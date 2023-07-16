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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 лип, 2023 12:19
vitaliiangel написав: Shaman написав: vitaliiangel написав:
]это смешно. Даже чтобы добраться утром на работу а вечером в Арсен, вы себе что-то моделируете, как завершить дела, какой дорогой ехать, что купить в Арсене, достаточно ли денег на карте и бензина в баке. А у бизнеса, который делает самозанятый модели нет.
ви все так робите? бо тоді багато часу будете йти на складання планів, а потім на їх зміну, а потім - а чому не вийшло
ми різний зміст вкладаємо в термін модель, тому давайте не марнувати час
а зачем начинали?
бо не передбачав, що ми настільки по-різному дивимось на речі - тому часу на визначити, що таке біле, що таке чорне, й була приблизно однакова система координат - піде більше, ніж на це питання. тому саме це питання не вартує витрат часу. для інших питаннь може доведеться звірятись
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Додано: Нед 16 лип, 2023 12:21
Shaman написав:
бо не передбачав, що ми настільки по-різному дивимось на речі
это недостаток вашей модели общения на форуме. я уже давно понял что наши взгляды буквально на всё диаметрально разные, поэтому даже не жду, что вы хоть с чем-то согласитесь. И цели получить ваше согласие нет.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 16 лип, 2023 12:28
vitaliiangel написав: Shaman написав:
бо не передбачав, що ми настільки по-різному дивимось на речі
это недостаток вашей модели общения
на форуме. я уже давно понял что наши взгляды буквально на всё диаметрально разные, поэтому даже не жду, что вы хоть с чем-то согласитесь. И цели получить ваше согласие нет.
це не недолік моєї моделі спілкування, це у нас з вами дійсно різні погляди на речі. мій - я назву його аналітичний, й ваш - давайте назвемо його творчий (до слів не чіпляйтеся, можете по-своєму назвати
)
але я вважаю, що мій погляд ближче до позицій інших форумчан.
а може наші погляди однаково далекі від точку зору загалу
й я начебто чітко вказую - з чим саме я погоджусь, а з чим ні...
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Додано: Нед 16 лип, 2023 12:30
Shaman написав:
але я вважаю, що мій погляд ближче до позицій інших форумчан
я не калибрую свои точки зрения со средними по больнице и вам не советую, хотя дело это, конечно, сугубо личное.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 12:32
Shaman написав:
я назву його аналітичний
Ага, СЕО, СТО, філантроп і меценат
.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 12:33
vitaliiangel написав: Shaman написав:
але я вважаю, що мій погляд ближче до позицій інших форумчан
я не калибрую свои точки зрения со средними по больнице и вам не советую, хотя дело это, конечно, сугубо личное.
але інколи треба - бо коли здається, що навкруги всі божевільні, а ти не в дурдомі - має сенс задуматись
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Додано: Нед 16 лип, 2023 12:34
vitaliiangel написав:
я далёк от бухгалтерии (уж простите) но вижу это примерно так. любая транзакция (приход/затраты), под нужным кодом автоматом летит в налоговую, так за отчётный период формуется база налогообложения. В день уплаты налога с банковского счёта автоматически снимается нужная сумма. Бухгалтером выступает ваш налоговый испектор со своим ПО и банк. В итоге бухгалтеры не нужны, проверки не нужны, ряд человеческих факторов исключён.
якби керували технократи, а не рєшали, то воно скоріше за все так і було би
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flyman
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Додано: Нед 16 лип, 2023 12:37
BIGor написав: Shaman написав:
я назву його аналітичний
Ага, СЕО, СТО, філантроп і меценат
.
ти так й не навчився писати CFO. а все інше - це похідне. з ІТ трохи ближче, бо як бачиш зі спілкування, багато в обліку залежить від ІТ систем.
можна назвати філантропом, на мецената ще не тягну
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Додано: Нед 16 лип, 2023 12:39
Shaman написав: vitaliiangel написав: Shaman написав:
але я вважаю, що мій погляд ближче до позицій інших форумчан
я не калибрую свои точки зрения со средними по больнице и вам не советую, хотя дело это, конечно, сугубо личное.
але інколи треба - бо коли здається, що навкруги всі божевільні, а ти не в дурдомі - має сенс задуматись
это регулируется принципиально другими механизмами, а именно настолько вашему окружению с вами комфортно, не нарушаете ли вы их границы, не унижаете ли каким либо образом (в т.ч. обманом или воровством).
А точки зрения, как и вкусы калибровать глупо, если ваше окружение любит пиво получается вы тоже должны его любить, чтобы не выглядеть белой вороной? в чём тогда ВЫ если наперёд готовы сливаться с серо-зелёной массой.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 16 лип, 2023 12:40
flyman написав: vitaliiangel написав:
я далёк от бухгалтерии (уж простите) но вижу это примерно так. любая транзакция (приход/затраты), под нужным кодом автоматом летит в налоговую, так за отчётный период формуется база налогообложения. В день уплаты налога с банковского счёта автоматически снимается нужная сумма. Бухгалтером выступает ваш налоговый испектор со своим ПО и банк. В итоге бухгалтеры не нужны, проверки не нужны, ряд человеческих факторов исключён.
якби керували технократи, а не рєшали, то воно скоріше за все так і було би
ви такі далекі від бухобліку
це як ви лягли на операційний стіл, зняли аналізи, кудись відправили, потім вас фіксують, виїздить автоматичний ножик й починає різати
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