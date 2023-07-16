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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 951952953954
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 06:59

  Gastarbaiter написав:
  vitaliiangel написав:Бухгалтеров, экономистов, маркетологов заменят комп. программы.

Вы себе даже не представляете, насколько это нереально. Я искренне хочу посмотреть на этот ИИ, который сможет разобраться в бухгалтерском кейсе или составить нормальный бюджет.

бюджетирование, учёт и отчётность это цепочка однотипных операций (пусть их будет сотни или даже тысячи), которые поддаются классификациям и регламенту.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 07:39

  Gastarbaiter написав:
  vitaliiangel написав:Бухгалтеров, экономистов, маркетологов заменят комп. программы.

Вы себе даже не представляете, насколько это нереально. Я искренне хочу посмотреть на этот ИИ, который сможет разобраться в бухгалтерском кейсе или составить нормальный бюджет.

ви про бухгалтерію взагалі, чи про укро-кейс?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 09:40

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:То есть, они не врут?
1. Они не могут дать эти гарантии. Такие гарантии может дать вступление в НАТО, но НАТО ссыт. Тут уже не очень понятно, в случае нападения рашки на одну из стран, кто с ней будет воевать? Столтенберг от одной мысли обделывается.
2. Как Вы это себе видите? Полстраны в руинах. Работать тоже вопрос кому?
Половина трудоспособного населения в забугорье, огромная часть - на фронте.
Сколько вернется с войны - можно сказать только после победы, а когда она будет и какой ценой будет достигнута - никто не знает.


Без цих 2 умов майбутнього в країни нема і перемога буде Піровою.
По першому питанню ще хоч частково відповідь дає "план миру Зеленського"
а от по 2 питанню взагалі жодних рухів для отримання Кувейтського варіанту (30 років репарацій від Іраку):
навіть банально в США і Європі не почали судитися щоб нам віддали заморожені активи центробанку РФ. Не виводять діаспору на пікети аля "жовті жилети". Не створили "фонд відбудови України", не організували колективного позову від постржадалих від війни до РФ...
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 09:47

Bolt ,

укроверсії", скрипт мутіння тре додатково доставляти.


При онлайн-оплатах державних послуг додати фічу «доплатити $100 для першочергового і 100% вирішення вашого питання?» Як ви, не проти?
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 09:53

Спробую повернути шановне панство до теми гілки:
"Еміграція, заробітчанство"
Є така. Точніше, була.

За повідомленнями з Канади Уряд прийняв рішення про нову Програму прийому українців.
Програма "Сімейна".
З 23 жовтня 2023 року буде відкрито нову імміграційну програму для українців, які знаходяться в Канаді, і мають членів сім’ї, які є громадянами Канади або мають статус permanent resident.
Такими членами сім’ї можуть бути:
✅ Чоловік, дружина.
✅ Батько, мати.
✅ Дід, баба.
✅ Брат, сестра.
✅ Діти, онуки.
Подробиць ще немає.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 09:55

akurt , під які тільки програми Флайман не потрапляв! Ось і під цю також не потрапляє. 😄
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 10:01

Re: Еміграція, заробітчанство

flyman написав:
  Gastarbaiter написав:
  vitaliiangel написав:Бухгалтеров, экономистов, маркетологов заменят комп. программы.

Вы себе даже не представляете, насколько это нереально. Я искренне хочу посмотреть на этот ИИ, который сможет разобраться в бухгалтерском кейсе или составить нормальный бюджет.

ви про бухгалтерію взагалі, чи про укро-кейс?
В укр кейсі повна автоматизація нереальна, бо податкове законодавство міняється швидше, ніж самі податківці визначаться, як правильно. А частково там і так автоматизували вже, що могли
Faceless
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