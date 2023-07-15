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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 947948949950>
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:06

  Shaman написав:спробував уявити, як ви на аутсорсі проводите вдома дослідження
або ваш колега з фізтеху

Для теоретика - элементарно.
Мой покойный шеф еще до всех этих ваших интернетов работал исключительно дома по ночам, часов в 6-7 утра выходил погулять, потом ложился спать.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:07

Re: Еміграція, заробітчанство

Starikan написав:
  Shaman написав:спробував уявити, як ви на аутсорсі проводите вдома дослідження
або ваш колега з фізтеху

Для теоретика - элементарно.
Мой покойный шеф еще до всех этих ваших интернетов работал исключительно дома по ночам, часов в 6-7 утра выходил погулять, потом ложился спать.
Он, Шелдон вдома на фліпчарті вивів на нобелевку:)
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:11

  Faceless написав:
vitaliiangel написав:
  Shaman написав:я ж кажу - є плюси, є мінуси - не треба казати, що це єдиний варіант, а всі інші лохи.
ну причём тут лохи? просто задайте себе вопрос, что вы будете делать, когда лютая безработица коснется и вас (не дай Бог) а быстро найти работу не выйдет. Считаете что вы неуязвимы? тогда ок и весь мой посыл был не для вас :D
Головне, треба розуміти, що всі вразливі. І підприємці також, навіть якщо в деяких корона виросла від того, що він весь такий підприємець

когда я работаю на кого-то то мало влияю на его модель бизнеса, и если в ней есть недостатки, потенциально это может обернуться для меня потерей источника дохода. Когда я работаю на себя и вижу какие-то проблемы, я меняю модель бизнеса до тех пор, пока не будет так как нужно. Разницу видите?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 15 лип, 2023 22:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:12

  stm написав:
  Starikan написав:
  Faceless написав: Я подав документи на турвізу - все ж таки віза на 10 років на дорозі не валяється.
А що, канадське посольство працює?
Анкета он-лайн, виза в ЕС ставится. В Украине - нет.

Анкета - розумію, але як виїхати зараз у ЄС за візою? Треба бути там особово.
Знаю, що з американською так не вийде.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:21

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:я ж кажу - є плюси, є мінуси - не треба казати, що це єдиний варіант, а всі інші лохи.
ну причём тут лохи? просто задайте себе вопрос, что вы будете делать, когда лютая безработица коснется и вас (не дай Бог) а быстро найти работу не выйдет. Считаете что вы неуязвимы? тогда весь мой посыл не для вас, просто пропустите его мимо себя :D

Якщо почнеться люта бєзработіца - то підприємцям і дуже вушним теж буде непереливки
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:40

  Faceless написав:
  fler написав:
  Faceless написав:Ще не всім видали хто подавав документи в травні, тож врешті має бути більше

Faceless, ви б туди поїхали, якщо б вас випустили за кордон зараз або трохи пізніше?

Я подав документи на турвізу - все ж таки віза на 10 років на дорозі не валяється.

Макс поїхав у "відрядження", Ви оформили всього лиш "турвізу" на 10 років...
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:42

  Starikan написав:Анкета - розумію, але як виїхати зараз у ЄС за візою? Треба бути там особово.
Знаю, що з американською так не вийде.

Да, отпечатки снимают очно. Но там есть время. На анкету рассмотрение где-то 2-3 недели и потом письмо выбирайте из списка куда хотите подъехать. Думать по-моему можно месяц.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:42

Re: Еміграція, заробітчанство

А в мене штатівськпа віза до 2027 року - сподіваюсь зʼїздити
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:43

Re: Еміграція, заробітчанство

Starikan написав:
  stm написав:
  Starikan написав:А що, канадське посольство працює?
Анкета он-лайн, виза в ЕС ставится. В Украине - нет.

Анкета - розумію, але як виїхати зараз у ЄС за візою? Треба бути там особово.
Знаю, що з американською так не вийде.

Паспорт передається третьою особою, і є купа агенцій, що цим займаються.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:45

Re: Еміграція, заробітчанство

stm написав:
  Starikan написав:Анкета - розумію, але як виїхати зараз у ЄС за візою? Треба бути там особово.
Знаю, що з американською так не вийде.

Да, отпечатки снимают очно. Но там есть время. На анкету рассмотрение где-то 2-3 недели и потом письмо выбирайте из списка куда хотите подъехать. Думать по-моему можно месяц.


Нажаль, не 2-3 тижні (орестович ), а до 2х місяців. Черга на Джерельній на здачу біометрики була, як за ковбасою при совку
Faceless
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