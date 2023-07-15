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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 лип, 2023 20:01
ЛАД написав: beee написав:
Шось прыуныв я)
Кто то мне сказал, что пережить взрыв это некая закалка для детей. Типа полезно.
Я смотрю на 3 летнюю дочь и что то мне подсказывает, что это неправильно.
Кстати, говорят так, в основном те, кто из 73% вывез семью в первый же день.
Как известно, они самые перепуганные. Эдакий эксперимент меньшинства над образом жизни большинства. Демократия кароч.
Есть мысль покинуть землю обетованную. Осталось придумать, пустячок. Чем дальше в этой жизни заниматься.
Чувство знакомое, но можно вспомнить: "Снаряд в одну воронку дважды не попадает".
Читаете мои мысли.
Но с другой стороны с моим то везением. Династия на 5 квартир выше. Парковый.
"Шахєд мене ловив, але не впіймав".(с)
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Додано: Суб 15 лип, 2023 20:05
rjkz написав:
........
Я ни в коем случае не хочу никого унизить за работу на кого-то, в данный момент сам такой.
Но очень рекомендую помнить про связку "колено-зад".
И в первую очередь думать о своей семье.
Связка есть.
Но Вы знаете, мне кажется, что хороший специалист найдёт себе работу быстрее, чем восстановится разорившийся предприниматель (о таком варианте тоже ведь не надо забывать).
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ЛАД
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Додано: Суб 15 лип, 2023 20:09
beee написав: ЛАД написав: beee написав:
Шось прыуныв я)
Кто то мне сказал, что пережить взрыв это некая закалка для детей. Типа полезно.
Я смотрю на 3 летнюю дочь и что то мне подсказывает, что это неправильно.
Кстати, говорят так, в основном те, кто из 73% вывез семью в первый же день.
Как известно, они самые перепуганные. Эдакий эксперимент меньшинства над образом жизни большинства. Демократия кароч.
Есть мысль покинуть землю обетованную. Осталось придумать, пустячок. Чем дальше в этой жизни заниматься.
Чувство знакомое, но можно вспомнить: "Снаряд в одну воронку дважды не попадает".
Читаете мои мысли.
Но с другой стороны с моим то везением. Династия на 5 квартир выше. Парковый.
"Шахєд мене ловив, але не впіймав".(с)
Мысли не читаю - не умею.
Просто было примерно так же в прошлом сентябре.
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ЛАД
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