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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 944945946947948>
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 18:25

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:це відповідний склад характеру.
какой склад характера у парикмахера или сантехника, которые работают на себя? не выдумывай.

це не бізнес, а самозайнятий, дві великих різниці (або 4 маленьких), як кажуть в Одесі
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 18:26

Re: Еміграція, заробітчанство

  vitaliiangel написав:Взрослый здоровый мужик выбирает судьбу домашней кошки

коте
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 18:29

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:акое нужно образование, чтобы открыть автоматическую мойку для авто или шиномонтаж? Или это не бизнесы?

Тут потрібно ризикувати. Звісно добре чути історії успіху від виживших, але не потрібно забувати, що на кожного успішного бізнесмену є 3 банкроти (в США) [https://www.businessdit.com/small-business-failure-statistics/ ]. І одне діло коли ти про...фукав власні кошти із "заначки", але ж є ті, хто відкриває бізнес на чужі...

у кожного успішного бізнесу є свій спонсор (с) теж мойо, конспектуйте
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 18:30

  flyman написав:у кожного успішного бізнесу є свій спонсор (с) теж мойо, конспектуйте
хотаб согласился стать твоим спонсором?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 18:33

  ЛАД написав:
  Shaman написав:......
але так, є тенденція, що зі зростанням автоматизації виробництва, доля людей самозайнятих або у дрібному бізнесі зростає. в якийсь момент почнеться й базовий дохід. але це наслідок подальшого розвитку суспільства - люди би з задоволенням й далі працювали в компаніях 8)

Боюсь, что с ростом автоматизации, роботизации и пр. "...заций" человечество ещё столкнётся с колоссальными проблемами. И как они буду решаться пока никто себе не представляет. И, думаю, даже приличный базовый доход не спасёт и не поможет.
Но пока это вопрос будущего. Хорошо бы отдалённого.
Потому что это задача, с которой человечество не сталкивалось никогда в истории. Нет никаких даже подходов к решению.

з розвитком автоматизації ... настане те про що так довго ... більшовики ... від кожного по здібностям, кожному по потребам ... (базовий дохід? нє?)
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 18:36

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:а про те, що якщо хтось відкрив свій бізнес - той же шиномонтаж/мійку - то йому вже потрібно 5-10 робітників. а якщо виробництво? кількість людей вимірюється сотнями-тисячами на одного підприємця.
смотрите эра индустриализации закончилась. Заводов более чем хватает, и постепенно роботы вытесняют человека с конвеера.

Если каждый не спросит себя "а что я могу", домашние котики станут бездомными, потому что при капитализме владелец капитала думает о своей прибыли, а не о том как трудоустроить Shaman и ЛАД. Хотя бы по этой причине Shamanу и ЛАДу надо подумать а что они будут делать, если безработица достигнет 80% и работы по найму не будет.

Віталіан, а хто буде споживати?
щоб те що виробить капіталіст, треба щоб хтось купив, а гроші заробляють роботи, а не людина. Звідки попит?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 18:40

  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Если даже Вы лично будете иметь какую-то работу, то 80% безработных создадут Вам бо-о-ольшие проблемы
ниже кому написано мне, или 80% потенциально безработным? может таки шото представляю, не?
  vitaliiangel написав:Если каждый не спросит себя "а что я могу", домашние котики станут бездомными, потому что при капитализме владелец капитала думает о своей прибыли, а не о том как трудоустроить Shaman и ЛАД. Хотя бы по этой причине Shamanу и ЛАДу надо подумать а что они будут делать, если безработица достигнет 80% и работы по найму не будет.

Ваш ответ не понял.
Но, думаю, что эти 80% (и я в том числе, если бы мне было лет 20-30-40) взяли в руки... условно, вилы и... Вам пришлось бы плохо.
Я понятно ответил, что будут делать "Shaman и ЛАД" и остальные 80% безработных?
Так что проблемы будут у Вас, а не у 80%.

варіантів багато, якщо не придумають нічого, то утилізація традиційна (епідемія, війна), або гуманна (обмеження народжуваності, в тому числі через "вакцинацію", або урбанізацію та високі ціни на житло, або 72 гендера але заборона "він і вона")
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 18:43

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:что то изменилось за это время?

Все капець як змінилось буквально за 20 років. Це тоді можна було взяти і забрати хліб (золото), а ще буквально кілька років і влада (диктатор/держава/корпоорація) :
1. зможе обнулити людину 1 кліком клавіші і залити без грошей, житла, зв'язку...
2. зможе відстежити всіх потенційних лідерів бунту засобами Штучного інтелекту.

блажєн кто вєруєт
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 18:44

  fler написав:
  Дюрі-бачі написав:Зараз з України поїхало більше 8 млн. десь половина з них може вернутись, а поїхати хочуть ще 5-6 млн. ы поки я не особливо бачу передумов для зміни цього.

Хочуть, але не факт, що зможуть. Як не крути, але виїзд за кордон потребує наявності певної кількості грошей (подушка безпеки) та сприятливих обставин (відсутність хворих батьків чи якогось господарства, яке не можна залишити надовго тощо). Вагомий фактор - робота, хз як за кордоном може статися. Коротше, не вірю, що ті 5-6 млн., які хочуть виїхати, зможуть вдало це зробити, про швидко нема й мови.

Чого так песимистично? Українці дуже трудолюбиві люди, так у всіх країнах ціняться.
До речі, про що мовиться коли вдало? Це має бути власне житло + робота не менш 2 кує міс?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 18:45

  Сибарит написав:
  vitaliiangel написав:Если каждый не спросит себя "а что я могу"

Я сейчас напишу совершенно аморальную и демотивирующую мысль, которая вызовет резкое неприятие.
Главный вопрос, с которого надо начинать: "Чего я хочу"
А уже потом пытаться подтянуть под желания возможности.
А дальше окажется, что продвигать некую модель поведения совершенно бессмысленно.

И коль тема об эмиграции, должен заметить, что человек живущий под мостом в Калифорнии может быть абсолютно счастлив и не иметь никакого желания морочить себе голову бизнесом :)

не так,
який стиль життя я хочу вести (як варіант, домашній кот, чи вільний коте бомж, і так до нескінченності... в кінці-кінців багаті теж плачуть)
flyman
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