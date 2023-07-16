Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 955956957958959960> Додано: Нед 16 лип, 2023 12:42 Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав: я назву його аналітичний я назву його аналітичний

Ага, СЕО, СТО, філантроп і меценат . Ага, СЕО, СТО, філантроп і меценат

ти так й не навчився писати CFO. а все інше - це похідне. з ІТ трохи ближче, бо як бачиш зі спілкування, багато в обліку залежить від ІТ систем.



можна назвати філантропом, на мецената ще не тягну ти так й не навчився писати CFO. а все інше - це похідне. з ІТ трохи ближче, бо як бачиш зі спілкування, багато в обліку залежить від ІТ систем.можна назвати філантропом, на мецената ще не тягну

Ти так і не навчився логічно мислити Тягнеш тільки на вантажника АТБ. СЕО, СТО, філантроп і меценат не буде витрачати стільки часу на тему до якої взагалі жодним боком не касається, на хвилиночку Еміграція, заробітчанство. Тому ти скоріше всього безробітній, який скидує свої комплекси на інших людей і прикривається віртуальним багатством, знаннями і посадами (голова корпорації, СЕО, СТО). Ти так і не навчився логічно мислитиТягнеш тільки на вантажника АТБ. СЕО, СТО, філантроп і меценат не буде витрачати стільки часу на тему до якої взагалі жодним боком не касається, на хвилиночку. Тому ти скоріше всього безробітній, який скидує свої комплекси на інших людей і прикривається віртуальним багатством, знаннями і посадами (голова корпорації, СЕО, СТО). Востаннє редагувалось BIGor в Нед 16 лип, 2023 12:43, всього редагувалось 1 раз. BIGor

Повідомлень: 7898 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1196 раз. Подякували: 1619 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 12:50 vitaliiangel написав: Shaman написав: vitaliiangel написав: я не калибрую свои точки зрения со средними по больнице и вам не советую, хотя дело это, конечно, сугубо личное. я не калибрую свои точки зрения со средними по больнице и вам не советую, хотя дело это, конечно, сугубо личное.

але інколи треба - бо коли здається, що навкруги всі божевільні, а ти не в дурдомі - має сенс задуматись але інколи треба - бо коли здається, що навкруги всі божевільні, а ти не в дурдомі - має сенс задуматись

это регулируется принципиально другими механизмами, а именно настолько вашему окружению с вами комфортно, не нарушаете ли вы их границы, не унижаете ли каким либо образом (в т.ч. обманом или воровством).



А точки зрения, как и вкусы калибровать глупо, если ваше окружение любит пиво получается вы тоже должны его любить, чтобы не выглядеть белой вороной? в чём тогда ВЫ если наперёд готовы сливаться с серо-зелёной массой. это регулируется принципиально другими механизмами, а именно настолько вашему окружению с вами комфортно, не нарушаете ли вы их границы, не унижаете ли каким либо образом (в т.ч. обманом или воровством).А точки зрения, как и вкусы калибровать глупо, если ваше окружение любит пиво получается вы тоже должны его любить, чтобы не выглядеть белой вороной? в чём тогда ВЫ если наперёд готовы сливаться с серо-зелёной массой.

до певних меж.



якщо суспільство не оцінить ваше бажання повечеряти з доктором Лектером, це не означає, що ВАМ таки можна.



погляди, що 2*2 = 5 або що земля пласка - теж є, але коли я, як й більшість суспільства, з цим не згоден з цим - це не значить, що я конформіст. як ви бачите, за потреби в мене є своя точка зору



філософія, як й психологія - це можна без кінця обговорювати до певних меж.якщо суспільство не оцінить ваше бажання повечеряти з доктором Лектером, це не означає, що ВАМ таки можна.погляди, що 2*2 = 5 або що земля пласка - теж є, але коли я, як й більшість суспільства, з цим не згоден з цим - це не значить, що я конформіст. як ви бачите, за потреби в мене є своя точка зоруфілософія, як й психологія - це можна без кінця обговорювати Shaman

Повідомлень: 3848 З нами з: 29.09.19 Подякував: 461 раз. Подякували: 1087 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 12:52 Shaman написав: філософія, як й психологія - це можна без кінця обговорювати філософія, як й психологія - це можна без кінця обговорювати я стараюсь общаться в плоскости измеримых величин, а не философских категорий. не нарушаете ли вы их границы, не унижаете ли каким либо образом

чтобы добраться утром на работу а вечером в Арсен, вы себе что-то моделируете, это измеримо. я стараюсь общаться в плоскости измеримых величин, а не философских категорий.это измеримо. vitaliiangel

Повідомлень: 18373 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3111 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 12:54 rjkz

Наймет временно на время такого проекта, потом уволит, когда будут не нужны.

Пусть временно, но наёмные работники будут.



По Вашему примеру. Вы ответили не на то. Конкретно Ваши, может занимались крупными объектами. Но при этом они наверняка строили эти объекты не вдвоём-втроём, а нанимали работников.

Шаман не утверждал, что инженер не может работать как предприниматель.

Он писал о том, что не по любой специальности инженер может быть самозанятым или предпринимателем. Не может разрабатывать космическую ракету или ядерный реактор самозанятый инженер.

И ещё. Когда инженер/архитектор/учёный становится "прорабом", то он превращается в предпринимателя. Если эта стадия затягивается, то такое превращение может быть окончательным с потерей квалификации специалиста.



1. Я писал - семья вложила все накопления плюс заняла у родственников в США, которые и организовали покупку и пересылку оборудования.

Хороший вариант.

А если бы кредит?

2.В девал 2015 года как раз ее зарплата была равна 60 долларов. Так что не знаю насколько это имеет смысл держаться такой "гарантированной" работы. Разве что "Ходить на работу"

Да, но её доход предпринимателя мог и быть ниже, вплоть до отрицательного (оплата аренды и ещё каких-то расходов).



Был у меня контрагент - вообще консерваторию закончил, строил склады некогда крупного ритейла.

Это свидетельствует только о том, что руководитель/предприниматель не обязательно должен быть специалистом в данной области.

А вообще, предприниматель/руководитель такая же специальность как все прочие со своими требованиями и ограничениями. И он по сути не более свободен, чем любой другой работник. Он ограничен законами, нормами, налоговыми требованиями, требованиями работников... Да, он кое-что может выбирать самостоятельно. Так и наёмный работник тоже может выбирать место работы (и город, и предприятие, и специальность).

Но и как для любой специальности требования общества к количеству специалистов ограничены. В том числе и к количеству предпринимателей. И эти количественные требования со временем меняются так же, как и в других специалистах. Сегодня большой спрос на программистов, что будет завтра, неизвестно. Он может резко упасть и так же резко вырасти на другие профессии. Количественные ограничения на специальность "предприниматель" пока что заметно жёстче, чем, например, на посудомоек (условно). Пусть временно, нобудут.По Вашему примеру. Вы ответили не на то. Конкретно Ваши, может занимались крупными объектами. Но при этом они наверняка строили эти объекты не вдвоём-втроём, аработников.Шаман, что инженер не может работать как предприниматель.Он писал о том, чтоинженер может быть самозанятым или предпринимателем. Не может разрабатывать космическую ракету или ядерный реактор самозанятый инженер.И ещё. Когда инженер/архитектор/учёный становится "прорабом", то он превращается в предпринимателя. Если эта стадия затягивается, то такое превращение может быть окончательным с потерей квалификации специалиста.Хороший вариант.А если бы кредит?Да, но её доход предпринимателя мог и быть ниже, вплоть до отрицательного (оплата аренды и ещё каких-то расходов).Это свидетельствует только о том, что руководитель/предприниматель не обязательно должен быть специалистом в данной области.А вообще, предприниматель/руководитель такая же специальность как все прочие со своими требованиями и ограничениями. И он по сути не более свободен, чем любой другой работник. Он ограничен законами, нормами, налоговыми требованиями, требованиями работников... Да, он кое-что может выбирать самостоятельно. Так и наёмный работник тоже может выбирать место работы (и город, и предприятие, и специальность).Но и кактребования обществаспециалистов ограничены. В том числе и к количеству предпринимателей. И эти количественные требования со временем меняются так же, как и в других специалистах. Сегодня большой спрос на программистов, что будет завтра, неизвестно. Он может резко упасть и так же резко вырасти на другие профессии. Количественные ограничения на специальность "предприниматель" пока что заметно жёстче, чем, например, на посудомоек (условно). ЛАД 2 Повідомлень: 25144 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5071 раз. Подякували: 4724 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 13:00 ЛАД написав: Но и как для любой специальности требования общества к количеству специалистов ограничены. В том числе и к количеству предпринимателей. Но и как для любой специальности требования общества к количеству специалистов ограничены. В том числе и к количеству предпринимателей. глобально потребности людей тоже ограничены, на практике одним достаточно 2700ккал а другим нужны последние айфоны, дворцы и яхты. В потребностях людей лежат все ограничения. Если вы не желаете читать Эриха Фромма, я не смогу вам продать книгу его авторства.



С развитием общества некоторые потребности тоже меняются. Когда-то был за счастье проводной телефон с кнопочками, сейчас он мало кому нужен. А что изменилось? Появилась моб.связь, интернет, смартфоны. Появились новые потребности и целые отрасли экономики, которые их удовлетворяют. Появилась потребность в новых предпринимателях, продающих и ремонтирующих смартфоны. глобально потребности людей тоже ограничены, на практике одним достаточно 2700ккал а другим нужны последние айфоны, дворцы и яхты. В потребностях людей лежат все ограничения. Если вы не желаете читать Эриха Фромма, я не смогу вам продать книгу его авторства.С развитием общества некоторые потребности тоже меняются. Когда-то был за счастье проводной телефон с кнопочками, сейчас он мало кому нужен. А что изменилось? Появилась моб.связь, интернет, смартфоны. Появились новые потребности и целые отрасли экономики, которые их удовлетворяют. Появилась потребность в новых предпринимателях, продающих и ремонтирующих смартфоны. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 16 лип, 2023 13:05, всього редагувалось 5 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 18373 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3111 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 13:00 BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав: Ага, СЕО, СТО, філантроп і меценат . Ага, СЕО, СТО, філантроп і меценат .

ти так й не навчився писати CFO. а все інше - це похідне. з ІТ трохи ближче, бо як бачиш зі спілкування, багато в обліку залежить від ІТ систем.



можна назвати філантропом, на мецената ще не тягну ти так й не навчився писати CFO. а все інше - це похідне. з ІТ трохи ближче, бо як бачиш зі спілкування, багато в обліку залежить від ІТ систем.можна назвати філантропом, на мецената ще не тягну

Ти так і не навчився логічно мислити Тягнеш тільки на вантажника АТБ. СЕО, СТО, філантроп і меценат не буде витрачати стільки часу на тему до якої взагалі жодним боком не касається, на хвилиночку Еміграція, заробітчанство. Тому ти скоріше всього безробітній, який скидує свої комплекси на інших людей і прикривається віртуальним багатством, знаннями і посадами (голова корпорації, СЕО, СТО). Ти так і не навчився логічно мислитиТягнеш тільки на вантажника АТБ. СЕО, СТО, філантроп і меценат не буде витрачати стільки часу на тему до якої взагалі жодним боком не касається, на хвилиночку. Тому ти скоріше всього безробітній, який скидує свої комплекси на інших людей і прикривається віртуальним багатством, знаннями і посадами (голова корпорації, СЕО, СТО).

це зайвий раз підкреслює твою обмеженість. за певний час навіть на форумі можна скласти думку про людину. якщо все, на що ти спромігся - це висновок, що я безробітний - що я можу сказати



я й ніде не казав, що я - голова корпорації, CEO, CTO - це твори твоєї хворої уяви, як й багато іншого. тому не тобі казати мені про логіку



а з приводи теми гілки Еміграція, заробітчанство - я теж декілька раз закидав, як воно за кордоном - тиша. більшості лише цікаво обговорювати, як погано в Україні, й інколи переповідаючи історії з "американської мрії" - як стати мільйонером за 5 років, працюючи 30 годин на тиждень це зайвий раз підкреслює твою обмеженість. за певний час навіть на форумі можна скласти думку про людину. якщо все, на що ти спромігся - це висновок, що я безробітний - що я можу сказатия й ніде не казав, що я - голова корпорації, CEO, CTO - це твори твоєї хворої уяви, як й багато іншого. тому не тобі казати мені про логікуа з приводи теми гілки- я теж декілька раз закидав, як воно за кордоном - тиша. більшості лише цікаво обговорювати, як погано в Україні, й інколи переповідаючи історії з "американської мрії" - як стати мільйонером за 5 років, працюючи 30 годин на тиждень Shaman

Повідомлень: 3848 З нами з: 29.09.19 Подякував: 461 раз. Подякували: 1087 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 13:36 Re: Еміграція, заробітчанство https://life.pravda.com.ua/projects/pry ... 16/255393/

Точка неповернення. Чому українські біженці обирають життя в Європі

Чому не треба вертатись описано звичайними українцями в коментарях. Цікава статтяЧому не треба вертатись описано звичайними українцями в коментарях. BIGor

Повідомлень: 7898 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1196 раз. Подякували: 1619 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 13:37 Shaman написав: flyman написав: vitaliiangel написав: я далёк от бухгалтерии (уж простите) но вижу это примерно так. любая транзакция (приход/затраты), под нужным кодом автоматом летит в налоговую, так за отчётный период формуется база налогообложения. В день уплаты налога с банковского счёта автоматически снимается нужная сумма. Бухгалтером выступает ваш налоговый испектор со своим ПО и банк. В итоге бухгалтеры не нужны, проверки не нужны, ряд человеческих факторов исключён. я далёк от бухгалтерии (уж простите) но вижу это примерно так. любая транзакция (приход/затраты), под нужным кодом автоматом летит в налоговую, так за отчётный период формуется база налогообложения. В день уплаты налога с банковского счёта автоматически снимается нужная сумма. Бухгалтером выступает ваш налоговый испектор со своим ПО и банк. В итоге бухгалтеры не нужны, проверки не нужны, ряд человеческих факторов исключён.

якби керували технократи, а не рєшали, то воно скоріше за все так і було би якби керували технократи, а не рєшали, то воно скоріше за все так і було би

ви такі далекі від бухобліку



це як ви лягли на операційний стіл, зняли аналізи, кудись відправили, потім вас фіксують, виїздить автоматичний ножик й починає різати ви такі далекі від бухоблікуце як ви лягли на операційний стіл, зняли аналізи, кудись відправили, потім вас фіксують, виїздить автоматичний ножик й починає різати

а ви близько, святкуєте сьогодні а ви близько, святкуєте сьогодні flyman

Повідомлень: 31941 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1518 раз. Подякували: 2675 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 13:40 rjkz написав: .........

Нормальный ответ.

Или Вы не помните кто выпил всю воду из крана? .........Нормальный ответ.Или Вы не помните кто выпил всю воду из крана?

Помню.



Насчет Освенцима - не очень красивый ход с Вашей стороны.

Не вижу ничего некрасивого в связи с рассуждениями раввина.



Но раз уж вспомнили об этом...

Давайте вспомним опять Эйнштейна, который в 1933 году сделал "все так" и свалил из Германии.

Я выкладывал в самом начале войны видео ЮСФлиппера, там был экскурс в историю евреев во время нацизма в Германии. Их ошибочной оценки ситуации. И что надо было делать. В Освенцим попали те, кто не поступил как Эйнштейн.

Видео не видел, т.к. не заходил на эту ветку.

Вы серьёзный человек и поехали в США после достаточно серьёзной подготовки.

Вы сравниваете Эйнштейна с рядовым (или даже не очень) немецким евреем?

Нападки конкретно на Эйнштейна начались гораздо раньше и с приходом нацистов к власти резко усилились. При этом Эйнштейну гарантированно была обеспечена работа в США, рядовому еврею (или даже владельцу магазина/завода) в США ничего не светило. А антисемитизм в Европе был для них привычен. Он то обострялся, то затухал, но окончательно никогда не исчезал. Есть и сегодня. Да и "весь мир" (в т.ч. и США) не особо пускал их к себе. Не буду вдаваться в подробности, но

Для евреев Третьего рейха, по известному высказыванию Хаима Вейцмана (впоследствии — первого президента Израиля), «Мир разделился на два лагеря: на страны, не желающие иметь у себя евреев, и страны, не желающие впускать их в свою страну»

Цитата из Вики "Еврейские беженцы от нацизма".



Свойство пойти вопреки "стадному инстинкту" - тоже свободный человек может.

Были и крестьяне, которые бросали все в совке и перебирались в Канаду. Вы не знали? Многие гибли на этом пути. Я тут услышал историю не помню от кого, предки человека вырвались с территории бывшего совка. Один из супругов смог через западную границу, второй через всю страну, Маньчжурию кораблем в Сан-фрациско. Это где-то в 20-е годы.

Знаю

Не все на такое способны.



И именно те, кто стадом писал "Мы - не рабы, рабы - не мы" и были рабами. Толпой рабов.

Спорный вопрос. Но обсуждение может потянуть на отдельную ветку и кучу диссертаций.

А вообще человек, конечно, обладает свободой воли. Но Вы её несколько преувеличиваете. Помню.Не вижу ничего некрасивого в связи с рассуждениями раввина.Видео не видел, т.к. не заходил на эту ветку.Вы серьёзный человек и поехали в США после достаточно серьёзной подготовки.Вы сравниваете Эйнштейна с рядовым (или даже не очень) немецким евреем?Нападки конкретно на Эйнштейна начались гораздо раньше и с приходом нацистов к власти резко усилились. При этом Эйнштейну гарантированно была обеспечена работа в США, рядовому еврею (или даже владельцу магазина/завода) в США ничего не светило. А антисемитизм в Европе был для них привычен. Он то обострялся, то затухал, но окончательно никогда не исчезал. Есть и сегодня. Да и "весь мир" (в т.ч. и США) не особо пускал их к себе. Не буду вдаваться в подробности, ноЦитата из Вики "Еврейские беженцы от нацизма".ЗнаюНе все на такое способны.Спорный вопрос. Но обсуждение может потянуть на отдельную ветку и кучу диссертаций.А вообще человек, конечно, обладает свободой воли. Но Вы её несколько преувеличиваете. ЛАД 2 Повідомлень: 25144 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5071 раз. Подякували: 4724 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 13:42 BIGor написав: Цікава стаття https://life.pravda.com.ua/projects/pry ... 16/255393/

Точка неповернення. Чому українські біженці обирають життя в Європі

Чому не треба вертатись описано звичайними українцями в коментарях. Цікава статтяЧому не треба вертатись описано звичайними українцями в коментарях.

там написано, ой як нас класно зустріли у Європі (дали трохи євро/франків і де перекантуватися), а чому не треба вертатися: в Україні нам буде гірше, може подумаєм вернуся коли хтось створить відповідні умови (нам насрати на Україну, бо ми вже в ситій Європі, де нам дають пайку і шконку, при чому на халяву):



добудують придбане до війни житло, будуть створені комфортні умови для життя, коли я бачитиму, на що йдуть мої податки і що держава дбає насамперед про людей; коли в країні буде відчуття безпеки та стабільності; коли пенсійна система пройде реформування і пенсіонер зможе забезпечувати всі свої базові потреби, а не виживати



а раніше цього не бачили, лише по приїзду в Європу відкрилися очі там написано, ой як нас класно зустріли у Європі (дали трохи євро/франків і де перекантуватися), а чому не треба вертатися: в Україні нам буде гірше, може подумаєм вернуся коли хтось створить відповідні умови (нам насрати на Україну, бо ми вже в ситій Європі, де нам дають пайку і шконку, при чому на халяву):добудують придбане до війни житло, будуть створені комфортні умови для життя, коли я бачитиму, на що йдуть мої податки і що держава дбає насамперед про людей; коли в країні буде відчуття безпеки та стабільності; коли пенсійна система пройде реформування і пенсіонер зможе забезпечувати всі свої базові потреби, а не виживатиа раніше цього не бачили, лише по приїзду в Європу відкрилися очі Востаннє редагувалось flyman в Нед 16 лип, 2023 13:52, всього редагувалось 5 разів. flyman

Повідомлень: 31941 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1518 раз. Подякували: 2675 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 955956957958959960> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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