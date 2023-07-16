бюджетирование, учёт и отчётность это цепочка однотипных операций (пусть их будет сотни или даже тысячи), которые поддаются классификациям и регламенту.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 06:59
бюджетирование, учёт и отчётность это цепочка однотипных операций (пусть их будет сотни или даже тысячи), которые поддаются классификациям и регламенту.
Додано: Нед 16 лип, 2023 07:39
ви про бухгалтерію взагалі, чи про укро-кейс?
Додано: Нед 16 лип, 2023 09:40
Re: Еміграція, заробітчанство
Без цих 2 умов майбутнього в країни нема і перемога буде Піровою.
По першому питанню ще хоч частково відповідь дає "план миру Зеленського"
а от по 2 питанню взагалі жодних рухів для отримання Кувейтського варіанту (30 років репарацій від Іраку):
навіть банально в США і Європі не почали судитися щоб нам віддали заморожені активи центробанку РФ. Не виводять діаспору на пікети аля "жовті жилети". Не створили "фонд відбудови України", не організували колективного позову від постржадалих від війни до РФ...
Додано: Нед 16 лип, 2023 09:47
Bolt ,
При онлайн-оплатах державних послуг додати фічу «доплатити $100 для першочергового і 100% вирішення вашого питання?» Як ви, не проти?
Додано: Нед 16 лип, 2023 09:53
Спробую повернути шановне панство до теми гілки:
"Еміграція, заробітчанство"
Є така. Точніше, була.
За повідомленнями з Канади Уряд прийняв рішення про нову Програму прийому українців.
Програма "Сімейна".
З 23 жовтня 2023 року буде відкрито нову імміграційну програму для українців, які знаходяться в Канаді, і мають членів сім’ї, які є громадянами Канади або мають статус permanent resident.
Такими членами сім’ї можуть бути:
✅ Чоловік, дружина.
✅ Батько, мати.
✅ Дід, баба.
✅ Брат, сестра.
✅ Діти, онуки.
Подробиць ще немає.
Додано: Нед 16 лип, 2023 09:55
akurt , під які тільки програми Флайман не потрапляв! Ось і під цю також не потрапляє. 😄
Додано: Нед 16 лип, 2023 10:01
Re: Еміграція, заробітчанство
В укр кейсі повна автоматизація нереальна, бо податкове законодавство міняється швидше, ніж самі податківці визначаться, як правильно. А частково там і так автоматизували вже, що могли
Додано: Нед 16 лип, 2023 11:02
Отсутствие квалификации.
Это не "разные планеты", но учтите - любой диплом, любая квалификация через несколько лет, если человек этим не занимается, превращается в пустую бумажку, которая ничего не стоит.
Додано: Нед 16 лип, 2023 11:07
Может.
Но предприниматель гораздо легче.
"Я такое видел много раз за последние 30 лет"
Додано: Нед 16 лип, 2023 11:12
по факту в первую очередь на работу берут родственников, кумовьёв, любовниц, каких то бывших коллег, одноклассников. Если среди них нужного специалиста нет, его ищут среди знакомых сотрудников, и в последнюю очередь на work.ua примерно по таким критериям : с 1. опытом работы у конкурента, 2. подешевле, 3. помоложе. Эйджизм никто не отменял.
Вы конечно можете думать, что это не так, форум всего лишь обмен мнениями. Рабочих мест, где действительно нужна высокая квалификация относительно не много. Кроме того, проверить ваш предыдущий опыт не очень реально. Особенно если вы работали по договору без трудовой книжки. Или занимались своим бизнесом.
Если вы владеете теорией и разбираетесь в функционале, навешать любую лапшу не вопрос. Когда захотят подтвеждение, даёте номер вашего приятеля, который всё на свете подтверждает. Я этим никогда не пользовался, а мой номер давали и мне звонили спрашивали действительно ли Иванов И.И. тот за кого себя выдаёт. Реальность несколько иная.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 16 лип, 2023 11:32, всього редагувалось 6 разів.
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