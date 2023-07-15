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#<1 ... 947948949950 Додано: Суб 15 лип, 2023 22:45 Дюрі-бачі написав: vitaliiangel от Ви й відповіли на своє запитання: сучасність дуже сильно відрізняється від бізнесу, який ще був років 100 чи навіть 20 тому: зараза крупні компанії стежать за всіма і як тільки бачать, що в когось вийшло щось перспективне - одразу гребуть під себе, або душать от Ви й відповіли на своє запитання: сучасність дуже сильно відрізняється від бізнесу, який ще був років 100 чи навіть 20 тому: зараза крупні компанії стежать за всіма і як тільки бачать, що в когось вийшло щось перспективне - одразу гребуть під себе, або душать



Это правда, поэтому надо это принимать во внимание.

Раньше черезчур успешных стригли рекетиры, сейчас есть риск не выжить в конурентной борьбе с акулами.

Надо искать нищи на средней глубине. Да, миллионером там не станешь может быть, но чтобы это было мало кому интересно финансово, чтобы в это влазить и трудоемко для тех, кто в этом не разбирается.

Скажем так, нычка. Это правда, поэтому надо это принимать во внимание.Раньше черезчур успешных стригли рекетиры, сейчас есть риск не выжить в конурентной борьбе с акулами.Надо искать нищи на средней глубине. Да, миллионером там не станешь может быть, но чтобы это было мало кому интересно финансово, чтобы в это влазить и трудоемко для тех, кто в этом не разбирается.Скажем так, нычка. rjkz

Повідомлень: 15010 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7793 раз. Подякували: 4766 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 22:49 Re: Еміграція, заробітчанство cherchiltank написав: Смішно - а хто їм дасть іпотеку? Який їх статус? Після війни статус захисту закінчиться Смішно - а хто їм дасть іпотеку? Який їх статус? Після війни статус захисту закінчиться

Поживемо - побачимо. Як мінімум 1 кейс отримання посвідки на проживання і іпотеки в Чехії знаю. Основна проблема для наших в тому, що вимагають 1/3 вартості жила внести своїми як перший внесок. Поживемо - побачимо. Як мінімум 1 кейс отримання посвідки на проживання і іпотеки в Чехії знаю. Основна проблема для наших в тому, що вимагають 1/3 вартості жила внести своїми як перший внесок. Дюрі-бачі

Повідомлень: 970 З нами з: 29.07.22 Подякував: 108 раз. Подякували: 94 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 22:55 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: Faceless написав: vitaliiangel написав: ну причём тут лохи? просто задайте себе вопрос, что вы будете делать, когда лютая безработица коснется и вас (не дай Бог) а быстро найти работу не выйдет. Считаете что вы неуязвимы? тогда ок и весь мой посыл был не для вас ну причём тут лохи? просто задайте себе вопрос, что вы будете делать, когда лютая безработица коснется и вас (не дай Бог) а быстро найти работу не выйдет. Считаете что вы неуязвимы? тогда ок и весь мой посыл был не для вас Головне, треба розуміти, що всі вразливі. І підприємці також, навіть якщо в деяких корона виросла від того, що він весь такий підприємець Головне, треба розуміти, що всі вразливі. І підприємці також, навіть якщо в деяких корона виросла від того, що він весь такий підприємець

когда я работаю на кого-то то мало влияю на его модель бизнеса, и если в ней есть недостатки, потенциально это может обернуться для меня потерей источника дохода. Когда я работаю на себя и вижу какие-то проблемы, я меняю модель бизнеса до тех пор, пока не будет так как нужно. Разницу видите? когда я работаю на кого-то то мало влияю на его модель бизнеса, и если в ней есть недостатки, потенциально это может обернуться для меня потерей источника дохода. Когда я работаю на себя и вижу какие-то проблемы, я меняю модель бизнеса до тех пор, пока не будет так как нужно. Разницу видите?

Відповідь у моєму попередньому, процитованому пості Відповідь у моєму попередньому, процитованому пості Faceless

Модератор Повідомлень: 33418 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7786 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 22:55 ЛАД написав: vitaliiangel написав: ЛАД написав: Если даже Вы лично будете иметь какую-то работу, то 80% безработных создадут Вам бо-о-ольшие проблемы Если даже Вы лично будете иметь какую-то работу, то 80% безработных создадут Вам бо-о-ольшие проблемы ниже кому написано мне, или 80% потенциально безработным? может таки шото представляю, не?

vitaliiangel написав: Если каждый не спросит себя "а что я могу", домашние котики станут бездомными, потому что при капитализме владелец капитала думает о своей прибыли, а не о том как трудоустроить Shaman и ЛАД. Хотя бы по этой причине Shamanу и ЛАДу надо подумать а что они будут делать, если безработица достигнет 80% и работы по найму не будет. Если каждый не спросит себя "а что я могу", домашние котики станут бездомными, потому что при капитализме владелец капитала думает о своей прибыли, а не о том как трудоустроить Shaman и ЛАД. Хотя бы по этой причине Shamanу и ЛАДу надо подумать а что они будут делать, если безработица достигнет 80% и работы по найму не будет. ниже кому написано мне, или 80% потенциально безработным? может таки шото представляю, не?

Ваш ответ не понял.

Но, думаю, что эти 80% (и я в том числе, если бы мне было лет 20-30-40) взяли в руки... условно, вилы и... Вам пришлось бы плохо.

Я понятно ответил, что будут делать "Shaman и ЛАД" и остальные 80% безработных?

Так что проблемы будут у Вас, а не у 80%. Ваш ответ не понял.Я понятно ответил, что будут делать "Shaman и ЛАД" и остальные 80% безработных?



Пару дней назад в новостях обсуждался вопрос антисемитизма и был приглашен раввин.

Он высказал очень простую, но очень умную мысль:

"Свободный человек, когда у него проблемы, задает себе вопрос "Что я сделал не так?" Раб " Кто виноват в моих проблемах?" Пару дней назад в новостях обсуждался вопрос антисемитизма и был приглашен раввин.Он высказал очень простую, но очень умную мысль:"Свободный человек, когда у него проблемы, задает себе вопрос "Что я сделал не так?" Раб " Кто виноват в моих проблемах?" rjkz

Повідомлень: 15010 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7793 раз. Подякували: 4766 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 23:00 cherchiltank написав: vitaliiangel написав: Дюрі-бачі написав: vitaliiangel от Ви й відповіли на своє запитання: сучасність дуже сильно відрізняється від бізнесу, який ще був років 100 чи навіть 20 тому: зараза крупні компанії стежать за всіма і як тільки бачать, що в когось вийшло щось перспективне - одразу гребуть під себе, або душать от Ви й відповіли на своє запитання: сучасність дуже сильно відрізняється від бізнесу, який ще був років 100 чи навіть 20 тому: зараза крупні компанії стежать за всіма і як тільки бачать, що в когось вийшло щось перспективне - одразу гребуть під себе, або душать

я не говорил что мелкий бизнес это легко и просто. Но под лежачий камень вода тоже не течёт . я не говорил что мелкий бизнес это легко и просто. Но под лежачий камень вода тоже не течёт .

Якщо заробляти від 20 тисяч баксів у бізнесі - рано чи пізно до тебе прийдуть податківці, пару запоротих накладних і весь бізнес йде по пісі) Якщо заробляти від 20 тисяч баксів у бізнесі - рано чи пізно до тебе прийдуть податківці, пару запоротих накладних і весь бізнес йде по пісі)



Это тоже правда, поэтому иностранный бизнес в Украину не очень и идет, а украинский или пытается стать не украинским или включается в игру с государством в ктокогоперенаипет.

И это тоже довод в пользу темы ветки. Это тоже правда, поэтому иностранный бизнес в Украину не очень и идет, а украинский или пытается стать не украинским или включается в игру с государством в ктокогоперенаипет.И это тоже довод в пользу темы ветки. rjkz

Повідомлень: 15010 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7793 раз. Подякували: 4766 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 23:10 Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав: что то изменилось за это время? что то изменилось за это время?

Все капець як змінилось буквально за 20 років. Це тоді можна було взяти і забрати хліб (золото), а ще буквально кілька років і влада (диктатор/держава/корпоорація) :

1. зможе обнулити людину 1 кліком клавіші і залити без грошей, житла, зв'язку...

2. зможе відстежити всіх потенційних лідерів бунту засобами Штучного інтелекту. Все капець як змінилось буквально за 20 років. Це тоді можна було взяти і забрати хліб (золото), а ще буквально кілька років і влада (диктатор/держава/корпоорація) :1. зможе обнулити людину 1 кліком клавіші і залити без грошей, житла, зв'язку...2. зможе відстежити всіх потенційних лідерів бунту засобами Штучного інтелекту.



Вместо сундучивания денег на счету - разные активы, дающие кэшфлоу, жилье зарегистрированное на ЛЛС или траст. Реальный бизнес (пиццерию, автомойку, хендимена, цирюльника и тп) трудно заменить ИИ.

Огромная страна, основанная на неприкосновенности права собственности, не даст сбрендившему диктатору обнулить состояния сотен миллионов человек.

В стане, где у "80%" в кармане голый кукищ, толпа будет заплевывать еше тех, у кого нашли что забрать. Такое уже было . В 1917м. Вместо сундучивания денег на счету - разные активы, дающие кэшфлоу, жилье зарегистрированное на ЛЛС или траст. Реальный бизнес (пиццерию, автомойку, хендимена, цирюльника и тп) трудно заменить ИИ.Огромная страна, основанная на неприкосновенности права собственности, не даст сбрендившему диктатору обнулить состояния сотен миллионов человек.В стане, где у "80%" в кармане голый кукищ, толпа будет заплевывать еше тех, у кого нашли что забрать. Такое уже было . В 1917м. rjkz

Повідомлень: 15010 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7793 раз. Подякували: 4766 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 23:18 Сибарит написав: vitaliiangel написав: Если каждый не спросит себя "а что я могу" Если каждый не спросит себя "а что я могу"

Я сейчас напишу совершенно аморальную и демотивирующую мысль, которая вызовет резкое неприятие.

Главный вопрос, с которого надо начинать: "Чего я хочу"

А уже потом пытаться подтянуть под желания возможности.

А дальше окажется, что продвигать некую модель поведения совершенно бессмысленно.



И коль тема об эмиграции, должен заметить, что человек живущий под мостом в Калифорнии может быть абсолютно счастлив и не иметь никакого желания морочить себе голову бизнесом Я сейчас напишу совершенно аморальную и демотивирующую мысль, которая вызовет резкое неприятие.Главный вопрос, с которого надо начинать: "Чего яА уже потом пытаться подтянуть под желания возможности.А дальше окажется, что продвигать некую модель поведения совершенно бессмысленно.И коль тема об эмиграции, должен заметить, что человек живущий под мостом в Калифорнии может быть абсолютно счастлив и не иметь никакого желания морочить себе голову бизнесом



Да, Вы правы, но тут есть одно НО - общество может себе позволить содержать тунеядцев.

Человек под мостом в Калифорнии - скорей всего жертва регулярного приема дурманящих препаратов. Думаю, они снижают требования к ответу на вопрос "ЧТо я хочу".

Фактически, есть более продвинутая форма тунеядства, которая обходится американскому обществу намного дороже - это "по-своему" умные люди, которые имеют весьма высокие требования с "Я хочу", но получить это за чужой счет.

И для них тоже есть все условия. Да, Вы правы, но тут есть одно НО - общество может себе позволить содержать тунеядцев.Человек под мостом в Калифорнии - скорей всего жертва регулярного приема дурманящих препаратов. Думаю, они снижают требования к ответу на вопрос "ЧТо я хочу".Фактически, есть более продвинутая форма тунеядства, которая обходится американскому обществу намного дороже - это "по-своему" умные люди, которые имеют весьма высокие требования с "Я хочу", но получить это за чужой счет.И для них тоже есть все условия. rjkz

Повідомлень: 15010 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7793 раз. Подякували: 4766 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 23:19 rjkz написав: Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав: что то изменилось за это время? что то изменилось за это время?

Все капець як змінилось буквально за 20 років. Це тоді можна було взяти і забрати хліб (золото), а ще буквально кілька років і влада (диктатор/держава/корпоорація) :

1. зможе обнулити людину 1 кліком клавіші і залити без грошей, житла, зв'язку...

2. зможе відстежити всіх потенційних лідерів бунту засобами Штучного інтелекту. Все капець як змінилось буквально за 20 років. Це тоді можна було взяти і забрати хліб (золото), а ще буквально кілька років і влада (диктатор/держава/корпоорація) :1. зможе обнулити людину 1 кліком клавіші і залити без грошей, житла, зв'язку...2. зможе відстежити всіх потенційних лідерів бунту засобами Штучного інтелекту.



Вместо сундучивания денег на счету - разные активы, дающие кэшфлоу, жилье зарегистрированное на ЛЛС или траст. Реальный бизнес (пиццерию, автомойку, хендимена, цирюльника и тп) трудно заменить ИИ.

Огромная страна, основанная на неприкосновенности права собственности, не даст сбрендившему диктатору обнулить состояния сотен миллионов человек.

В стане, где у "80%" в кармане голый кукищ, толпа будет заплевывать еше тех, у кого нашли что забрать. Такое уже было . В 1917м. Вместо сундучивания денег на счету - разные активы, дающие кэшфлоу, жилье зарегистрированное на ЛЛС или траст. Реальный бизнес (пиццерию, автомойку, хендимена, цирюльника и тп) трудно заменить ИИ.Огромная страна, основанная на неприкосновенности права собственности, не даст сбрендившему диктатору обнулить состояния сотен миллионов человек.В стане, где у "80%" в кармане голый кукищ, толпа будет заплевывать еше тех, у кого нашли что забрать. Такое уже было . В 1917м.

poppy syndrome

poppy syndrome flyman

Повідомлень: 31929 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1518 раз. Подякували: 2675 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 23:21 Сибарит написав: vitaliiangel написав: Если каждый не спросит себя "а что я могу" Если каждый не спросит себя "а что я могу"

Я сейчас напишу совершенно аморальную и демотивирующую мысль, которая вызовет резкое неприятие.

Главный вопрос, с которого надо начинать: "Чего я хочу"

А уже потом пытаться подтянуть под желания возможности.

А дальше окажется, что продвигать некую модель поведения совершенно бессмысленно.



И коль тема об эмиграции, должен заметить, что человек живущий под мостом в Калифорнии может быть абсолютно счастлив и не иметь никакого желания морочить себе голову бизнесом Я сейчас напишу совершенно аморальную и демотивирующую мысль, которая вызовет резкое неприятие.Главный вопрос, с которого надо начинать: "Чего яА уже потом пытаться подтянуть под желания возможности.А дальше окажется, что продвигать некую модель поведения совершенно бессмысленно.И коль тема об эмиграции, должен заметить, что человек живущий под мостом в Калифорнии может быть абсолютно счастлив и не иметь никакого желания морочить себе голову бизнесом



Да, Вы правы, но тут есть одно НО - общество может себе позволить содержать тунеядцев.

Человек под мостом в Калифорнии - скорей всего жертва регулярного приема дурманящих препаратов. Думаю, они снижают требования к ответу на вопрос "ЧТо я хочу".

Фактически, есть более продвинутая форма тунеядства, которая обходится американскому обществу намного дороже - это "по-своему" умные люди, которые имеют весьма высокие требования с "Я хочу", но получить это за чужой счет.

И для них тоже есть все условия. Да, Вы правы, но тут есть одно НО - общество может себе позволить содержать тунеядцев.Человек под мостом в Калифорнии - скорей всего жертва регулярного приема дурманящих препаратов. Думаю, они снижают требования к ответу на вопрос "ЧТо я хочу".Фактически, есть более продвинутая форма тунеядства, которая обходится американскому обществу намного дороже - это "по-своему" умные люди, которые имеют весьма высокие требования с "Я хочу", но получить это за чужой счет.И для них тоже есть все условия. rjkz

Повідомлень: 15010 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7793 раз. Подякували: 4766 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 23:31 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: (пиццерию, автомойку, хендимена, цирюльника и тп) трудно заменить ИИ. (пиццерию, автомойку, хендимена, цирюльника и тп) трудно заменить ИИ.

Вже зараз непогано автоматизуються "роботами". ИМХО ручний труд залишиться тільки для багатих, як зараз продукти "еко без хімії" Вже зараз непогано автоматизуються "роботами". ИМХО ручний труд залишиться тільки для багатих, як зараз продукти "еко без хімії" Дюрі-бачі

Повідомлень: 970 З нами з: 29.07.22 Подякував: 108 раз. Подякували: 94 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 947948949950 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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