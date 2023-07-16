RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 954955956957>
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 12:19

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:
  vitaliiangel написав:]это смешно. Даже чтобы добраться утром на работу а вечером в Арсен, вы себе что-то моделируете, как завершить дела, какой дорогой ехать, что купить в Арсене, достаточно ли денег на карте и бензина в баке. А у бизнеса, который делает самозанятый модели нет.

ви все так робите? бо тоді багато часу будете йти на складання планів, а потім на їх зміну, а потім - а чому не вийшло :D

ми різний зміст вкладаємо в термін модель, тому давайте не марнувати час ;)

а зачем начинали?

бо не передбачав, що ми настільки по-різному дивимось на речі - тому часу на визначити, що таке біле, що таке чорне, й була приблизно однакова система координат - піде більше, ніж на це питання. тому саме це питання не вартує витрат часу. для інших питаннь може доведеться звірятись
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3842
З нами з: 29.09.19
Подякував: 460 раз.
Подякували: 1086 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 12:21

  Shaman написав:бо не передбачав, що ми настільки по-різному дивимось на речі
это недостаток вашей модели общения на форуме. я уже давно понял что наши взгляды буквально на всё диаметрально разные, поэтому даже не жду, что вы хоть с чем-то согласитесь. И цели получить ваше согласие нет.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18370
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2171 раз.
Подякували: 3110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 12:28

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:бо не передбачав, що ми настільки по-різному дивимось на речі
это недостаток вашей модели общения на форуме. я уже давно понял что наши взгляды буквально на всё диаметрально разные, поэтому даже не жду, что вы хоть с чем-то согласитесь. И цели получить ваше согласие нет.

це не недолік моєї моделі спілкування, це у нас з вами дійсно різні погляди на речі. мій - я назву його аналітичний, й ваш - давайте назвемо його творчий (до слів не чіпляйтеся, можете по-своєму назвати ;))

але я вважаю, що мій погляд ближче до позицій інших форумчан. 8)

а може наші погляди однаково далекі від точку зору загалу :D

й я начебто чітко вказую - з чим саме я погоджусь, а з чим ні... :roll:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3842
З нами з: 29.09.19
Подякував: 460 раз.
Подякували: 1086 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 12:30

  Shaman написав:але я вважаю, що мій погляд ближче до позицій інших форумчан
я не калибрую свои точки зрения со средними по больнице и вам не советую, хотя дело это, конечно, сугубо личное.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18370
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2171 раз.
Подякували: 3110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 12:32

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:я назву його аналітичний

Ага, СЕО, СТО, філантроп і меценат :D .
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7896
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1196 раз.
Подякували: 1619 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 12:33

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:але я вважаю, що мій погляд ближче до позицій інших форумчан
я не калибрую свои точки зрения со средними по больнице и вам не советую, хотя дело это, конечно, сугубо личное.

але інколи треба - бо коли здається, що навкруги всі божевільні, а ти не в дурдомі - має сенс задуматись :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3842
З нами з: 29.09.19
Подякував: 460 раз.
Подякували: 1086 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 12:34

Re: Еміграція, заробітчанство

  vitaliiangel написав:я далёк от бухгалтерии (уж простите) но вижу это примерно так. любая транзакция (приход/затраты), под нужным кодом автоматом летит в налоговую, так за отчётный период формуется база налогообложения. В день уплаты налога с банковского счёта автоматически снимается нужная сумма. Бухгалтером выступает ваш налоговый испектор со своим ПО и банк. В итоге бухгалтеры не нужны, проверки не нужны, ряд человеческих факторов исключён.


якби керували технократи, а не рєшали, то воно скоріше за все так і було би
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31935
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1518 раз.
Подякували: 2675 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 12:37

  BIGor написав:
  Shaman написав:я назву його аналітичний

Ага, СЕО, СТО, філантроп і меценат :D .

ти так й не навчився писати CFO. а все інше - це похідне. з ІТ трохи ближче, бо як бачиш зі спілкування, багато в обліку залежить від ІТ систем.

можна назвати філантропом, на мецената ще не тягну ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3842
З нами з: 29.09.19
Подякував: 460 раз.
Подякували: 1086 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 12:39

  Shaman написав:
  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:але я вважаю, що мій погляд ближче до позицій інших форумчан
я не калибрую свои точки зрения со средними по больнице и вам не советую, хотя дело это, конечно, сугубо личное.

але інколи треба - бо коли здається, що навкруги всі божевільні, а ти не в дурдомі - має сенс задуматись :lol:

это регулируется принципиально другими механизмами, а именно настолько вашему окружению с вами комфортно, не нарушаете ли вы их границы, не унижаете ли каким либо образом (в т.ч. обманом или воровством).

А точки зрения, как и вкусы калибровать глупо, если ваше окружение любит пиво получается вы тоже должны его любить, чтобы не выглядеть белой вороной? в чём тогда ВЫ если наперёд готовы сливаться с серо-зелёной массой.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18370
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2171 раз.
Подякували: 3110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 12:40

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:я далёк от бухгалтерии (уж простите) но вижу это примерно так. любая транзакция (приход/затраты), под нужным кодом автоматом летит в налоговую, так за отчётный период формуется база налогообложения. В день уплаты налога с банковского счёта автоматически снимается нужная сумма. Бухгалтером выступает ваш налоговый испектор со своим ПО и банк. В итоге бухгалтеры не нужны, проверки не нужны, ряд человеческих факторов исключён.

якби керували технократи, а не рєшали, то воно скоріше за все так і було би

ви такі далекі від бухобліку :)

це як ви лягли на операційний стіл, зняли аналізи, кудись відправили, потім вас фіксують, виїздить автоматичний ножик й починає різати :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3842
З нами з: 29.09.19
Подякував: 460 раз.
Подякували: 1086 раз.
 
Профіль
1
3
  #<1 ... 954955956957>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1241)
16.07.2023 12:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.