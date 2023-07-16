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#<1 ... 948949950951 Додано: Суб 15 лип, 2023 23:43 rjkz написав: Реальный бизнес (пиццерию, автомойку, хендимена, цирюльника и тп) трудно заменить ИИ. Реальный бизнес (пиццерию, автомойку, хендимена, цирюльника и тп) трудно заменить ИИ. мое вИдение. На производствах людей заменят роботы. Не то чтобы полностью, на 50-80%. Бухгалтеров, экономистов, маркетологов заменят комп. программы. Уборщиц заменят роботы пылесосы. И т.д.



В сферу услуг автоматизация дойдет но не так быстро. В этом нет смысла, либо овердорого (типа доставки пиццы дронами). С трудом представляю чтобы на сто мой автомобиль ремонтировал или меня стриг робот. А роботов которые готовят еду я видел лично. Полностью автоматизированная линия, засыпали сырьё получили готовый продукт. Да хотя бы кофейные автоматы или другой вендинг.



Япония — страна-лидер по внедрению торговых автоматов. С помощью них реализуется около 60 процентов продаж. По среднестатистическим данным на 20 японцев приходится один автомат.

В Америке этот показатель равняется 40 человекам на один автомат, а во Франции - 100 человек на один автомат. Что касается ассортимента моделей, то в каждой стране он разный. Если брать Европу, то там, на горячие напитки приходится 60%, на прохладительные напитки — 20%, на закуски — 20%. Некоторое вендинговое оборудование приобрело особую популярность. В частности, это торговые автоматы, в которых можно купить снековые продукты в упаковке и горячие напитки



Вендинговые автоматы предоставляющие услуги. Сегодня одна из самых пустых сфер. Она только начинает развиваться, поэтому придумать что-то свое достаточно просто. Например, онлайн консультации или массажное кресло. Однако это самое сложное направление. Часто люди бояться доверять машинам. Проще обратиться за помощью к человеку. Поэтому возможен риск провала, покупая такие вендинг автоматы. мое вИдение. На производствах людей заменят роботы. Не то чтобы полностью, на 50-80%. Бухгалтеров, экономистов, маркетологов заменят комп. программы. Уборщиц заменят роботы пылесосы. И т.д.В сферу услуг автоматизация дойдет но не так быстро. В этом нет смысла, либо овердорого (типа доставки пиццы дронами). С трудом представляю чтобы на сто мой автомобиль ремонтировал или меня стриг робот. А роботов которые готовят еду я видел лично. Полностью автоматизированная линия, засыпали сырьё получили готовый продукт. Да хотя бы кофейные автоматы или другой вендинг. vitaliiangel

Повідомлень: 18355 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 00:34 vitaliiangel написав: Бухгалтеров, экономистов, маркетологов заменят комп. программы. Бухгалтеров, экономистов, маркетологов заменят комп. программы.

Вы себе даже не представляете, насколько это нереально. Я искренне хочу посмотреть на этот ИИ, который сможет разобраться в бухгалтерском кейсе или составить нормальный бюджет. Вы себе даже не представляете, насколько это нереально. Я искренне хочу посмотреть на этот ИИ, который сможет разобраться в бухгалтерском кейсе или составить нормальный бюджет. Gastarbaiter Повідомлень: 2640 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 435 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 00:48 Shaman написав: antey1969 написав: BIGor написав: По Куает отримало дозволів всього 800 тис. українців .

Цифри вражають, звичайно не всі поїдуть, але все ж таки подавались. По Куает отримало дозволів всьогоЦифри вражають, звичайно не всі поїдуть, але все ж таки подавались.

Честно говоря, даже не предполагал такой порядок цифр, думал, что раза в три меньше планирующих в Канаду.

В Германии наших начинают потихоньку подталкивать на работу с последующим сменой 24 статьи на рабочую визу. Собирают на консультации, отмечают у кого какая специальность. На днях приехали к знакомым две родственницы лет 40-45. Работают под Берлином на птицефабрике - упаковка курятины по пакетам. Ну как упаковка... после автомата поправляют, если что-то торчит в сторону. 35 часов в неделю, на руки получают порядка 2000 евро в месяц. Жилье снимают за 250 евро на человека от фабрики. Язык не нужен. Довольны, как слоны.

Пока в планах за год собрать 30 тыс. Честно говоря, даже не предполагал такой порядок цифр, думал, что раза в три меньше планирующих в Канаду.В Германии наших начинают потихоньку подталкивать на работу с последующим сменой 24 статьи на рабочую визу. Собирают на консультации, отмечают у кого какая специальность. На днях приехали к знакомым две родственницы лет 40-45. Работают под Берлином на птицефабрике - упаковка курятины по пакетам. Ну как упаковка... после автомата поправляют, если что-то торчит в сторону. 35 часов в неделю, на руки получают порядка. Жилье снимают зана человека от фабрики. Язык не нужен. Довольны, как слоны.Пока в планах за год собрать

на двох планують зібрати, чи на кожного? їдять теж на фабриці? на двох планують зібрати, чи на кожного? їдять теж на фабриці?

На двоих, естественно.

На еду 200-250 евро в месяц на человека за глаза.

Кстати, барышни стараются раз в месяц выйти в субботу, за работу в субботу дополнительно выдают по 3 кг куриного мяса на выбор. За их питание я спокоен.

А в то что соберут тридцатку не очень верю))) На двоих, естественно.На еду 200-250 евро в месяц на человека за глаза.Кстати, барышни стараются раз в месяц выйти в субботу, за работу в субботу дополнительно выдают по 3 кг куриного мяса на выбор. За их питание я спокоен.А в то что соберут тридцатку не очень верю))) antey1969 1

Повідомлень: 11940 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1662 раз. Подякували: 3561 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 00:52 rjkz написав: ЛАД написав: ........

Не буду обсуждать, кто работает эффективнее.

Все не могут быть предпринимателями в любом случае.

С одной стороны, по характеру, о чём пишет Shaman.

Умение "рассчитать соотношение прочности и массы" для предпринимателя точно недостаточно.

С другой стороны, для общества необходимы массы наёмных работников - рабочие, продавцы, инженеры, учёные.

"Самозанятый" учёный или конструктор ракетных двигателей выглядит несколько смешно. "Самозанятый" дворник тоже.

Кто будет делать автомобили, ТВ, холодильники, ... если все станут предпринимателями или даже самозанятыми?

Автоматические мойки для авто или шиномонтаж тоже бизнес, так же как и заправки. Но их нужно ограниченное количество. Так же, как и парикмахеров и сантехников. В последние десятилетия таких работ появляется больше, но тем не менее, на всех пока не хватит. Пока что наёмных работников обществу требуется гораздо больше.

А вообще, было такое - анархосиндикализм. Отдаленно напоминает. ........Не буду обсуждать, кто работает эффективнее.Все не могут быть предпринимателями в любом случае.С одной стороны, по характеру, о чём пишетУмение "рассчитать соотношение прочности и массы" для предпринимателя точно недостаточно.С другой стороны, для обществамассы наёмных работников - рабочие, продавцы, инженеры, учёные."Самозанятый" учёный или конструктор ракетных двигателей выглядит несколько смешно. "Самозанятый" дворник тоже.Кто будет делать автомобили, ТВ, холодильники, ... если все станут предпринимателями или даже самозанятыми?Автоматические мойки для авто или шиномонтаж тоже бизнес, так же как и заправки. Но их нужно ограниченное количество. Так же, как и парикмахеров и сантехников. В последние десятилетия таких работ появляется больше, но тем не менее, на всех пока не хватит. Пока что наёмных работников обществу требуется гораздо больше.А вообще, было такое - анархосиндикализм. Отдаленно напоминает.



До кризиса 2008 года у нас было производственное звено, потом всех отправили на "вольные хлеба". "Ребята, платить вам зарплату мы не можем. Если будет работа - позовем. Будет у вас работа - можете брать оборудование".

В результате, "ребята" стали предпринимателями, начали находить объемы работ самостоятельно. И не зависеть от одного работодателя.

И это не только жилое строительство.

Одни из наших контрагентов тоже начинали как бригада по выполнению узкоспециализированных работ, потом стали сначала завозить материалы с европейского завода и вроде как представлять его, на самом деле просто делали работы их материалами. Но часто это были огромные объекты, потом вышли с работами на европейский рынок и начали выполнять работы по странам Восточной Европы. До кризиса 2008 года у нас было производственное звено, потом всех отправили на "вольные хлеба". "Ребята, платить вам зарплату мы не можем. Если будет работа - позовем. Будет у вас работа - можете брать оборудование".В результате, "ребята" стали предпринимателями, начали находить объемы работ самостоятельно. И не зависеть от одного работодателя.И это не только жилое строительство.Одни из наших контрагентов тоже начинали как бригада по выполнению узкоспециализированных работ, потом стали сначала завозить материалы с европейского завода и вроде как представлять его, на самом деле просто делали работы их материалами. Но часто это были огромные объекты, потом вышли с работами на европейский рынок и начали выполнять работы по странам Восточной Европы.

1. Я не доказывал, что не может быть самозанятых работников. У меня есть друг архитектор. "Самозанятый". В Израиле. Но он проектирует виллы, ещё что-то относительно небольшое.



Но Ваш пример (подчёркнуто) это уже другое. Явно этим занимался не один человек. Не знаю, как это было в Вашем случае - артель или пара-тройка человек-организаторов. которые нанимали бригады или отдельных рабочих.

2. Это возможно в некоторых областях деятельности. Чаще связанных с обслуживанием физлиц с небольшими объёмами работ.

Вот Вы привели пример:

Мой друг - инженер-строитель, до войны делал ремонты, выступая подрядчиком.

Он делал все то, что делал-бы работая на дядю, работая на себя.

Т.е. он уже фактически нанимал работников, т.е. у него были наёмные работники.

Я привёл примеры работ, которые не могут обойтись без наёмных работников.

Shaman приводил примеры инженеров, которые не могут быть "самозанятыми".Учёный вряд ли может быть "самозанятым" или предпринимателем.

Вы же не будете доказывать, что физик-ядерщик может заниматься наукой не будучи наёмным работником. Или математик.

Да, может быть маленький магазинчик или кафе, которые держит один человек или семейная пара. Но чуть увеличатся объёмы, появляются наёмные работники.



Они сами себе ищут работу.

Их некому увольнять. У них может быть разный уровень дохода, но он не будет нулевой, если даже будет мало заказов.

Да, не нулевой.

Но может быть настолько низким, что не хватит на жизнь или, по крайней мере, ниже зарплаты наёмного работника. Как Вы думаете, долго такой человек будет держаться за свою "самостоятельность"?

Ваши "муверы" тоже "самозанятые". Но, вероятно, только потому, что не могут найти себе хорошую работу.



Ваш пример: "Цепочка - районная киевская поликлинника-частная клиника-свой кабинет. Работает на себя.",- хорош. Но 2 момента.

1. Для организации своего кабинета нужен стартовый капитал. Не такой уж маленький. Но ладно, пусть за несколько лет в частной клинике заработала (не знаю, насколько это легко, но допустим).

2. Для того, чтобы отказаться полностью от наёмной работы надо быть уж очень уверенной в себе. Случись завтра кризис, наёмному врачу его зарплата гарантирована. Врач со своим кабинетом может остаться ни с чем. Крайний пример - нынешняя война. И Харьков, который в прошлом году просто опустел.

Знаю женщину (не в Украине) у которой свой косметологический кабинет. Работает очень много, но и живёт очень неплохо. При этом не оставляет работу в государственной клинике.



Да, в конце концов, чтобы не спорить, посмотрите статистику, сколько, к примеру, в США самозанятых или предпринимателей, а сколько наёмных работников.

И безработица существует.



Частных случаев может быть много. Но частный случай - не правило. 1. Я не доказывал, что не может быть самозанятых работников. У меня есть друг архитектор. "Самозанятый". В Израиле. Но он проектирует виллы, ещё что-то относительно небольшое.Но Ваш пример (подчёркнуто) это уже другое. Явно этим занимался не один человек. Не знаю, как это было в Вашем случае - артель или пара-тройка человек-организаторов. которые нанимали бригады или отдельных рабочих.2. Это возможно в некоторых областях деятельности. Чаще связанных с обслуживанием физлиц с небольшими объёмами работ.Вот Вы привели пример:Т.е. он уже фактическиработников, т.е. у него были наёмные работники.Я привёл примеры работ, которые не могут обойтись без наёмных работников.приводил примеры инженеров, которые не могут быть "самозанятыми".Учёный вряд ли может быть "самозанятым" или предпринимателем.Вы же не будете доказывать, что физик-ядерщик может заниматься наукой не будучи наёмным работником. Или математик.Да, может быть маленький магазинчик или кафе, которые держит один человек или семейная пара. Но чуть увеличатся объёмы, появляются наёмные работники.Да, не нулевой.Но может быть настолько низким, что не хватит на жизнь или, по крайней мере, ниже зарплаты наёмного работника. Как Вы думаете, долго такой человек будет держаться за свою "самостоятельность"?Ваши "муверы" тоже "самозанятые". Но, вероятно, только потому, что не могут найти себе хорошую работу.Ваш пример: "Цепочка - районная киевская поликлинника-частная клиника-свой кабинет. Работает на себя.",- хорош. Но 2 момента.1. Для организации своего кабинета нужен стартовый капитал. Не такой уж маленький. Но ладно, пусть за несколько лет в частной клинике заработала (не знаю, насколько это легко, но допустим).2. Для того, чтобы отказаться полностью от наёмной работы надо быть уж очень уверенной в себе. Случись завтра кризис, наёмному врачу его зарплата гарантирована. Врач со своим кабинетом может остаться ни с чем. Крайний пример - нынешняя война. И Харьков, который в прошлом году просто опустел.Знаю женщину (не в Украине) у которой свой косметологический кабинет. Работает очень много, но и живёт очень неплохо. При этом не оставляет работу в государственной клинике.Да, в конце концов, чтобы не спорить, посмотрите статистику, сколько, к примеру, в США самозанятых или предпринимателей, а сколько наёмных работников.И безработица существует.Частных случаев может быть много. Но частный случай - не правило. ЛАД 2 Повідомлень: 25125 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5069 раз. Подякували: 4723 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 00:59 Дюрі-бачі написав: ............

І наші політики навіть не обіцяють після перемоги 2 ключові речі, які категорично відбивають бажання повертатись:

1. Гарантії безпеки (ніколи знову війні). ............І наші політики навіть не обіцяють після перемоги 2 ключові речі, які категорично відбивають бажання повертатись:1. Гарантії безпеки (ніколи знову війні).

Такую гарантию можно требовать только от Господа, если Вы в него верите.

Попробуйте.

2. Індексацію доходів, щоб середня зарплата дорівнювала європейській.

С какой радости?

Для этого сначала надо создать экономику европейского уровня. Наш ВВП пока, увы, явно не дотягивает. Такую гарантию можно требовать только от Господа, если Вы в него верите.Попробуйте.С какой радости?Для этогонадо создать экономику европейского уровня. Наш ВВП пока, увы, явно не дотягивает. ЛАД 2 Повідомлень: 25125 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5069 раз. Подякували: 4723 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 01:03 Faceless написав: Shaman написав: ..........

спробував уявити, як ви на аутсорсі проводите вдома дослідження



або ваш колега з фізтеху ..........спробував уявити, як ви на аутсорсі проводите вдома дослідженняабо ваш колега з фізтеху

Нічого надзвичайного. Наприклад, з психології можна тільки на базі форуму дисертацію написати Нічого надзвичайного. Наприклад, з психології можна тільки на базі форуму дисертацію написати

Можно.

А кто будет платить, пока пишете диссертацию?

finance.ua заплатит? Можно.А кто будет платить, пока пишете диссертацию?finance.ua заплатит? ЛАД 2 Повідомлень: 25125 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5069 раз. Подякували: 4723 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 01:05 vitaliiangel написав: Shaman написав: я ж кажу - є плюси, є мінуси - не треба казати, що це єдиний варіант, а всі інші лохи. я ж кажу - є плюси, є мінуси - не треба казати, що це єдиний варіант, а всі інші лохи. ну причём тут лохи? просто задайте себе вопрос, что вы будете делать, когда лютая безработица коснется и вас (не дай Бог) а быстро найти работу не выйдет. Считаете что вы неуязвимы? тогда весь мой посыл не для вас, просто пропустите его мимо себя ну причём тут лохи? просто задайте себе вопрос, что вы будете делать, когда лютая безработица коснется и вас (не дай Бог) а быстро найти работу не выйдет. Считаете что вы неуязвимы? тогда весь мой посыл не для вас, просто пропустите его мимо себя

А работу самозанятым Вы при этом найдёте?

Уверены?

"Считаете, что вы неуязвимы?" А работу самозанятым Вы при этом найдёте?Уверены?"Считаете, что вы неуязвимы?" ЛАД 2 Повідомлень: 25125 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5069 раз. Подякували: 4723 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 01:06 Starikan написав: Shaman написав: спробував уявити, як ви на аутсорсі проводите вдома дослідження

або ваш колега з фізтеху спробував уявити, як ви на аутсорсі проводите вдома дослідженняабо ваш колега з фізтеху

Для теоретика - элементарно.

Мой покойный шеф еще до всех этих ваших интернетов работал исключительно дома по ночам, часов в 6-7 утра выходил погулять, потом ложился спать. Для теоретика - элементарно.Мой покойный шеф еще до всех этих ваших интернетов работал исключительно дома по ночам, часов в 6-7 утра выходил погулять, потом ложился спать.

Но зарплату получал в институте. Но зарплату получал в институте. ЛАД 2 Повідомлень: 25125 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5069 раз. Подякували: 4723 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 01:12 vitaliiangel написав: .............

когда я работаю на кого-то то мало влияю на его модель бизнеса, и если в ней есть недостатки, потенциально это может обернуться для меня потерей источника дохода. Когда я работаю на себя и вижу какие-то проблемы, я меняю модель бизнеса до тех пор, пока не будет так как нужно. Разницу видите? .............когда я работаю на кого-то то мало влияю на его модель бизнеса, и если в ней есть недостатки, потенциально это может обернуться для меня потерей источника дохода. Когда я работаю на себя и вижу какие-то проблемы, я меняю модель бизнеса до тех пор, пока не будет так как нужно. Разницу видите?

Когда вы работаете на кого-то, то, если у него плохо пошли дела, вы можете уйти к тому, у кого дела лучше.

Когда вы работаете на себя, уйти некуда.

Вы уверены, что Вы один умнее многих работодателей?

Возможно, да. Но тогда Вы вряд ли будете самозанятым, а у Вас будет фирма с большим или меньшим количеством наёмных работников. Когда вы работаете на кого-то, то, если у него плохо пошли дела, вы можете уйти к тому, у кого дела лучше.Когда вы работаете на себя, уйти некуда.Вы уверены, что Выумнееработодателей?Возможно, да. Но тогда Вы вряд ли будете самозанятым, а у Вас будет фирма с большим или меньшим количеством наёмных работников. ЛАД 2 Повідомлень: 25125 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5069 раз. Подякували: 4723 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 948949950951 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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