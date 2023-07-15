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#<1 ... 945946947948> Додано: Суб 15 лип, 2023 20:01 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: beee написав: Шось прыуныв я)

Кто то мне сказал, что пережить взрыв это некая закалка для детей. Типа полезно.

Я смотрю на 3 летнюю дочь и что то мне подсказывает, что это неправильно.

Кстати, говорят так, в основном те, кто из 73% вывез семью в первый же день.

Как известно, они самые перепуганные. Эдакий эксперимент меньшинства над образом жизни большинства. Демократия кароч.

Есть мысль покинуть землю обетованную. Осталось придумать, пустячок. Чем дальше в этой жизни заниматься. Шось прыуныв я)Кто то мне сказал, что пережить взрыв это некая закалка для детей. Типа полезно.Я смотрю на 3 летнюю дочь и что то мне подсказывает, что это неправильно.Кстати, говорят так, в основном те, кто из 73% вывез семью в первый же день.Как известно, они самые перепуганные. Эдакий эксперимент меньшинства над образом жизни большинства. Демократия кароч.Есть мысль покинуть землю обетованную. Осталось придумать, пустячок. Чем дальше в этой жизни заниматься.

Чувство знакомое, но можно вспомнить: "Снаряд в одну воронку дважды не попадает". Чувство знакомое, но можно вспомнить: "Снаряд в одну воронку дважды не попадает". Читаете мои мысли.

Но с другой стороны с моим то везением. Династия на 5 квартир выше. Парковый.

"Шахєд мене ловив, але не впіймав".(с) Читаете мои мысли.Но с другой стороны с моим то везением. Династия на 5 квартир выше. Парковый."Шахєд мене ловив, але не впіймав".(с) beee

Повідомлень: 732 З нами з: 17.12.22 Подякував: 47 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 20:05 rjkz написав: ........

Я ни в коем случае не хочу никого унизить за работу на кого-то, в данный момент сам такой.

Но очень рекомендую помнить про связку "колено-зад".

И в первую очередь думать о своей семье. ........Я ни в коем случае не хочу никого унизить за работу на кого-то, в данный момент сам такой.Но очень рекомендую помнить про связку "колено-зад".И в первую очередь думать о своей семье.

Связка есть.

Но Вы знаете, мне кажется, что хороший специалист найдёт себе работу быстрее, чем восстановится разорившийся предприниматель (о таком варианте тоже ведь не надо забывать). Связка есть.Но Вы знаете, мне кажется, что хороший специалист найдёт себе работу быстрее, чем восстановится разорившийся предприниматель (о таком варианте тоже ведь не надо забывать). ЛАД 2 Повідомлень: 25119 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5069 раз. Подякували: 4723 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 20:09 beee написав: ЛАД написав: beee написав: Шось прыуныв я)

Кто то мне сказал, что пережить взрыв это некая закалка для детей. Типа полезно.

Я смотрю на 3 летнюю дочь и что то мне подсказывает, что это неправильно.

Кстати, говорят так, в основном те, кто из 73% вывез семью в первый же день.

Как известно, они самые перепуганные. Эдакий эксперимент меньшинства над образом жизни большинства. Демократия кароч.

Есть мысль покинуть землю обетованную. Осталось придумать, пустячок. Чем дальше в этой жизни заниматься. Шось прыуныв я)Кто то мне сказал, что пережить взрыв это некая закалка для детей. Типа полезно.Я смотрю на 3 летнюю дочь и что то мне подсказывает, что это неправильно.Кстати, говорят так, в основном те, кто из 73% вывез семью в первый же день.Как известно, они самые перепуганные. Эдакий эксперимент меньшинства над образом жизни большинства. Демократия кароч.Есть мысль покинуть землю обетованную. Осталось придумать, пустячок. Чем дальше в этой жизни заниматься.

Чувство знакомое, но можно вспомнить: "Снаряд в одну воронку дважды не попадает". Чувство знакомое, но можно вспомнить: "Снаряд в одну воронку дважды не попадает". Читаете мои мысли.

Но с другой стороны с моим то везением. Династия на 5 квартир выше. Парковый.

"Шахєд мене ловив, але не впіймав".(с) Читаете мои мысли.Но с другой стороны с моим то везением. Династия на 5 квартир выше. Парковый."Шахєд мене ловив, але не впіймав".(с)

Мысли не читаю - не умею.

Просто было примерно так же в прошлом сентябре. Мысли не читаю - не умею.Просто было примерно так же в прошлом сентябре. ЛАД 2 Повідомлень: 25119 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5069 раз. Подякували: 4723 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 20:32 fler написав: Faceless написав: BIGor написав: По Куает отримало дозволів всього 800 тис. українців По Куает отримало дозволів всього 800 тис. українців

Ще не всім видали хто подавав документи в травні, тож врешті має бути більше Ще не всім видали хто подавав документи в травні, тож врешті має бути більше

Faceless, ви б туди поїхали, якщо б вас випустили за кордон зараз або трохи пізніше? Faceless, ви б туди поїхали, якщо б вас випустили за кордон зараз або трохи пізніше?

Я подав документи на турвізу - все ж таки віза на 10 років на дорозі не валяється. Я подав документи на турвізу - все ж таки віза на 10 років на дорозі не валяється. Faceless

Модератор Повідомлень: 33410 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7786 раз. Профіль 4 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 20:56 Shaman написав: vitaliiangel написав: Shaman написав: це відповідний склад характеру. це відповідний склад характеру. какой склад характера у парикмахера или сантехника, которые работают на себя? не выдумывай. какой склад характера у парикмахера или сантехника, которые работают на себя? не выдумывай.

як раз я згоден з cherchiltank. я вважаю підприємцями тих, хто відкриває бізнес.



а в твоєму прикладі - повторю запитання -як інженер може працювати на себе?



а в наведених прикладах - якщо людина профі - то може пробувати сам на себе (але таких теж умовно 20%). а більшості потрібні постійний потік клієнтів - у сантехніка це мешканці району, за яким він закріплений. й навіть профі воліють мати якусь роботу з фіксованою оплатою. у парикмахера - простіше орендувати місце в салоні, чим сам салон - бо є клієнти, нема клієнтів - оренду треба платити. так, vitaliiangel? як раз я згоден з. я вважаю підприємцями тих, хто відкриває бізнес.а в твоєму прикладі - повторю запитання -як інженер може працювати на себе?а в наведених прикладах - якщо людина профі - то може пробувати сам на себе (але таких теж умовно 20%). а більшості потрібні постійний потік клієнтів - у сантехніка це мешканці району, за яким він закріплений. й навіть профі воліють мати якусь роботу з фіксованою оплатою. у парикмахера - простіше орендувати місце в салоні, чим сам салон - бо є клієнти, нема клієнтів - оренду треба платити. так,



Я - инженер-строитель.

Годится?

Мой друг - инженер-строитель, до войны делал ремонты, выступая подрядчиком.

Он делал все то, что делал-бы работая на дядю, работая на себя.

Архитектор - тоже инженер, масса архитекторов работает на себя.

Есть вентиляционщики, инженеры-сантехники и тд.

Или это другое?

Я знаю инженера электронщика, который разрабатывает "железо" для разных заказчиков по всему миру - от Азии до Северной Америки. Тот самый, который не нужен был вместе со своим институтом Украине.

У Вас очень узкое представление о людях делающих бизнес.

Это не только торговля. Торговля - для людей, которые не владеют специфическими знаниями и\или умениями.

У меня знакомая, про которую раньше писал, врач-кардиолог в Киеве.

Цепочка - районная киевская поликлинника-частная клиника-свой кабинет. Работает на себя. Это - не торговля.

Есть знакомый инженер по обслуживанию медицинского оборудования, который работает на себя сейчас. Когда-то работал в госпитале.

Есть знакомая, бывшая главный бухгалтер представительства европейской компании в Украине, сейчас ведет бухгалтерский учет нескольких нескольких небольших бизнесов, помимо своего бизнеса-хобби. Я - инженер-строитель.Годится?Мой друг - инженер-строитель, до войны делал ремонты, выступая подрядчиком.Он делал все то, что делал-бы работая на дядю, работая на себя.Архитектор - тоже инженер, масса архитекторов работает на себя.Есть вентиляционщики, инженеры-сантехники и тд.Или это другое?Я знаю инженера электронщика, который разрабатывает "железо" для разных заказчиков по всему миру - от Азии до Северной Америки. Тот самый, который не нужен был вместе со своим институтом Украине.У Вас очень узкое представление о людях делающих бизнес.Это не только торговля. Торговля - для людей, которые не владеют специфическими знаниями и\или умениями.У меня знакомая, про которую раньше писал, врач-кардиолог в Киеве.Цепочка - районная киевская поликлинника-частная клиника-свой кабинет. Работает на себя. Это - не торговля.Есть знакомый инженер по обслуживанию медицинского оборудования, который работает на себя сейчас. Когда-то работал в госпитале.Есть знакомая, бывшая главный бухгалтер представительства европейской компании в Украине, сейчас ведет бухгалтерский учет нескольких нескольких небольших бизнесов, помимо своего бизнеса-хобби. rjkz

Повідомлень: 15004 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7792 раз. Подякували: 4765 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 21:07 ЛАД написав: vitaliiangel написав: ЛАД написав: Не могут все быть предпринимателями - кто тогда будет работать? Не могут все быть предпринимателями - кто тогда будет работать? предприниматели как раз работают гораздо более эффективно потому что на кону у них всё. а наемного уволили - пофиг, пошёл-нашел другую работу . Все быть предпринимателями не могут нужны знания, опыт, ответственность и какой-то капитал. Но к этому нужно стремиться. предприниматели как раз работают гораздо более эффективно потому что на кону у них всё. а наемного уволили - пофиг, пошёл-нашел другую работу . Все быть предпринимателями не могут нужны знания, опыт, ответственность и какой-то капитал. Но к этому нужно стремиться.

Не буду обсуждать, кто работает эффективнее.

Все не могут быть предпринимателями в любом случае.

С одной стороны, по характеру, о чём пишет Shaman.

Умение "рассчитать соотношение прочности и массы" для предпринимателя точно недостаточно.

С другой стороны, для общества необходимы массы наёмных работников - рабочие, продавцы, инженеры, учёные.

"Самозанятый" учёный или конструктор ракетных двигателей выглядит несколько смешно. "Самозанятый" дворник тоже.

Кто будет делать автомобили, ТВ, холодильники, ... если все станут предпринимателями или даже самозанятыми?

Автоматические мойки для авто или шиномонтаж тоже бизнес, так же как и заправки. Но их нужно ограниченное количество. Так же, как и парикмахеров и сантехников. В последние десятилетия таких работ появляется больше, но тем не менее, на всех пока не хватит. Пока что наёмных работников обществу требуется гораздо больше.

А вообще, было такое - анархосиндикализм. Отдаленно напоминает. Не буду обсуждать, кто работает эффективнее.Все не могут быть предпринимателями в любом случае.С одной стороны, по характеру, о чём пишетУмение "рассчитать соотношение прочности и массы" для предпринимателя точно недостаточно.С другой стороны, для обществамассы наёмных работников - рабочие, продавцы, инженеры, учёные."Самозанятый" учёный или конструктор ракетных двигателей выглядит несколько смешно. "Самозанятый" дворник тоже.Кто будет делать автомобили, ТВ, холодильники, ... если все станут предпринимателями или даже самозанятыми?Автоматические мойки для авто или шиномонтаж тоже бизнес, так же как и заправки. Но их нужно ограниченное количество. Так же, как и парикмахеров и сантехников. В последние десятилетия таких работ появляется больше, но тем не менее, на всех пока не хватит. Пока что наёмных работников обществу требуется гораздо больше.А вообще, было такое - анархосиндикализм. Отдаленно напоминает.



До кризиса 2008 года у нас было производственное звено, потом всех отправили на "вольные хлеба". "Ребята, платить вам зарплату мы не можем. Если будет работа - позовем. Будет у вас работа - можете брать оборудование".

В результате, "ребята" стали предпринимателями, начали находить объемы работ самостоятельно. И не зависеть от одного работодателя.

И это не только жилое строительство.

Одни из наших контрагентов тоже начинали как бригада по выполнению узкоспециализированных работ,потом стали сначала завозить материалы с европейского завода и вроде как представлять его, на самом деле просто делали работы их материалами. Но часто это были огромные объекты, потом вышли с работами на европейский рынок и начали выполнять работы по странам Восточной Европы. До кризиса 2008 года у нас было производственное звено, потом всех отправили на "вольные хлеба". "Ребята, платить вам зарплату мы не можем. Если будет работа - позовем. Будет у вас работа - можете брать оборудование".В результате, "ребята" стали предпринимателями, начали находить объемы работ самостоятельно. И не зависеть от одного работодателя.И это не только жилое строительство.Одни из наших контрагентов тоже начинали как бригада по выполнению узкоспециализированных работ,потом стали сначала завозить материалы с европейского завода и вроде как представлять его, на самом деле просто делали работы их материалами. Но часто это были огромные объекты, потом вышли с работами на европейский рынок и начали выполнять работы по странам Восточной Европы. rjkz

Повідомлень: 15004 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7792 раз. Подякували: 4765 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 21:10 cherchiltank написав: А про що мова? Підприємець потрібен мати певні якості, парикмахери, сантехніки і няні - тільки професійні здібності - тобто теж саме що наймані робітники, А про що мова? Підприємець потрібен мати певні якості, парикмахери, сантехніки і няні - тільки професійні здібності - тобто теж саме що наймані робітники,



Не совсем.

Они сами себе ищут работу.

Их некому увольнять. У них может быть разный уровень дохода, но он не будет нулевой, если даже будет мало заказов. Не совсем.Они сами себе ищут работу.Их некому увольнять. У них может быть разный уровень дохода, но он не будет нулевой, если даже будет мало заказов. rjkz

Повідомлень: 15004 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7792 раз. Подякували: 4765 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 21:15 rjkz написав: Shaman написав: vitaliiangel написав: какой склад характера у парикмахера или сантехника, которые работают на себя? не выдумывай. какой склад характера у парикмахера или сантехника, которые работают на себя? не выдумывай.

як раз я згоден з cherchiltank. я вважаю підприємцями тих, хто відкриває бізнес.



а в твоєму прикладі - повторю запитання -як інженер може працювати на себе?



а в наведених прикладах - якщо людина профі - то може пробувати сам на себе (але таких теж умовно 20%). а більшості потрібні постійний потік клієнтів - у сантехніка це мешканці району, за яким він закріплений. й навіть профі воліють мати якусь роботу з фіксованою оплатою. у парикмахера - простіше орендувати місце в салоні, чим сам салон - бо є клієнти, нема клієнтів - оренду треба платити. так, vitaliiangel? як раз я згоден з. я вважаю підприємцями тих, хто відкриває бізнес.а в твоєму прикладі - повторю запитання -як інженер може працювати на себе?а в наведених прикладах - якщо людина профі - то може пробувати сам на себе (але таких теж умовно 20%). а більшості потрібні постійний потік клієнтів - у сантехніка це мешканці району, за яким він закріплений. й навіть профі воліють мати якусь роботу з фіксованою оплатою. у парикмахера - простіше орендувати місце в салоні, чим сам салон - бо є клієнти, нема клієнтів - оренду треба платити. так,



Я - инженер-строитель.

Годится?

Мой друг - инженер-строитель, до войны делал ремонты, выступая подрядчиком.

Он делал все то, что делал-бы работая на дядю, работая на себя.

Архитектор - тоже инженер, масса архитекторов работает на себя.

Есть вентиляционщики, инженеры-сантехники и тд.

Или это другое?

Я знаю инженера электронщика, который разрабатывает "железо" для разных заказчиков по всему миру - от Азии до Северной Америки. Тот самый, который не нужен был вместе со своим институтом Украине.

У Вас очень узкое представление о людях делающих бизнес.

Это не только торговля. Торговля - для людей, которые не владеют специфическими знаниями и\или умениями.

У меня знакомая, про которую раньше писал, врач-кардиолог в Киеве.

Цепочка - районная киевская поликлинника-частная клиника-свой кабинет. Работает на себя. Это - не торговля.

Есть знакомый инженер по обслуживанию медицинского оборудования, который работает на себя сейчас. Когда-то работал в госпитале.

Есть знакомая, бывшая главный бухгалтер представительства европейской компании в Украине, сейчас ведет бухгалтерский учет нескольких нескольких небольших бизнесов, помимо своего бизнеса-хобби. Я - инженер-строитель.Годится?Мой друг - инженер-строитель, до войны делал ремонты, выступая подрядчиком.Он делал все то, что делал-бы работая на дядю, работая на себя.Архитектор - тоже инженер, масса архитекторов работает на себя.Есть вентиляционщики, инженеры-сантехники и тд.Или это другое?Я знаю инженера электронщика, который разрабатывает "железо" для разных заказчиков по всему миру - от Азии до Северной Америки. Тот самый, который не нужен был вместе со своим институтом Украине.У Вас очень узкое представление о людях делающих бизнес.Это не только торговля. Торговля - для людей, которые не владеют специфическими знаниями и\или умениями.У меня знакомая, про которую раньше писал, врач-кардиолог в Киеве.Цепочка - районная киевская поликлинника-частная клиника-свой кабинет. Работает на себя. Это - не торговля.Есть знакомый инженер по обслуживанию медицинского оборудования, который работает на себя сейчас. Когда-то работал в госпитале.Есть знакомая, бывшая главный бухгалтер представительства европейской компании в Украине, сейчас ведет бухгалтерский учет нескольких нескольких небольших бизнесов, помимо своего бизнеса-хобби.

в нас тільки наче стихла ця дискусія - но треба додати вогню



одна з причин непорозумінь - що все це приклади не бізнесу, а як казали вище - самозайняті особи - можна ще назвати фріланс. тобто потрібно лише професійні навички. а бізнес - це коли ти не сам робиш, а створюєш фірму, яка виконує роботи - ти можеш бути одним з виконавців, можеш лише координатором. рано чи пізно власник має відходити від оперативного керування.



фріланс чи робота на фірму - ще один відносно новий срач. ІТшники дуже багато працюють на фрилансі. в Україні ще не дуже розповсюджено, бо ще тільки розвивається аутсорсинг.



й будівництво - такий собі приклад. а інженер двигуна, інженер-літакобудіник, інженер-атомник? хіба що проєкти для волка з волл-стріт, йому потрібні гаражні розробки



то, чим займаюсь я - на консалтингі в нашій країні не працює. й не певен, що працює в інших. піду консультувати - тоді може бути. але поки що у консультанта головне - не знання, а добре їздити по вухах - sad but true в нас тільки наче стихла ця дискусія - но треба додати вогнюодна з причин непорозумінь - що все це приклади не бізнесу, а як казали вище - самозайняті особи - можна ще назвати фріланс. тобто потрібно лише професійні навички. а бізнес - це коли ти не сам робиш, а створюєш фірму, яка виконує роботи - ти можеш бути одним з виконавців, можеш лише координатором. рано чи пізно власник має відходити від оперативного керування.фріланс чи робота на фірму - ще один відносно новий срач. ІТшники дуже багато працюють на фрилансі. в Україні ще не дуже розповсюджено, бо ще тільки розвивається аутсорсинг.й будівництво - такий собі приклад. а інженер двигуна, інженер-літакобудіник, інженер-атомник? хіба що проєкти для волка з волл-стріт, йому потрібні гаражні розробкито, чим займаюсь я - на консалтингі в нашій країні не працює. й не певен, що працює в інших. піду консультувати - тоді може бути. але поки що у консультанта головне - не знання, а добре їздити по вухах - sad but true Shaman

Повідомлень: 3828 З нами з: 29.09.19 Подякував: 459 раз. Подякували: 1084 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 21:15 Дюрі-бачі написав: flyman написав: зберуть і що далі? куплять житло у ФРН? навряд чи, а в Україні можуть. зберуть і що далі? куплять житло у ФРН? навряд чи, а в Україні можуть.

Більшість моїх колег / знайомих які зараз працюють в Німеччині планують зібрати кілька десятків тисяч Є для першого внеску за іпотеку десь в Чехії, Італії, навіть в Болгарії, але не в Україні.

В них величезне бажання повернутись було в квітні-травні 2022 і повністю воно зникло десь в листопаді (коли пішли блекаути)

І наші політики навіть не обіцяють після перемоги 2 ключові речі, які категорично відбивають бажання повертатись:

1. Гарантії безпеки (ніколи знову війні).

2. Індексацію доходів, щоб середня зарплата дорівнювала європейській. Більшість моїх колег / знайомих які зараз працюють в Німеччині планують зібрати кілька десятків тисяч Є для першого внеску за іпотеку десь в Чехії, Італії, навіть в Болгарії, але не в Україні.В них величезне бажання повернутись було в квітні-травні 2022 і повністю воно зникло десь в листопаді (коли пішли блекаути)І наші політики навіть не обіцяють після перемоги 2 ключові речі, які категорично відбивають бажання повертатись:1. Гарантії безпеки (ніколи знову війні).2. Індексацію доходів, щоб середня зарплата дорівнювала європейській.

Смішно - а хто їм дасть іпотеку? Який їх статус? Після війни статус захисту закінчиться Смішно - а хто їм дасть іпотеку? Який їх статус? Після війни статус захисту закінчиться cherchiltank

Повідомлень: 437 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 21:17 rjkz написав: cherchiltank написав: А про що мова? Підприємець потрібен мати певні якості, парикмахери, сантехніки і няні - тільки професійні здібності - тобто теж саме що наймані робітники, А про що мова? Підприємець потрібен мати певні якості, парикмахери, сантехніки і няні - тільки професійні здібності - тобто теж саме що наймані робітники,



Не совсем.

Они сами себе ищут работу.

Их некому увольнять. У них может быть разный уровень дохода, но он не будет нулевой, если даже будет мало заказов. Не совсем.Они сами себе ищут работу.Их некому увольнять. У них может быть разный уровень дохода, но он не будет нулевой, если даже будет мало заказов.

або 0, якщо їх не буде. або за дуже маленький прайс, бо треба щось їсти.



я ж кажу - є плюси, є мінуси - не треба казати, що це єдиний варіант, а всі інші лохи. або 0, якщо їх не буде. або за дуже маленький прайс, бо треба щось їсти.я ж кажу - є плюси, є мінуси - не треба казати, що це єдиний варіант, а всі інші лохи. Shaman

Повідомлень: 3828 З нами з: 29.09.19 Подякував: 459 раз. Подякували: 1084 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 945946947948> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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