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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 лип, 2023 22:06
Shaman написав:
спробував уявити, як ви на аутсорсі проводите вдома дослідження
або ваш колега з фізтеху
Для теоретика - элементарно.
Мой покойный шеф еще до всех этих ваших интернетов работал исключительно дома по ночам, часов в 6-7 утра выходил погулять, потом ложился спать.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 22:07
Starikan написав: Shaman написав:
спробував уявити, як ви на аутсорсі проводите вдома дослідження
або ваш колега з фізтеху
Для теоретика - элементарно.
Мой покойный шеф еще до всех этих ваших интернетов работал исключительно дома по ночам, часов в 6-7 утра выходил погулять, потом ложился спать.
Он, Шелдон вдома на фліпчарті вивів на нобелевку:)
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Faceless
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Додано: Суб 15 лип, 2023 22:11
Faceless написав: vitaliiangel написав: Shaman написав:
я ж кажу - є плюси, є мінуси - не треба казати, що це єдиний варіант, а всі інші лохи.
ну причём тут лохи? просто задайте себе вопрос, что вы будете делать, когда лютая безработица коснется и вас (не дай Бог) а быстро найти работу не выйдет. Считаете что вы неуязвимы? тогда ок и весь мой посыл был не для вас
Головне, треба розуміти, що всі вразливі. І підприємці також, навіть якщо в деяких корона виросла від того, що він весь такий підприємець
когда я работаю на кого-то то мало влияю на его модель бизнеса, и если в ней есть недостатки, потенциально это может обернуться для меня потерей источника дохода. Когда я работаю на себя и вижу какие-то проблемы, я меняю модель бизнеса до тех пор, пока не будет так как нужно. Разницу видите?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 15 лип, 2023 22:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 22:12
stm написав: Starikan написав: Faceless написав:
Я подав документи на турвізу - все ж таки віза на 10 років на дорозі не валяється.
А що, канадське посольство працює?
Анкета он-лайн, виза в ЕС ставится. В Украине - нет.
Анкета - розумію, але як виїхати зараз у ЄС за візою? Треба бути там особово.
Знаю, що з американською так не вийде.
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Starikan
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Додано: Суб 15 лип, 2023 22:40
Faceless написав: fler написав: Faceless написав:
Ще не всім видали хто подавав документи в травні, тож врешті має бути більше
Faceless, ви б туди поїхали, якщо б вас випустили за кордон зараз або трохи пізніше?
Я подав документи на турвізу - все ж таки віза на 10 років на дорозі не валяється.
Макс поїхав у "відрядження", Ви оформили всього лиш "турвізу" на 10 років...
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Додано: Суб 15 лип, 2023 22:42
Starikan написав:
Анкета - розумію, але як виїхати зараз у ЄС за візою? Треба бути там особово.
Знаю, що з американською так не вийде.
Да, отпечатки снимают очно. Но там есть время. На анкету рассмотрение где-то 2-3 недели и потом письмо выбирайте из списка куда хотите подъехать. Думать по-моему можно месяц.
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stm
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Додано: Суб 15 лип, 2023 22:42
А в мене штатівськпа віза до 2027 року - сподіваюсь зʼїздити
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Додано: Суб 15 лип, 2023 22:43
Starikan написав: stm написав: Starikan написав:
А що, канадське посольство працює?
Анкета он-лайн, виза в ЕС ставится. В Украине - нет.
Анкета - розумію, але як виїхати зараз у ЄС за візою? Треба бути там особово.
Знаю, що з американською так не вийде.
Паспорт передається третьою особою, і є купа агенцій, що цим займаються.
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Faceless
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Додано: Суб 15 лип, 2023 22:45
stm написав: Starikan написав:
Анкета - розумію, але як виїхати зараз у ЄС за візою? Треба бути там особово.
Знаю, що з американською так не вийде.
Да, отпечатки снимают очно. Но там есть время. На анкету рассмотрение где-то 2-3 недели и потом письмо выбирайте из списка куда хотите подъехать. Думать по-моему можно месяц.
Нажаль, не 2-3 тижні (орестович
), а до 2х місяців. Черга на Джерельній на здачу біометрики була, як за ковбасою при совку
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