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#<1 ... 954955956957> Додано: Нед 16 лип, 2023 12:19 vitaliiangel написав: Shaman написав: vitaliiangel написав: ]это смешно. Даже чтобы добраться утром на работу а вечером в Арсен, вы себе что-то моделируете, как завершить дела, какой дорогой ехать, что купить в Арсене, достаточно ли денег на карте и бензина в баке. А у бизнеса, который делает самозанятый модели нет. ]это смешно. Даже чтобы добраться утром на работу а вечером в Арсен, вы себе что-то моделируете, как завершить дела, какой дорогой ехать, что купить в Арсене, достаточно ли денег на карте и бензина в баке. А у бизнеса, который делает самозанятый модели нет.

ви все так робите? бо тоді багато часу будете йти на складання планів, а потім на їх зміну, а потім - а чому не вийшло



ми різний зміст вкладаємо в термін модель, тому давайте не марнувати час ви все так робите? бо тоді багато часу будете йти на складання планів, а потім на їх зміну, а потім - а чому не вийшломи різний зміст вкладаємо в термін модель,

а зачем начинали? а зачем начинали?

бо не передбачав, що ми настільки по-різному дивимось на речі - тому часу на визначити, що таке біле, що таке чорне, й була приблизно однакова система координат - піде більше, ніж на це питання. тому саме це питання не вартує витрат часу. для інших питаннь може доведеться звірятись бо не передбачав, що ми настільки по-різному дивимось на речі - тому часу на визначити, що таке біле, що таке чорне, й була приблизно однакова система координат - піде більше, ніж на це питання. тому саме це питання не вартує витрат часу. для інших питаннь може доведеться звірятись Shaman

Повідомлень: 3842 З нами з: 29.09.19 Подякував: 460 раз. Подякували: 1086 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 12:21 Shaman написав: бо не передбачав, що ми настільки по-різному дивимось на речі бо не передбачав, що ми настільки по-різному дивимось на речі это недостаток вашей модели общения на форуме. я уже давно понял что наши взгляды буквально на всё диаметрально разные, поэтому даже не жду, что вы хоть с чем-то согласитесь. И цели получить ваше согласие нет. это недостаток вашей модели общения на форуме. я уже давно понял что наши взгляды буквально на всё диаметрально разные, поэтому даже не жду, что вы хоть с чем-то согласитесь. И цели получить ваше согласие нет. vitaliiangel

Повідомлень: 18370 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 12:28 vitaliiangel написав: Shaman написав: бо не передбачав, що ми настільки по-різному дивимось на речі бо не передбачав, що ми настільки по-різному дивимось на речі это недостаток вашей модели общения на форуме. я уже давно понял что наши взгляды буквально на всё диаметрально разные, поэтому даже не жду, что вы хоть с чем-то согласитесь. И цели получить ваше согласие нет. это недостатокна форуме. я уже давно понял что наши взгляды буквально на всё диаметрально разные, поэтому даже не жду, что вы хоть с чем-то согласитесь. И цели получить ваше согласие нет.

це не недолік моєї моделі спілкування, це у нас з вами дійсно різні погляди на речі. мій - я назву його аналітичний, й ваш - давайте назвемо його творчий (до слів не чіпляйтеся, можете по-своєму назвати )



але я вважаю, що мій погляд ближче до позицій інших форумчан.



а може наші погляди однаково далекі від точку зору загалу



й я начебто чітко вказую - з чим саме я погоджусь, а з чим ні... це не недолік моєї моделі спілкування, це у нас з вами дійсно різні погляди на речі. мій - я назву його аналітичний, й ваш - давайте назвемо його творчий (до слів не чіпляйтеся, можете по-своєму назватиале я вважаю, що мій погляд ближче до позицій інших форумчан.а може наші погляди однаково далекі від точку зору загалуй я начебто чітко вказую - з чим саме я погоджусь, а з чим ні... Shaman

Повідомлень: 3842 З нами з: 29.09.19 Подякував: 460 раз. Подякували: 1086 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 12:30 Shaman написав: але я вважаю, що мій погляд ближче до позицій інших форумчан але я вважаю, що мій погляд ближче до позицій інших форумчан я не калибрую свои точки зрения со средними по больнице и вам не советую, хотя дело это, конечно, сугубо личное. я не калибрую свои точки зрения со средними по больнице и вам не советую, хотя дело это, конечно, сугубо личное. vitaliiangel

Повідомлень: 18370 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 12:32 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: я назву його аналітичний я назву його аналітичний

Ага, СЕО, СТО, філантроп і меценат . Ага, СЕО, СТО, філантроп і меценат BIGor

Повідомлень: 7896 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1196 раз. Подякували: 1619 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 12:33 vitaliiangel написав: Shaman написав: але я вважаю, що мій погляд ближче до позицій інших форумчан але я вважаю, що мій погляд ближче до позицій інших форумчан я не калибрую свои точки зрения со средними по больнице и вам не советую, хотя дело это, конечно, сугубо личное. я не калибрую свои точки зрения со средними по больнице и вам не советую, хотя дело это, конечно, сугубо личное.

але інколи треба - бо коли здається, що навкруги всі божевільні, а ти не в дурдомі - має сенс задуматись але інколи треба - бо коли здається, що навкруги всі божевільні, а ти не в дурдомі - має сенс задуматись Shaman

Повідомлень: 3842 З нами з: 29.09.19 Подякував: 460 раз. Подякували: 1086 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 12:34 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: я далёк от бухгалтерии (уж простите) но вижу это примерно так. любая транзакция (приход/затраты), под нужным кодом автоматом летит в налоговую, так за отчётный период формуется база налогообложения. В день уплаты налога с банковского счёта автоматически снимается нужная сумма. Бухгалтером выступает ваш налоговый испектор со своим ПО и банк. В итоге бухгалтеры не нужны, проверки не нужны, ряд человеческих факторов исключён. я далёк от бухгалтерии (уж простите) но вижу это примерно так. любая транзакция (приход/затраты), под нужным кодом автоматом летит в налоговую, так за отчётный период формуется база налогообложения. В день уплаты налога с банковского счёта автоматически снимается нужная сумма. Бухгалтером выступает ваш налоговый испектор со своим ПО и банк. В итоге бухгалтеры не нужны, проверки не нужны, ряд человеческих факторов исключён.



якби керували технократи, а не рєшали, то воно скоріше за все так і було би якби керували технократи, а не рєшали, то воно скоріше за все так і було би flyman

Повідомлень: 31935 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1518 раз. Подякували: 2675 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 12:37 BIGor написав: Shaman написав: я назву його аналітичний я назву його аналітичний

Ага, СЕО, СТО, філантроп і меценат . Ага, СЕО, СТО, філантроп і меценат

ти так й не навчився писати CFO. а все інше - це похідне. з ІТ трохи ближче, бо як бачиш зі спілкування, багато в обліку залежить від ІТ систем.



можна назвати філантропом, на мецената ще не тягну ти так й не навчився писати CFO. а все інше - це похідне. з ІТ трохи ближче, бо як бачиш зі спілкування, багато в обліку залежить від ІТ систем.можна назвати філантропом, на мецената ще не тягну Shaman

Повідомлень: 3842 З нами з: 29.09.19 Подякував: 460 раз. Подякували: 1086 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 12:39 Shaman написав: vitaliiangel написав: Shaman написав: але я вважаю, що мій погляд ближче до позицій інших форумчан але я вважаю, що мій погляд ближче до позицій інших форумчан я не калибрую свои точки зрения со средними по больнице и вам не советую, хотя дело это, конечно, сугубо личное. я не калибрую свои точки зрения со средними по больнице и вам не советую, хотя дело это, конечно, сугубо личное.

але інколи треба - бо коли здається, що навкруги всі божевільні, а ти не в дурдомі - має сенс задуматись але інколи треба - бо коли здається, що навкруги всі божевільні, а ти не в дурдомі - має сенс задуматись

это регулируется принципиально другими механизмами, а именно настолько вашему окружению с вами комфортно, не нарушаете ли вы их границы, не унижаете ли каким либо образом (в т.ч. обманом или воровством).



А точки зрения, как и вкусы калибровать глупо, если ваше окружение любит пиво получается вы тоже должны его любить, чтобы не выглядеть белой вороной? в чём тогда ВЫ если наперёд готовы сливаться с серо-зелёной массой. это регулируется принципиально другими механизмами, а именно настолько вашему окружению с вами комфортно, не нарушаете ли вы их границы, не унижаете ли каким либо образом (в т.ч. обманом или воровством).А точки зрения, как и вкусы калибровать глупо, если ваше окружение любит пиво получается вы тоже должны его любить, чтобы не выглядеть белой вороной? в чём тогда ВЫ если наперёд готовы сливаться с серо-зелёной массой. vitaliiangel

Повідомлень: 18370 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 12:40 flyman написав: vitaliiangel написав: я далёк от бухгалтерии (уж простите) но вижу это примерно так. любая транзакция (приход/затраты), под нужным кодом автоматом летит в налоговую, так за отчётный период формуется база налогообложения. В день уплаты налога с банковского счёта автоматически снимается нужная сумма. Бухгалтером выступает ваш налоговый испектор со своим ПО и банк. В итоге бухгалтеры не нужны, проверки не нужны, ряд человеческих факторов исключён. я далёк от бухгалтерии (уж простите) но вижу это примерно так. любая транзакция (приход/затраты), под нужным кодом автоматом летит в налоговую, так за отчётный период формуется база налогообложения. В день уплаты налога с банковского счёта автоматически снимается нужная сумма. Бухгалтером выступает ваш налоговый испектор со своим ПО и банк. В итоге бухгалтеры не нужны, проверки не нужны, ряд человеческих факторов исключён.

якби керували технократи, а не рєшали, то воно скоріше за все так і було би якби керували технократи, а не рєшали, то воно скоріше за все так і було би

ви такі далекі від бухобліку



це як ви лягли на операційний стіл, зняли аналізи, кудись відправили, потім вас фіксують, виїздить автоматичний ножик й починає різати ви такі далекі від бухоблікуце як ви лягли на операційний стіл, зняли аналізи, кудись відправили, потім вас фіксують, виїздить автоматичний ножик й починає різати Shaman

Повідомлень: 3842 З нами з: 29.09.19 Подякував: 460 раз. Подякували: 1086 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 954955956957> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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