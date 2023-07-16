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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 953954955956957> Додано: Нед 16 лип, 2023 11:13 rjkz написав: Дюрі-бачі написав: ...........

Вже зараз непогано автоматизуються "роботами". ИМХО ручний труд залишиться тільки для багатих, як зараз продукти "еко без хімії" ...........Вже зараз непогано автоматизуються "роботами". ИМХО ручний труд залишиться тільки для багатих, як зараз продукти "еко без хімії"



Возможно надо пояснить на примере пиццы.

Можно купить в любом супермаркете замороженный полуфабрикат пиццы и за 20 минут дома иметь отличную пиццу.

Мы так и делаем. Целая пицца обходится долларов в 8-10.

Но самая популярная еда доставляемая курьерами...пицца из пиццерий.

Один слайс такой пиццы - 6-12 долларов.

Портальная автомойка, вроде как может теоретически существовать полностью автоматически. Но кто-то должен сделать уборку салона.

Автоматический цирюльник - это разве что для такой головы как у меня.

Для чуть более сложной проблемы ИИ маловато.. Возможно надо пояснить на примере пиццы.Можно купить в любом супермаркете замороженный полуфабрикат пиццы и за 20 минут дома иметь отличную пиццу.Мы так и делаем.Портальная автомойка, вроде как может теоретически существовать полностью автоматически. Но кто-то должен сделать уборку салона.Автоматический цирюльник - это разве что для такой головы как у меня.Для чуть более сложной проблемы ИИ маловато..

Как раз "ручний труд залишиться тільки для багатих, як зараз продукти "еко без хімії" Как раз "ручний труд залишиться тільки для багатих, як зараз продукти "еко без хімії" ЛАД 2 Повідомлень: 25138 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5069 раз. Подякували: 4724 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 11:37 Gastarbaiter написав: vitaliiangel написав: Бухгалтеров, экономистов, маркетологов заменят комп. программы. Бухгалтеров, экономистов, маркетологов заменят комп. программы.

Вы себе даже не представляете, насколько это нереально. Я искренне хочу посмотреть на этот ИИ, который сможет разобраться в бухгалтерском кейсе или составить нормальный бюджет. Вы себе даже не представляете, насколько это нереально. Я искренне хочу посмотреть на этот ИИ, который сможет разобраться в бухгалтерском кейсе или составить нормальный бюджет.

це ви не представляєте наскільки це реально. більшість бухгалтерів та економістів або вносять документи, або заповнюють стандартизовані таблиці. якщо це правильно стандартизовано в програмі, то вони не потрібні. в Приваті стверджують, що на весь у банк у них в бухгалтерії - менше 10 людей.



а складні кейси на це є головний бухгалтер та пара його замів. а для бюджету - фіндір та пара аналітиків - й все. тобто правильно читайте повідомлення - рядових економістів та бухгалтерів замінять правильно налаштовані програми. й взагалі коли кажуть про автоматизацію - маються на увазі в першу чергу рядові посади.



впровадити такі програми - це дорого й не так легко. але ми рухаємося цим шляхом, й колись його подужаємо. це ви не представляєте наскільки це реально. більшість бухгалтерів та економістів або вносять документи, або заповнюють стандартизовані таблиці. якщо це правильно стандартизовано в програмі, то вони не потрібні. в Приваті стверджують, що на весь у банк у них в бухгалтерії - менше 10 людей.а складні кейси на це є головний бухгалтер та пара його замів. а для бюджету - фіндір та пара аналітиків - й все. тобто правильно читайте повідомлення - рядових економістів та бухгалтерів замінять правильно налаштовані програми. й взагалі коли кажуть про автоматизацію - маються на увазі в першу чергу рядові посади.впровадити такі програми - це дорого й не так легко. але ми рухаємося цим шляхом, й колись його подужаємо. Shaman

Повідомлень: 3842 З нами з: 29.09.19 Подякував: 460 раз. Подякували: 1086 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 11:42 ЛАД написав: ...

Когда безработных будет 80% и у них дома будут плакать голодные дети, посмотрим, какой вопрос они зададут. ...Когда безработных будет 80% и у них дома будут плакать голодные дети, посмотрим, какой вопрос они зададут.

дивиться, ми говоримо про різні речі. коли нема що їсти, то одна справа. але базовий дохід буде забезпечувати й їжею, й першочерговими потребами. й це вже зараз існує - фудстемпи та таке інше. буде як в СРСР - простенько, але достатньо. в СРСР ніхто не хапався за вили, ні? а от хочеш собі мерс чи теслу - тоді треба повкалувати, але не просто повкалувати, а ще навчитися це робити, бо це вже стане складно.



тому такої апокаліптичної картинки не буде - я бачу інші виклики, а так з голоду ніхто не помре. дивиться, ми говоримо про різні речі. коли нема що їсти, то одна справа. але базовий дохід буде забезпечувати й їжею, й першочерговими потребами. й це вже зараз існує - фудстемпи та таке інше. буде як в СРСР - простенько, але достатньо. в СРСР ніхто не хапався за вили, ні? а от хочеш собі мерс чи теслу - тоді треба повкалувати, але не просто повкалувати, а ще навчитися це робити, бо це вже стане складно.тому такої апокаліптичної картинки не буде - я бачу інші виклики, а так з голоду ніхто не помре. Shaman

Повідомлень: 3842 З нами з: 29.09.19 Подякував: 460 раз. Подякували: 1086 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 11:44 vitaliiangel написав: бюджетирование, учёт и отчётность это цепочка однотипных операций (пусть их будет сотни или даже тысячи), которые поддаются классификациям и регламенту. бюджетирование, учёт и отчётность это цепочка однотипных операций (пусть их будет сотни или даже тысячи), которые поддаются классификациям и регламенту.

Цепочки из тысяч однотипных операций уже давным давно автоматизированы. Тем не менее, бухгалтерия и экономисты никуда не делись. Исчезли только девочки, перебивающие документы с бумаги в компьютер и мальчики, подводящие итог по ведомости с калькулятором. Цепочки из тысяч однотипных операций уже давным давно автоматизированы. Тем не менее, бухгалтерия и экономисты никуда не делись. Исчезли только девочки, перебивающие документы с бумаги в компьютер и мальчики, подводящие итог по ведомости с калькулятором. Gastarbaiter Повідомлень: 2642 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 435 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 11:46 rjkz написав: Shaman написав: cherchiltank написав: Якщо заробляти від 20 тисяч баксів у бізнесі - рано чи пізно до тебе прийдуть податківці, пару запоротих накладних і весь бізнес йде по пісі) Якщо заробляти від 20 тисяч баксів у бізнесі - рано чи пізно до тебе прийдуть податківці, пару запоротих накладних і весь бізнес йде по пісі)

це вже схоже на байки зі склепу.



вже досить достатньо бізнесів такого розміру, а податкова зараз трохи обмежена в своєму безпределі. чи не забувайте казати, що "взаємодія" з податковою є, але викликана тим, що й бізнесмен десь зрізав кути - це ж ми теж не вилікували? це вже схоже на байки зі склепу.вже досить достатньо бізнесів такого розміру, а податкова зараз трохи обмежена в своєму безпределі. чи не забувайте казати, що "взаємодія" з податковою є, але викликана тим, що й бізнесмен десь зрізав кути - це ж ми теж не вилікували?

Это говорит только о том, что Вы лично с этим не сталкивались. Это говорит только о том, что Вы лично с этим не сталкивались.

я багато з чим стикався. але не треба приклади 2000х років подавати як сучасні. ви ще 90ті згадайте - там взагалі весело було. країна розвивається, й такого безпределу набагато менше. просто зараз трохи важче організувати щось - це не 90 роки - поставив ларьок - й гребеш гроші. я багато з чим стикався. але не треба приклади 2000х років подавати як сучасні. ви ще 90ті згадайте - там взагалі весело було. країна розвивається, й такого безпределу набагато менше. просто зараз трохи важче організувати щось - це не 90 роки - поставив ларьок - й гребеш гроші. Shaman

Повідомлень: 3842 З нами з: 29.09.19 Подякував: 460 раз. Подякували: 1086 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 11:52 Gastarbaiter написав: vitaliiangel написав: бюджетирование, учёт и отчётность это цепочка однотипных операций (пусть их будет сотни или даже тысячи), которые поддаются классификациям и регламенту. бюджетирование, учёт и отчётность это цепочка однотипных операций (пусть их будет сотни или даже тысячи), которые поддаются классификациям и регламенту.

Цепочки из тысяч однотипных операций уже давным давно автоматизированы. Тем не менее, бухгалтерия и экономисты никуда не делись. Исчезли только девочки, перебивающие документы с бумаги в компьютер и мальчики, подводящие итог по ведомости с калькулятором. Цепочки из тысяч однотипных операций. Тем не менее, бухгалтерия и экономисты никуда не делись. Исчезли только девочки, перебивающие документы с бумаги в компьютер и мальчики, подводящие итог по ведомости с калькулятором.

ви про що саме кажете? про яку галузь чи про яку країну? в нас ще багато чого не автоматизовано, в тому числі через різницю бухгалтерського та управлінського обліку (скажемо так). такі речі взагалі погано автоматизуються.



й дівчата в багатьох місцях ще нікуди не поділись - в тому числі, що поки що наявні працівники, яким взагалі щось важко вбити в комп'ютер. до етапу, коли залишаться тільки високоякісні профі - ми ще не дійшли. й Польща гадаю теж ще не дійшла.



але їх кількість скорочується - стрімко чи не стрімко - це можна по-різному оцінювати. ви про що саме кажете? про яку галузь чи про яку країну? в нас ще багато чого не автоматизовано, в тому числі через різницю бухгалтерського та управлінського обліку (скажемо так). такі речі взагалі погано автоматизуються.й дівчата в багатьох місцях ще нікуди не поділись - в тому числі, що поки що наявні працівники, яким взагалі щось важко вбити в комп'ютер. до етапу, коли залишаться тільки високоякісні профі - ми ще не дійшли. й Польща гадаю теж ще не дійшла.але їх кількість скорочується - стрімко чи не стрімко - це можна по-різному оцінювати. Shaman

Повідомлень: 3842 З нами з: 29.09.19 Подякував: 460 раз. Подякували: 1086 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 11:59 vitaliiangel написав: ЛАД написав: rjkz написав: ........

Я ни в коем случае не хочу никого унизить за работу на кого-то, в данный момент сам такой.

Но очень рекомендую помнить про связку "колено-зад".

И в первую очередь думать о своей семье. ........Я ни в коем случае не хочу никого унизить за работу на кого-то, в данный момент сам такой.Но очень рекомендую помнить про связку "колено-зад".И в первую очередь думать о своей семье.

Связка есть.

Но Вы знаете, мне кажется, что хороший специалист найдёт себе работу быстрее, чем восстановится разорившийся предприниматель (о таком варианте тоже ведь не надо забывать). Связка есть.Но Вы знаете, мне кажется, что хороший специалист найдёт себе работу быстрее, чем восстановится разорившийся предприниматель (о таком варианте тоже ведь не надо забывать).

что мешает "разорившемуся предпринимателю" стать снова наёмным и найти себе работу быстрее, чем "хороший специалист" из вашего кейса? вы так говорите, как будто это разные планеты. А вот хорошему специалисту стать предпринимателем могут мешать его внутренние установки работы на дядю. Когда надо переложить на кого то ответственность за модель бизнеса: "мы люди маленькие, что нам велено, то и делаем" что мешает "разорившемуся предпринимателю" стать снова наёмным и найти себе работу быстрее, чем "хороший специалист" из вашего кейса? вы так говорите, как будто это разные планеты. А вот хорошему специалисту стать предпринимателем могут мешать его внутренние установки работы на дядю. Когда надо переложить на кого то ответственность за модель бизнеса: "мы люди маленькие, что нам велено, то и делаем"

ви чомусь не дзеркалите ситуацію - коли людина попрацювала на вільних хлібах, їй дуже важка знову повернутися на роботу - це ж те ж є. а гарному спеціалісту ніякі установки не помішають працювати на фрилансі. я б працював на фрилансі - ринку послуг немає.



й розділить - в самозайнятих людей ніякої моделі бізнесу немає - хіба що модель, скільки роботодавців мати. але це теж двояке - няні буде важко працювати в декількох місцях. в нас ринок аутсорсу ще розвивається, тому є нюанси. але так, погоджусь з вами - сфера фрилансу розширюється - але в найближчі часи буде, й те, й те - й найманих працівників буде більше.



головне, як ви кажете - не зациклюватися на чомусь одному, щоб внутрішні бар'єри не заважали заробляти гроші



а бізнес - це гроші та організаторські здібності. ви чомусь не дзеркалите ситуацію - коли людина попрацювала на вільних хлібах, їй дуже важка знову повернутися на роботу - це ж те ж є. а гарному спеціалісту ніякі установки не помішають працювати на фрилансі. я б працював на фрилансі - ринку послуг немає.й розділить - в самозайнятих людей ніякої моделі бізнесу немає - хіба що модель, скільки роботодавців мати. але це теж двояке - няні буде важко працювати в декількох місцях. в нас ринок аутсорсу ще розвивається, тому є нюанси. але так, погоджусь з вами - сфера фрилансу розширюється - але в найближчі часи буде, й те, й те - й найманих працівників буде більше.головне, як ви кажете - не зациклюватися на чомусь одному, щоб внутрішні бар'єри не заважали заробляти грошіа бізнес - це гроші та організаторські здібності. Shaman

Повідомлень: 3842 З нами з: 29.09.19 Подякував: 460 раз. Подякували: 1086 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 12:05 Gastarbaiter написав: vitaliiangel написав: бюджетирование, учёт и отчётность это цепочка однотипных операций (пусть их будет сотни или даже тысячи), которые поддаются классификациям и регламенту. бюджетирование, учёт и отчётность это цепочка однотипных операций (пусть их будет сотни или даже тысячи), которые поддаются классификациям и регламенту.

Цепочки из тысяч однотипных операций уже давным давно автоматизированы. Тем не менее, бухгалтерия и экономисты никуда не делись. Исчезли только девочки, перебивающие документы с бумаги в компьютер и мальчики, подводящие итог по ведомости с калькулятором. Цепочки из тысяч однотипных операций уже давным давно автоматизированы. Тем не менее, бухгалтерия и экономисты никуда не делись. Исчезли только девочки, перебивающие документы с бумаги в компьютер и мальчики, подводящие итог по ведомости с калькулятором.

я далёк от бухгалтерии (уж простите) но вижу это примерно так. любая транзакция (приход/затраты), под нужным кодом автоматом летит в налоговую, так за отчётный период формуется база налогообложения. В день уплаты налога с банковского счёта автоматически снимается нужная сумма. Бухгалтером выступает ваш налоговый испектор со своим ПО и банк. В итоге бухгалтеры не нужны, проверки не нужны, ряд человеческих факторов исключён. Shaman написав: в самозайнятих людей ніякої моделі бізнесу немає - хіба що модель, скільки роботодавців мати. в самозайнятих людей ніякої моделі бізнесу немає - хіба що модель, скільки роботодавців мати. это смешно. Даже чтобы добраться утром на работу а вечером в Арсен, вы себе что-то моделируете, как завершить дела, какой дорогой ехать, что купить в Арсене, достаточно ли денег на карте и бензина в баке. А у более сложного бизнеса, который делает самозанятый, модели нет. Shaman написав: коли людина попрацювала на вільних хлібах, їй дуже важка знову повернутися на роботу коли людина попрацювала на вільних хлібах, їй дуже важка знову повернутися на роботу обычно стартуют другой бизнес, но я видел пару человек, которые вернулись в найм. Не у всех самозанятых на голове корона. Кто-то попробовал, увидел много ответственности, а доход +/- тот же и вернулся. Разные ситуации. Другой не смог вовремя найти/увидеть ошибку в собственной модели бизнеса, поэтому разорился. я далёк от бухгалтерии (уж простите) но вижу это примерно так. любая транзакция (приход/затраты), под нужным кодом автоматом летит в налоговую, так за отчётный период формуется база налогообложения. В день уплаты налога с банковского счёта автоматически снимается нужная сумма. Бухгалтером выступает ваш налоговый испектор со своим ПО и банк. В итоге бухгалтеры не нужны, проверки не нужны, ряд человеческих факторов исключён.это смешно. Даже чтобы добраться утром на работу а вечером в Арсен, вы себе что-то моделируете, как завершить дела, какой дорогой ехать, что купить в Арсене, достаточно ли денег на карте и бензина в баке. А у более сложного бизнеса, который делает самозанятый, модели нет.обычно стартуют другой бизнес, но я видел пару человек, которые вернулись в найм. Не у всех самозанятых на голове корона. Кто-то попробовал, увидел много ответственности, а доход +/- тот же и вернулся. Разные ситуации. Другой не смог вовремя найти/увидеть ошибку в собственной модели бизнеса, поэтому разорился. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 16 лип, 2023 12:14, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 18370 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 12:14 vitaliiangel написав: Shaman написав: в самозайнятих людей ніякої моделі бізнесу немає - хіба що модель, скільки роботодавців мати. в самозайнятих людей ніякої моделі бізнесу немає - хіба що модель, скільки роботодавців мати. это смешно. Даже чтобы добраться утром на работу а вечером в Арсен, вы себе что-то моделируете, как завершить дела, какой дорогой ехать, что купить в Арсене, достаточно ли денег на карте и бензина в баке. А у бизнеса, который делает самозанятый модели нет. это смешно. Даже чтобы добраться утром на работу а вечером в Арсен, вы себе что-то моделируете, как завершить дела, какой дорогой ехать, что купить в Арсене, достаточно ли денег на карте и бензина в баке. А у бизнеса, который делает самозанятый модели нет.

ви все так робите? бо тоді багато часу будете йти на складання планів, а потім на їх зміну, а потім - а чому не вийшло



ми різний зміст вкладаємо в термін модель, тому давайте не марнувати час ви все так робите? бо тоді багато часу будете йти на складання планів, а потім на їх зміну, а потім - а чому не вийшломи різний зміст вкладаємо в термін модель, тому давайте не марнувати час Shaman

Повідомлень: 3842 З нами з: 29.09.19 Подякував: 460 раз. Подякували: 1086 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 12:15 Shaman написав: vitaliiangel написав: Shaman написав: в самозайнятих людей ніякої моделі бізнесу немає - хіба що модель, скільки роботодавців мати. в самозайнятих людей ніякої моделі бізнесу немає - хіба що модель, скільки роботодавців мати. это смешно. Даже чтобы добраться утром на работу а вечером в Арсен, вы себе что-то моделируете, как завершить дела, какой дорогой ехать, что купить в Арсене, достаточно ли денег на карте и бензина в баке. А у бизнеса, который делает самозанятый модели нет. это смешно. Даже чтобы добраться утром на работу а вечером в Арсен, вы себе что-то моделируете, как завершить дела, какой дорогой ехать, что купить в Арсене, достаточно ли денег на карте и бензина в баке. А у бизнеса, который делает самозанятый модели нет.

ви все так робите? бо тоді багато часу будете йти на складання планів, а потім на їх зміну, а потім - а чому не вийшло



ми різний зміст вкладаємо в термін модель, тому давайте не марнувати час ви все так робите? бо тоді багато часу будете йти на складання планів, а потім на їх зміну, а потім - а чому не вийшломи різний зміст вкладаємо в термін модель,

а зачем начинали, на что рассчитывали, что я промолчу? а зачем начинали, на что рассчитывали, что я промолчу? vitaliiangel

Повідомлень: 18370 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3110 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 953954955956957> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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