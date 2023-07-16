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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 лип, 2023 12:42
Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав:
я назву його аналітичний
Ага, СЕО, СТО, філантроп і меценат
.
ти так й не навчився писати CFO. а все інше - це похідне. з ІТ трохи ближче, бо як бачиш зі спілкування, багато в обліку залежить від ІТ систем.
можна назвати філантропом, на мецената ще не тягну
Ти так і не навчився логічно мислити
Тягнеш тільки на вантажника АТБ. СЕО, СТО, філантроп і меценат не буде витрачати стільки часу на тему до якої взагалі жодним боком не касається, на хвилиночку Еміграція, заробітчанство
. Тому ти скоріше всього безробітній, який скидує свої комплекси на інших людей і прикривається віртуальним багатством, знаннями і посадами (голова корпорації, СЕО, СТО).
Востаннє редагувалось BIGor
в Нед 16 лип, 2023 12:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 12:50
vitaliiangel написав: Shaman написав: vitaliiangel написав:
я не калибрую свои точки зрения со средними по больнице и вам не советую, хотя дело это, конечно, сугубо личное.
але інколи треба - бо коли здається, що навкруги всі божевільні, а ти не в дурдомі - має сенс задуматись
это регулируется принципиально другими механизмами, а именно настолько вашему окружению с вами комфортно, не нарушаете ли вы их границы, не унижаете ли каким либо образом (в т.ч. обманом или воровством).
А точки зрения, как и вкусы калибровать глупо, если ваше окружение любит пиво получается вы тоже должны его любить, чтобы не выглядеть белой вороной? в чём тогда ВЫ если наперёд готовы сливаться с серо-зелёной массой.
до певних меж.
якщо суспільство не оцінить ваше бажання повечеряти з доктором Лектером, це не означає, що ВАМ таки можна.
погляди, що 2*2 = 5 або що земля пласка - теж є, але коли я, як й більшість суспільства, з цим не згоден з цим - це не значить, що я конформіст. як ви бачите, за потреби в мене є своя точка зору
філософія, як й психологія - це можна без кінця обговорювати
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Shaman
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Додано: Нед 16 лип, 2023 12:52
Shaman написав:
філософія, як й психологія - це можна без кінця обговорювати
я стараюсь общаться в плоскости измеримых величин, а не философских категорий.
не нарушаете ли вы их границы, не унижаете ли каким либо образом
чтобы добраться утром на работу а вечером в Арсен, вы себе что-то моделируете,
это измеримо.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 12:54
rjkz
Наймет временно на время такого проекта, потом уволит, когда будут не нужны.
Пусть временно, но наёмные работники
будут.
По Вашему примеру. Вы ответили не на то. Конкретно Ваши, может занимались крупными объектами. Но при этом они наверняка строили эти объекты не вдвоём-втроём, а нанимали
работников.
Шаман не утверждал
, что инженер не может работать как предприниматель.
Он писал о том, что не по любой специальности
инженер может быть самозанятым или предпринимателем. Не может разрабатывать космическую ракету или ядерный реактор самозанятый инженер.
И ещё. Когда инженер/архитектор/учёный становится "прорабом", то он превращается в предпринимателя. Если эта стадия затягивается, то такое превращение может быть окончательным с потерей квалификации специалиста.
1. Я писал - семья вложила все накопления плюс заняла у родственников в США, которые и организовали покупку и пересылку оборудования.
Хороший вариант.
А если бы кредит?
2.В девал 2015 года как раз ее зарплата была равна 60 долларов. Так что не знаю насколько это имеет смысл держаться такой "гарантированной" работы. Разве что "Ходить на работу"
Да, но её доход предпринимателя мог и быть ниже, вплоть до отрицательного (оплата аренды и ещё каких-то расходов).
Был у меня контрагент - вообще консерваторию закончил, строил склады некогда крупного ритейла.
Это свидетельствует только о том, что руководитель/предприниматель не обязательно должен быть специалистом в данной области.
А вообще, предприниматель/руководитель такая же специальность как все прочие со своими требованиями и ограничениями. И он по сути не более свободен, чем любой другой работник. Он ограничен законами, нормами, налоговыми требованиями, требованиями работников... Да, он кое-что может выбирать самостоятельно. Так и наёмный работник тоже может выбирать место работы (и город, и предприятие, и специальность).
Но и как для любой специальности
требования общества к количеству
специалистов ограничены. В том числе и к количеству предпринимателей. И эти количественные требования со временем меняются так же, как и в других специалистах. Сегодня большой спрос на программистов, что будет завтра, неизвестно. Он может резко упасть и так же резко вырасти на другие профессии. Количественные ограничения на специальность "предприниматель" пока что заметно жёстче, чем, например, на посудомоек (условно).
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ЛАД
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Додано: Нед 16 лип, 2023 13:00
ЛАД написав:
Но и как для любой специальности требования общества к количеству специалистов ограничены. В том числе и к количеству предпринимателей.
глобально потребности людей тоже ограничены, на практике одним достаточно 2700ккал а другим нужны последние айфоны, дворцы и яхты. В потребностях людей лежат все ограничения. Если вы не желаете читать Эриха Фромма, я не смогу вам продать книгу его авторства.
С развитием общества некоторые потребности тоже меняются. Когда-то был за счастье проводной телефон с кнопочками, сейчас он мало кому нужен. А что изменилось? Появилась моб.связь, интернет, смартфоны. Появились новые потребности и целые отрасли экономики, которые их удовлетворяют. Появилась потребность в новых предпринимателях, продающих и ремонтирующих смартфоны.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 16 лип, 2023 13:05, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 13:00
BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав:
Ага, СЕО, СТО, філантроп і меценат .
ти так й не навчився писати CFO. а все інше - це похідне. з ІТ трохи ближче, бо як бачиш зі спілкування, багато в обліку залежить від ІТ систем.
можна назвати філантропом, на мецената ще не тягну
Ти так і не навчився логічно мислити
Тягнеш тільки на вантажника АТБ. СЕО, СТО, філантроп і меценат не буде витрачати стільки часу на тему до якої взагалі жодним боком не касається, на хвилиночку Еміграція, заробітчанство
. Тому ти скоріше всього безробітній, який скидує свої комплекси на інших людей і прикривається віртуальним багатством, знаннями і посадами (голова корпорації, СЕО, СТО).
це зайвий раз підкреслює твою обмеженість. за певний час навіть на форумі можна скласти думку про людину. якщо все, на що ти спромігся - це висновок, що я безробітний - що я можу сказати
я й ніде не казав, що я - голова корпорації, CEO, CTO - це твори твоєї хворої уяви, як й багато іншого. тому не тобі казати мені про логіку
а з приводи теми гілки Еміграція, заробітчанство
- я теж декілька раз закидав, як воно за кордоном - тиша. більшості лише цікаво обговорювати, як погано в Україні, й інколи переповідаючи історії з "американської мрії" - як стати мільйонером за 5 років, працюючи 30 годин на тиждень
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Shaman
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