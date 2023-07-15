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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 947948949950
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:45

  Дюрі-бачі написав:vitaliiangel от Ви й відповіли на своє запитання: сучасність дуже сильно відрізняється від бізнесу, який ще був років 100 чи навіть 20 тому: зараза крупні компанії стежать за всіма і як тільки бачать, що в когось вийшло щось перспективне - одразу гребуть під себе, або душать


Это правда, поэтому надо это принимать во внимание.
Раньше черезчур успешных стригли рекетиры, сейчас есть риск не выжить в конурентной борьбе с акулами.
Надо искать нищи на средней глубине. Да, миллионером там не станешь может быть, но чтобы это было мало кому интересно финансово, чтобы в это влазить и трудоемко для тех, кто в этом не разбирается.
Скажем так, нычка.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:49

Re: Еміграція, заробітчанство

  cherchiltank написав:Смішно - а хто їм дасть іпотеку? Який їх статус? Після війни статус захисту закінчиться

Поживемо - побачимо. Як мінімум 1 кейс отримання посвідки на проживання і іпотеки в Чехії знаю. Основна проблема для наших в тому, що вимагають 1/3 вартості жила внести своїми як перший внесок.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:55

Re: Еміграція, заробітчанство

vitaliiangel написав:
  Faceless написав:
vitaliiangel написав:ну причём тут лохи? просто задайте себе вопрос, что вы будете делать, когда лютая безработица коснется и вас (не дай Бог) а быстро найти работу не выйдет. Считаете что вы неуязвимы? тогда ок и весь мой посыл был не для вас :D
Головне, треба розуміти, що всі вразливі. І підприємці також, навіть якщо в деяких корона виросла від того, що він весь такий підприємець

когда я работаю на кого-то то мало влияю на его модель бизнеса, и если в ней есть недостатки, потенциально это может обернуться для меня потерей источника дохода. Когда я работаю на себя и вижу какие-то проблемы, я меняю модель бизнеса до тех пор, пока не будет так как нужно. Разницу видите?

Відповідь у моєму попередньому, процитованому пості
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:55

  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Если даже Вы лично будете иметь какую-то работу, то 80% безработных создадут Вам бо-о-ольшие проблемы
ниже кому написано мне, или 80% потенциально безработным? может таки шото представляю, не?
  vitaliiangel написав:Если каждый не спросит себя "а что я могу", домашние котики станут бездомными, потому что при капитализме владелец капитала думает о своей прибыли, а не о том как трудоустроить Shaman и ЛАД. Хотя бы по этой причине Shamanу и ЛАДу надо подумать а что они будут делать, если безработица достигнет 80% и работы по найму не будет.

Ваш ответ не понял.
Но, думаю, что эти 80% (и я в том числе, если бы мне было лет 20-30-40) взяли в руки... условно, вилы и... Вам пришлось бы плохо.
Я понятно ответил, что будут делать "Shaman и ЛАД" и остальные 80% безработных?
Так что проблемы будут у Вас, а не у 80%.


Пару дней назад в новостях обсуждался вопрос антисемитизма и был приглашен раввин.
Он высказал очень простую, но очень умную мысль:
"Свободный человек, когда у него проблемы, задает себе вопрос "Что я сделал не так?" Раб " Кто виноват в моих проблемах?"
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 23:00

  cherchiltank написав:
  vitaliiangel написав:
  Дюрі-бачі написав:vitaliiangel от Ви й відповіли на своє запитання: сучасність дуже сильно відрізняється від бізнесу, який ще був років 100 чи навіть 20 тому: зараза крупні компанії стежать за всіма і як тільки бачать, що в когось вийшло щось перспективне - одразу гребуть під себе, або душать

я не говорил что мелкий бизнес это легко и просто. Но под лежачий камень вода тоже не течёт .

Якщо заробляти від 20 тисяч баксів у бізнесі - рано чи пізно до тебе прийдуть податківці, пару запоротих накладних і весь бізнес йде по пісі)


Это тоже правда, поэтому иностранный бизнес в Украину не очень и идет, а украинский или пытается стать не украинским или включается в игру с государством в ктокогоперенаипет.
И это тоже довод в пользу темы ветки.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 23:10

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:что то изменилось за это время?

Все капець як змінилось буквально за 20 років. Це тоді можна було взяти і забрати хліб (золото), а ще буквально кілька років і влада (диктатор/держава/корпоорація) :
1. зможе обнулити людину 1 кліком клавіші і залити без грошей, житла, зв'язку...
2. зможе відстежити всіх потенційних лідерів бунту засобами Штучного інтелекту.


Вместо сундучивания денег на счету - разные активы, дающие кэшфлоу, жилье зарегистрированное на ЛЛС или траст. Реальный бизнес (пиццерию, автомойку, хендимена, цирюльника и тп) трудно заменить ИИ.
Огромная страна, основанная на неприкосновенности права собственности, не даст сбрендившему диктатору обнулить состояния сотен миллионов человек.
В стане, где у "80%" в кармане голый кукищ, толпа будет заплевывать еше тех, у кого нашли что забрать. Такое уже было . В 1917м.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 23:18

  Сибарит написав:
  vitaliiangel написав:Если каждый не спросит себя "а что я могу"

Я сейчас напишу совершенно аморальную и демотивирующую мысль, которая вызовет резкое неприятие.
Главный вопрос, с которого надо начинать: "Чего я хочу"
А уже потом пытаться подтянуть под желания возможности.
А дальше окажется, что продвигать некую модель поведения совершенно бессмысленно.

И коль тема об эмиграции, должен заметить, что человек живущий под мостом в Калифорнии может быть абсолютно счастлив и не иметь никакого желания морочить себе голову бизнесом :)


Да, Вы правы, но тут есть одно НО - общество может себе позволить содержать тунеядцев.
Человек под мостом в Калифорнии - скорей всего жертва регулярного приема дурманящих препаратов. Думаю, они снижают требования к ответу на вопрос "ЧТо я хочу".
Фактически, есть более продвинутая форма тунеядства, которая обходится американскому обществу намного дороже - это "по-своему" умные люди, которые имеют весьма высокие требования с "Я хочу", но получить это за чужой счет.
И для них тоже есть все условия.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 23:19

  rjkz написав:
  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:что то изменилось за это время?

Все капець як змінилось буквально за 20 років. Це тоді можна було взяти і забрати хліб (золото), а ще буквально кілька років і влада (диктатор/держава/корпоорація) :
1. зможе обнулити людину 1 кліком клавіші і залити без грошей, житла, зв'язку...
2. зможе відстежити всіх потенційних лідерів бунту засобами Штучного інтелекту.


Вместо сундучивания денег на счету - разные активы, дающие кэшфлоу, жилье зарегистрированное на ЛЛС или траст. Реальный бизнес (пиццерию, автомойку, хендимена, цирюльника и тп) трудно заменить ИИ.
Огромная страна, основанная на неприкосновенности права собственности, не даст сбрендившему диктатору обнулить состояния сотен миллионов человек.
В стане, где у "80%" в кармане голый кукищ, толпа будет заплевывать еше тех, у кого нашли что забрать. Такое уже было . В 1917м.

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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 23:21

  Сибарит написав:
  vitaliiangel написав:Если каждый не спросит себя "а что я могу"

Я сейчас напишу совершенно аморальную и демотивирующую мысль, которая вызовет резкое неприятие.
Главный вопрос, с которого надо начинать: "Чего я хочу"
А уже потом пытаться подтянуть под желания возможности.
А дальше окажется, что продвигать некую модель поведения совершенно бессмысленно.

И коль тема об эмиграции, должен заметить, что человек живущий под мостом в Калифорнии может быть абсолютно счастлив и не иметь никакого желания морочить себе голову бизнесом :)


Да, Вы правы, но тут есть одно НО - общество может себе позволить содержать тунеядцев.
Человек под мостом в Калифорнии - скорей всего жертва регулярного приема дурманящих препаратов. Думаю, они снижают требования к ответу на вопрос "ЧТо я хочу".
Фактически, есть более продвинутая форма тунеядства, которая обходится американскому обществу намного дороже - это "по-своему" умные люди, которые имеют весьма высокие требования с "Я хочу", но получить это за чужой счет.
И для них тоже есть все условия.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 23:31

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:(пиццерию, автомойку, хендимена, цирюльника и тп) трудно заменить ИИ.

Вже зараз непогано автоматизуються "роботами". ИМХО ручний труд залишиться тільки для багатих, як зараз продукти "еко без хімії"
Дюрі-бачі
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