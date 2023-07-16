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#<1 ... 951952953954 Додано: Нед 16 лип, 2023 06:59 Gastarbaiter написав: vitaliiangel написав: Бухгалтеров, экономистов, маркетологов заменят комп. программы. Бухгалтеров, экономистов, маркетологов заменят комп. программы.

Вы себе даже не представляете, насколько это нереально. Я искренне хочу посмотреть на этот ИИ, который сможет разобраться в бухгалтерском кейсе или составить нормальный бюджет. Вы себе даже не представляете, насколько это нереально. Я искренне хочу посмотреть на этот ИИ, который сможет разобраться в бухгалтерском кейсе или составить нормальный бюджет.

бюджетирование, учёт и отчётность это цепочка однотипных операций (пусть их будет сотни или даже тысячи), которые поддаются классификациям и регламенту. бюджетирование, учёт и отчётность это цепочка однотипных операций (пусть их будет сотни или даже тысячи), которые поддаются классификациям и регламенту. vitaliiangel

Повідомлень: 18359 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 07:39 Gastarbaiter написав: vitaliiangel написав: Бухгалтеров, экономистов, маркетологов заменят комп. программы. Бухгалтеров, экономистов, маркетологов заменят комп. программы.

Вы себе даже не представляете, насколько это нереально. Я искренне хочу посмотреть на этот ИИ, который сможет разобраться в бухгалтерском кейсе или составить нормальный бюджет. Вы себе даже не представляете, насколько это нереально. Я искренне хочу посмотреть на этот ИИ, который сможет разобраться в бухгалтерском кейсе или составить нормальный бюджет.

ви про бухгалтерію взагалі, чи про укро-кейс? ви про бухгалтерію взагалі, чи про укро-кейс? flyman

Повідомлень: 31932 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1518 раз. Подякували: 2675 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 09:40 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: То есть, они не врут?

1. Они не могут дать эти гарантии. Такие гарантии может дать вступление в НАТО, но НАТО ссыт. Тут уже не очень понятно, в случае нападения рашки на одну из стран, кто с ней будет воевать? Столтенберг от одной мысли обделывается.

2. Как Вы это себе видите? Полстраны в руинах. Работать тоже вопрос кому?

Половина трудоспособного населения в забугорье, огромная часть - на фронте.

Сколько вернется с войны - можно сказать только после победы, а когда она будет и какой ценой будет достигнута - никто не знает. То есть, они не врут?1. Они не могут дать эти гарантии. Такие гарантии может дать вступление в НАТО, но НАТО ссыт. Тут уже не очень понятно, в случае нападения рашки на одну из стран, кто с ней будет воевать? Столтенберг от одной мысли обделывается.2. Как Вы это себе видите? Полстраны в руинах. Работать тоже вопрос кому?Половина трудоспособного населения в забугорье, огромная часть - на фронте.Сколько вернется с войны - можно сказать только после победы, а когда она будет и какой ценой будет достигнута - никто не знает.



Без цих 2 умов майбутнього в країни нема і перемога буде Піровою.

По першому питанню ще хоч частково відповідь дає "план миру Зеленського"

а от по 2 питанню взагалі жодних рухів для отримання Кувейтського варіанту (30 років репарацій від Іраку):

навіть банально в США і Європі не почали судитися щоб нам віддали заморожені активи центробанку РФ. Не виводять діаспору на пікети аля "жовті жилети". Не створили "фонд відбудови України", не організували колективного позову від постржадалих від війни до РФ... Без цих 2 умов майбутнього в країни нема і перемога буде Піровою.По першому питанню ще хоч частково відповідь дає "план миру Зеленського"а от по 2 питанню взагалі жодних рухів для отримання Кувейтського варіанту (30 років репарацій від Іраку):навіть банально в США і Європі не почали судитися щоб нам віддали заморожені активи центробанку РФ. Не виводять діаспору на пікети аля "жовті жилети". Не створили "фонд відбудови України", не організували колективного позову від постржадалих від війни до РФ... Дюрі-бачі

Повідомлень: 971 З нами з: 29.07.22 Подякував: 109 раз. Подякували: 94 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 09:47 Bolt ,



укроверсії", скрипт мутіння тре додатково доставляти.





При онлайн-оплатах державних послуг додати фічу «доплатити $100 для першочергового і 100% вирішення вашого питання?» Як ви, не проти? При онлайн-оплатах державних послуг додати фічу «доплатити $100 для першочергового і 100% вирішення вашого питання?» Як ви, не проти? Hotab Повідомлень: 9465 З нами з: 15.02.09 Подякував: 591 раз. Подякували: 2021 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 09:53 Спробую повернути шановне панство до теми гілки:

"Еміграція, заробітчанство"

Є така. Точніше, була.



За повідомленнями з Канади Уряд прийняв рішення про нову Програму прийому українців.

Програма "Сімейна".

З 23 жовтня 2023 року буде відкрито нову імміграційну програму для українців, які знаходяться в Канаді, і мають членів сім’ї, які є громадянами Канади або мають статус permanent resident.

Такими членами сім’ї можуть бути:

✅ Чоловік, дружина.

✅ Батько, мати.

✅ Дід, баба.

✅ Брат, сестра.

✅ Діти, онуки.

Подробиць ще немає. akurt

Повідомлень: 8005 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3193 раз. Подякували: 1083 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 09:55 akurt , під які тільки програми Флайман не потрапляв! Ось і під цю також не потрапляє. 😄 Hotab Повідомлень: 9465 З нами з: 15.02.09 Подякував: 591 раз. Подякували: 2021 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 10:01 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Gastarbaiter написав: vitaliiangel написав: Бухгалтеров, экономистов, маркетологов заменят комп. программы. Бухгалтеров, экономистов, маркетологов заменят комп. программы.

Вы себе даже не представляете, насколько это нереально. Я искренне хочу посмотреть на этот ИИ, который сможет разобраться в бухгалтерском кейсе или составить нормальный бюджет. Вы себе даже не представляете, насколько это нереально. Я искренне хочу посмотреть на этот ИИ, который сможет разобраться в бухгалтерском кейсе или составить нормальный бюджет.

ви про бухгалтерію взагалі, чи про укро-кейс? ви про бухгалтерію взагалі, чи про укро-кейс? В укр кейсі повна автоматизація нереальна, бо податкове законодавство міняється швидше, ніж самі податківці визначаться, як правильно. А частково там і так автоматизували вже, що могли В укр кейсі повна автоматизація нереальна, бо податкове законодавство міняється швидше, ніж самі податківці визначаться, як правильно. А частково там і так автоматизували вже, що могли Faceless

Модератор Повідомлень: 33421 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7787 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 951952953954 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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