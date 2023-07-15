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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 945946947948
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 20:01

Re: Еміграція, заробітчанство

ЛАД написав:
  beee написав:Шось прыуныв я)
Кто то мне сказал, что пережить взрыв это некая закалка для детей. Типа полезно.
Я смотрю на 3 летнюю дочь и что то мне подсказывает, что это неправильно.
Кстати, говорят так, в основном те, кто из 73% вывез семью в первый же день.
Как известно, они самые перепуганные. Эдакий эксперимент меньшинства над образом жизни большинства. Демократия кароч.
Есть мысль покинуть землю обетованную. Осталось придумать, пустячок. Чем дальше в этой жизни заниматься.

Чувство знакомое, но можно вспомнить: "Снаряд в одну воронку дважды не попадает".
Читаете мои мысли.
Но с другой стороны с моим то везением. Династия на 5 квартир выше. Парковый.
"Шахєд мене ловив, але не впіймав".(с)
beee
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 20:05

  rjkz написав:........
Я ни в коем случае не хочу никого унизить за работу на кого-то, в данный момент сам такой.
Но очень рекомендую помнить про связку "колено-зад".
И в первую очередь думать о своей семье.

Связка есть.
Но Вы знаете, мне кажется, что хороший специалист найдёт себе работу быстрее, чем восстановится разорившийся предприниматель (о таком варианте тоже ведь не надо забывать).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 20:09

  beee написав:
ЛАД написав:
  beee написав:Шось прыуныв я)
Кто то мне сказал, что пережить взрыв это некая закалка для детей. Типа полезно.
Я смотрю на 3 летнюю дочь и что то мне подсказывает, что это неправильно.
Кстати, говорят так, в основном те, кто из 73% вывез семью в первый же день.
Как известно, они самые перепуганные. Эдакий эксперимент меньшинства над образом жизни большинства. Демократия кароч.
Есть мысль покинуть землю обетованную. Осталось придумать, пустячок. Чем дальше в этой жизни заниматься.

Чувство знакомое, но можно вспомнить: "Снаряд в одну воронку дважды не попадает".
Читаете мои мысли.
Но с другой стороны с моим то везением. Династия на 5 квартир выше. Парковый.
"Шахєд мене ловив, але не впіймав".(с)

Мысли не читаю - не умею. :)
Просто было примерно так же в прошлом сентябре.
ЛАД
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  #<1 ... 945946947948
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