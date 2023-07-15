|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 лип, 2023 19:03
antey1969 написав: BIGor написав:
По Куает отримало дозволів всього 800 тис. українців
.
Цифри вражають, звичайно не всі поїдуть, але все ж таки подавались.
Честно говоря, даже не предполагал такой порядок цифр, думал, что раза в три меньше планирующих в Канаду.
В Германии наших начинают потихоньку подталкивать на работу с последующим сменой 24 статьи на рабочую визу. Собирают на консультации, отмечают у кого какая специальность. На днях приехали к знакомым две родственницы лет 40-45. Работают под Берлином на птицефабрике - упаковка курятины по пакетам. Ну как упаковка... после автомата поправляют, если что-то торчит в сторону. 35 часов в неделю, на руки получают порядка 2000 евро в месяц. Жилье снимают за 250 евро на человека от фабрики. Язык не нужен. Довольны, как слоны.
Пока в планах за год собрать 30 тыс.
зберуть і що далі? куплять житло у ФРН? навряд чи, а в Україні можуть.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 31916
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1517 раз.
- Подякували: 2674 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 15 лип, 2023 19:21
flyman написав:
зберуть і що далі? куплять житло у ФРН? навряд чи, а в Україні можуть.
Більшість моїх колег / знайомих які зараз працюють в Німеччині планують зібрати кілька десятків тисяч Є для першого внеску за іпотеку десь в Чехії, Італії, навіть в Болгарії, але не в Україні.
В них величезне бажання повернутись було в квітні-травні 2022 і повністю воно зникло десь в листопаді (коли пішли блекаути)
І наші політики навіть не обіцяють після перемоги 2 ключові речі, які категорично відбивають бажання повертатись:
1. Гарантії безпеки (ніколи знову війні).
2. Індексацію доходів, щоб середня зарплата дорівнювала європейській.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 15 лип, 2023 19:29, всього редагувалось 3 разів.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 967
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 лип, 2023 19:27
BIGor написав:
По Куает отримало дозволів всього 800 тис. українців
Ще не всім видали хто подавав документи в травні, тож врешті має бути більше
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 33405
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1392 раз.
- Подякували: 7785 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Суб 15 лип, 2023 19:35
ЛАД написав: барабашов написав:
.........
А что он ел на зарплату в 4000(это на моменте было хоть больше минималки?) и как оплачивал коммуналку? В какой сфере он был технолог?
Хочу напомнить, что в 2017 средняя зарплата по Украине была до конца лета в районе 6800, а минимальная 3200.
Если учесть даже официальный
индекс инфляции с 2017 по 2022, то тогдашние 4000 соответствуют сегодняшним 7600. Тоже немного, но на еду и коммуналку хватит. Скромно.
Стоит заметить, что официальному индексу инфляции не особо доверяю, по-моему, он заметно занижен.
Что касается спора, что лучше (точнее будет - как надо) - работать на себя или "на дядю", присоединюсь к Shaman
питання, краще працювати на дядю чи на себе, це як куриця та яйце - воно вічне, й немає однозначної відповіді. окрім того, що за статистикою підприємцями можуть бути 10-20%, а інші - на дядю чи на державу. тому навіть не хочу витрачати час. я за працювати на дядю
.
Цифру точно не помню, мне кажется, встречал цифру, что способны к предпринимательству не более 10%. Но дело даже не в этом. Не могут все быть предпринимателями - кто тогда будет работать? Всё же явно дворников, рабочих, сантехников, продавцов и т.п. надо намного больше чем предпринимателей. В любом обществе.
Я ни в коем случае не хочу никого унизить за работу на кого-то, в данный момент сам такой.
Но очень рекомендую помнить про связку "колено-зад".
И в первую очередь думать о своей семье.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 15001
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7792 раз.
- Подякували: 4764 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Суб 15 лип, 2023 19:48
BIGor написав: fler написав: Дюрі-бачі написав:
Зараз з України поїхало більше 8 млн. десь половина з них може вернутись, а поїхати хочуть ще 5-6 млн. .
Хочуть, але не факт, що зможуть. Як не крути, але виїзд за кордон потребує наявності певної кількості грошей (подушка безпеки) та сприятливих обставин (відсутність хворих батьків чи якогось господарства, яке не можна залишити надовго тощо). Вагомий фактор - робота, хз як за кордоном може статися. Коротше, не вірю, що ті 5-6 млн., які хочуть виїхати, зможуть вдало
це зробити, про швидко
нема й мови.
Чого так песимистично? Українці дуже трудолюбиві люди, так у всіх країнах ціняться.
До речі, про що мовиться коли вдало
? Це має бути власне житло + робота не менш 2 кує міс?
Вдало - це коли їм вдалося досягнути мети виїзду - влаштуватися там, куди вони виїхали та забезпечувати своє життя. Яке житло і робота - то у кожного своя планка.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4021
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1140 раз.
- Подякували: 1295 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 лип, 2023 19:49
antey1969 написав:
Работают под Берлином на птицефабрике - упаковка курятины по пакетам. Ну как упаковка... после автомата поправляют, если что-то торчит в сторону. 35 часов в неделю, на руки получают порядка 2000 евро в месяц.
Я от щось не розумію, в мене донька вивчилася у Франції, отримала їх освіту ( фахову), працює офіційно за безстроковим контрактом, з людьми, не на заводі з прцєю для нерозуміючих мову, отримує на руки десь 1700. Каже що багато французів років до 30 живуть на таку зарплату. Має страховку, платить податки, знімає житло. Інколи захожу в цю гілку і бачу цифри якісь нереальні. Проясніть що не так
Якось багато тут пишуть про Європу, м'яко кажучі, нівідповідного.
Довольны, как слоны.
Пока в планах за год собрать 30 тыс.
2000Х12 це зовсім не 30 тисяч
Востаннє редагувалось d44
в Суб 15 лип, 2023 19:53, всього редагувалось 1 раз.
-
d44
-
-
- Повідомлень: 182
- З нами з: 07.03.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 15 лип, 2023 19:52
Faceless написав: BIGor написав:
По Куает отримало дозволів всього 800 тис. українців
Ще не всім видали хто подавав документи в травні, тож врешті має бути більше
Faceless, ви б туди поїхали, якщо б вас випустили за кордон зараз або трохи пізніше?
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4021
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1140 раз.
- Подякували: 1295 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 лип, 2023 19:55
повтор
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 15 лип, 2023 20:07, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25118
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5069 раз.
- Подякували: 4722 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Суб 15 лип, 2023 19:56
antey1969 написав: BIGor написав:
По Куает отримало дозволів всього 800 тис. українців
.
Цифри вражають, звичайно не всі поїдуть, але все ж таки подавались.
Честно говоря, даже не предполагал такой порядок цифр, думал, что раза в три меньше планирующих в Канаду.
В Германии наших начинают потихоньку подталкивать на работу с последующим сменой 24 статьи на рабочую визу. Собирают на консультации, отмечают у кого какая специальность. На днях приехали к знакомым две родственницы лет 40-45. Работают под Берлином на птицефабрике - упаковка курятины по пакетам. Ну как упаковка... после автомата поправляют, если что-то торчит в сторону. 35 часов в неделю, на руки получают порядка 2000 евро в месяц. Жилье снимают за 250 евро на человека от фабрики. Язык не нужен. Довольны, как слоны.
Пока в планах за год собрать 30 тыс.
На двоих?
А потом? Домой или остаться?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25118
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5069 раз.
- Подякували: 4722 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Суб 15 лип, 2023 19:58
Shaman написав: ЛАД написав:
це ж не перший невідомий виклик суспільству.
А Вы знаете, даже не могу припомнить такого принципиально нового вызова в истории.
Пока что все вызовы решались на уровне каменного века - дубину в руки и на врага
. Менялась только дубина.
взагалі-то зараз світ на межі знову зробити цей крок.
бо ці зміни створили багато протирічь, й офіс простих рішень - це проблема не лише України. тому парад лідерів-популістів схильних до авторитарного керування в різних країнах, навіть розвинених, дуже збільшує ризик простого вирішення питань пошуком винних...
Вы правы.
Но это не решит проблемы.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25118
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5069 раз.
- Подякували: 4722 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
і 5 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|