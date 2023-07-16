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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 951952953954> Додано: Нед 16 лип, 2023 03:04 rjkz написав: cherchiltank написав: Раніше блокували по ндс аж гай шумів, повірте не все так просто - ти можеш бути кришталево чесним а контрагент ні - ось тебе за компанію і хлопнуть, навіть якщо ти пʼятий в ланцюжку Раніше блокували по ндс аж гай шумів, повірте не все так просто - ти можеш бути кришталево чесним а контрагент ні - ось тебе за компанію і хлопнуть, навіть якщо ти пʼятий в ланцюжку



Это про середину 2010-х, а чуть раньше и этого не надо было.

"Был-бы человек, а статья найдется". Это про середину 2010-х, а чуть раньше и этого не надо было."Был-бы человек, а статья найдется".

Но вас же не хлопнули и не разорили так(при Юще???)?

Хотя если б наколотили б не на ипотеку в уе, а кэша на пару новых кайенов или крузаков 200х себе и жене - возможно б вами и заинтересовались эти твари.

Черчель кстати наверно хорошо поднялся на разруливании хозяйственных дел с родиной в соответствующем суде столицы, наверно там родня заседала или одногруппники, а то б имел бы не гектар бетона от работы, а хроническую мигрень с инфарктом в 40 плюс зрение минус 7. Но вас же не хлопнули и не разорили так(при Юще???)?Хотя если б наколотили б не на ипотеку в уе, а кэша на пару новых кайенов или крузаков 200х себе и жене - возможно б вами и заинтересовались эти твари.Черчель кстати наверно хорошо поднялся на разруливании хозяйственных дел с родиной в соответствующем суде столицы, наверно там родня заседала или одногруппники, а то б имел бы не гектар бетона от работы, а хроническую мигрень с инфарктом в 40 плюс зрение минус 7. барабашов Повідомлень: 3301 З нами з: 16.06.15 Подякував: 253 раз. Подякували: 314 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 03:58 Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав: як раз я згоден з cherchiltank. я вважаю підприємцями тих, хто відкриває бізнес.



а в твоєму прикладі - повторю запитання -як інженер може працювати на себе?



а в наведених прикладах - якщо людина профі - то може пробувати сам на себе (але таких теж умовно 20%). а більшості потрібні постійний потік клієнтів - у сантехніка це мешканці району, за яким він закріплений. й навіть профі воліють мати якусь роботу з фіксованою оплатою. у парикмахера - простіше орендувати місце в салоні, чим сам салон - бо є клієнти, нема клієнтів - оренду треба платити. так, vitaliiangel? як раз я згоден з. я вважаю підприємцями тих, хто відкриває бізнес.а в твоєму прикладі - повторю запитання -як інженер може працювати на себе?а в наведених прикладах - якщо людина профі - то може пробувати сам на себе (але таких теж умовно 20%). а більшості потрібні постійний потік клієнтів - у сантехніка це мешканці району, за яким він закріплений. й навіть профі воліють мати якусь роботу з фіксованою оплатою. у парикмахера - простіше орендувати місце в салоні, чим сам салон - бо є клієнти, нема клієнтів - оренду треба платити. так,



Я - инженер-строитель.

Годится?

Мой друг - инженер-строитель, до войны делал ремонты, выступая подрядчиком.

Он делал все то, что делал-бы работая на дядю, работая на себя.

Архитектор - тоже инженер, масса архитекторов работает на себя.

Есть вентиляционщики, инженеры-сантехники и тд.

Или это другое?

Я знаю инженера электронщика, который разрабатывает "железо" для разных заказчиков по всему миру - от Азии до Северной Америки. Тот самый, который не нужен был вместе со своим институтом Украине.

У Вас очень узкое представление о людях делающих бизнес.

Это не только торговля. Торговля - для людей, которые не владеют специфическими знаниями и\или умениями.

У меня знакомая, про которую раньше писал, врач-кардиолог в Киеве.

Цепочка - районная киевская поликлинника-частная клиника-свой кабинет. Работает на себя. Это - не торговля.

Есть знакомый инженер по обслуживанию медицинского оборудования, который работает на себя сейчас. Когда-то работал в госпитале.

Есть знакомая, бывшая главный бухгалтер представительства европейской компании в Украине, сейчас ведет бухгалтерский учет нескольких нескольких небольших бизнесов, помимо своего бизнеса-хобби. Я - инженер-строитель.Годится?Мой друг - инженер-строитель, до войны делал ремонты, выступая подрядчиком.Он делал все то, что делал-бы работая на дядю, работая на себя.Архитектор - тоже инженер, масса архитекторов работает на себя.Есть вентиляционщики, инженеры-сантехники и тд.Или это другое?Я знаю инженера электронщика, который разрабатывает "железо" для разных заказчиков по всему миру - от Азии до Северной Америки. Тот самый, который не нужен был вместе со своим институтом Украине.У Вас очень узкое представление о людях делающих бизнес.Это не только торговля. Торговля - для людей, которые не владеют специфическими знаниями и\или умениями.У меня знакомая, про которую раньше писал, врач-кардиолог в Киеве.Цепочка - районная киевская поликлинника-частная клиника-свой кабинет. Работает на себя. Это - не торговля.Есть знакомый инженер по обслуживанию медицинского оборудования, который работает на себя сейчас. Когда-то работал в госпитале.Есть знакомая, бывшая главный бухгалтер представительства европейской компании в Украине, сейчас ведет бухгалтерский учет нескольких нескольких небольших бизнесов, помимо своего бизнеса-хобби.

в нас тільки наче стихла ця дискусія - но треба додати вогню



одна з причин непорозумінь - що все це приклади не бізнесу, а як казали вище - самозайняті особи - можна ще назвати фріланс. тобто потрібно лише професійні навички. а бізнес - це коли ти не сам робиш, а створюєш фірму, яка виконує роботи - ти можеш бути одним з виконавців, можеш лише координатором. рано чи пізно власник має відходити від оперативного керування.



фріланс чи робота на фірму - ще один відносно новий срач. ІТшники дуже багато працюють на фрилансі. в Україні ще не дуже розповсюджено, бо ще тільки розвивається аутсорсинг.



й будівництво - такий собі приклад. а інженер двигуна, інженер-літакобудіник, інженер-атомник? хіба що проєкти для волка з волл-стріт, йому потрібні гаражні розробки



то, чим займаюсь я - на консалтингі в нашій країні не працює. й не певен, що працює в інших. піду консультувати - тоді може бути. але поки що у консультанта головне - не знання, а добре їздити по вухах - sad but true в нас тільки наче стихла ця дискусія - но треба додати вогнюодна з причин непорозумінь - що все це приклади не бізнесу, а як казали вище - самозайняті особи - можна ще назвати фріланс. тобто потрібно лише професійні навички. а бізнес - це коли ти не сам робиш, а створюєш фірму, яка виконує роботи - ти можеш бути одним з виконавців, можеш лише координатором. рано чи пізно власник має відходити від оперативного керування.фріланс чи робота на фірму - ще один відносно новий срач. ІТшники дуже багато працюють на фрилансі. в Україні ще не дуже розповсюджено, бо ще тільки розвивається аутсорсинг.й будівництво - такий собі приклад. а інженер двигуна, інженер-літакобудіник, інженер-атомник? хіба що проєкти для волка з волл-стріт, йому потрібні гаражні розробкито, чим займаюсь я - на консалтингі в нашій країні не працює. й не певен, що працює в інших. піду консультувати - тоді може бути. але поки що у консультанта головне - не знання, а добре їздити по вухах - sad but true



Сорри, отстал от диспута, догоняю по мере возможности.

Бизнес - понятие растяжимое. Крупный, средний, мелкий, микро.

Некие виды бизнеса могут вырасти в крупный, некоторые никогда не вырастут до среднего.

Неважно.

Важно другое - возможность что-то противопоставить форс-мажорам.

Полифунциональность, диверсификация и тп.

Ладно, не серчайте.

Каждому свое. Сорри, отстал от диспута, догоняю по мере возможности.Бизнес - понятие растяжимое. Крупный, средний, мелкий, микро.Некие виды бизнеса могут вырасти в крупный, некоторые никогда не вырастут до среднего.Неважно.Важно другое - возможность что-то противопоставить форс-мажорам.Полифунциональность, диверсификация и тп.Ладно, не серчайте.Каждому свое. rjkz

Повідомлень: 15023 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7795 раз. Подякували: 4766 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 04:00 Shaman написав: rjkz написав: cherchiltank написав: А про що мова? Підприємець потрібен мати певні якості, парикмахери, сантехніки і няні - тільки професійні здібності - тобто теж саме що наймані робітники, А про що мова? Підприємець потрібен мати певні якості, парикмахери, сантехніки і няні - тільки професійні здібності - тобто теж саме що наймані робітники,



Не совсем.

Они сами себе ищут работу.

Их некому увольнять. У них может быть разный уровень дохода, но он не будет нулевой, если даже будет мало заказов. Не совсем.Они сами себе ищут работу.Их некому увольнять. У них может быть разный уровень дохода, но он не будет нулевой, если даже будет мало заказов.

або 0, якщо їх не буде. або за дуже маленький прайс, бо треба щось їсти.



я ж кажу - є плюси, є мінуси - не треба казати, що це єдиний варіант, а всі інші лохи. або 0, якщо їх не буде. або за дуже маленький прайс, бо треба щось їсти.я ж кажу - є плюси, є мінуси - не треба казати, що це єдиний варіант, а всі інші лохи.



Я и не говорю, что остальные лохи. Я и не говорю, что остальные лохи. rjkz

Повідомлень: 15023 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7795 раз. Подякували: 4766 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 04:32 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: (пиццерию, автомойку, хендимена, цирюльника и тп) трудно заменить ИИ. (пиццерию, автомойку, хендимена, цирюльника и тп) трудно заменить ИИ.

Вже зараз непогано автоматизуються "роботами". ИМХО ручний труд залишиться тільки для багатих, як зараз продукти "еко без хімії" Вже зараз непогано автоматизуються "роботами". ИМХО ручний труд залишиться тільки для багатих, як зараз продукти "еко без хімії"



Возможно надо пояснить на примере пиццы.

Можно купить в любом супермаркете замороженный полуфабрикат пиццы и за 20 минут дома иметь отличную пиццу.

Мы так и делаем. Целая пицца обходится долларов в 8-10.

Но самая популярная еда доставляемая курьерами...пицца из пиццерий.

Один слайс такой пиццы - 6-12 долларов.

Портальная автомойка, вроде как может теоретически существовать полностью автоматически. Но кто-то должен сделать уборку салона.

Автоматический цирюльник - это разве что для такой головы как у меня.

Для чуть более сложной проблемы ИИ маловато.. Возможно надо пояснить на примере пиццы.Можно купить в любом супермаркете замороженный полуфабрикат пиццы и за 20 минут дома иметь отличную пиццу.Мы так и делаем. Целая пицца обходится долларов в 8-10.Но самая популярная еда доставляемая курьерами...пицца из пиццерий.Один слайс такой пиццы - 6-12 долларов.Портальная автомойка, вроде как может теоретически существовать полностью автоматически. Но кто-то должен сделать уборку салона.Автоматический цирюльник - это разве что для такой головы как у меня.Для чуть более сложной проблемы ИИ маловато.. rjkz

Повідомлень: 15023 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7795 раз. Подякували: 4766 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 05:23 ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав: ........

Не буду обсуждать, кто работает эффективнее.

Все не могут быть предпринимателями в любом случае.

С одной стороны, по характеру, о чём пишет Shaman.

Умение "рассчитать соотношение прочности и массы" для предпринимателя точно недостаточно.

С другой стороны, для общества необходимы массы наёмных работников - рабочие, продавцы, инженеры, учёные.

"Самозанятый" учёный или конструктор ракетных двигателей выглядит несколько смешно. "Самозанятый" дворник тоже.

Кто будет делать автомобили, ТВ, холодильники, ... если все станут предпринимателями или даже самозанятыми?

Автоматические мойки для авто или шиномонтаж тоже бизнес, так же как и заправки. Но их нужно ограниченное количество. Так же, как и парикмахеров и сантехников. В последние десятилетия таких работ появляется больше, но тем не менее, на всех пока не хватит. Пока что наёмных работников обществу требуется гораздо больше.

А вообще, было такое - анархосиндикализм. Отдаленно напоминает. ........Не буду обсуждать, кто работает эффективнее.Все не могут быть предпринимателями в любом случае.С одной стороны, по характеру, о чём пишетУмение "рассчитать соотношение прочности и массы" для предпринимателя точно недостаточно.С другой стороны, для обществамассы наёмных работников - рабочие, продавцы, инженеры, учёные."Самозанятый" учёный или конструктор ракетных двигателей выглядит несколько смешно. "Самозанятый" дворник тоже.Кто будет делать автомобили, ТВ, холодильники, ... если все станут предпринимателями или даже самозанятыми?Автоматические мойки для авто или шиномонтаж тоже бизнес, так же как и заправки. Но их нужно ограниченное количество. Так же, как и парикмахеров и сантехников. В последние десятилетия таких работ появляется больше, но тем не менее, на всех пока не хватит. Пока что наёмных работников обществу требуется гораздо больше.А вообще, было такое - анархосиндикализм. Отдаленно напоминает.



До кризиса 2008 года у нас было производственное звено, потом всех отправили на "вольные хлеба". "Ребята, платить вам зарплату мы не можем. Если будет работа - позовем. Будет у вас работа - можете брать оборудование".

В результате, "ребята" стали предпринимателями, начали находить объемы работ самостоятельно. И не зависеть от одного работодателя.

И это не только жилое строительство.

Одни из наших контрагентов тоже начинали как бригада по выполнению узкоспециализированных работ, потом стали сначала завозить материалы с европейского завода и вроде как представлять его, на самом деле просто делали работы их материалами. Но часто это были огромные объекты, потом вышли с работами на европейский рынок и начали выполнять работы по странам Восточной Европы. До кризиса 2008 года у нас было производственное звено, потом всех отправили на "вольные хлеба". "Ребята, платить вам зарплату мы не можем. Если будет работа - позовем. Будет у вас работа - можете брать оборудование".В результате, "ребята" стали предпринимателями, начали находить объемы работ самостоятельно. И не зависеть от одного работодателя.И это не только жилое строительство.

1. Я не доказывал, что не может быть самозанятых работников. У меня есть друг архитектор. "Самозанятый". В Израиле. Но он проектирует виллы, ещё что-то относительно небольшое. Большой проект архитектор-одиночка не потянет. Придётся нанимать работников. 1. Я не доказывал, что не может быть самозанятых работников. У меня есть друг архитектор. "Самозанятый". В Израиле. Но он проектирует виллы, ещё что-то относительно небольшое. Большой проект архитектор-одиночка не потянет. Придётсяработников.

Наймет временно на время такого проекта, потом уволит, когда будут не нужны.

Сможет или нет осилить большой проект?

У меня был дипломный проект - "Строительство корпуса ХХХ производственного объединения АвтоКраз". В реале он выполнен в металле. Мне изменили материал на железобетон. Сделал проект, сбор и расчет нагрузок, выбор конструктивного решения, конструирование элементов (покрытие, фермы, колонны, фундаменты) - подбор сечения ЖБ элементов, подбор по нагрузкам арматуры и тп, сделал проект организации строительства (подбор техники, организация складирования, технологические карты производства работ, сетевые графики производства работ).

Экономическая часть. И тп.

И это вручную. Без компьютера (96 год) и интернета. Чертежи на кульмане формата А1. 14 листов (по требованию диплома не все элементы требовали отображения).

И это я еще и не архитектор! ПГС-ник.

Архитекторам это дается намного легче. Сейчас автокады, архикады, ЛИРА и куча других программ, позволяющих проектировать намного производительней.





Ваш пример (подчёркнуто) это уже другое. Явно этим занимался не один человек. Не знаю, как это было в Вашем случае - артель или пара-тройка человек-организаторов, которые нанимали бригады или отдельных рабочих.



2. Это возможно в некоторых областях деятельности. Чаще связанных с обслуживанием физлиц с небольшими объёмами работ.



Как раз наоборот - в основном промышленные объекты. Класс объектов 41-43 (индустриальные). Но также они делали 31-34 (административные) классы и очень мало 21-23 (жилые)



Мой друг - инженер-строитель, до войны делал ремонты, выступая подрядчиком.

Он делал все то, что делал-бы работая на дядю, работая на себя.

Т.е. он уже фактически нанимал работников, т.е. у него были наёмные работники.

Вот Вы привели пример:Т.е. он уже фактическиработников, т.е. у него были наёмные работники.

Щаман утверждал, что инженер не может работать как предприниматель.

На стройке есть разные инженерные позиции, в том числе производители работ (прорабы), которые руководят некоей частью строительного процесса, есть мастера (были когда-то, я застал, стартовал) - самая нижняя ступень ИТР, прораб, начальник участка (как правило руководит направлением - сантехнический, общестроительный, отделочный, и тд) и главный инженер. Это - инженерная цепочка управления крупной строительной компании. Я до главного инженера не дощел.

Даже мастер может брать какие-то свои объемы работ, но ввиду того, что как правило на этой должности люди без особого опыта, то они еше не ориентируются.

прорабы во все времена (и в советские) брали халтуры, сейчас они спокойно могут брать довольно крупные объемы работ. Мой отец был прорабом, строил Институт автоматики, ВУМ, жилые дома в Киеве, на Куреневке и Оболони. В бытность прорабом у меня было до 5 объектов одновременно с порядка 50 человек в подчинении.

Впоследствии, это помогло в моем собственном бизнесе.

Есть люди, которые просто "прораб-рабочие" - это уже фирма с аутсортсом бухгалтерии и ПТО. Точнее функцию ПТО тоже прораб осуществляет обычно.

Объемы работ - очень разные. Как жилое строительство так и административное.

Был у меня контрагент - вообще косерваторию закончил, строил склады некогда крупного ритейла.





Я привёл примеры работ, которые не могут обойтись без наёмных работников.

Shaman приводил примеры инженеров, которые не могут быть "самозанятыми". Учёный вряд ли может быть "самозанятым" или предпринимателем.

Вы же не будете доказывать, что физик-ядерщик может заниматься наукой, не будучи наёмным работником. Или математик.

Да, может быть маленький магазинчик или кафе, которые держит один человек или семейная пара. Но чуть увеличатся объёмы, появляются наёмные работники.



Они сами себе ищут работу.

Их некому увольнять. У них может быть разный уровень дохода, но он не будет нулевой, если даже будет мало заказов.

Да, не нулевой.

Но может быть настолько низким, что не хватит на жизнь или, по крайней мере, ниже зарплаты наёмного работника. Как Вы думаете, долго такой человек будет держаться за свою "самостоятельность"?

Ваши "муверы" тоже "самозанятые". Но, вероятно, только потому, что не могут найти себе хорошую работу.



Ваш пример хорош: "Цепочка - районная киевская поликлинника-частная клиника-свой кабинет. Работает на себя."

Но 2 момента.

1. Для организации своего кабинета нужен стартовый капитал. Не такой уж маленький. Но ладно, пусть за несколько лет в частной клинике заработала (не знаю, насколько это легко, но допустим).

2. Для того, чтобы отказаться полностью от наёмной работы, надо быть уж очень уверенной в себе. Случись завтра кризис, наёмному врачу его зарплата гарантирована. Врач со своим кабинетом может остаться ни с чем. Крайний пример - нынешняя война. И Харьков, который в прошлом году просто опустел.

Знаю женщину (не в Украине), у которой свой косметологический кабинет. Работает очень много, но и живёт очень неплохо. При этом не оставляет работу в государственной клинике.



Да, в конце концов, чтобы не спорить, посмотрите статистику, сколько, к примеру, в США самозанятых или предпринимателей, а сколько наёмных работников.

И безработица существует.



Частных случаев может быть много. Но частный случай - не правило. Я привёл примеры работ, которые не могут обойтись без наёмных работников.приводил примеры инженеров, которые не могут быть "самозанятыми". Учёный вряд ли может быть "самозанятым" или предпринимателем.Вы же не будете доказывать, что физик-ядерщик может заниматься наукой, не будучи наёмным работником. Или математик.Да, может быть маленький магазинчик или кафе, которые держит один человек или семейная пара. Но чуть увеличатся объёмы, появляются наёмные работники.Да, не нулевой.Но может быть настолько низким, что не хватит на жизнь или, по крайней мере, ниже зарплаты наёмного работника. Как Вы думаете, долго такой человек будет держаться за свою "самостоятельность"?Ваши "муверы" тоже "самозанятые". Но, вероятно, только потому, что не могут найти себе хорошую работу.Ваш пример хорош: "Цепочка - районная киевская поликлинника-частная клиника-свой кабинет. Работает на себя."Но 2 момента.1. Для организации своего кабинета нужен стартовый капитал. Не такой уж маленький. Но ладно, пусть за несколько лет в частной клинике заработала (не знаю, насколько это легко, но допустим).2. Для того, чтобы отказаться полностью от наёмной работы, надо быть уж очень уверенной в себе. Случись завтра кризис, наёмному врачу его зарплата гарантирована. Врач со своим кабинетом может остаться ни с чем. Крайний пример - нынешняя война. И Харьков, который в прошлом году просто опустел.Знаю женщину (не в Украине), у которой свой косметологический кабинет. Работает очень много, но и живёт очень неплохо. При этом не оставляет работу в государственной клинике.Да, в конце концов, чтобы не спорить, посмотрите статистику, сколько, к примеру, в США самозанятых или предпринимателей, а сколько наёмных работников.И безработица существует.Частных случаев может быть много. Но частный случай - не правило.



1. Я писал - семья вложила все накопления плюс заняла у родственников в США, которые и организовали покупку и пересылку оборудования.

2.В девал 2015 года как раз ее зарплата была равна 60 долларов. Так что не знаю насколько это имеет смысл держаться такой "гарантированной" работы. Разве что "Ходить на работу," Наймет временно на время такого проекта, потом уволит, когда будут не нужны.Сможет или нет осилить большой проект?У меня был дипломный проект - "Строительство корпуса ХХХ производственного объединения АвтоКраз". В реале он выполнен в металле. Мне изменили материал на железобетон. Сделал проект, сбор и расчет нагрузок, выбор конструктивного решения, конструирование элементов (покрытие, фермы, колонны, фундаменты) - подбор сечения ЖБ элементов, подбор по нагрузкам арматуры и тп, сделал проект организации строительства (подбор техники, организация складирования, технологические карты производства работ, сетевые графики производства работ).Экономическая часть. И тп.И это вручную. Без компьютера (96 год) и интернета. Чертежи на кульмане формата А1. 14 листов (по требованию диплома не все элементы требовали отображения).И это я еще и не архитектор! ПГС-ник.Архитекторам это дается намного легче. Сейчас автокады, архикады, ЛИРА и куча других программ, позволяющих проектировать намного производительней.Как раз наоборот - в основном промышленные объекты. Класс объектов 41-43 (индустриальные). Но также они делали 31-34 (административные) классы и очень мало 21-23 (жилые)Щаман утверждал, что инженер не может работать как предприниматель.На стройке есть разные инженерные позиции, в том числе производители работ (прорабы), которые руководят некоей частью строительного процесса, есть мастера (были когда-то, я застал, стартовал) - самая нижняя ступень ИТР, прораб, начальник участка (как правило руководит направлением - сантехнический, общестроительный, отделочный, и тд) и главный инженер. Это - инженерная цепочка управления крупной строительной компании. Я до главного инженера не дощел.Даже мастер может брать какие-то свои объемы работ, но ввиду того, что как правило на этой должности люди без особого опыта, то они еше не ориентируются.прорабы во все времена (и в советские) брали халтуры, сейчас они спокойно могут брать довольно крупные объемы работ. Мой отец был прорабом, строил Институт автоматики, ВУМ, жилые дома в Киеве, на Куреневке и Оболони. В бытность прорабом у меня было до 5 объектов одновременно с порядка 50 человек в подчинении.Впоследствии, это помогло в моем собственном бизнесе.Есть люди, которые просто "прораб-рабочие" - это уже фирма с аутсортсом бухгалтерии и ПТО. Точнее функцию ПТО тоже прораб осуществляет обычно.Объемы работ - очень разные. Как жилое строительство так и административное.Был у меня контрагент - вообще косерваторию закончил, строил склады некогда крупного ритейла.1. Я писал - семья вложила все накопления плюс заняла у родственников в США, которые и организовали покупку и пересылку оборудования.2.В девал 2015 года как раз ее зарплата была равна 60 долларов. Так что не знаю насколько это имеет смысл держаться такой "гарантированной" работы. Разве что "Ходить на работу," rjkz

Повідомлень: 15023 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7795 раз. Подякували: 4766 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 05:47 ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав: ..........

Ваш ответ не понял.

Но, думаю, что эти 80% (и я в том числе, если бы мне было лет 20-30-40) взяли в руки... условно, вилы и... Вам пришлось бы плохо.

Я понятно ответил, что будут делать "Shaman и ЛАД" и остальные 80% безработных?

Так что проблемы будут у Вас, а не у 80%. ..........Ваш ответ не понял.Я понятно ответил, что будут делать "Shaman и ЛАД" и остальные 80% безработных?



Пару дней назад в новостях обсуждался вопрос антисемитизма и был приглашен раввин.

Он высказал очень простую, но очень умную мысль:

"Свободный человек, когда у него проблемы, задает себе вопрос "Что я сделал не так?" Раб " Кто виноват в моих проблемах?" Пару дней назад в новостях обсуждался вопрос антисемитизма и был приглашен раввин.Он высказал очень простую, но очень умную мысль:"Свободный человек, когда у него проблемы, задает себе вопрос "Что я сделал не так?" Раб " Кто виноват в моих проблемах?"

Для раввина ответ странноватый.

Как сейчас представляю себе этого раввина в Освенциме перед входом в газовую камеру с этим вопросом.

Или наших селян в 1932-33.

Когда безработных будет 80% и у них дома будут плакать голодные дети, посмотрим, какой вопрос они зададут. Для раввина ответ странноватый.Как сейчас представляю себе этого раввина в Освенциме перед входом в газовую камеру с этим вопросом.Или наших селян в 1932-33.Когда безработных будет 80% и у них дома будут плакать голодные дети, посмотрим, какой вопрос они зададут.



Нормальный ответ.

Или Вы не помните кто выпил всю воду из крана?

Насчет Освенцима - не очень красивый ход с Вашей стороны.

Но раз уж вспомнили об этом...

Давайте вспомним опять Эйнштейна, который в 1933 году сделал "все так" и свалил из Германии.

Я выкладывал в самом начале войны видео ЮСФлиппера, там был экскурс в историю евреев во время нацизма в Германии. Их ошибочной оценки ситуации. И что надо было делать. В Освенцим попали те, кто не поступил как Эйнштейн.



Свойство пойти вопреки "стадному инстинкту" - тоже свободный человек может.

Были и крестьяне, которые бросали все в совке и перебирались в Канаду. Вы не знали? Многие гибли на этом пути. Я тут услыщал историю не помнню от кого, предки человека вырвались с территории бывщего совка. Один из супругов смог через западную границу, второй через всю страну, Маньчжурию кораблем в Сан-фрациско. Это где-то в 20-е годы.

По сравнению с этой историей, моя история эмиграции - просто туристический круиз оллинклюзив.

Воссоединились через 8 лет.

И именно те, кто стадом писал "Мы - не рабы, рабы - не мы" и были рабами. Толпой рабов. Нормальный ответ.Или Вы не помните кто выпил всю воду из крана?Насчет Освенцима - не очень красивый ход с Вашей стороны.Но раз уж вспомнили об этом...Давайте вспомним опять Эйнштейна, который в 1933 году сделал "все так" и свалил из Германии.Я выкладывал в самом начале войны видео ЮСФлиппера, там был экскурс в историю евреев во время нацизма в Германии. Их ошибочной оценки ситуации. И что надо было делать. В Освенцим попали те, кто не поступил как Эйнштейн.Свойство пойти вопреки "стадному инстинкту" - тоже свободный человек может.Были и крестьяне, которые бросали все в совке и перебирались в Канаду. Вы не знали? Многие гибли на этом пути. Я тут услыщал историю не помнню от кого, предки человека вырвались с территории бывщего совка. Один из супругов смог через западную границу, второй через всю страну, Маньчжурию кораблем в Сан-фрациско. Это где-то в 20-е годы.По сравнению с этой историей, моя история эмиграции - просто туристический круиз оллинклюзив.Воссоединились через 8 лет.И именно те, кто стадом писал "Мы - не рабы, рабы - не мы" и были рабами. Толпой рабов. Востаннє редагувалось rjkz в Нед 16 лип, 2023 06:04, всього редагувалось 1 раз. rjkz

Повідомлень: 15023 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7795 раз. Подякували: 4766 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 05:58 барабашов написав: rjkz написав: cherchiltank написав: Раніше блокували по ндс аж гай шумів, повірте не все так просто - ти можеш бути кришталево чесним а контрагент ні - ось тебе за компанію і хлопнуть, навіть якщо ти пʼятий в ланцюжку Раніше блокували по ндс аж гай шумів, повірте не все так просто - ти можеш бути кришталево чесним а контрагент ні - ось тебе за компанію і хлопнуть, навіть якщо ти пʼятий в ланцюжку



Это про середину 2010-х, а чуть раньше и этого не надо было.

"Был-бы человек, а статья найдется". Это про середину 2010-х, а чуть раньше и этого не надо было."Был-бы человек, а статья найдется".

Но вас же не хлопнули и не разорили так(при Юще???)?

Хотя если б наколотили б не на ипотеку в уе, а кэша на пару новых кайенов или крузаков 200х себе и жене - возможно б вами и заинтересовались эти твари.

Черчель кстати наверно хорошо поднялся на разруливании хозяйственных дел с родиной в соответствующем суде столицы, наверно там родня заседала или одногруппники, а то б имел бы не гектар бетона от работы, а хроническую мигрень с инфарктом в 40 плюс зрение минус 7. Но вас же не хлопнули и не разорили так(при Юще???)?Хотя если б наколотили б не на ипотеку в уе, а кэша на пару новых кайенов или крузаков 200х себе и жене - возможно б вами и заинтересовались эти твари.Черчель кстати наверно хорошо поднялся на разруливании хозяйственных дел с родиной в соответствующем суде столицы, наверно там родня заседала или одногруппники, а то б имел бы не гектар бетона от работы, а хроническую мигрень с инфарктом в 40 плюс зрение минус 7.



Жизнь в совке и постсовке очень хорошо учит "не высовываться".

Покупать крузаки и каены - финансово неграмотный стиль жизни.

И очень привлекает внимание. На постсовковом пространстве.

Если у тебя миллионы, но ты ездишь на старом корыте и ходишь в потертых джинсах, то никому в голову не придет к тебе прийти с паяльником.

Если ты весь в долгах как в шелках, но ездишь на точиле за 100 куе, пусть даже это утопленник из Орегона, то кто об этом знает, то могут прийти ребята и им будещь объяснять с калькулятором, что ты бомж и последние 200 гривен потратил, чтобы заправить хоть 5 литров (или по чем там у вас бенз сейчас?). Жизнь в совке и постсовке очень хорошо учит "не высовываться".Покупать крузаки и каены - финансово неграмотный стиль жизни.И очень привлекает внимание. На постсовковом пространстве.Если у тебя миллионы, но ты ездишь на старом корыте и ходишь в потертых джинсах, то никому в голову не придет к тебе прийти с паяльником.Если ты весь в долгах как в шелках, но ездишь на точиле за 100 куе, пусть даже это утопленник из Орегона, то кто об этом знает, то могут прийти ребята и им будещь объяснять с калькулятором, что ты бомж и последние 200 гривен потратил, чтобы заправить хоть 5 литров (или по чем там у вас бенз сейчас?). rjkz

Повідомлень: 15023 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7795 раз. Подякували: 4766 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 06:05 rjkz написав: На стройке есть разные инженерные позиции, в том числе производители работ (прорабы), которые руководят некоей частью строительного процесса, есть мастера (были когда-то, я застал, стартовал) - самая нижняя ступень ИТР, прораб, начальник участка (как правило руководит направлением - сантехнический, общестроительный, отделочный, и тд) и главный инженер. На стройке есть разные инженерные позиции, в том числе производители работ (прорабы), которые руководят некоей частью строительного процесса, есть мастера (были когда-то, я застал, стартовал) - самая нижняя ступень ИТР, прораб, начальник участка (как правило руководит направлением - сантехнический, общестроительный, отделочный, и тд) и главный инженер. расскажу как это у нас. У застройщика есть свой костяк наёмных людей, остальные аутсорсинг. Фундамент, крыша, водоснабжение, нанимают со стороны прорабов у которых свои наёмные люди. Застройщику который сдаёт 1-2 дома в год нет смысла содержать скажем кровельщика, для него объём работы на 1-2 месяца.



У мелких застройщиков вообще два-три наёмных работника, при необходимости он ищет прорабов со своими бригадами (стройка идёт неравномерно, в зависимости от финансирования). Как видите стирается грань между наёмным трудом и самозанятостью. Если у прораба нет заказов, его "наёмные" работники ищут другого прораба с заказами. Оплата 100% сдельная, никаких ставок, отпусков, больничных.



Я не хвалю эту систему, её создал рынок со своими правилами и законами. У крупных застройщиков чуть чуть иначе, в основном все штатные работники, но и оплата ниже, потому что всегда есть работа. Таким образом через финансирование, работает переток раб силы с одного объекта на другой. Иногда наблюдается дефицит и тогда цены на услуги растут. В мае 2022 был дефицит сантехников и тот кого я нашёл заломил 800грн за вызов (читай за консультацию, потому что никаких работ он не выполнял).



К чему эта история, если (вдруг/когда/не дай Бог) будет запредельная безработица, всё будет работать как описанная мной карусель. Где финансирование, там и самозанятые работники. В условиях нерегулярного финансирования, никто не будет содержать протиральщиков штанов на ставку.



Комбинат где я когда-то работал, полностью сократил производство и 80% персонала. Всё покупают в Китае, клеят свою этикетку, отправляют клиенту новой почтой. Потому что нет даже шоу рума. Всё существует виртуально - в интернете, кроме людей обрабатывающих, получающих и отправляющих заказы. Таким может заниматься кто угодно и многие выходцы из того комбината и занимались (до войны), имея клиентскую базу и разбираясь в сложной номенклатуре SKU.



Приезжаю на сто, электрика в штате нет, но его приглашают если есть заказ. Смысл ему наниматься на сто? он работает на себя у себя дома, или в каком-то гараже, но если клиент приехал на сто, то электрика вам найдут.



Похожая картина с гос. врачами редких специальностей. Они не сидят 8 часов 5 дней в неделю в поликлинике. Вас записывают на какой-то день и время, в остальное время этот врач работает где-то ещё (или не работает, я не знаю).



Всё идёт к самозанятости, хотите вы или нет. расскажу как это у нас. У застройщика есть свой костяк наёмных людей, остальные аутсорсинг. Фундамент, крыша, водоснабжение, нанимают со стороны прорабов у которых свои наёмные люди. Застройщику который сдаёт 1-2 дома в год нет смысла содержать скажем кровельщика, для него объём работы на 1-2 месяца.У мелких застройщиков вообще два-три наёмных работника, при необходимости он ищет прорабов со своими бригадами (стройка идёт неравномерно, в зависимости от финансирования). Как видите стирается грань между наёмным трудом и самозанятостью. Если у прораба нет заказов, его "наёмные" работники ищут другого прораба с заказами. Оплата 100% сдельная, никаких ставок, отпусков, больничных.Я не хвалю эту систему, её создал рынок со своими правилами и законами. У крупных застройщиков чуть чуть иначе, в основном все штатные работники, но и оплата ниже, потому что всегда есть работа. Таким образом через финансирование, работает переток раб силы с одного объекта на другой. Иногда наблюдается дефицит и тогда цены на услуги растут. В мае 2022 был дефицит сантехников и тот кого я нашёл заломил 800грн за вызов (читай за консультацию, потому что никаких работ он не выполнял).К чему эта история, если (вдруг/когда/не дай Бог) будет запредельная безработица, всё будет работать как описанная мной карусель. Где финансирование, там и самозанятые работники. В условиях нерегулярного финансирования, никто не будет содержать протиральщиков штанов на ставку.Комбинат где я когда-то работал, полностью сократил производство и 80% персонала. Всё покупают в Китае, клеят свою этикетку, отправляют клиенту новой почтой. Потому что нет даже шоу рума. Всё существует виртуально - в интернете, кроме людей обрабатывающих, получающих и отправляющих заказы. Таким может заниматься кто угодно и многие выходцы из того комбината и занимались (до войны), имея клиентскую базу и разбираясь в сложной номенклатуре SKU.Приезжаю на сто, электрика в штате нет, но его приглашают если есть заказ. Смысл ему наниматься на сто? он работает на себя у себя дома, или в каком-то гараже, но если клиент приехал на сто, то электрика вам найдут.Похожая картина с гос. врачами редких специальностей. Они не сидят 8 часов 5 дней в неделю в поликлинике. Вас записывают на какой-то день и время, в остальное время этот врач работает где-то ещё (или не работает, я не знаю).Всё идёт к самозанятости, хотите вы или нет. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 16 лип, 2023 06:33, всього редагувалось 7 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 18358 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 06:10 vitaliiangel написав: rjkz написав: На стройке есть разные инженерные позиции, в том числе производители работ (прорабы), которые руководят некоей частью строительного процесса, есть мастера (были когда-то, я застал, стартовал) - самая нижняя ступень ИТР, прораб, начальник участка (как правило руководит направлением - сантехнический, общестроительный, отделочный, и тд) и главный инженер. На стройке есть разные инженерные позиции, в том числе производители работ (прорабы), которые руководят некоей частью строительного процесса, есть мастера (были когда-то, я застал, стартовал) - самая нижняя ступень ИТР, прораб, начальник участка (как правило руководит направлением - сантехнический, общестроительный, отделочный, и тд) и главный инженер. расскажу как это у нас. У застройщика есть свой костяк наёмных людей, остальные аутсорсинг. Фундамент, крыша, водоснабжение, нанимают со стороны прорабов у которых свои наёмные люди. Застройщику который сдаёт 1-2 дома в год нет смысла содержать скажем кровельщика, для него объём работы на 1-2 месяца. У мелких застройщиков вообще два-три наёмных работника, при необходимости он ищет прорабов со своими бригадами (стройка идёт неравномерно, в зависимости от финансирования). Как видите стирается грань между наёмным трудом и самозанятостью. Если у прораба нет заказов, его "наёмные" работники ищут другого прораба с заказами. Оплата 100% сдельная, никаких ставок, отпусков, больничных. Я не хвалю эту систему, её создал рынок со своими правилами и законами. У крупных застройщиков чуть чуть иначе, в основном все штатные работники, но и оплата ниже, потому что всегда есть работа. Таким образом через финансирование, работает переток раб силы с одного объекта на другой. Иногда наблюдается дефицит и тогда цены на услуги растут. В мае 2022 был дефицит сантехников и тот кого я нашёл заломил 800грн за вызов (читай за консультацию, потому что никаких работ он не выполнял). расскажу как это у нас. У застройщика есть свой костяк наёмных людей, остальные аутсорсинг. Фундамент, крыша, водоснабжение, нанимают со стороны прорабов у которых свои наёмные люди. Застройщику который сдаёт 1-2 дома в год нет смысла содержать скажем кровельщика, для него объём работы на 1-2 месяца. У мелких застройщиков вообще два-три наёмных работника, при необходимости он ищет прорабов со своими бригадами (стройка идёт неравномерно, в зависимости от финансирования). Как видите стирается грань между наёмным трудом и самозанятостью. Если у прораба нет заказов, его "наёмные" работники ищут другого прораба с заказами. Оплата 100% сдельная, никаких ставок, отпусков, больничных. Я не хвалю эту систему, её создал рынок со своими правилами и законами. У крупных застройщиков чуть чуть иначе, в основном все штатные работники, но и оплата ниже, потому что всегда есть работа. Таким образом через финансирование, работает переток раб силы с одного объекта на другой. Иногда наблюдается дефицит и тогда цены на услуги растут. В мае 2022 был дефицит сантехников и тот кого я нашёл заломил 800грн за вызов (читай за консультацию, потому что никаких работ он не выполнял).



Я знаю о такой системе, но уже не застал. Ущел со стройки много лет назад. В 20 с небольшим лет рассчитывать на позицию главного инженера довольно крупной по тем временам строитиельной компании не имело смысла, а все остальное проскочил быстро и ничего интересного в этом не увидел. Я знаю о такой системе, но уже не застал. Ущел со стройки много лет назад. В 20 с небольшим лет рассчитывать на позицию главного инженера довольно крупной по тем временам строитиельной компании не имело смысла, а все остальное проскочил быстро и ничего интересного в этом не увидел. rjkz

Повідомлень: 15023 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7795 раз. Подякували: 4766 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 06:50 ЛАД написав: rjkz написав: ........

Я ни в коем случае не хочу никого унизить за работу на кого-то, в данный момент сам такой.

Но очень рекомендую помнить про связку "колено-зад".

И в первую очередь думать о своей семье. ........Я ни в коем случае не хочу никого унизить за работу на кого-то, в данный момент сам такой.Но очень рекомендую помнить про связку "колено-зад".И в первую очередь думать о своей семье.

Связка есть.

Но Вы знаете, мне кажется, что хороший специалист найдёт себе работу быстрее, чем восстановится разорившийся предприниматель (о таком варианте тоже ведь не надо забывать). Связка есть.Но Вы знаете, мне кажется, что хороший специалист найдёт себе работу быстрее, чем восстановится разорившийся предприниматель (о таком варианте тоже ведь не надо забывать).

что мешает "разорившемуся предпринимателю" стать снова наёмным и найти себе работу быстрее, чем "хороший специалист" из вашего кейса? вы так говорите, как будто это разные планеты. А вот хорошему специалисту стать предпринимателем могут мешать его внутренние установки работы на дядю. Когда надо переложить на кого то ответственность за модель бизнеса: "мы люди маленькие, что нам велено, то и делаем" что мешает "разорившемуся предпринимателю" стать снова наёмным и найти себе работу быстрее, чем "хороший специалист" из вашего кейса? вы так говорите, как будто это разные планеты. А вот хорошему специалисту стать предпринимателем могут мешать его внутренние установки работы на дядю. Когда надо переложить на кого то ответственность за модель бизнеса: "мы люди маленькие, что нам велено, то и делаем" vitaliiangel

Повідомлень: 18358 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3110 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 951952953954> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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