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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 952953954955>
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 06:59

  Gastarbaiter написав:
  vitaliiangel написав:Бухгалтеров, экономистов, маркетологов заменят комп. программы.

Вы себе даже не представляете, насколько это нереально. Я искренне хочу посмотреть на этот ИИ, который сможет разобраться в бухгалтерском кейсе или составить нормальный бюджет.

бюджетирование, учёт и отчётность это цепочка однотипных операций (пусть их будет сотни или даже тысячи), которые поддаются классификациям и регламенту.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 07:39

  Gastarbaiter написав:
  vitaliiangel написав:Бухгалтеров, экономистов, маркетологов заменят комп. программы.

Вы себе даже не представляете, насколько это нереально. Я искренне хочу посмотреть на этот ИИ, который сможет разобраться в бухгалтерском кейсе или составить нормальный бюджет.

ви про бухгалтерію взагалі, чи про укро-кейс?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 09:40

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:То есть, они не врут?
1. Они не могут дать эти гарантии. Такие гарантии может дать вступление в НАТО, но НАТО ссыт. Тут уже не очень понятно, в случае нападения рашки на одну из стран, кто с ней будет воевать? Столтенберг от одной мысли обделывается.
2. Как Вы это себе видите? Полстраны в руинах. Работать тоже вопрос кому?
Половина трудоспособного населения в забугорье, огромная часть - на фронте.
Сколько вернется с войны - можно сказать только после победы, а когда она будет и какой ценой будет достигнута - никто не знает.


Без цих 2 умов майбутнього в країни нема і перемога буде Піровою.
По першому питанню ще хоч частково відповідь дає "план миру Зеленського"
а от по 2 питанню взагалі жодних рухів для отримання Кувейтського варіанту (30 років репарацій від Іраку):
навіть банально в США і Європі не почали судитися щоб нам віддали заморожені активи центробанку РФ. Не виводять діаспору на пікети аля "жовті жилети". Не створили "фонд відбудови України", не організували колективного позову від постржадалих від війни до РФ...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 09:47

Bolt ,

укроверсії", скрипт мутіння тре додатково доставляти.


При онлайн-оплатах державних послуг додати фічу «доплатити $100 для першочергового і 100% вирішення вашого питання?» Як ви, не проти?
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 09:53

Спробую повернути шановне панство до теми гілки:
"Еміграція, заробітчанство"
Є така. Точніше, була.

За повідомленнями з Канади Уряд прийняв рішення про нову Програму прийому українців.
Програма "Сімейна".
З 23 жовтня 2023 року буде відкрито нову імміграційну програму для українців, які знаходяться в Канаді, і мають членів сім’ї, які є громадянами Канади або мають статус permanent resident.
Такими членами сім’ї можуть бути:
✅ Чоловік, дружина.
✅ Батько, мати.
✅ Дід, баба.
✅ Брат, сестра.
✅ Діти, онуки.
Подробиць ще немає.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 09:55

akurt , під які тільки програми Флайман не потрапляв! Ось і під цю також не потрапляє. 😄
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 10:01

Re: Еміграція, заробітчанство

flyman написав:
  Gastarbaiter написав:
  vitaliiangel написав:Бухгалтеров, экономистов, маркетологов заменят комп. программы.

Вы себе даже не представляете, насколько это нереально. Я искренне хочу посмотреть на этот ИИ, который сможет разобраться в бухгалтерском кейсе или составить нормальный бюджет.

ви про бухгалтерію взагалі, чи про укро-кейс?
В укр кейсі повна автоматизація нереальна, бо податкове законодавство міняється швидше, ніж самі податківці визначаться, як правильно. А частково там і так автоматизували вже, що могли
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 11:02

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:
  rjkz написав:........
Я ни в коем случае не хочу никого унизить за работу на кого-то, в данный момент сам такой.
Но очень рекомендую помнить про связку "колено-зад".
И в первую очередь думать о своей семье.

Связка есть.
Но Вы знаете, мне кажется, что хороший специалист найдёт себе работу быстрее, чем восстановится разорившийся предприниматель (о таком варианте тоже ведь не надо забывать).

что мешает "разорившемуся предпринимателю" стать снова наёмным и найти себе работу быстрее, чем "хороший специалист" из вашего кейса? вы так говорите, как будто это разные планеты. А вот хорошему специалисту стать предпринимателем могут мешать его внутренние установки работы на дядю. Когда надо переложить на кого то ответственность за модель бизнеса: "мы люди маленькие, что нам велено, то и делаем"

Отсутствие квалификации.
Это не "разные планеты", но учтите - любой диплом, любая квалификация через несколько лет, если человек этим не занимается, превращается в пустую бумажку, которая ничего не стоит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 11:07

  rjkz написав:
  ЛАД написав:............
Связка есть.
Но Вы знаете, мне кажется, что хороший специалист найдёт себе работу быстрее, чем восстановится разорившийся предприниматель (о таком варианте тоже ведь не надо забывать).


Надо быть мультифункциональным.
Уметь много чего. Быть готовым работать головой и/или руками когда жизнь заставляет.
Хороший специалист - заложник своей профессии, в случае кризиса может остаться без штанов тоже. Я такое видел много раз за последние 30 лет. Это касается и строителей и врачей и ...кого угодно.

Может.
Но предприниматель гораздо легче.
"Я такое видел много раз за последние 30 лет" :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 11:12

  ЛАД написав:любой диплом, любая квалификация через несколько лет, если человек этим не занимается, превращается в пустую бумажку, которая ничего не стоит.
по факту в первую очередь на работу берут родственников, кумовьёв, любовниц, каких то бывших коллег, одноклассников. Если среди них нужного специалиста нет, его ищут среди знакомых сотрудников, и в последнюю очередь на work.ua примерно по таким критериям : с 1. опытом работы у конкурента, 2. подешевле, 3. помоложе. Эйджизм никто не отменял.

Вы конечно можете думать, что это не так, форум всего лишь обмен мнениями. Рабочих мест, где действительно нужна высокая квалификация относительно не много. Кроме того, проверить ваш предыдущий опыт не очень реально. Особенно если вы работали по договору без трудовой книжки. Или занимались своим бизнесом.

Если вы владеете теорией и разбираетесь в функционале, навешать любую лапшу не вопрос. Когда захотят подтвеждение, даёте номер вашего приятеля, который всё на свете подтверждает. Я этим никогда не пользовался, а мой номер давали и мне звонили спрашивали действительно ли Иванов И.И. тот за кого себя выдаёт. Реальность несколько иная.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 16 лип, 2023 11:32, всього редагувалось 6 разів.
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