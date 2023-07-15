Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 946947948949950> Додано: Суб 15 лип, 2023 21:23 vitaliiangel написав: Shaman написав: а питання, краще працювати на дядю чи на себе, це як куриця та яйце - воно вічне, й немає однозначної відповіді а питання, краще працювати на дядю чи на себе, це як куриця та яйце - воно вічне, й немає однозначної відповіді быть свободной птицей или попугаем в клетке. Действительно неоднозначно. Работая на дядю появляется хрупкий баланс взаимозависимости, пока ты нужен фирме и на замену никого нет, можно получить заслуженное уважение в т.ч. материальное.



Но вот приходит другой руководитель и начинает всех менять на своих людей, соответственно тебя ногой под зад. И все твои заслуги и годы титанического труда обнуляются несколькими простыми словами.



Вызывают тихую жалость реально хорошие специалисты, которые не могут открыть своё дело. Вынуждены пресмыкаться и рассказывать как оно в клетке жить хорошо. Я не имею кого то из форумчан в виду, у меня достаточно таких знакомых вне форума.



Конечно если специалист слабоват тут свой бизнес противопоказан - завалят рекламациями, исками и прочим гемором. Таким только и остаётся что работать на дядю на каком то узком участке, где ни на что не влияешь. Дурачков везде любят и терпят, внутреннюю конкуренцию никто не отменял.





Я не хочу судьбу иную.

Мне ни на что не променять

Ту заводскую проходную,

Что в люди вывела меня. © быть свободной птицей или попугаем в клетке. Действительно неоднозначно. Работая на дядю появляется хрупкий баланс взаимозависимости, пока ты нужен фирме и на замену никого нет, можно получить заслуженное уважение в т.ч. материальное.Но вот приходит другой руководитель и начинает всех менять на своих людей, соответственно тебя ногой под зад. И все твои заслуги и годы титанического труда обнуляются несколькими простыми словами.Вызывают тихую жалость реально хорошие специалисты, которые не могут открыть своё дело. Вынуждены пресмыкаться и рассказывать как оно в клетке жить хорошо. Я не имею кого то из форумчан в виду, у меня достаточно таких знакомых вне форума.Конечно если специалист слабоват тут свой бизнес противопоказан - завалят рекламациями, исками и прочим гемором. Таким только и остаётся что работать на дядю на каком то узком участке, где ни на что не влияешь. Дурачков везде любят и терпят, внутреннюю конкуренцию никто не отменял.Я не хочу судьбу иную.Мне ни на что не променятьТу заводскую проходную,Что в люди вывела меня. ©

Очередной раз убеждаюсь, что у вас комплексы. Материальные и моральные.

Сочувствую. Очередной раз убеждаюсь, что у вас комплексы. Материальные и моральные.Сочувствую. Starikan 2 Повідомлень: 19584 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2541 раз. Подякували: 3106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 21:25 Starikan написав: vitaliiangel написав: Shaman написав: а питання, краще працювати на дядю чи на себе, це як куриця та яйце - воно вічне, й немає однозначної відповіді а питання, краще працювати на дядю чи на себе, це як куриця та яйце - воно вічне, й немає однозначної відповіді быть свободной птицей или попугаем в клетке. Действительно неоднозначно. Работая на дядю появляется хрупкий баланс взаимозависимости, пока ты нужен фирме и на замену никого нет, можно получить заслуженное уважение в т.ч. материальное.



Но вот приходит другой руководитель и начинает всех менять на своих людей, соответственно тебя ногой под зад. И все твои заслуги и годы титанического труда обнуляются несколькими простыми словами.



Вызывают тихую жалость реально хорошие специалисты, которые не могут открыть своё дело. Вынуждены пресмыкаться и рассказывать как оно в клетке жить хорошо. Я не имею кого то из форумчан в виду, у меня достаточно таких знакомых вне форума.



Конечно если специалист слабоват тут свой бизнес противопоказан - завалят рекламациями, исками и прочим гемором. Таким только и остаётся что работать на дядю на каком то узком участке, где ни на что не влияешь. Дурачков везде любят и терпят, внутреннюю конкуренцию никто не отменял.





Я не хочу судьбу иную.

Мне ни на что не променять

Ту заводскую проходную,

Что в люди вывела меня. © быть свободной птицей или попугаем в клетке. Действительно неоднозначно. Работая на дядю появляется хрупкий баланс взаимозависимости, пока ты нужен фирме и на замену никого нет, можно получить заслуженное уважение в т.ч. материальное.Но вот приходит другой руководитель и начинает всех менять на своих людей, соответственно тебя ногой под зад. И все твои заслуги и годы титанического труда обнуляются несколькими простыми словами.Вызывают тихую жалость реально хорошие специалисты, которые не могут открыть своё дело. Вынуждены пресмыкаться и рассказывать как оно в клетке жить хорошо. Я не имею кого то из форумчан в виду, у меня достаточно таких знакомых вне форума.Конечно если специалист слабоват тут свой бизнес противопоказан - завалят рекламациями, исками и прочим гемором. Таким только и остаётся что работать на дядю на каком то узком участке, где ни на что не влияешь. Дурачков везде любят и терпят, внутреннюю конкуренцию никто не отменял.Я не хочу судьбу иную.Мне ни на что не променятьТу заводскую проходную,Что в люди вывела меня. ©

Очередной раз убеждаюсь, что у вас комплексы. Материальные и моральные.

Сочувствую. Очередной раз убеждаюсь, что у вас комплексы. Материальные и моральные.Сочувствую.

спробував уявити, як ви на аутсорсі проводите вдома дослідження



або ваш колега з фізтеху спробував уявити, як ви на аутсорсі проводите вдома дослідженняабо ваш колега з фізтеху Shaman

Повідомлень: 3828 З нами з: 29.09.19 Подякував: 459 раз. Подякували: 1084 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 21:28 ЛАД написав: vitaliiangel

не будем много говорить.

Ответьте на вопрос, который я задал выше:

Кто будет делать автомобили, ТВ, холодильники, ..., если все станут предпринимателями или даже самозанятыми? не будем много говорить.Ответьте на вопрос, который я задал выше:

По виталиану - низшая раса, с мозгами кошки или собаки. По виталиану - низшая раса, с мозгами кошки или собаки. Starikan 2 Повідомлень: 19584 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2541 раз. Подякували: 3106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 21:32 Starikan написав: ЛАД написав: vitaliiangel

не будем много говорить.

Ответьте на вопрос, который я задал выше:

Кто будет делать автомобили, ТВ, холодильники, ..., если все станут предпринимателями или даже самозанятыми? не будем много говорить.Ответьте на вопрос, который я задал выше:

По виталиану - низшая раса, с мозгами кошки или собаки. По виталиану - низшая раса, с мозгами кошки или собаки.

я про низшие расы не писал. IQ достаточно объективная метрика, без чинов и имён. Вас это задело? Starikan написав: Очередной раз убеждаюсь, что у вас комплексы. Материальные и моральные.

Сочувствую. Очередной раз убеждаюсь, что у вас комплексы. Материальные и моральные.Сочувствую. Какое вам дело до моих комплексов?

Про комплексы вспомнили вы, так что это ваша боль, а не моя. у кого что болит не дурак придумал. Не о комплексах здесь шла речь, вы беспардонно влезли со своим оффтопом и ЧСВ. По сути есть что сказать? я про низшие расы не писал. IQ достаточно объективная метрика, без чинов и имён. Вас это задело?Какое вам дело до моих комплексов?Про комплексы вспомнили вы, так чтоу кого что болит не дурак придумал. Не о комплексах здесь шла речь, вы беспардонно влезли со своим оффтопом и ЧСВ. По сути есть что сказать? Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 15 лип, 2023 23:30, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 18354 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 21:49 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: Starikan написав: vitaliiangel написав: быть свободной птицей или попугаем в клетке. Действительно неоднозначно. Работая на дядю появляется хрупкий баланс взаимозависимости, пока ты нужен фирме и на замену никого нет, можно получить заслуженное уважение в т.ч. материальное.



Но вот приходит другой руководитель и начинает всех менять на своих людей, соответственно тебя ногой под зад. И все твои заслуги и годы титанического труда обнуляются несколькими простыми словами.



Вызывают тихую жалость реально хорошие специалисты, которые не могут открыть своё дело. Вынуждены пресмыкаться и рассказывать как оно в клетке жить хорошо. Я не имею кого то из форумчан в виду, у меня достаточно таких знакомых вне форума.



Конечно если специалист слабоват тут свой бизнес противопоказан - завалят рекламациями, исками и прочим гемором. Таким только и остаётся что работать на дядю на каком то узком участке, где ни на что не влияешь. Дурачков везде любят и терпят, внутреннюю конкуренцию никто не отменял.





Я не хочу судьбу иную.

Мне ни на что не променять

Ту заводскую проходную,

Что в люди вывела меня. быть свободной птицей или попугаем в клетке. Действительно неоднозначно. Работая на дядю появляется хрупкий баланс взаимозависимости, пока ты нужен фирме и на замену никого нет, можно получить заслуженное уважение в т.ч. материальное.Но вот приходит другой руководитель и начинает всех менять на своих людей, соответственно тебя ногой под зад. И все твои заслуги и годы титанического труда обнуляются несколькими простыми словами.Вызывают тихую жалость реально хорошие специалисты, которые не могут открыть своё дело. Вынуждены пресмыкаться и рассказывать как оно в клетке жить хорошо. Я не имею кого то из форумчан в виду, у меня достаточно таких знакомых вне форума.Конечно если специалист слабоват тут свой бизнес противопоказан - завалят рекламациями, исками и прочим гемором. Таким только и остаётся что работать на дядю на каком то узком участке, где ни на что не влияешь. Дурачков везде любят и терпят, внутреннюю конкуренцию никто не отменял.Я не хочу судьбу иную.Мне ни на что не променятьТу заводскую проходную,Что в люди вывела меня.

Очередной раз убеждаюсь, что у вас комплексы. Материальные и моральные.

Сочувствую. Очередной раз убеждаюсь, что у вас комплексы. Материальные и моральные.Сочувствую.

спробував уявити, як ви на аутсорсі проводите вдома дослідження



або ваш колега з фізтеху спробував уявити, як ви на аутсорсі проводите вдома дослідженняабо ваш колега з фізтеху

Нічого надзвичайного. Наприклад, з психології можна тільки на базі форуму дисертацію написати Нічого надзвичайного. Наприклад, з психології можна тільки на базі форуму дисертацію написати Faceless

Модератор Повідомлень: 33418 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7786 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 21:50 Faceless написав: Я подав документи на турвізу - все ж таки віза на 10 років на дорозі не валяється. Я подав документи на турвізу - все ж таки віза на 10 років на дорозі не валяється.

А що, канадське посольство працює? А що, канадське посольство працює? Starikan 2 Повідомлень: 19584 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2541 раз. Подякували: 3106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 21:55 Starikan написав: Faceless написав: Я подав документи на турвізу - все ж таки віза на 10 років на дорозі не валяється. Я подав документи на турвізу - все ж таки віза на 10 років на дорозі не валяється.

А що, канадське посольство працює? А що, канадське посольство працює?

Анкета он-лайн, виза в ЕС ставится. В Украине - нет. Анкета он-лайн, виза в ЕС ставится. В Украине - нет. stm

Повідомлень: 3892 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 625 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 21:55 Re: Еміграція, заробітчанство Starikan написав: Faceless написав: Я подав документи на турвізу - все ж таки віза на 10 років на дорозі не валяється. Я подав документи на турвізу - все ж таки віза на 10 років на дорозі не валяється.

А що, канадське посольство працює? А що, канадське посольство працює? Ні, треба відправляти закордон, в нашому випадку в Австрію. Я б через Макса передав, та він не приїхав Ні, треба відправляти закордон, в нашому випадку в Австрію. Я б через Макса передав, та він не приїхав Faceless

Модератор Повідомлень: 33418 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7786 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 22:01 Shaman написав: я ж кажу - є плюси, є мінуси - не треба казати, що це єдиний варіант, а всі інші лохи. я ж кажу - є плюси, є мінуси - не треба казати, що це єдиний варіант, а всі інші лохи. ну причём тут лохи? просто задайте себе вопрос, что вы будете делать, когда лютая безработица коснется и вас (не дай Бог) а быстро найти работу не выйдет. Считаете что вы неуязвимы? тогда весь мой посыл не для вас, просто пропустите его мимо себя ну причём тут лохи? просто задайте себе вопрос, что вы будете делать, когда лютая безработица коснется и вас (не дай Бог) а быстро найти работу не выйдет. Считаете что вы неуязвимы? тогда весь мой посыл не для вас, просто пропустите его мимо себя Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 15 лип, 2023 22:06, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 18354 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 22:05 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: Shaman написав: я ж кажу - є плюси, є мінуси - не треба казати, що це єдиний варіант, а всі інші лохи. я ж кажу - є плюси, є мінуси - не треба казати, що це єдиний варіант, а всі інші лохи. ну причём тут лохи? просто задайте себе вопрос, что вы будете делать, когда лютая безработица коснется и вас (не дай Бог) а быстро найти работу не выйдет. Считаете что вы неуязвимы? тогда ок и весь мой посыл был не для вас ну причём тут лохи? просто задайте себе вопрос, что вы будете делать, когда лютая безработица коснется и вас (не дай Бог) а быстро найти работу не выйдет. Считаете что вы неуязвимы? тогда ок и весь мой посыл был не для вас Головне, треба розуміти, що всі вразливі. І підприємці також, навіть якщо в деяких корона виросла від того, що він весь такий підприємець Головне, треба розуміти, що всі вразливі. І підприємці також, навіть якщо в деяких корона виросла від того, що він весь такий підприємець Faceless

Модератор Повідомлень: 33418 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7786 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 946947948949950> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless