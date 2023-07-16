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#<1 ... 950951952953 Додано: Нед 16 лип, 2023 03:04 rjkz написав: cherchiltank написав: Раніше блокували по ндс аж гай шумів, повірте не все так просто - ти можеш бути кришталево чесним а контрагент ні - ось тебе за компанію і хлопнуть, навіть якщо ти пʼятий в ланцюжку Раніше блокували по ндс аж гай шумів, повірте не все так просто - ти можеш бути кришталево чесним а контрагент ні - ось тебе за компанію і хлопнуть, навіть якщо ти пʼятий в ланцюжку



Это про середину 2010-х, а чуть раньше и этого не надо было.

"Был-бы человек, а статья найдется". Это про середину 2010-х, а чуть раньше и этого не надо было."Был-бы человек, а статья найдется".

Но вас же не хлопнули и не разорили так(при Юще???)?

Хотя если б наколотили б не на ипотеку в уе, а кэша на пару новых кайенов или крузаков 200х себе и жене - возможно б вами и заинтересовались эти твари.

Черчель кстати наверно хорошо поднялся на разруливании хозяйственных дел с родиной в соответствующем суде столицы, наверно там родня заседала или одногруппники, а то б имел бы не гектар бетона от работы, а хроническую мигрень с инфарктом в 40 плюс зрение минус 7. Но вас же не хлопнули и не разорили так(при Юще???)?Хотя если б наколотили б не на ипотеку в уе, а кэша на пару новых кайенов или крузаков 200х себе и жене - возможно б вами и заинтересовались эти твари.Черчель кстати наверно хорошо поднялся на разруливании хозяйственных дел с родиной в соответствующем суде столицы, наверно там родня заседала или одногруппники, а то б имел бы не гектар бетона от работы, а хроническую мигрень с инфарктом в 40 плюс зрение минус 7. барабашов Повідомлень: 3301 З нами з: 16.06.15 Подякував: 253 раз. Подякували: 314 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 03:58 Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав: як раз я згоден з cherchiltank. я вважаю підприємцями тих, хто відкриває бізнес.



а в твоєму прикладі - повторю запитання -як інженер може працювати на себе?



а в наведених прикладах - якщо людина профі - то може пробувати сам на себе (але таких теж умовно 20%). а більшості потрібні постійний потік клієнтів - у сантехніка це мешканці району, за яким він закріплений. й навіть профі воліють мати якусь роботу з фіксованою оплатою. у парикмахера - простіше орендувати місце в салоні, чим сам салон - бо є клієнти, нема клієнтів - оренду треба платити. так, vitaliiangel? як раз я згоден з. я вважаю підприємцями тих, хто відкриває бізнес.а в твоєму прикладі - повторю запитання -як інженер може працювати на себе?а в наведених прикладах - якщо людина профі - то може пробувати сам на себе (але таких теж умовно 20%). а більшості потрібні постійний потік клієнтів - у сантехніка це мешканці району, за яким він закріплений. й навіть профі воліють мати якусь роботу з фіксованою оплатою. у парикмахера - простіше орендувати місце в салоні, чим сам салон - бо є клієнти, нема клієнтів - оренду треба платити. так,



Я - инженер-строитель.

Годится?

Мой друг - инженер-строитель, до войны делал ремонты, выступая подрядчиком.

Он делал все то, что делал-бы работая на дядю, работая на себя.

Архитектор - тоже инженер, масса архитекторов работает на себя.

Есть вентиляционщики, инженеры-сантехники и тд.

Или это другое?

Я знаю инженера электронщика, который разрабатывает "железо" для разных заказчиков по всему миру - от Азии до Северной Америки. Тот самый, который не нужен был вместе со своим институтом Украине.

У Вас очень узкое представление о людях делающих бизнес.

Это не только торговля. Торговля - для людей, которые не владеют специфическими знаниями и\или умениями.

У меня знакомая, про которую раньше писал, врач-кардиолог в Киеве.

Цепочка - районная киевская поликлинника-частная клиника-свой кабинет. Работает на себя. Это - не торговля.

Есть знакомый инженер по обслуживанию медицинского оборудования, который работает на себя сейчас. Когда-то работал в госпитале.

Есть знакомая, бывшая главный бухгалтер представительства европейской компании в Украине, сейчас ведет бухгалтерский учет нескольких нескольких небольших бизнесов, помимо своего бизнеса-хобби. Я - инженер-строитель.Годится?Мой друг - инженер-строитель, до войны делал ремонты, выступая подрядчиком.Он делал все то, что делал-бы работая на дядю, работая на себя.Архитектор - тоже инженер, масса архитекторов работает на себя.Есть вентиляционщики, инженеры-сантехники и тд.Или это другое?Я знаю инженера электронщика, который разрабатывает "железо" для разных заказчиков по всему миру - от Азии до Северной Америки. Тот самый, который не нужен был вместе со своим институтом Украине.У Вас очень узкое представление о людях делающих бизнес.Это не только торговля. Торговля - для людей, которые не владеют специфическими знаниями и\или умениями.У меня знакомая, про которую раньше писал, врач-кардиолог в Киеве.Цепочка - районная киевская поликлинника-частная клиника-свой кабинет. Работает на себя. Это - не торговля.Есть знакомый инженер по обслуживанию медицинского оборудования, который работает на себя сейчас. Когда-то работал в госпитале.Есть знакомая, бывшая главный бухгалтер представительства европейской компании в Украине, сейчас ведет бухгалтерский учет нескольких нескольких небольших бизнесов, помимо своего бизнеса-хобби.

в нас тільки наче стихла ця дискусія - но треба додати вогню



одна з причин непорозумінь - що все це приклади не бізнесу, а як казали вище - самозайняті особи - можна ще назвати фріланс. тобто потрібно лише професійні навички. а бізнес - це коли ти не сам робиш, а створюєш фірму, яка виконує роботи - ти можеш бути одним з виконавців, можеш лише координатором. рано чи пізно власник має відходити від оперативного керування.



фріланс чи робота на фірму - ще один відносно новий срач. ІТшники дуже багато працюють на фрилансі. в Україні ще не дуже розповсюджено, бо ще тільки розвивається аутсорсинг.



й будівництво - такий собі приклад. а інженер двигуна, інженер-літакобудіник, інженер-атомник? хіба що проєкти для волка з волл-стріт, йому потрібні гаражні розробки



то, чим займаюсь я - на консалтингі в нашій країні не працює. й не певен, що працює в інших. піду консультувати - тоді може бути. але поки що у консультанта головне - не знання, а добре їздити по вухах - sad but true в нас тільки наче стихла ця дискусія - но треба додати вогнюодна з причин непорозумінь - що все це приклади не бізнесу, а як казали вище - самозайняті особи - можна ще назвати фріланс. тобто потрібно лише професійні навички. а бізнес - це коли ти не сам робиш, а створюєш фірму, яка виконує роботи - ти можеш бути одним з виконавців, можеш лише координатором. рано чи пізно власник має відходити від оперативного керування.фріланс чи робота на фірму - ще один відносно новий срач. ІТшники дуже багато працюють на фрилансі. в Україні ще не дуже розповсюджено, бо ще тільки розвивається аутсорсинг.й будівництво - такий собі приклад. а інженер двигуна, інженер-літакобудіник, інженер-атомник? хіба що проєкти для волка з волл-стріт, йому потрібні гаражні розробкито, чим займаюсь я - на консалтингі в нашій країні не працює. й не певен, що працює в інших. піду консультувати - тоді може бути. але поки що у консультанта головне - не знання, а добре їздити по вухах - sad but true



Сорри, отстал от диспута, догоняю по мере возможности.

Бизнес - понятие растяжимое. Крупный, средний, мелкий, микро.

Некие виды бизнеса могут вырасти в крупный, некоторые никогда не вырастут до среднего.

Неважно.

Важно другое - возможность что-то противопоставить форс-мажорам.

Полифунциональность, диверсификация и тп.

Ладно, не серчайте.

Каждому свое. Сорри, отстал от диспута, догоняю по мере возможности.Бизнес - понятие растяжимое. Крупный, средний, мелкий, микро.Некие виды бизнеса могут вырасти в крупный, некоторые никогда не вырастут до среднего.Неважно.Важно другое - возможность что-то противопоставить форс-мажорам.Полифунциональность, диверсификация и тп.Ладно, не серчайте.Каждому свое. rjkz

Повідомлень: 15018 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7795 раз. Подякували: 4766 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 04:00 Shaman написав: rjkz написав: cherchiltank написав: А про що мова? Підприємець потрібен мати певні якості, парикмахери, сантехніки і няні - тільки професійні здібності - тобто теж саме що наймані робітники, А про що мова? Підприємець потрібен мати певні якості, парикмахери, сантехніки і няні - тільки професійні здібності - тобто теж саме що наймані робітники,



Не совсем.

Они сами себе ищут работу.

Их некому увольнять. У них может быть разный уровень дохода, но он не будет нулевой, если даже будет мало заказов. Не совсем.Они сами себе ищут работу.Их некому увольнять. У них может быть разный уровень дохода, но он не будет нулевой, если даже будет мало заказов.

або 0, якщо їх не буде. або за дуже маленький прайс, бо треба щось їсти.



я ж кажу - є плюси, є мінуси - не треба казати, що це єдиний варіант, а всі інші лохи. або 0, якщо їх не буде. або за дуже маленький прайс, бо треба щось їсти.я ж кажу - є плюси, є мінуси - не треба казати, що це єдиний варіант, а всі інші лохи.



Я и не говорю, что остальные лохи. Я и не говорю, что остальные лохи. rjkz

Повідомлень: 15018 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7795 раз. Подякували: 4766 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 950951952953 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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