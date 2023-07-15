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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Суб 15 лип, 2023 21:23
vitaliiangel написав: Shaman написав:
а питання, краще працювати на дядю чи на себе, це як куриця та яйце - воно вічне, й немає однозначної відповіді
быть свободной птицей или попугаем в клетке. Действительно неоднозначно. Работая на дядю появляется хрупкий баланс взаимозависимости, пока ты нужен фирме и на замену никого нет, можно получить заслуженное уважение в т.ч. материальное.
Но вот приходит другой руководитель и начинает всех менять на своих людей, соответственно тебя ногой под зад. И все твои заслуги и годы титанического труда обнуляются несколькими простыми словами.
Вызывают тихую жалость реально хорошие специалисты, которые не могут открыть своё дело. Вынуждены пресмыкаться и рассказывать как оно в клетке жить хорошо. Я не имею кого то из форумчан в виду, у меня достаточно таких знакомых вне форума.
Конечно если специалист слабоват тут свой бизнес противопоказан - завалят рекламациями, исками и прочим гемором. Таким только и остаётся что работать на дядю на каком то узком участке, где ни на что не влияешь. Дурачков везде любят и терпят, внутреннюю конкуренцию никто не отменял.
Я не хочу судьбу иную.
Мне ни на что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня. ©
Очередной раз убеждаюсь, что у вас комплексы. Материальные и моральные.
Сочувствую.
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Starikan
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Додано: Суб 15 лип, 2023 21:25
Starikan написав: vitaliiangel написав: Shaman написав:
а питання, краще працювати на дядю чи на себе, це як куриця та яйце - воно вічне, й немає однозначної відповіді
быть свободной птицей или попугаем в клетке. Действительно неоднозначно. Работая на дядю появляется хрупкий баланс взаимозависимости, пока ты нужен фирме и на замену никого нет, можно получить заслуженное уважение в т.ч. материальное.
Но вот приходит другой руководитель и начинает всех менять на своих людей, соответственно тебя ногой под зад. И все твои заслуги и годы титанического труда обнуляются несколькими простыми словами.
Вызывают тихую жалость реально хорошие специалисты, которые не могут открыть своё дело. Вынуждены пресмыкаться и рассказывать как оно в клетке жить хорошо. Я не имею кого то из форумчан в виду, у меня достаточно таких знакомых вне форума.
Конечно если специалист слабоват тут свой бизнес противопоказан - завалят рекламациями, исками и прочим гемором. Таким только и остаётся что работать на дядю на каком то узком участке, где ни на что не влияешь. Дурачков везде любят и терпят, внутреннюю конкуренцию никто не отменял.
Я не хочу судьбу иную.
Мне ни на что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня. ©
Очередной раз убеждаюсь, что у вас комплексы. Материальные и моральные.
Сочувствую.
спробував уявити, як ви на аутсорсі проводите вдома дослідження
або ваш колега з фізтеху
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Shaman
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Додано: Суб 15 лип, 2023 21:28
ЛАД написав:vitaliiangel
не будем много говорить.
Ответьте на вопрос, который я задал выше:
Кто будет делать автомобили, ТВ, холодильники, ..., если все станут предпринимателями или даже самозанятыми?
По виталиану - низшая раса, с мозгами кошки или собаки.
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Starikan
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Додано: Суб 15 лип, 2023 21:32
Starikan написав: ЛАД написав:vitaliiangel
не будем много говорить.
Ответьте на вопрос, который я задал выше:
Кто будет делать автомобили, ТВ, холодильники, ..., если все станут предпринимателями или даже самозанятыми?
По виталиану - низшая раса, с мозгами кошки или собаки.
я про низшие расы не писал. IQ достаточно объективная метрика, без чинов и имён. Вас это задело?
Starikan написав:
Очередной раз убеждаюсь, что у вас комплексы. Материальные и моральные.
Сочувствую.
Вы думаете меня этим можно задеть?
Про комплексы вспомнили вы, так что это ваша боль, а не моя.
у кого что болит не дурак придумал. Не о комплексах здесь шла речь, вы беспардонно влезли со своим оффтопом и ЧСВ. По сути есть что сказать?
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Додано: Суб 15 лип, 2023 21:49
Shaman написав: Starikan написав: vitaliiangel написав:
быть свободной птицей или попугаем в клетке. Действительно неоднозначно. Работая на дядю появляется хрупкий баланс взаимозависимости, пока ты нужен фирме и на замену никого нет, можно получить заслуженное уважение в т.ч. материальное.
Но вот приходит другой руководитель и начинает всех менять на своих людей, соответственно тебя ногой под зад. И все твои заслуги и годы титанического труда обнуляются несколькими простыми словами.
Вызывают тихую жалость реально хорошие специалисты, которые не могут открыть своё дело. Вынуждены пресмыкаться и рассказывать как оно в клетке жить хорошо. Я не имею кого то из форумчан в виду, у меня достаточно таких знакомых вне форума.
Конечно если специалист слабоват тут свой бизнес противопоказан - завалят рекламациями, исками и прочим гемором. Таким только и остаётся что работать на дядю на каком то узком участке, где ни на что не влияешь. Дурачков везде любят и терпят, внутреннюю конкуренцию никто не отменял.
Я не хочу судьбу иную.
Мне ни на что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня.
Очередной раз убеждаюсь, что у вас комплексы. Материальные и моральные.
Сочувствую.
спробував уявити, як ви на аутсорсі проводите вдома дослідження
або ваш колега з фізтеху
Нічого надзвичайного. Наприклад, з психології можна тільки на базі форуму дисертацію написати
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Додано: Суб 15 лип, 2023 21:50
Faceless написав:
Я подав документи на турвізу - все ж таки віза на 10 років на дорозі не валяється.
А що, канадське посольство працює?
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Додано: Суб 15 лип, 2023 21:55
Starikan написав: Faceless написав:
Я подав документи на турвізу - все ж таки віза на 10 років на дорозі не валяється.
А що, канадське посольство працює?
Анкета он-лайн, виза в ЕС ставится. В Украине - нет.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 21:55
Starikan написав: Faceless написав:
Я подав документи на турвізу - все ж таки віза на 10 років на дорозі не валяється.
А що, канадське посольство працює?
Ні, треба відправляти закордон, в нашому випадку в Австрію. Я б через Макса передав, та він не приїхав
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Додано: Суб 15 лип, 2023 22:01
Shaman написав:
я ж кажу - є плюси, є мінуси - не треба казати, що це єдиний варіант, а всі інші лохи.
ну причём тут лохи? просто задайте себе вопрос, что вы будете делать, когда лютая безработица коснется и вас (не дай Бог) а быстро найти работу не выйдет. Считаете что вы неуязвимы? тогда весь мой посыл не для вас, просто пропустите его мимо себя
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 15 лип, 2023 22:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 22:05
vitaliiangel написав: Shaman написав:
я ж кажу - є плюси, є мінуси - не треба казати, що це єдиний варіант, а всі інші лохи.
ну причём тут лохи? просто задайте себе вопрос, что вы будете делать, когда лютая безработица коснется и вас (не дай Бог) а быстро найти работу не выйдет. Считаете что вы неуязвимы? тогда ок и весь мой посыл был не для вас
Головне, треба розуміти, що всі вразливі. І підприємці також, навіть якщо в деяких корона виросла від того, що він весь такий підприємець
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