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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 лип, 2023 06:59
Gastarbaiter написав: vitaliiangel написав:
Бухгалтеров, экономистов, маркетологов заменят комп. программы.
Вы себе даже не представляете, насколько это нереально. Я искренне хочу посмотреть на этот ИИ, который сможет разобраться в бухгалтерском кейсе или составить нормальный бюджет.
бюджетирование, учёт и отчётность это цепочка однотипных операций (пусть их будет сотни или даже тысячи), которые поддаются классификациям и регламенту.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 07:39
Gastarbaiter написав: vitaliiangel написав:
Бухгалтеров, экономистов, маркетологов заменят комп. программы.
Вы себе даже не представляете, насколько это нереально. Я искренне хочу посмотреть на этот ИИ, который сможет разобраться в бухгалтерском кейсе или составить нормальный бюджет.
ви про бухгалтерію взагалі, чи про укро-кейс?
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flyman
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Додано: Нед 16 лип, 2023 08:10
flyman написав: Gastarbaiter написав: vitaliiangel написав:
Бухгалтеров, экономистов, маркетологов заменят комп. программы.
Вы себе даже не представляете, насколько это нереально. Я искренне хочу посмотреть на этот ИИ, который сможет разобраться в бухгалтерском кейсе или составить нормальный бюджет.
ви про бухгалтерію взагалі, чи про укро-кейс?
В,, укроверсії", скрипт мутіння тре додатково доставляти.
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