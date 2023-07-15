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#<1 ... 945946947948> Додано: Суб 15 лип, 2023 19:03 antey1969 написав: BIGor написав: По Куает отримало дозволів всього 800 тис. українців .

Цифри вражають, звичайно не всі поїдуть, але все ж таки подавались. По Куает отримало дозволів всьогоЦифри вражають, звичайно не всі поїдуть, але все ж таки подавались.

Честно говоря, даже не предполагал такой порядок цифр, думал, что раза в три меньше планирующих в Канаду.

В Германии наших начинают потихоньку подталкивать на работу с последующим сменой 24 статьи на рабочую визу. Собирают на консультации, отмечают у кого какая специальность. На днях приехали к знакомым две родственницы лет 40-45. Работают под Берлином на птицефабрике - упаковка курятины по пакетам. Ну как упаковка... после автомата поправляют, если что-то торчит в сторону. 35 часов в неделю, на руки получают порядка 2000 евро в месяц. Жилье снимают за 250 евро на человека от фабрики. Язык не нужен. Довольны, как слоны.

Пока в планах за год собрать 30 тыс. Честно говоря, даже не предполагал такой порядок цифр, думал, что раза в три меньше планирующих в Канаду.В Германии наших начинают потихоньку подталкивать на работу с последующим сменой 24 статьи на рабочую визу. Собирают на консультации, отмечают у кого какая специальность. На днях приехали к знакомым две родственницы лет 40-45. Работают под Берлином на птицефабрике - упаковка курятины по пакетам. Ну как упаковка... после автомата поправляют, если что-то торчит в сторону. 35 часов в неделю, на руки получают порядка 2000 евро в месяц. Жилье снимают за 250 евро на человека от фабрики. Язык не нужен. Довольны, как слоны.Пока в планах за год собрать 30 тыс.

зберуть і що далі? куплять житло у ФРН? навряд чи, а в Україні можуть. зберуть і що далі? куплять житло у ФРН? навряд чи, а в Україні можуть. flyman

Повідомлень: 31916 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1517 раз. Подякували: 2674 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 19:21 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: зберуть і що далі? куплять житло у ФРН? навряд чи, а в Україні можуть. зберуть і що далі? куплять житло у ФРН? навряд чи, а в Україні можуть.

Більшість моїх колег / знайомих які зараз працюють в Німеччині планують зібрати кілька десятків тисяч Є для першого внеску за іпотеку десь в Чехії, Італії, навіть в Болгарії, але не в Україні.

В них величезне бажання повернутись було в квітні-травні 2022 і повністю воно зникло десь в листопаді (коли пішли блекаути)

І наші політики навіть не обіцяють після перемоги 2 ключові речі, які категорично відбивають бажання повертатись:

1. Гарантії безпеки (ніколи знову війні).

2. Індексацію доходів, щоб середня зарплата дорівнювала європейській. Більшість моїх колег / знайомих які зараз працюють в Німеччині планують зібрати кілька десятків тисяч Є для першого внеску за іпотеку десь в Чехії, Італії, навіть в Болгарії, але не в Україні.В них величезне бажання повернутись було в квітні-травні 2022 і повністю воно зникло десь в листопаді (коли пішли блекаути)І наші політики навіть не обіцяють після перемоги 2 ключові речі, які категорично відбивають бажання повертатись:1. Гарантії безпеки (ніколи знову війні).2. Індексацію доходів, щоб середня зарплата дорівнювала європейській. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 15 лип, 2023 19:29, всього редагувалось 3 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 968 З нами з: 29.07.22 Подякував: 108 раз. Подякували: 94 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 19:27 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: По Куает отримало дозволів всього 800 тис. українців По Куает отримало дозволів всього 800 тис. українців

Ще не всім видали хто подавав документи в травні, тож врешті має бути більше Ще не всім видали хто подавав документи в травні, тож врешті має бути більше Faceless

Модератор Повідомлень: 33405 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7785 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 19:35 ЛАД написав: барабашов написав: .........

А что он ел на зарплату в 4000(это на моменте было хоть больше минималки?) и как оплачивал коммуналку? В какой сфере он был технолог? .........А что он ел на зарплату в 4000(это на моменте было хоть больше минималки?) и как оплачивал коммуналку? В какой сфере он был технолог?

Хочу напомнить, что в 2017 средняя зарплата по Украине была до конца лета в районе 6800, а минимальная 3200.

Если учесть даже официальный индекс инфляции с 2017 по 2022, то тогдашние 4000 соответствуют сегодняшним 7600. Тоже немного, но на еду и коммуналку хватит. Скромно.

Стоит заметить, что официальному индексу инфляции не особо доверяю, по-моему, он заметно занижен.



Что касается спора, что лучше (точнее будет - как надо) - работать на себя или "на дядю", присоединюсь к Shaman

питання, краще працювати на дядю чи на себе, це як куриця та яйце - воно вічне, й немає однозначної відповіді. окрім того, що за статистикою підприємцями можуть бути 10-20%, а інші - на дядю чи на державу. тому навіть не хочу витрачати час. я за працювати на дядю .

Цифру точно не помню, мне кажется, встречал цифру, что способны к предпринимательству не более 10%. Но дело даже не в этом. Не могут все быть предпринимателями - кто тогда будет работать? Всё же явно дворников, рабочих, сантехников, продавцов и т.п. надо намного больше чем предпринимателей. В любом обществе. Хочу напомнить, что в 2017 средняя зарплата по Украине была до конца лета в районе 6800, а минимальная 3200.Если учесть дажеиндекс инфляции с 2017 по 2022, то тогдашние 4000 соответствуют сегодняшним 7600. Тоже немного, но на еду и коммуналку хватит. Скромно.Стоит заметить, что официальному индексу инфляции не особо доверяю, по-моему, он заметно занижен.Что касается спора, что лучше (точнее будет - как надо) - работать на себя или "на дядю", присоединюсь кЦифру точно не помню, мне кажется, встречал цифру, что способны к предпринимательству не более 10%. Но дело даже не в этом. Не могут все быть предпринимателями - кто тогда будет работать? Всё же явно дворников, рабочих, сантехников, продавцов и т.п. надо намного больше чем предпринимателей. В любом обществе.



Я ни в коем случае не хочу никого унизить за работу на кого-то, в данный момент сам такой.

Но очень рекомендую помнить про связку "колено-зад".

И в первую очередь думать о своей семье. Я ни в коем случае не хочу никого унизить за работу на кого-то, в данный момент сам такой.Но очень рекомендую помнить про связку "колено-зад".И в первую очередь думать о своей семье. rjkz

Повідомлень: 15001 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7792 раз. Подякували: 4764 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 19:48 BIGor написав: fler написав: Дюрі-бачі написав: Зараз з України поїхало більше 8 млн. десь половина з них може вернутись, а поїхати хочуть ще 5-6 млн. . Зараз з України поїхало більше 8 млн. десь половина з них може вернутись, а поїхати хочуть ще 5-6 млн. .

Хочуть, але не факт, що зможуть. Як не крути, але виїзд за кордон потребує наявності певної кількості грошей (подушка безпеки) та сприятливих обставин (відсутність хворих батьків чи якогось господарства, яке не можна залишити надовго тощо). Вагомий фактор - робота, хз як за кордоном може статися. Коротше, не вірю, що ті 5-6 млн., які хочуть виїхати, зможуть вдало це зробити, про швидко нема й мови. Хочуть, але не факт, що зможуть. Як не крути, але виїзд за кордон потребує наявності певної кількості грошей (подушка безпеки) та сприятливих обставин (відсутність хворих батьків чи якогось господарства, яке не можна залишити надовго тощо). Вагомий фактор - робота, хз як за кордоном може статися. Коротше, не вірю, що ті 5-6 млн., які хочуть виїхати, зможутьце зробити, пронема й мови.

Чого так песимистично? Українці дуже трудолюбиві люди, так у всіх країнах ціняться.

До речі, про що мовиться коли вдало? Це має бути власне житло + робота не менш 2 кує міс? Чого так песимистично? Українці дуже трудолюбиві люди, так у всіх країнах ціняться.До речі, про що мовиться коли? Це має бути власне житло + робота не менш 2 кує міс?

Вдало - це коли їм вдалося досягнути мети виїзду - влаштуватися там, куди вони виїхали та забезпечувати своє життя. Яке житло і робота - то у кожного своя планка. Вдало - це коли їм вдалося досягнути мети виїзду - влаштуватися там, куди вони виїхали та забезпечувати своє життя. Яке житло і робота - то у кожного своя планка. fler

Повідомлень: 4021 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1140 раз. Подякували: 1295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 19:49 Re: Еміграція, заробітчанство antey1969 написав: Работают под Берлином на птицефабрике - упаковка курятины по пакетам. Ну как упаковка... после автомата поправляют, если что-то торчит в сторону. 35 часов в неделю, на руки получают порядка 2000 евро в месяц. Работают под Берлином на птицефабрике - упаковка курятины по пакетам. Ну как упаковка... после автомата поправляют, если что-то торчит в сторону. 35 часов в неделю, на руки получают порядка 2000 евро в месяц. Я от щось не розумію, в мене донька вивчилася у Франції, отримала їх освіту ( фахову), працює офіційно за безстроковим контрактом, з людьми, не на заводі з прцєю для нерозуміючих мову, отримує на руки десь 1700. Каже що багато французів років до 30 живуть на таку зарплату. Має страховку, платить податки, знімає житло. Інколи захожу в цю гілку і бачу цифри якісь нереальні. Проясніть що не так Якось багато тут пишуть про Європу, м'яко кажучі, нівідповідного.

Довольны, как слоны.

Пока в планах за год собрать 30 тыс. 2000Х12 це зовсім не 30 тисяч Я от щось не розумію, в мене донька вивчилася у Франції, отримала їх освіту ( фахову), працює офіційно за безстроковим контрактом, з людьми, не на заводі з прцєю для нерозуміючих мову, отримує на руки десь 1700. Каже що багато французів років до 30 живуть на таку зарплату. Має страховку, платить податки, знімає житло. Інколи захожу в цю гілку і бачу цифри якісь нереальні. Проясніть що не такЯкось багато тут пишуть про Європу, м'яко кажучі, нівідповідного.2000Х12 це зовсім не 30 тисяч Востаннє редагувалось d44 в Суб 15 лип, 2023 19:53, всього редагувалось 1 раз. d44 Повідомлень: 182 З нами з: 07.03.14 Подякував: 4 раз. Подякували: 71 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 19:52 Faceless написав: BIGor написав: По Куает отримало дозволів всього 800 тис. українців По Куает отримало дозволів всього 800 тис. українців

Ще не всім видали хто подавав документи в травні, тож врешті має бути більше Ще не всім видали хто подавав документи в травні, тож врешті має бути більше

Faceless, ви б туди поїхали, якщо б вас випустили за кордон зараз або трохи пізніше? Faceless, ви б туди поїхали, якщо б вас випустили за кордон зараз або трохи пізніше? fler

Повідомлень: 4021 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1140 раз. Подякували: 1295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 19:55 повтор Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 15 лип, 2023 20:07, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 25118 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5069 раз. Подякували: 4722 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 19:56 antey1969 написав: BIGor написав: По Куает отримало дозволів всього 800 тис. українців .

Цифри вражають, звичайно не всі поїдуть, але все ж таки подавались. По Куает отримало дозволів всьогоЦифри вражають, звичайно не всі поїдуть, але все ж таки подавались.

Честно говоря, даже не предполагал такой порядок цифр, думал, что раза в три меньше планирующих в Канаду.

В Германии наших начинают потихоньку подталкивать на работу с последующим сменой 24 статьи на рабочую визу. Собирают на консультации, отмечают у кого какая специальность. На днях приехали к знакомым две родственницы лет 40-45. Работают под Берлином на птицефабрике - упаковка курятины по пакетам. Ну как упаковка... после автомата поправляют, если что-то торчит в сторону. 35 часов в неделю, на руки получают порядка 2000 евро в месяц. Жилье снимают за 250 евро на человека от фабрики. Язык не нужен. Довольны, как слоны.

Пока в планах за год собрать 30 тыс. Честно говоря, даже не предполагал такой порядок цифр, думал, что раза в три меньше планирующих в Канаду.В Германии наших начинают потихоньку подталкивать на работу с последующим сменой 24 статьи на рабочую визу. Собирают на консультации, отмечают у кого какая специальность. На днях приехали к знакомым две родственницы лет 40-45. Работают под Берлином на птицефабрике - упаковка курятины по пакетам. Ну как упаковка... после автомата поправляют, если что-то торчит в сторону. 35 часов в неделю, на руки получают порядка 2000 евро в месяц. Жилье снимают за 250 евро на человека от фабрики. Язык не нужен. Довольны, как слоны.Пока в планах за год собрать 30 тыс.

На двоих?

А потом? Домой или остаться? На двоих?А потом? Домой или остаться? ЛАД 2 Повідомлень: 25118 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5069 раз. Подякували: 4722 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 19:58 Shaman написав: ЛАД написав: це ж не перший невідомий виклик суспільству.

А Вы знаете, даже не могу припомнить такого принципиально нового вызова в истории.

Пока что все вызовы решались на уровне каменного века - дубину в руки и на врага. Менялась только дубина. А Вы знаете, даже не могу припомнить такого принципиально нового вызова в истории.Пока что все вызовы решались на уровне каменного века -. Менялась только дубина.

взагалі-то зараз світ на межі знову зробити цей крок.



бо ці зміни створили багато протирічь, й офіс простих рішень - це проблема не лише України. тому парад лідерів-популістів схильних до авторитарного керування в різних країнах, навіть розвинених, дуже збільшує ризик простого вирішення питань пошуком винних... взагалі-то зараз світ на межі знову зробити цей крок.бо ці зміни створили багато протирічь, й офіс простих рішень - це проблема не лише України. тому парад лідерів-популістів схильних до авторитарного керування в різних країнах, навіть розвинених, дуже збільшує ризик простого вирішення питань пошуком винних...

Вы правы.

Но это не решит проблемы. Вы правы.Но это не решит проблемы. ЛАД 2 Повідомлень: 25118 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5069 раз. Подякували: 4722 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 945946947948> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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