забувати, що на кожного успішного бізнесмену є 3 банкроти (в США) []. І одне діло коли ти про...фукав власні кошти із "заначки", але ж є ті, хто відкриває бізнес на чужі...

у кожного успішного бізнесу є свій спонсор (с) теж мойо, конспектуйте у кожного успішного бізнесу є свій спонсор (с) теж мойо, конспектуйте flyman

Повідомлень: 31919 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1517 раз. Подякували: 2674 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 18:30 flyman написав: у кожного успішного бізнесу є свій спонсор (с) теж мойо, конспектуйте у кожного успішного бізнесу є свій спонсор (с) теж мойо, конспектуйте хотаб согласился стать твоим спонсором? хотаб согласился стать твоим спонсором? vitaliiangel

Повідомлень: 18361 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 18:33 ЛАД написав: Shaman написав: ......

але так, є тенденція, що зі зростанням автоматизації виробництва, доля людей самозайнятих або у дрібному бізнесі зростає. в якийсь момент почнеться й базовий дохід. але це наслідок подальшого розвитку суспільства - люди би з задоволенням й далі працювали в компаніях ......але так, є тенденція, що зі зростанням автоматизації виробництва, доля людей самозайнятих або у дрібному бізнесі зростає. в якийсь момент почнеться й базовий дохід. але це наслідок подальшого розвитку суспільства - люди би з задоволенням й далі працювали в компаніях

Боюсь, что с ростом автоматизации, роботизации и пр. "...заций" человечество ещё столкнётся с колоссальными проблемами. И как они буду решаться пока никто себе не представляет. И, думаю, даже приличный базовый доход не спасёт и не поможет.

Но пока это вопрос будущего. Хорошо бы отдалённого.

Потому что это задача, с которой человечество не сталкивалось никогда в истории. Нет никаких даже подходов к решению. Боюсь, что с ростом автоматизации, роботизации и пр. "...заций" человечество ещё столкнётся с колоссальными проблемами. И как они буду решаться пока никто себе не представляет. И, думаю, даже приличный базовый доход не спасёт и не поможет.Но пока это вопрос будущего. Хорошо бы отдалённого.Потому что это задача, с которой человечество не сталкивалось никогда в истории. Нет никаких даже подходов к решению.

з розвитком автоматизації ... настане те про що так довго ... більшовики ... від кожного по здібностям, кожному по потребам ... (базовий дохід? нє?) з розвитком автоматизації ... настане те про що так довго ... більшовики ... від кожного по здібностям, кожному по потребам ... (базовий дохід? нє?) flyman

Повідомлень: 31919 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1517 раз. Подякували: 2674 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 18:36 vitaliiangel написав: Shaman написав: а про те, що якщо хтось відкрив свій бізнес - той же шиномонтаж/мійку - то йому вже потрібно 5-10 робітників. а якщо виробництво? кількість людей вимірюється сотнями-тисячами на одного підприємця. а про те, що якщо хтось відкрив свій бізнес - той же шиномонтаж/мійку - то йому вже потрібно 5-10 робітників. а якщо виробництво? кількість людей вимірюється сотнями-тисячами на одного підприємця. смотрите эра индустриализации закончилась. Заводов более чем хватает, и постепенно роботы вытесняют человека с конвеера.



Если каждый не спросит себя "а что я могу", домашние котики станут бездомными, потому что при капитализме владелец капитала думает о своей прибыли, а не о том как трудоустроить Shaman и ЛАД. Хотя бы по этой причине Shamanу и ЛАДу надо подумать а что они будут делать, если безработица достигнет 80% и работы по найму не будет. смотрите эра индустриализации закончилась. Заводов более чем хватает, и постепенно роботы вытесняют человека с конвеера.Если каждый не спросит себя "а что я могу", домашние котики станут бездомными, потому что при капитализме владелец капитала думает о своей прибыли, а не о том как трудоустроить Shaman и ЛАД. Хотя бы по этой причине Shamanу и ЛАДу надо подумать а что они будут делать, если безработица достигнет 80% и работы по найму не будет.

Віталіан, а хто буде споживати?

щоб те що виробить капіталіст, треба щоб хтось купив, а гроші заробляють роботи, а не людина. Звідки попит? Віталіан, а хто буде споживати?щоб те що виробить капіталіст, треба щоб хтось купив, а гроші заробляють роботи, а не людина. Звідки попит? flyman

Повідомлень: 31919 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1517 раз. Подякували: 2674 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 18:40 ЛАД написав: vitaliiangel написав: ЛАД написав: Если даже Вы лично будете иметь какую-то работу, то 80% безработных создадут Вам бо-о-ольшие проблемы Если даже Вы лично будете иметь какую-то работу, то 80% безработных создадут Вам бо-о-ольшие проблемы ниже кому написано мне, или 80% потенциально безработным? может таки шото представляю, не?

vitaliiangel написав: Если каждый не спросит себя "а что я могу", домашние котики станут бездомными, потому что при капитализме владелец капитала думает о своей прибыли, а не о том как трудоустроить Shaman и ЛАД. Хотя бы по этой причине Shamanу и ЛАДу надо подумать а что они будут делать, если безработица достигнет 80% и работы по найму не будет. Если каждый не спросит себя "а что я могу", домашние котики станут бездомными, потому что при капитализме владелец капитала думает о своей прибыли, а не о том как трудоустроить Shaman и ЛАД. Хотя бы по этой причине Shamanу и ЛАДу надо подумать а что они будут делать, если безработица достигнет 80% и работы по найму не будет. ниже кому написано мне, или 80% потенциально безработным? может таки шото представляю, не?

Ваш ответ не понял.

Но, думаю, что эти 80% (и я в том числе, если бы мне было лет 20-30-40) взяли в руки... условно, вилы и... Вам пришлось бы плохо.

Я понятно ответил, что будут делать "Shaman и ЛАД" и остальные 80% безработных?

Так что проблемы будут у Вас, а не у 80%. Ваш ответ не понял.Но, думаю, что эти 80% (и я в том числе, если бы мне было лет 20-30-40) взяли в руки... условно, вилы и... Вам пришлось бы плохо.Я понятно ответил, что будут делать "Shaman и ЛАД" и остальные 80% безработных?Так что проблемы будут у Вас, а не у 80%.

варіантів багато, якщо не придумають нічого, то утилізація традиційна (епідемія, війна), або гуманна (обмеження народжуваності, в тому числі через "вакцинацію", або урбанізацію та високі ціни на житло, або 72 гендера але заборона "він і вона") варіантів багато, якщо не придумають нічого, то утилізація традиційна (епідемія, війна), або гуманна (обмеження народжуваності, в тому числі через "вакцинацію", або урбанізацію та високі ціни на житло, або 72 гендера але заборона "він і вона") flyman

Повідомлень: 31919 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1517 раз. Подякували: 2674 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 18:42 flyman написав: Віталіан, а хто буде споживати?

щоб те що виробить капіталіст, треба щоб хтось купив, а гроші заробляють роботи, а не людина. Звідки попит? Віталіан, а хто буде споживати?щоб те що виробить капіталіст, треба щоб хтось купив, а гроші заробляють роботи, а не людина. Звідки попит? кредитное рабство, не, не слышал?

или думаешь на шарабан всё будет.



вообще есть теория что в будущем государств не будет, а будут корпорации. соответственно демократиям придёт конец и способов выжить будет всего два, идти в найм и жить по правилам корпорации или делать что-то самому. Ближе к натуральому хозяйству. кредитное рабство, не, не слышал?или думаешь на шарабан всё будет.вообще есть теория что в будущем государств не будет, а будут корпорации. соответственно демократиям придёт конец и способов выжить будет всего два, идти в найм и жить по правилам корпорации или делать что-то самому. Ближе к натуральому хозяйству. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 15 лип, 2023 18:47, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 18361 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 18:43 Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав: что то изменилось за это время? что то изменилось за это время?

Все капець як змінилось буквально за 20 років. Це тоді можна було взяти і забрати хліб (золото), а ще буквально кілька років і влада (диктатор/держава/корпоорація) :

1. зможе обнулити людину 1 кліком клавіші і залити без грошей, житла, зв'язку...

2. зможе відстежити всіх потенційних лідерів бунту засобами Штучного інтелекту. Все капець як змінилось буквально за 20 років. Це тоді можна було взяти і забрати хліб (золото), а ще буквально кілька років і влада (диктатор/держава/корпоорація) :1. зможе обнулити людину 1 кліком клавіші і залити без грошей, житла, зв'язку...2. зможе відстежити всіх потенційних лідерів бунту засобами Штучного інтелекту.

блажєн кто вєруєт блажєн кто вєруєт flyman

Повідомлень: 31919 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1517 раз. Подякували: 2674 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 944945946947> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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