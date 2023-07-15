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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 946947948949950>
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 21:23

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:а питання, краще працювати на дядю чи на себе, це як куриця та яйце - воно вічне, й немає однозначної відповіді
быть свободной птицей или попугаем в клетке. Действительно неоднозначно. Работая на дядю появляется хрупкий баланс взаимозависимости, пока ты нужен фирме и на замену никого нет, можно получить заслуженное уважение в т.ч. материальное.

Но вот приходит другой руководитель и начинает всех менять на своих людей, соответственно тебя ногой под зад. И все твои заслуги и годы титанического труда обнуляются несколькими простыми словами.

Вызывают тихую жалость реально хорошие специалисты, которые не могут открыть своё дело. Вынуждены пресмыкаться и рассказывать как оно в клетке жить хорошо. Я не имею кого то из форумчан в виду, у меня достаточно таких знакомых вне форума.

Конечно если специалист слабоват тут свой бизнес противопоказан - завалят рекламациями, исками и прочим гемором. Таким только и остаётся что работать на дядю на каком то узком участке, где ни на что не влияешь. Дурачков везде любят и терпят, внутреннюю конкуренцию никто не отменял.


Я не хочу судьбу иную.
Мне ни на что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня. ©

Очередной раз убеждаюсь, что у вас комплексы. Материальные и моральные.
Сочувствую.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 21:25

  Starikan написав:
  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:а питання, краще працювати на дядю чи на себе, це як куриця та яйце - воно вічне, й немає однозначної відповіді
быть свободной птицей или попугаем в клетке. Действительно неоднозначно. Работая на дядю появляется хрупкий баланс взаимозависимости, пока ты нужен фирме и на замену никого нет, можно получить заслуженное уважение в т.ч. материальное.

Но вот приходит другой руководитель и начинает всех менять на своих людей, соответственно тебя ногой под зад. И все твои заслуги и годы титанического труда обнуляются несколькими простыми словами.

Вызывают тихую жалость реально хорошие специалисты, которые не могут открыть своё дело. Вынуждены пресмыкаться и рассказывать как оно в клетке жить хорошо. Я не имею кого то из форумчан в виду, у меня достаточно таких знакомых вне форума.

Конечно если специалист слабоват тут свой бизнес противопоказан - завалят рекламациями, исками и прочим гемором. Таким только и остаётся что работать на дядю на каком то узком участке, где ни на что не влияешь. Дурачков везде любят и терпят, внутреннюю конкуренцию никто не отменял.


Я не хочу судьбу иную.
Мне ни на что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня. ©

Очередной раз убеждаюсь, что у вас комплексы. Материальные и моральные.
Сочувствую.

спробував уявити, як ви на аутсорсі проводите вдома дослідження :D

або ваш колега з фізтеху :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 21:28

  ЛАД написав:vitaliiangel
не будем много говорить.
Ответьте на вопрос, который я задал выше:
Кто будет делать автомобили, ТВ, холодильники, ..., если все станут предпринимателями или даже самозанятыми?

По виталиану - низшая раса, с мозгами кошки или собаки.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 21:32

  Starikan написав:
  ЛАД написав:vitaliiangel
не будем много говорить.
Ответьте на вопрос, который я задал выше:
Кто будет делать автомобили, ТВ, холодильники, ..., если все станут предпринимателями или даже самозанятыми?

По виталиану - низшая раса, с мозгами кошки или собаки.

я про низшие расы не писал. IQ достаточно объективная метрика, без чинов и имён. Вас это задело?
  Starikan написав:Очередной раз убеждаюсь, что у вас комплексы. Материальные и моральные.
Сочувствую.
Какое вам дело до моих комплексов? :D
Про комплексы вспомнили вы, так что это ваша боль, а не моя. у кого что болит не дурак придумал. Не о комплексах здесь шла речь, вы беспардонно влезли со своим оффтопом и ЧСВ. По сути есть что сказать?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 15 лип, 2023 23:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 21:49

Re: Еміграція, заробітчанство

Shaman написав:
  Starikan написав:
  vitaliiangel написав:быть свободной птицей или попугаем в клетке. Действительно неоднозначно. Работая на дядю появляется хрупкий баланс взаимозависимости, пока ты нужен фирме и на замену никого нет, можно получить заслуженное уважение в т.ч. материальное.

Но вот приходит другой руководитель и начинает всех менять на своих людей, соответственно тебя ногой под зад. И все твои заслуги и годы титанического труда обнуляются несколькими простыми словами.

Вызывают тихую жалость реально хорошие специалисты, которые не могут открыть своё дело. Вынуждены пресмыкаться и рассказывать как оно в клетке жить хорошо. Я не имею кого то из форумчан в виду, у меня достаточно таких знакомых вне форума.

Конечно если специалист слабоват тут свой бизнес противопоказан - завалят рекламациями, исками и прочим гемором. Таким только и остаётся что работать на дядю на каком то узком участке, где ни на что не влияешь. Дурачков везде любят и терпят, внутреннюю конкуренцию никто не отменял.


Я не хочу судьбу иную.
Мне ни на что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня.

Очередной раз убеждаюсь, что у вас комплексы. Материальные и моральные.
Сочувствую.

спробував уявити, як ви на аутсорсі проводите вдома дослідження :D

або ваш колега з фізтеху

Нічого надзвичайного. Наприклад, з психології можна тільки на базі форуму дисертацію написати
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 21:50

  Faceless написав: Я подав документи на турвізу - все ж таки віза на 10 років на дорозі не валяється.

А що, канадське посольство працює?
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 21:55

  Starikan написав:
  Faceless написав: Я подав документи на турвізу - все ж таки віза на 10 років на дорозі не валяється.

А що, канадське посольство працює?

Анкета он-лайн, виза в ЕС ставится. В Украине - нет.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 21:55

Re: Еміграція, заробітчанство

Starikan написав:
  Faceless написав: Я подав документи на турвізу - все ж таки віза на 10 років на дорозі не валяється.

А що, канадське посольство працює?
Ні, треба відправляти закордон, в нашому випадку в Австрію. Я б через Макса передав, та він не приїхав :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:01

  Shaman написав:я ж кажу - є плюси, є мінуси - не треба казати, що це єдиний варіант, а всі інші лохи.
ну причём тут лохи? просто задайте себе вопрос, что вы будете делать, когда лютая безработица коснется и вас (не дай Бог) а быстро найти работу не выйдет. Считаете что вы неуязвимы? тогда весь мой посыл не для вас, просто пропустите его мимо себя :D
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 15 лип, 2023 22:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:05

Re: Еміграція, заробітчанство

vitaliiangel написав:
  Shaman написав:я ж кажу - є плюси, є мінуси - не треба казати, що це єдиний варіант, а всі інші лохи.
ну причём тут лохи? просто задайте себе вопрос, что вы будете делать, когда лютая безработица коснется и вас (не дай Бог) а быстро найти работу не выйдет. Считаете что вы неуязвимы? тогда ок и весь мой посыл был не для вас :D
Головне, треба розуміти, що всі вразливі. І підприємці також, навіть якщо в деяких корона виросла від того, що він весь такий підприємець
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