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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 лип, 2023 01:24
antey1969 написав:
.........
На двоих, естественно.
На еду 200-250 евро в месяц на человека за глаза.
Кстати, барышни стараются раз в месяц выйти в субботу, за работу в субботу дополнительно выдают по 3 кг куриного мяса на выбор. За их питание я спокоен.
А в то что соберут тридцатку не очень верю)))
Почему?
При Ваших раскладах вполне реально.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 01:41
d44 написав:
Я от щось не розумію, в мене донька вивчилася у Франції, отримала їх освіту ( фахову), працює офіційно за безстроковим контрактом, з людьми, не на заводі з прцєю для нерозуміючих мову, отримує на руки десь 1700. Каже що багато французів років до 30 живуть на таку зарплату. Має страховку, платить податки, знімає житло. Інколи захожу в цю гілку і бачу цифри якісь нереальні. Проясніть що не так
Якось багато тут пишуть про Європу, м'яко кажучі, нівідповідного.
"Не так" може бути що завгодно: обраний фах, брак досвіду, працедавець, місто, податки у конкретній країні. Умовно кажучи, можна вносити в комп'ютер накладні у ПП Петренко в селі Черкаської області, а можна керувати бухгалтерією великої компанії у Києві. І то, і то - бухгалтер, але зарплата відрізняється у кілька разів.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 02:03
Shaman написав: cherchiltank написав: vitaliiangel написав:
я не говорил что мелкий бизнес это легко и просто. Но под лежачий камень вода тоже не течёт .
Якщо заробляти від 20 тисяч баксів у бізнесі - рано чи пізно до тебе прийдуть податківці, пару запоротих накладних і весь бізнес йде по пісі)
це вже схоже на байки зі склепу.
вже досить достатньо бізнесів такого розміру, а податкова зараз трохи обмежена в своєму безпределі. чи не забувайте казати, що "взаємодія" з податковою є, але викликана тим, що й бізнесмен десь зрізав кути - це ж ми теж не вилікували?
Это говорит только о том, что Вы лично с этим не сталкивались.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 02:05
cherchiltank написав:
Раніше блокували по ндс аж гай шумів, повірте не все так просто - ти можеш бути кришталево чесним а контрагент ні - ось тебе за компанію і хлопнуть, навіть якщо ти пʼятий в ланцюжку
Это про середину 2010-х, а чуть раньше и этого не надо было.
"Был-бы человек, а статья найдется".
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Додано: Нед 16 лип, 2023 02:09
flyman написав: vitaliiangel написав: Shaman написав:
а питання, краще працювати на дядю чи на себе, це як куриця та яйце - воно вічне, й немає однозначної відповіді
быть свободной птицей или попугаем в клетке. Действительно неоднозначно. Работая на дядю появляется хрупкий баланс взаимозависимости, пока ты нужен фирме и на замену никого нет, можно получить заслуженное уважение в т.ч. материальное.
Но вот приходит другой руководитель и начинает всех менять на своих людей, соответственно тебя ногой под зад. И все твои заслуги и годы титанического труда обнуляются несколькими простыми словами.
Вызывают тихую жалость реально хорошие специалисты, которые не могут открыть своё дело. Вынуждены пресмыкаться и рассказывать как оно в клетке жить хорошо. Я не имею кого то из форумчан в виду, у меня достаточно таких знакомых вне форума.
Конечно если специалист слабоват тут свой бизнес противопоказан - завалят рекламациями, исками и прочим гемором. Таким только и остаётся что работать на дядю на каком то узком участке, где ни на что не влияешь. Дурачков везде любят и терпят, внутреннюю конкуренцию никто не отменял.
Я не хочу судьбу иную.
Мне ни на что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня. ©
не бачу особливої різниці,
є там в Кіосакі якись так званий квадрант,
та що бізнесмен, що самозайнятий, що найманий, не мають кешфло... є кешфлю - ти на коню,
нема кешфла - нема кіна
(с) мойо, не тільки ти можеш стіхі стіхать
Что мешает любому из этих иметь кэшфлоу от аренды купленной или унаследованной квартиры?
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Додано: Нед 16 лип, 2023 02:13
flyman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
......
але так, є тенденція, що зі зростанням автоматизації виробництва, доля людей самозайнятих або у дрібному бізнесі зростає. в якийсь момент почнеться й базовий дохід. але це наслідок подальшого розвитку суспільства - люди би з задоволенням й далі працювали в компаніях
Боюсь, что с ростом автоматизации, роботизации и пр. "...заций" человечество ещё столкнётся с колоссальными проблемами. И как они буду решаться пока никто себе не представляет. И, думаю, даже приличный базовый доход не спасёт и не поможет.
Но пока это вопрос будущего. Хорошо бы отдалённого.
Потому что это задача, с которой человечество не сталкивалось никогда в истории. Нет никаких даже подходов к решению.
з розвитком автоматизації ... настане те про що так довго ... більшовики ... від кожного по здібностям, кожному по потребам ... (базовий дохід? нє?)
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Додано: Нед 16 лип, 2023 02:22
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
зберуть і що далі? куплять житло у ФРН? навряд чи, а в Україні можуть.
Більшість моїх колег / знайомих які зараз працюють в Німеччині планують зібрати кілька десятків тисяч Є для першого внеску за іпотеку десь в Чехії, Італії, навіть в Болгарії, але не в Україні.
В них величезне бажання повернутись було в квітні-травні 2022 і повністю воно зникло десь в листопаді (коли пішли блекаути)
І наші політики
навіть не обіцяють після перемоги 2 ключові речі, які категорично відбивають бажання повертатись:
1. Гарантії безпеки
(ніколи знову війні).
2. Індексацію доходів, щоб середня зарплата дорівнювала європейській.
То есть, они не врут?
1. Они не могут дать эти гарантии. Такие гарантии может дать вступление в НАТО, но НАТО ссыт. Тут уже не очень понятно, в случае нападения рашки на одну из стран, кто с ней будет воевать? Столтенберг от одной мысли обделывается.
2. Как Вы это себе видите? Полстраны в руинах. Работать тоже вопрос кому?
Половина трудоспособного населения в забугорье, огромная часть - на фронте.
Сколько вернется с войны - можно сказать только после победы, а когда она будет и какой ценой будет достигнута - никто не знает.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 02:32
Gastarbaiter написав: d44 написав:
Я от щось не розумію, в мене донька вивчилася у Франції, отримала їх освіту ( фахову), працює офіційно за безстроковим контрактом, з людьми, не на заводі з прцєю для нерозуміючих мову, отримує на руки десь 1700. Каже що багато французів років до 30 живуть на таку зарплату. Має страховку, платить податки, знімає житло. Інколи захожу в цю гілку і бачу цифри якісь нереальні. Проясніть що не так
Якось багато тут пишуть про Європу, м'яко кажучі, нівідповідного.
"Не так" може бути що завгодно: обраний фах, брак досвіду, працедавець, місто, податки у конкретній країні. Умовно кажучи, можна вносити в комп'ютер накладні у ПП Петренко в селі Черкаської області, а можна керувати бухгалтерією великої компанії у Києві. І то, і то - бухгалтер, але зарплата відрізняється у кілька разів.
В примере антея стоит ещё уточнить, сколько часов у них рабочая неделя.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 02:39
ЛАД написав: rjkz написав:
........
Я ни в коем случае не хочу никого унизить за работу на кого-то, в данный момент сам такой.
Но очень рекомендую помнить про связку "колено-зад".
И в первую очередь думать о своей семье.
Связка есть.
Но Вы знаете, мне кажется, что хороший специалист найдёт себе работу быстрее, чем восстановится разорившийся предприниматель (о таком варианте тоже ведь не надо забывать).
Надо быть мультифункциональным.
Уметь много чего. Быть готовым работать головой и/или руками когда жизнь заставляет.
Хорощий специалист - заложник своей профессии, в случае кризиса может остаться без штанов тоже. Я такое видел много раз за последние 30 лет. Это касается и строителей и врачей и ...кого угодно.
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