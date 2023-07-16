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#<1 ... 952953954955> Додано: Нед 16 лип, 2023 06:59 Gastarbaiter написав: vitaliiangel написав: Бухгалтеров, экономистов, маркетологов заменят комп. программы. Бухгалтеров, экономистов, маркетологов заменят комп. программы.

Вы себе даже не представляете, насколько это нереально. Я искренне хочу посмотреть на этот ИИ, который сможет разобраться в бухгалтерском кейсе или составить нормальный бюджет. Вы себе даже не представляете, насколько это нереально. Я искренне хочу посмотреть на этот ИИ, который сможет разобраться в бухгалтерском кейсе или составить нормальный бюджет.

бюджетирование, учёт и отчётность это цепочка однотипных операций (пусть их будет сотни или даже тысячи), которые поддаются классификациям и регламенту. бюджетирование, учёт и отчётность это цепочка однотипных операций (пусть их будет сотни или даже тысячи), которые поддаются классификациям и регламенту. vitaliiangel

Повідомлень: 18360 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 07:39 Gastarbaiter написав: vitaliiangel написав: Бухгалтеров, экономистов, маркетологов заменят комп. программы. Бухгалтеров, экономистов, маркетологов заменят комп. программы.

Вы себе даже не представляете, насколько это нереально. Я искренне хочу посмотреть на этот ИИ, который сможет разобраться в бухгалтерском кейсе или составить нормальный бюджет. Вы себе даже не представляете, насколько это нереально. Я искренне хочу посмотреть на этот ИИ, который сможет разобраться в бухгалтерском кейсе или составить нормальный бюджет.

ви про бухгалтерію взагалі, чи про укро-кейс? ви про бухгалтерію взагалі, чи про укро-кейс? flyman

Повідомлень: 31933 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1518 раз. Подякували: 2675 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 09:40 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: То есть, они не врут?

1. Они не могут дать эти гарантии. Такие гарантии может дать вступление в НАТО, но НАТО ссыт. Тут уже не очень понятно, в случае нападения рашки на одну из стран, кто с ней будет воевать? Столтенберг от одной мысли обделывается.

2. Как Вы это себе видите? Полстраны в руинах. Работать тоже вопрос кому?

Половина трудоспособного населения в забугорье, огромная часть - на фронте.

Сколько вернется с войны - можно сказать только после победы, а когда она будет и какой ценой будет достигнута - никто не знает. То есть, они не врут?1. Они не могут дать эти гарантии. Такие гарантии может дать вступление в НАТО, но НАТО ссыт. Тут уже не очень понятно, в случае нападения рашки на одну из стран, кто с ней будет воевать? Столтенберг от одной мысли обделывается.2. Как Вы это себе видите? Полстраны в руинах. Работать тоже вопрос кому?Половина трудоспособного населения в забугорье, огромная часть - на фронте.Сколько вернется с войны - можно сказать только после победы, а когда она будет и какой ценой будет достигнута - никто не знает.



Без цих 2 умов майбутнього в країни нема і перемога буде Піровою.

По першому питанню ще хоч частково відповідь дає "план миру Зеленського"

а от по 2 питанню взагалі жодних рухів для отримання Кувейтського варіанту (30 років репарацій від Іраку):

навіть банально в США і Європі не почали судитися щоб нам віддали заморожені активи центробанку РФ. Не виводять діаспору на пікети аля "жовті жилети". Не створили "фонд відбудови України", не організували колективного позову від постржадалих від війни до РФ... Без цих 2 умов майбутнього в країни нема і перемога буде Піровою.По першому питанню ще хоч частково відповідь дає "план миру Зеленського"а от по 2 питанню взагалі жодних рухів для отримання Кувейтського варіанту (30 років репарацій від Іраку):навіть банально в США і Європі не почали судитися щоб нам віддали заморожені активи центробанку РФ. Не виводять діаспору на пікети аля "жовті жилети". Не створили "фонд відбудови України", не організували колективного позову від постржадалих від війни до РФ... Дюрі-бачі

Повідомлень: 972 З нами з: 29.07.22 Подякував: 110 раз. Подякували: 94 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 09:47 Bolt ,



укроверсії", скрипт мутіння тре додатково доставляти.





При онлайн-оплатах державних послуг додати фічу «доплатити $100 для першочергового і 100% вирішення вашого питання?» Як ви, не проти? При онлайн-оплатах державних послуг додати фічу «доплатити $100 для першочергового і 100% вирішення вашого питання?» Як ви, не проти? Hotab Повідомлень: 9465 З нами з: 15.02.09 Подякував: 591 раз. Подякували: 2021 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 09:53 Спробую повернути шановне панство до теми гілки:

"Еміграція, заробітчанство"

Є така. Точніше, була.



За повідомленнями з Канади Уряд прийняв рішення про нову Програму прийому українців.

Програма "Сімейна".

З 23 жовтня 2023 року буде відкрито нову імміграційну програму для українців, які знаходяться в Канаді, і мають членів сім’ї, які є громадянами Канади або мають статус permanent resident.

Такими членами сім’ї можуть бути:

✅ Чоловік, дружина.

✅ Батько, мати.

✅ Дід, баба.

✅ Брат, сестра.

✅ Діти, онуки.

Подробиць ще немає. akurt

Повідомлень: 8005 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3193 раз. Подякували: 1083 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 09:55 akurt , під які тільки програми Флайман не потрапляв! Ось і під цю також не потрапляє. 😄 Hotab Повідомлень: 9465 З нами з: 15.02.09 Подякував: 591 раз. Подякували: 2021 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 10:01 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Gastarbaiter написав: vitaliiangel написав: Бухгалтеров, экономистов, маркетологов заменят комп. программы. Бухгалтеров, экономистов, маркетологов заменят комп. программы.

Вы себе даже не представляете, насколько это нереально. Я искренне хочу посмотреть на этот ИИ, который сможет разобраться в бухгалтерском кейсе или составить нормальный бюджет. Вы себе даже не представляете, насколько это нереально. Я искренне хочу посмотреть на этот ИИ, который сможет разобраться в бухгалтерском кейсе или составить нормальный бюджет.

ви про бухгалтерію взагалі, чи про укро-кейс? ви про бухгалтерію взагалі, чи про укро-кейс? В укр кейсі повна автоматизація нереальна, бо податкове законодавство міняється швидше, ніж самі податківці визначаться, як правильно. А частково там і так автоматизували вже, що могли В укр кейсі повна автоматизація нереальна, бо податкове законодавство міняється швидше, ніж самі податківці визначаться, як правильно. А частково там і так автоматизували вже, що могли Faceless

Модератор Повідомлень: 33421 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7787 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 11:02 vitaliiangel написав: ЛАД написав: rjkz написав: ........

Я ни в коем случае не хочу никого унизить за работу на кого-то, в данный момент сам такой.

Но очень рекомендую помнить про связку "колено-зад".

И в первую очередь думать о своей семье. ........Я ни в коем случае не хочу никого унизить за работу на кого-то, в данный момент сам такой.Но очень рекомендую помнить про связку "колено-зад".И в первую очередь думать о своей семье.

Связка есть.

Но Вы знаете, мне кажется, что хороший специалист найдёт себе работу быстрее, чем восстановится разорившийся предприниматель (о таком варианте тоже ведь не надо забывать). Связка есть.Но Вы знаете, мне кажется, что хороший специалист найдёт себе работу быстрее, чем восстановится разорившийся предприниматель (о таком варианте тоже ведь не надо забывать).

что мешает "разорившемуся предпринимателю" стать снова наёмным и найти себе работу быстрее, чем "хороший специалист" из вашего кейса? вы так говорите, как будто это разные планеты. А вот хорошему специалисту стать предпринимателем могут мешать его внутренние установки работы на дядю. Когда надо переложить на кого то ответственность за модель бизнеса: "мы люди маленькие, что нам велено, то и делаем" вы так говорите, как будто это разные планеты. А вот хорошему специалисту стать предпринимателем могут мешать его внутренние установки работы на дядю. Когда надо переложить на кого то ответственность за модель бизнеса: "мы люди маленькие, что нам велено, то и делаем"

Отсутствие квалификации.

Это не "разные планеты", но учтите - любой диплом, любая квалификация через несколько лет, если человек этим не занимается, превращается в пустую бумажку, которая ничего не стоит. Отсутствие квалификации.Это не "разные планеты", но учтите - любой диплом, любая квалификация через несколько лет, если человек этим не занимается, превращается в пустую бумажку, которая ничего не стоит. ЛАД 2 Повідомлень: 25137 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5069 раз. Подякували: 4723 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 11:07 rjkz написав: ЛАД написав: ............

Связка есть.

Но Вы знаете, мне кажется, что хороший специалист найдёт себе работу быстрее, чем восстановится разорившийся предприниматель (о таком варианте тоже ведь не надо забывать). ............Связка есть.Но Вы знаете, мне кажется, что хороший специалист найдёт себе работу быстрее, чем восстановится разорившийся предприниматель (о таком варианте тоже ведь не надо забывать).



Надо быть мультифункциональным.

Уметь много чего. Быть готовым работать головой и/или руками когда жизнь заставляет.

Хороший специалист - заложник своей профессии, в случае кризиса может остаться без штанов тоже. Я такое видел много раз за последние 30 лет. Это касается и строителей и врачей и ...кого угодно. Надо быть мультифункциональным.Уметь много чего. Быть готовым работать головой и/или руками когда жизнь заставляет.Я такое видел много раз за последние 30 лет. Это касается и строителей и врачей и ...кого угодно.

Может.

Но предприниматель гораздо легче.

"Я такое видел много раз за последние 30 лет" Может.Но предприниматель гораздо легче."Я такое видел много раз за последние 30 лет" ЛАД 2 Повідомлень: 25137 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5069 раз. Подякували: 4723 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 11:12 ЛАД написав: любой диплом, любая квалификация через несколько лет, если человек этим не занимается, превращается в пустую бумажку, которая ничего не стоит. любой диплом, любая квалификация через несколько лет, если человек этим не занимается, превращается в пустую бумажку, которая ничего не стоит. по факту в первую очередь на работу берут родственников, кумовьёв, любовниц, каких то бывших коллег, одноклассников. Если среди них нужного специалиста нет, его ищут среди знакомых сотрудников, и в последнюю очередь на work.ua примерно по таким критериям : с 1. опытом работы у конкурента, 2. подешевле, 3. помоложе. Эйджизм никто не отменял.



Вы конечно можете думать, что это не так, форум всего лишь обмен мнениями. Рабочих мест, где действительно нужна высокая квалификация относительно не много. Кроме того, проверить ваш предыдущий опыт не очень реально. Особенно если вы работали по договору без трудовой книжки. Или занимались своим бизнесом.



Если вы владеете теорией и разбираетесь в функционале, навешать любую лапшу не вопрос. Когда захотят подтвеждение, даёте номер вашего приятеля, который всё на свете подтверждает. Я этим никогда не пользовался, а мой номер давали и мне звонили спрашивали действительно ли Иванов И.И. тот за кого себя выдаёт. Реальность несколько иная. по факту в первую очередь на работу берут родственников, кумовьёв, любовниц, каких то бывших коллег, одноклассников. Если среди них нужного специалиста нет, его ищут среди знакомых сотрудников, и в последнюю очередь на work.ua примерно по таким критериям : с 1. опытом работы у конкурента, 2. подешевле, 3. помоложе. Эйджизм никто не отменял.Вы конечно можете думать, что это не так, форум всего лишь обмен мнениями. Рабочих мест, где действительно нужна высокая квалификация относительно не много. Кроме того, проверить ваш предыдущий опыт не очень реально. Особенно если вы работали по договору без трудовой книжки. Или занимались своим бизнесом.Если вы владеете теорией и разбираетесь в функционале, навешать любую лапшу не вопрос. Когда захотят подтвеждение, даёте номер вашего приятеля, который всё на свете подтверждает. Я этим никогда не пользовался, а мой номер давали и мне звонили спрашивали действительно ли Иванов И.И. тот за кого себя выдаёт. Реальность несколько иная. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 16 лип, 2023 11:32, всього редагувалось 6 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 18360 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3110 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 952953954955> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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