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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 952953954955
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 11:13

  rjkz написав:
  Дюрі-бачі написав:...........
Вже зараз непогано автоматизуються "роботами". ИМХО ручний труд залишиться тільки для багатих, як зараз продукти "еко без хімії"


Возможно надо пояснить на примере пиццы.
Можно купить в любом супермаркете замороженный полуфабрикат пиццы и за 20 минут дома иметь отличную пиццу.
Мы так и делаем. Целая пицца обходится долларов в 8-10.
Но самая популярная еда доставляемая курьерами...пицца из пиццерий.
Один слайс такой пиццы - 6-12 долларов.
Портальная автомойка, вроде как может теоретически существовать полностью автоматически. Но кто-то должен сделать уборку салона.
Автоматический цирюльник - это разве что для такой головы как у меня.
Для чуть более сложной проблемы ИИ маловато..

Как раз "ручний труд залишиться тільки для багатих, як зараз продукти "еко без хімії"
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 11:37

  Gastarbaiter написав:
  vitaliiangel написав:Бухгалтеров, экономистов, маркетологов заменят комп. программы.

Вы себе даже не представляете, насколько это нереально. Я искренне хочу посмотреть на этот ИИ, который сможет разобраться в бухгалтерском кейсе или составить нормальный бюджет.

це ви не представляєте наскільки це реально. більшість бухгалтерів та економістів або вносять документи, або заповнюють стандартизовані таблиці. якщо це правильно стандартизовано в програмі, то вони не потрібні. в Приваті стверджують, що на весь у банк у них в бухгалтерії - менше 10 людей.

а складні кейси на це є головний бухгалтер та пара його замів. а для бюджету - фіндір та пара аналітиків - й все. тобто правильно читайте повідомлення - рядових економістів та бухгалтерів замінять правильно налаштовані програми. й взагалі коли кажуть про автоматизацію - маються на увазі в першу чергу рядові посади.

впровадити такі програми - це дорого й не так легко. але ми рухаємося цим шляхом, й колись його подужаємо.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 11:42

  ЛАД написав:...
Когда безработных будет 80% и у них дома будут плакать голодные дети, посмотрим, какой вопрос они зададут.

дивиться, ми говоримо про різні речі. коли нема що їсти, то одна справа. але базовий дохід буде забезпечувати й їжею, й першочерговими потребами. й це вже зараз існує - фудстемпи та таке інше. буде як в СРСР - простенько, але достатньо. в СРСР ніхто не хапався за вили, ні? а от хочеш собі мерс чи теслу - тоді треба повкалувати, але не просто повкалувати, а ще навчитися це робити, бо це вже стане складно.

тому такої апокаліптичної картинки не буде - я бачу інші виклики, а так з голоду ніхто не помре.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 11:44

  vitaliiangel написав:бюджетирование, учёт и отчётность это цепочка однотипных операций (пусть их будет сотни или даже тысячи), которые поддаются классификациям и регламенту.

Цепочки из тысяч однотипных операций уже давным давно автоматизированы. Тем не менее, бухгалтерия и экономисты никуда не делись. Исчезли только девочки, перебивающие документы с бумаги в компьютер и мальчики, подводящие итог по ведомости с калькулятором.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 11:46

  rjkz написав:
  Shaman написав:
  cherchiltank написав:Якщо заробляти від 20 тисяч баксів у бізнесі - рано чи пізно до тебе прийдуть податківці, пару запоротих накладних і весь бізнес йде по пісі)

це вже схоже на байки зі склепу.

вже досить достатньо бізнесів такого розміру, а податкова зараз трохи обмежена в своєму безпределі. чи не забувайте казати, що "взаємодія" з податковою є, але викликана тим, що й бізнесмен десь зрізав кути - це ж ми теж не вилікували? ;)

Это говорит только о том, что Вы лично с этим не сталкивались.

я багато з чим стикався. але не треба приклади 2000х років подавати як сучасні. ви ще 90ті згадайте - там взагалі весело було. країна розвивається, й такого безпределу набагато менше. просто зараз трохи важче організувати щось - це не 90 роки - поставив ларьок - й гребеш гроші.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 11:52

  Gastarbaiter написав:
  vitaliiangel написав:бюджетирование, учёт и отчётность это цепочка однотипных операций (пусть их будет сотни или даже тысячи), которые поддаются классификациям и регламенту.

Цепочки из тысяч однотипных операций уже давным давно автоматизированы. Тем не менее, бухгалтерия и экономисты никуда не делись. Исчезли только девочки, перебивающие документы с бумаги в компьютер и мальчики, подводящие итог по ведомости с калькулятором.

ви про що саме кажете? про яку галузь чи про яку країну? в нас ще багато чого не автоматизовано, в тому числі через різницю бухгалтерського та управлінського обліку (скажемо так). такі речі взагалі погано автоматизуються.

й дівчата в багатьох місцях ще нікуди не поділись - в тому числі, що поки що наявні працівники, яким взагалі щось важко вбити в комп'ютер. до етапу, коли залишаться тільки високоякісні профі - ми ще не дійшли. й Польща гадаю теж ще не дійшла.

але їх кількість скорочується - стрімко чи не стрімко - це можна по-різному оцінювати.
Shaman
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