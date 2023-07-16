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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 лип, 2023 03:04
rjkz написав: cherchiltank написав:
Раніше блокували по ндс аж гай шумів, повірте не все так просто - ти можеш бути кришталево чесним а контрагент ні - ось тебе за компанію і хлопнуть, навіть якщо ти пʼятий в ланцюжку
Это про середину 2010-х, а чуть раньше и этого не надо было.
"Был-бы человек, а статья найдется".
Но вас же не хлопнули и не разорили так(при Юще???)?
Хотя если б наколотили б не на ипотеку в уе, а кэша на пару новых кайенов или крузаков 200х себе и жене - возможно б вами и заинтересовались эти твари.
Черчель кстати наверно хорошо поднялся на разруливании хозяйственных дел с родиной в соответствующем суде столицы, наверно там родня заседала или одногруппники, а то б имел бы не гектар бетона от работы, а хроническую мигрень с инфарктом в 40 плюс зрение минус 7.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 03:58
Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав:
як раз я згоден з cherchiltank
. я вважаю підприємцями тих, хто відкриває бізнес.
а в твоєму прикладі - повторю запитання -як інженер може працювати на себе?
а в наведених прикладах - якщо людина профі - то може пробувати сам на себе (але таких теж умовно 20%). а більшості потрібні постійний потік клієнтів - у сантехніка це мешканці району, за яким він закріплений. й навіть профі воліють мати якусь роботу з фіксованою оплатою. у парикмахера - простіше орендувати місце в салоні, чим сам салон - бо є клієнти, нема клієнтів - оренду треба платити. так, vitaliiangel
?
Я - инженер-строитель.
Годится?
Мой друг - инженер-строитель, до войны делал ремонты, выступая подрядчиком.
Он делал все то, что делал-бы работая на дядю, работая на себя.
Архитектор - тоже инженер, масса архитекторов работает на себя.
Есть вентиляционщики, инженеры-сантехники и тд.
Или это другое?
Я знаю инженера электронщика, который разрабатывает "железо" для разных заказчиков по всему миру - от Азии до Северной Америки. Тот самый, который не нужен был вместе со своим институтом Украине.
У Вас очень узкое представление о людях делающих бизнес.
Это не только торговля. Торговля - для людей, которые не владеют специфическими знаниями и\или умениями.
У меня знакомая, про которую раньше писал, врач-кардиолог в Киеве.
Цепочка - районная киевская поликлинника-частная клиника-свой кабинет. Работает на себя. Это - не торговля.
Есть знакомый инженер по обслуживанию медицинского оборудования, который работает на себя сейчас. Когда-то работал в госпитале.
Есть знакомая, бывшая главный бухгалтер представительства европейской компании в Украине, сейчас ведет бухгалтерский учет нескольких нескольких небольших бизнесов, помимо своего бизнеса-хобби.
в нас тільки наче стихла ця дискусія - но треба додати вогню
одна з причин непорозумінь - що все це приклади не бізнесу, а як казали вище - самозайняті особи - можна ще назвати фріланс. тобто потрібно лише професійні навички. а бізнес - це коли ти не сам робиш, а створюєш фірму, яка виконує роботи - ти можеш бути одним з виконавців, можеш лише координатором. рано чи пізно власник має відходити від оперативного керування.
фріланс чи робота на фірму - ще один відносно новий срач. ІТшники дуже багато працюють на фрилансі. в Україні ще не дуже розповсюджено, бо ще тільки розвивається аутсорсинг.
й будівництво - такий собі приклад. а інженер двигуна, інженер-літакобудіник, інженер-атомник? хіба що проєкти для волка з волл-стріт, йому потрібні гаражні розробки
то, чим займаюсь я - на консалтингі в нашій країні не працює. й не певен, що працює в інших. піду консультувати - тоді може бути. але поки що у консультанта головне - не знання, а добре їздити по вухах - sad but true
Сорри, отстал от диспута, догоняю по мере возможности.
Бизнес - понятие растяжимое. Крупный, средний, мелкий, микро.
Некие виды бизнеса могут вырасти в крупный, некоторые никогда не вырастут до среднего.
Неважно.
Важно другое - возможность что-то противопоставить форс-мажорам.
Полифунциональность, диверсификация и тп.
Ладно, не серчайте.
Каждому свое.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 04:00
Shaman написав: rjkz написав: cherchiltank написав:
А про що мова? Підприємець потрібен мати певні якості, парикмахери, сантехніки і няні - тільки професійні здібності - тобто теж саме що наймані робітники,
Не совсем.
Они сами себе ищут работу.
Их некому увольнять. У них может быть разный уровень дохода, но он не будет нулевой, если даже будет мало заказов.
або 0, якщо їх не буде. або за дуже маленький прайс, бо треба щось їсти.
я ж кажу - є плюси, є мінуси - не треба казати, що це єдиний варіант, а всі інші лохи.
Я и не говорю, что остальные лохи.
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