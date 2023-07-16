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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 949950951952 Додано: Нед 16 лип, 2023 01:24 antey1969 написав: .........

На двоих, естественно.

На еду 200-250 евро в месяц на человека за глаза.

Кстати, барышни стараются раз в месяц выйти в субботу, за работу в субботу дополнительно выдают по 3 кг куриного мяса на выбор. За их питание я спокоен.

А в то что соберут тридцатку не очень верю))) .........На двоих, естественно.На еду 200-250 евро в месяц на человека за глаза.Кстати, барышни стараются раз в месяц выйти в субботу, за работу в субботу дополнительно выдают по 3 кг куриного мяса на выбор. За их питание я спокоен.А в то что соберут тридцатку не очень верю)))

Почему?

При Ваших раскладах вполне реально. Почему?При Ваших раскладах вполне реально. ЛАД 2 Повідомлень: 25134 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5069 раз. Подякували: 4723 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 01:41 d44 написав: Я от щось не розумію, в мене донька вивчилася у Франції, отримала їх освіту ( фахову), працює офіційно за безстроковим контрактом, з людьми, не на заводі з прцєю для нерозуміючих мову, отримує на руки десь 1700. Каже що багато французів років до 30 живуть на таку зарплату. Має страховку, платить податки, знімає житло. Інколи захожу в цю гілку і бачу цифри якісь нереальні. Проясніть що не так Якось багато тут пишуть про Європу, м'яко кажучі, нівідповідного.

Я от щось не розумію, в мене донька вивчилася у Франції, отримала їх освіту ( фахову), працює офіційно за безстроковим контрактом, з людьми, не на заводі з прцєю для нерозуміючих мову, отримує на руки десь 1700. Каже що багато французів років до 30 живуть на таку зарплату. Має страховку, платить податки, знімає житло. Інколи захожу в цю гілку і бачу цифри якісь нереальні. Проясніть що не такЯкось багато тут пишуть про Європу, м'яко кажучі, нівідповідного.

"Не так" може бути що завгодно: обраний фах, брак досвіду, працедавець, місто, податки у конкретній країні. Умовно кажучи, можна вносити в комп'ютер накладні у ПП Петренко в селі Черкаської області, а можна керувати бухгалтерією великої компанії у Києві. І то, і то - бухгалтер, але зарплата відрізняється у кілька разів. "Не так" може бути що завгодно: обраний фах, брак досвіду, працедавець, місто, податки у конкретній країні. Умовно кажучи, можна вносити в комп'ютер накладні у ПП Петренко в селі Черкаської області, а можна керувати бухгалтерією великої компанії у Києві. І то, і то - бухгалтер, але зарплата відрізняється у кілька разів. Gastarbaiter Повідомлень: 2641 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 435 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 02:03 Shaman написав: cherchiltank написав: vitaliiangel написав: я не говорил что мелкий бизнес это легко и просто. Но под лежачий камень вода тоже не течёт . я не говорил что мелкий бизнес это легко и просто. Но под лежачий камень вода тоже не течёт .

Якщо заробляти від 20 тисяч баксів у бізнесі - рано чи пізно до тебе прийдуть податківці, пару запоротих накладних і весь бізнес йде по пісі) Якщо заробляти від 20 тисяч баксів у бізнесі - рано чи пізно до тебе прийдуть податківці, пару запоротих накладних і весь бізнес йде по пісі)

це вже схоже на байки зі склепу.



вже досить достатньо бізнесів такого розміру, а податкова зараз трохи обмежена в своєму безпределі. чи не забувайте казати, що "взаємодія" з податковою є, але викликана тим, що й бізнесмен десь зрізав кути - це ж ми теж не вилікували? це вже схоже на байки зі склепу.вже досить достатньо бізнесів такого розміру, а податкова зараз трохи обмежена в своєму безпределі. чи не забувайте казати, що "взаємодія" з податковою є, але викликана тим, що й бізнесмен десь зрізав кути - це ж ми теж не вилікували?

Это говорит только о том, что Вы лично с этим не сталкивались. Это говорит только о том, что Вы лично с этим не сталкивались. rjkz

Повідомлень: 15016 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7794 раз. Подякували: 4766 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 02:05 cherchiltank написав: Раніше блокували по ндс аж гай шумів, повірте не все так просто - ти можеш бути кришталево чесним а контрагент ні - ось тебе за компанію і хлопнуть, навіть якщо ти пʼятий в ланцюжку Раніше блокували по ндс аж гай шумів, повірте не все так просто - ти можеш бути кришталево чесним а контрагент ні - ось тебе за компанію і хлопнуть, навіть якщо ти пʼятий в ланцюжку



Это про середину 2010-х, а чуть раньше и этого не надо было.

"Был-бы человек, а статья найдется". Это про середину 2010-х, а чуть раньше и этого не надо было."Был-бы человек, а статья найдется". rjkz

Повідомлень: 15016 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7794 раз. Подякували: 4766 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 02:09 flyman написав: vitaliiangel написав: Shaman написав: а питання, краще працювати на дядю чи на себе, це як куриця та яйце - воно вічне, й немає однозначної відповіді а питання, краще працювати на дядю чи на себе, це як куриця та яйце - воно вічне, й немає однозначної відповіді быть свободной птицей или попугаем в клетке. Действительно неоднозначно. Работая на дядю появляется хрупкий баланс взаимозависимости, пока ты нужен фирме и на замену никого нет, можно получить заслуженное уважение в т.ч. материальное.



Но вот приходит другой руководитель и начинает всех менять на своих людей, соответственно тебя ногой под зад. И все твои заслуги и годы титанического труда обнуляются несколькими простыми словами.



Вызывают тихую жалость реально хорошие специалисты, которые не могут открыть своё дело. Вынуждены пресмыкаться и рассказывать как оно в клетке жить хорошо. Я не имею кого то из форумчан в виду, у меня достаточно таких знакомых вне форума.



Конечно если специалист слабоват тут свой бизнес противопоказан - завалят рекламациями, исками и прочим гемором. Таким только и остаётся что работать на дядю на каком то узком участке, где ни на что не влияешь. Дурачков везде любят и терпят, внутреннюю конкуренцию никто не отменял.





Я не хочу судьбу иную.

Мне ни на что не променять

Ту заводскую проходную,

Что в люди вывела меня. © быть свободной птицей или попугаем в клетке. Действительно неоднозначно. Работая на дядю появляется хрупкий баланс взаимозависимости, пока ты нужен фирме и на замену никого нет, можно получить заслуженное уважение в т.ч. материальное.Но вот приходит другой руководитель и начинает всех менять на своих людей, соответственно тебя ногой под зад. И все твои заслуги и годы титанического труда обнуляются несколькими простыми словами.Вызывают тихую жалость реально хорошие специалисты, которые не могут открыть своё дело. Вынуждены пресмыкаться и рассказывать как оно в клетке жить хорошо. Я не имею кого то из форумчан в виду, у меня достаточно таких знакомых вне форума.Конечно если специалист слабоват тут свой бизнес противопоказан - завалят рекламациями, исками и прочим гемором. Таким только и остаётся что работать на дядю на каком то узком участке, где ни на что не влияешь. Дурачков везде любят и терпят, внутреннюю конкуренцию никто не отменял.Я не хочу судьбу иную.Мне ни на что не променятьТу заводскую проходную,Что в люди вывела меня. ©

не бачу особливої різниці,

є там в Кіосакі якись так званий квадрант,

та що бізнесмен, що самозайнятий, що найманий, не мають кешфло...

є кешфлю - ти на коню,

нема кешфла - нема кіна (с) мойо, не тільки ти можеш стіхі стіхать не бачу особливої різниці,є там в Кіосакі якись так званий квадрант,та що бізнесмен, що самозайнятий, що найманий, не мають кешфло...є кешфлю - ти на коню,нема кешфла - нема кіна (с) мойо, не тільки ти можеш стіхі стіхать



Что мешает любому из этих иметь кэшфлоу от аренды купленной или унаследованной квартиры? Что мешает любому из этих иметь кэшфлоу от аренды купленной или унаследованной квартиры? rjkz

Повідомлень: 15016 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7794 раз. Подякували: 4766 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 02:13 flyman написав: ЛАД написав: Shaman написав: ......

але так, є тенденція, що зі зростанням автоматизації виробництва, доля людей самозайнятих або у дрібному бізнесі зростає. в якийсь момент почнеться й базовий дохід. але це наслідок подальшого розвитку суспільства - люди би з задоволенням й далі працювали в компаніях ......але так, є тенденція, що зі зростанням автоматизації виробництва, доля людей самозайнятих або у дрібному бізнесі зростає. в якийсь момент почнеться й базовий дохід. але це наслідок подальшого розвитку суспільства - люди би з задоволенням й далі працювали в компаніях

Боюсь, что с ростом автоматизации, роботизации и пр. "...заций" человечество ещё столкнётся с колоссальными проблемами. И как они буду решаться пока никто себе не представляет. И, думаю, даже приличный базовый доход не спасёт и не поможет.

Но пока это вопрос будущего. Хорошо бы отдалённого.

Потому что это задача, с которой человечество не сталкивалось никогда в истории. Нет никаких даже подходов к решению. Боюсь, что с ростом автоматизации, роботизации и пр. "...заций" человечество ещё столкнётся с колоссальными проблемами. И как они буду решаться пока никто себе не представляет. И, думаю, даже приличный базовый доход не спасёт и не поможет.Но пока это вопрос будущего. Хорошо бы отдалённого.Потому что это задача, с которой человечество не сталкивалось никогда в истории. Нет никаких даже подходов к решению.

з розвитком автоматизації ... настане те про що так довго ... більшовики ... від кожного по здібностям, кожному по потребам ... (базовий дохід? нє?) з розвитком автоматизації ... настане те про що так довго ... більшовики ... від кожного по здібностям, кожному по потребам ... (базовий дохід? нє?)



rjkz

Повідомлень: 15016 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7794 раз. Подякували: 4766 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 02:22 Дюрі-бачі написав: flyman написав: зберуть і що далі? куплять житло у ФРН? навряд чи, а в Україні можуть. зберуть і що далі? куплять житло у ФРН? навряд чи, а в Україні можуть.

Більшість моїх колег / знайомих які зараз працюють в Німеччині планують зібрати кілька десятків тисяч Є для першого внеску за іпотеку десь в Чехії, Італії, навіть в Болгарії, але не в Україні.

В них величезне бажання повернутись було в квітні-травні 2022 і повністю воно зникло десь в листопаді (коли пішли блекаути)

І наші політики навіть не обіцяють після перемоги 2 ключові речі, які категорично відбивають бажання повертатись:

1. Гарантії безпеки (ніколи знову війні).

2. Індексацію доходів, щоб середня зарплата дорівнювала європейській. Більшість моїх колег / знайомих які зараз працюють в Німеччині планують зібрати кілька десятків тисяч Є для першого внеску за іпотеку десь в Чехії, Італії, навіть в Болгарії, але не в Україні.В них величезне бажання повернутись було в квітні-травні 2022 і повністю воно зникло десь в листопаді (коли пішли блекаути)навіть не обіцяють після перемоги 2 ключові речі, які категорично відбивають бажання повертатись:1.(ніколи знову війні).2.



То есть, они не врут?

1. Они не могут дать эти гарантии. Такие гарантии может дать вступление в НАТО, но НАТО ссыт. Тут уже не очень понятно, в случае нападения рашки на одну из стран, кто с ней будет воевать? Столтенберг от одной мысли обделывается.

2. Как Вы это себе видите? Полстраны в руинах. Работать тоже вопрос кому?

Половина трудоспособного населения в забугорье, огромная часть - на фронте.

Сколько вернется с войны - можно сказать только после победы, а когда она будет и какой ценой будет достигнута - никто не знает. То есть, они не врут?1. Они не могут дать эти гарантии. Такие гарантии может дать вступление в НАТО, но НАТО ссыт. Тут уже не очень понятно, в случае нападения рашки на одну из стран, кто с ней будет воевать? Столтенберг от одной мысли обделывается.2. Как Вы это себе видите? Полстраны в руинах. Работать тоже вопрос кому?Половина трудоспособного населения в забугорье, огромная часть - на фронте.Сколько вернется с войны - можно сказать только после победы, а когда она будет и какой ценой будет достигнута - никто не знает. rjkz

Повідомлень: 15016 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7794 раз. Подякували: 4766 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 02:32 Gastarbaiter написав: d44 написав: Я от щось не розумію, в мене донька вивчилася у Франції, отримала їх освіту ( фахову), працює офіційно за безстроковим контрактом, з людьми, не на заводі з прцєю для нерозуміючих мову, отримує на руки десь 1700. Каже що багато французів років до 30 живуть на таку зарплату. Має страховку, платить податки, знімає житло. Інколи захожу в цю гілку і бачу цифри якісь нереальні. Проясніть що не так Якось багато тут пишуть про Європу, м'яко кажучі, нівідповідного.

Я от щось не розумію, в мене донька вивчилася у Франції, отримала їх освіту ( фахову), працює офіційно за безстроковим контрактом, з людьми, не на заводі з прцєю для нерозуміючих мову, отримує на руки десь 1700. Каже що багато французів років до 30 живуть на таку зарплату. Має страховку, платить податки, знімає житло. Інколи захожу в цю гілку і бачу цифри якісь нереальні. Проясніть що не такЯкось багато тут пишуть про Європу, м'яко кажучі, нівідповідного.

"Не так" може бути що завгодно: обраний фах, брак досвіду, працедавець, місто, податки у конкретній країні. Умовно кажучи, можна вносити в комп'ютер накладні у ПП Петренко в селі Черкаської області, а можна керувати бухгалтерією великої компанії у Києві. І то, і то - бухгалтер, але зарплата відрізняється у кілька разів. "Не так" може бути що завгодно: обраний фах, брак досвіду, працедавець, місто, податки у конкретній країні. Умовно кажучи, можна вносити в комп'ютер накладні у ПП Петренко в селі Черкаської області, а можна керувати бухгалтерією великої компанії у Києві. І то, і то - бухгалтер, але зарплата відрізняється у кілька разів.

В примере антея стоит ещё уточнить, сколько часов у них рабочая неделя. В примере антея стоит ещё уточнить, сколько часов у них рабочая неделя. ЛАД 2 Повідомлень: 25134 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5069 раз. Подякували: 4723 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 02:39 ЛАД написав: rjkz написав: ........

Я ни в коем случае не хочу никого унизить за работу на кого-то, в данный момент сам такой.

Но очень рекомендую помнить про связку "колено-зад".

И в первую очередь думать о своей семье. ........Я ни в коем случае не хочу никого унизить за работу на кого-то, в данный момент сам такой.Но очень рекомендую помнить про связку "колено-зад".И в первую очередь думать о своей семье.

Связка есть.

Но Вы знаете, мне кажется, что хороший специалист найдёт себе работу быстрее, чем восстановится разорившийся предприниматель (о таком варианте тоже ведь не надо забывать). Связка есть.Но Вы знаете, мне кажется, что хороший специалист найдёт себе работу быстрее, чем восстановится разорившийся предприниматель (о таком варианте тоже ведь не надо забывать).



Надо быть мультифункциональным.

Уметь много чего. Быть готовым работать головой и/или руками когда жизнь заставляет.

Хорощий специалист - заложник своей профессии, в случае кризиса может остаться без штанов тоже. Я такое видел много раз за последние 30 лет. Это касается и строителей и врачей и ...кого угодно. Надо быть мультифункциональным.Уметь много чего. Быть готовым работать головой и/или руками когда жизнь заставляет.Хорощий специалист - заложник своей профессии, в случае кризиса может остаться без штанов тоже. Я такое видел много раз за последние 30 лет. Это касается и строителей и врачей и ...кого угодно. rjkz

Повідомлень: 15016 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7794 раз. Подякували: 4766 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 949950951952 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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