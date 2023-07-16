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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 951952953954
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 06:59

  Gastarbaiter написав:
  vitaliiangel написав:Бухгалтеров, экономистов, маркетологов заменят комп. программы.

Вы себе даже не представляете, насколько это нереально. Я искренне хочу посмотреть на этот ИИ, который сможет разобраться в бухгалтерском кейсе или составить нормальный бюджет.

бюджетирование, учёт и отчётность это цепочка однотипных операций (пусть их будет сотни или даже тысячи), которые поддаются классификациям и регламенту.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 07:39

  Gastarbaiter написав:
  vitaliiangel написав:Бухгалтеров, экономистов, маркетологов заменят комп. программы.

Вы себе даже не представляете, насколько это нереально. Я искренне хочу посмотреть на этот ИИ, который сможет разобраться в бухгалтерском кейсе или составить нормальный бюджет.

ви про бухгалтерію взагалі, чи про укро-кейс?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 08:10

  flyman написав:
  Gastarbaiter написав:
  vitaliiangel написав:Бухгалтеров, экономистов, маркетологов заменят комп. программы.

Вы себе даже не представляете, насколько это нереально. Я искренне хочу посмотреть на этот ИИ, который сможет разобраться в бухгалтерском кейсе или составить нормальный бюджет.

ви про бухгалтерію взагалі, чи про укро-кейс?

В,, укроверсії", скрипт мутіння тре додатково доставляти.
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