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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 956957958959960> Додано: Нед 16 лип, 2023 13:46 Дюрі-бачі написав: ...........

Без цих 2 умов майбутнього в країни нема і перемога буде Піровою.

По першому питанню ще хоч частково відповідь дає "план миру Зеленського"

а от по 2 питанню взагалі жодних рухів для отримання Кувейтського варіанту (30 років репарацій від Іраку):

навіть банально в США і Європі не почали судитися щоб нам віддали заморожені активи центробанку РФ. Не виводять діаспору на пікети аля "жовті жилети". Не створили "фонд відбудови України", не організували колективного позову від постржадалих від війни до РФ... ...........Без цих 2 умов майбутнього в країни нема і перемога буде Піровою.По першому питанню ще хоч частково відповідь дає "план миру Зеленського"а от по 2 питанню взагалі жодних рухів для отримання Кувейтського варіанту (30 років репарацій від Іраку):навіть банально в США і Європі не почали судитися щоб нам віддали заморожені активи центробанку РФ. Не виводять діаспору на пікети аля "жовті жилети". Не створили "фонд відбудови України", не організували колективного позову від постржадалих від війни до РФ...

По обоим направлениям работа ведётся.

"щоб нам віддали заморожені активи центробанку РФ" - мало-, а скорее, просто нереально.

"Законность" не позволит. Обсуждаются Западом другие варианты. Например, бессрочной заморозки до тех пор, пока РФ не согласится на репарации. По обоим направлениям работа ведётся."щоб нам віддали заморожені активи центробанку РФ" - мало-, а скорее, просто нереально."Законность" не позволит. Обсуждаются Западом другие варианты. Например, бессрочной заморозки до тех пор, пока РФ не согласится на репарации. ЛАД 2 Повідомлень: 25144 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5071 раз. Подякували: 4724 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 13:49 ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: ...........

Без цих 2 умов майбутнього в країни нема і перемога буде Піровою.

По першому питанню ще хоч частково відповідь дає "план миру Зеленського"

а от по 2 питанню взагалі жодних рухів для отримання Кувейтського варіанту (30 років репарацій від Іраку):

навіть банально в США і Європі не почали судитися щоб нам віддали заморожені активи центробанку РФ. Не виводять діаспору на пікети аля "жовті жилети". Не створили "фонд відбудови України", не організували колективного позову від постржадалих від війни до РФ... ...........Без цих 2 умов майбутнього в країни нема і перемога буде Піровою.По першому питанню ще хоч частково відповідь дає "план миру Зеленського"а от по 2 питанню взагалі жодних рухів для отримання Кувейтського варіанту (30 років репарацій від Іраку):навіть банально в США і Європі не почали судитися щоб нам віддали заморожені активи центробанку РФ. Не виводять діаспору на пікети аля "жовті жилети". Не створили "фонд відбудови України", не організували колективного позову від постржадалих від війни до РФ...

По обоим направлениям работа ведётся.

"щоб нам віддали заморожені активи центробанку РФ" - мало-, а скорее, просто нереально.

"Законность" не позволит. Обсуждаются Западом другие варианты. Например, бессрочной заморозки до тех пор, пока РФ не согласится на репарации. По обоим направлениям работа ведётся."щоб нам віддали заморожені активи центробанку РФ" - мало-, а скорее, просто нереально."Законность" не позволит. Обсуждаются Западом другие варианты. Например, бессрочной заморозки до тех пор, пока РФ не согласится на репарации.

чув, що ішла мова про "кешфло" від заморожених сум чув, що ішла мова про "кешфло" від заморожених сум flyman

Повідомлень: 31941 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1518 раз. Подякували: 2675 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 13:52 Shaman написав: BIGor написав: Ти так і не навчився логічно мислити Тягнеш тільки на вантажника АТБ. СЕО, СТО, філантроп і меценат не буде витрачати стільки часу на тему до якої взагалі жодним боком не касається, на хвилиночку Еміграція, заробітчанство. Тому ти скоріше всього безробітній, який скидує свої комплекси на інших людей і прикривається віртуальним багатством, знаннями і посадами (голова корпорації, СЕО, СТО). Ти так і не навчився логічно мислитиТягнеш тільки на вантажника АТБ. СЕО, СТО, філантроп і меценат не буде витрачати стільки часу на тему до якої взагалі жодним боком не касається, на хвилиночку. Тому ти скоріше всього безробітній, який скидує свої комплекси на інших людей і прикривається віртуальним багатством, знаннями і посадами (голова корпорації, СЕО, СТО).

це зайвий раз підкреслює твою обмеженість. за певний час навіть на форумі можна скласти думку про людину. якщо все, на що ти спромігся - це висновок, що я безробітний - що я можу сказати



я й ніде не казав, що я - голова корпорації, CEO, CTO - це твори твоєї хворої уяви, як й багато іншого. тому не тобі казати мені про логіку



а з приводи теми гілки Еміграція, заробітчанство - я теж декілька раз закидав, як воно за кордоном - тиша. більшості лише цікаво обговорювати, як погано в Україні, й інколи переповідаючи історії з "американської мрії" - як стати мільйонером за 5 років, працюючи 30 годин на тиждень це зайвий раз підкреслює твою обмеженість. за певний час навіть на форумі можна скласти думку про людину. якщо все, на що ти спромігся - це висновок, що я безробітний - що я можу сказатия й ніде не казав, що я - голова корпорації, CEO, CTO - це твори твоєї хворої уяви, як й багато іншого. тому не тобі казати мені про логікуа з приводи теми гілки- я теж декілька раз закидав, як воно за кордоном - тиша. більшості лише цікаво обговорювати, як погано в Україні, й інколи переповідаючи історії з "американської мрії" - як стати мільйонером за 5 років, працюючи 30 годин на тиждень

Пишут и как оно сейчас за рубежом.

Но многие посты о реальном положении дел банально не проходят модерацию. Скорее всего, чтобы не выдать позиции врагу.

От себя могу добавить по Германии. 20% уже работают, остальные на языковых курсах. Если два человека в семье работают даже на минималку, семья будет себя чувствовать вполне нормально в финансовом плане.

Время от времени вижу объявления о поиске квалифицированного персонала от русскоязычных, вызывают откровенный хохот - зп минимальная, херачить по полной.

Предложений от предприятий на низкоквалифицированный труд пруд пруди.

Преподавателей немецкого языка не хватает, очередь на курсы на год вперёд.

Дети ходят в школы и в детсады.

С медициной, если не скоропомощная, полная Ж, термин надо брать за 3-6 месяцев, но бесплатно.

Снять жилье в крупных городах - тяжело, желающих много, хозяин проводит конкурс и наши в нем обычно проигрывают.

Услуги дорогие и обычно низкого качества. Уже сделал для себя вывод, что отпуск проводить в Германии не стоит, дешевле слетать за пределы Европы или на юг, к тому же качество отдыха будет в разы выше. Пишут и как оно сейчас за рубежом.Но многие посты о реальном положении дел банально не проходят модерацию. Скорее всего, чтобы не выдать позиции врагу.От себя могу добавить по Германии. 20% уже работают, остальные на языковых курсах. Если два человека в семье работают даже на минималку, семья будет себя чувствовать вполне нормально в финансовом плане.Время от времени вижу объявления о поиске квалифицированного персонала от русскоязычных, вызывают откровенный хохот - зп минимальная, херачить по полной.Предложений от предприятий на низкоквалифицированный труд пруд пруди.Преподавателей немецкого языка не хватает, очередь на курсы на год вперёд.Дети ходят в школы и в детсады.С медициной, если не скоропомощная, полная Ж, термин надо брать за 3-6 месяцев, но бесплатно.Снять жилье в крупных городах - тяжело, желающих много, хозяин проводит конкурс и наши в нем обычно проигрывают.Услуги дорогие и обычно низкого качества. Уже сделал для себя вывод, что отпуск проводить в Германии не стоит, дешевле слетать за пределы Европы или на юг, к тому же качество отдыха будет в разы выше. antey1969 1

Повідомлень: 11942 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1662 раз. Подякували: 3561 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 13:57 Shaman написав: ЛАД написав: ...

Когда безработных будет 80% и у них дома будут плакать голодные дети, посмотрим, какой вопрос они зададут. ...Когда безработных будет 80% и у них дома будут плакать голодные дети, посмотрим, какой вопрос они зададут.

дивиться, ми говоримо про різні речі. коли нема що їсти, то одна справа. але базовий дохід буде забезпечувати й їжею, й першочерговими потребами. й це вже зараз існує - фудстемпи та таке інше. буде як в СРСР - простенько, але достатньо. в СРСР ніхто не хапався за вили, ні? а от хочеш собі мерс чи теслу - тоді треба повкалувати, але не просто повкалувати, а ще навчитися це робити, бо це вже стане складно.



тому такої апокаліптичної картинки не буде - я бачу інші виклики, а так з голоду ніхто не помре. дивиться, ми говоримо про різні речі. коли нема що їсти, то одна справа. але базовий дохід буде забезпечувати й їжею, й першочерговими потребами. й це вже зараз існує - фудстемпи та таке інше. буде як в СРСР - простенько, але достатньо. в СРСР ніхто не хапався за вили, ні? а от хочеш собі мерс чи теслу - тоді треба повкалувати, але не просто повкалувати, а ще навчитися це робити, бо це вже стане складно.тому такої апокаліптичної картинки не буде - я бачу інші виклики, а так з голоду ніхто не помре.

В Союзе не было явных и сильных различий в матер. уровне жизни. Явного расслоения общества. Жизнь партгос верхушки была не видна.

Но я писал о варианте "голодные дети".

Вариант с базовым доходом другой. И проблемы будут другие. Человек не может всё время бездельничать и развлекаться. Проблема свободного времени будет обостряться вместе с его ростом. Безделье ведет к преступности и прочим радостям.

Базовый доход не решает все проблемы. Но это опять отдельная тема для отдельной ветки. В Союзе не было явных и сильных различий в матер. уровне жизни. Явного расслоения общества. Жизнь партгос верхушки была не видна.Но я писал о варианте "голодные дети".Вариант с базовым доходом другой. И проблемы будут другие. Человек не может всё время бездельничать и развлекаться. Проблема свободного времени будет обостряться вместе с его ростом. Безделье ведет к преступности и прочим радостям.Базовый доход не решает все проблемы. Но это опять отдельная тема для отдельной ветки. ЛАД 2 Повідомлень: 25144 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5071 раз. Подякували: 4724 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 14:03 flyman написав: Shaman написав: flyman написав: якби керували технократи, а не рєшали, то воно скоріше за все так і було би якби керували технократи, а не рєшали, то воно скоріше за все так і було би

ви такі далекі від бухобліку



це як ви лягли на операційний стіл, зняли аналізи, кудись відправили, потім вас фіксують, виїздить автоматичний ножик й починає різати ви такі далекі від бухоблікуце як ви лягли на операційний стіл, зняли аналізи, кудись відправили, потім вас фіксують, виїздить автоматичний ножик й починає різати

а ви близько, святкуєте сьогодні а ви близько, святкуєте сьогодні

нагадали, треба відмітити нагадали, треба відмітити Shaman

Повідомлень: 3848 З нами з: 29.09.19 Подякував: 461 раз. Подякували: 1087 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 14:12 flyman написав: BIGor написав: Цікава стаття https://life.pravda.com.ua/projects/pry ... 16/255393/

Точка неповернення. Чому українські біженці обирають життя в Європі

Чому не треба вертатись описано звичайними українцями в коментарях. Цікава статтяЧому не треба вертатись описано звичайними українцями в коментарях.

там написано, ой як нас класно зустріли у Європі (дали трохи євро/франків і де перекантуватися), а чому не треба вертатися: в Україні нам буде гірше, може подумаєм вернуся коли хтось створить відповідні умови (нам насрати на Україну, бо ми вже в ситій Європі, де нам дають пайку і шконку, при чому на халяву):



добудують придбане до війни житло, будуть створені комфортні умови для життя, коли я бачитиму, на що йдуть мої податки і що держава дбає насамперед про людей; коли в країні буде відчуття безпеки та стабільності; коли пенсійна система пройде реформування і пенсіонер зможе забезпечувати всі свої базові потреби, а не виживати



а раніше цього не бачили, лише по приїзду в Європу відкрилися очі там написано, ой як нас класно зустріли у Європі (дали трохи євро/франків і де перекантуватися), а чому не треба вертатися: в Україні нам буде гірше, може подумаєм вернуся коли хтось створить відповідні умови (нам насрати на Україну, бо ми вже в ситій Європі, де нам дають пайку і шконку, при чому на халяву):добудують придбане до війни житло, будуть створені комфортні умови для життя, коли я бачитиму, на що йдуть мої податки і що держава дбає насамперед про людей; коли в країні буде відчуття безпеки та стабільності; коли пенсійна система пройде реформування і пенсіонер зможе забезпечувати всі свої базові потреби, а не виживатиа раніше цього не бачили, лише по приїзду в Європу відкрилися очі

Бачили.

Але раніше не було "ой як нас класно зустріли у Європі (дали трохи євро/франків і де перекантуватися)". Не було ані безкоштовних мовних курсів, ані дозволу на роботу. Бачили.Але раніше не було "ой як нас класно зустріли у Європі (дали трохи євро/франків і де перекантуватися)". Не було ані безкоштовних мовних курсів, ані дозволу на роботу. ЛАД 2 Повідомлень: 25144 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5071 раз. Подякували: 4724 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 14:12 antey1969 написав: Пишут и как оно сейчас за рубежом.

Но многие посты о реальном положении дел банально не проходят модерацию. Скорее всего, чтобы не выдать позиции врагу.

От себя могу добавить по Германии. 20% уже работают, остальные на языковых курсах. Если два человека в семье работают даже на минималку, семья будет себя чувствовать вполне нормально в финансовом плане.

Время от времени вижу объявления о поиске квалифицированного персонала от русскоязычных, вызывают откровенный хохот - зп минимальная, херачить по полной.

Предложений от предприятий на низкоквалифицированный труд пруд пруди.

Преподавателей немецкого языка не хватает, очередь на курсы на год вперёд.

Дети ходят в школы и в детсады.

С медициной, если не скоропомощная, полная Ж, термин надо брать за 3-6 месяцев, но бесплатно.

Снять жилье в крупных городах - тяжело, желающих много, хозяин проводит конкурс и наши в нем обычно проигрывают.

Услуги дорогие и обычно низкого качества. Уже сделал для себя вывод, что отпуск проводить в Германии не стоит, дешевле слетать за пределы Европы или на юг, к тому же качество отдыха будет в разы выше. Пишут и как оно сейчас за рубежом.Но многие посты о реальном положении дел банально. Скорее всего, чтобы не выдать позиции врагу.От себя могу добавить по Германии. 20% уже работают, остальные на языковых курсах. Если два человека в семье работают даже на минималку, семья будет себя чувствоватьв финансовом плане.Время от времени вижу объявления о поиске квалифицированного персонала от русскоязычных, вызывают откровенный хохот - зп минимальная, херачить по полной.Предложений от предприятий на низкоквалифицированный труд пруд пруди.Преподавателей немецкого языка не хватает, очередь на курсы на год вперёд.Дети ходят в школы и в детсады.С медициной, если не скоропомощная, полная Ж, термин надо брать за 3-6 месяцев, но бесплатно.Снять жилье в крупных городах - тяжело, желающих много, хозяин проводит конкурс иУслуги дорогие и обычно низкого качества. Уже сделал для себя вывод, что отпуск проводить в Германии не стоит, дешевле слетать за пределы Европы или на юг, к тому же качество отдыха будет в разы выше.

ви певні, що саме через це?



оцінка нормальна - умовна. на мінімальній зп з голоду не помреш, але дохід має давати можливість взяти іпотеку. з німецькими цінами - це має бути по 4-5 кєвро на руки на людину - в принципі при нормальній спеціальності це не є космос.



з приводу програють в конкурсі - мої знайомі живуть - там власники зацікавлені, бо за те, що здають українцям, окрім доплати мають ще якийсь податкові пільги. тому чому наші програють? що не так?



ще раз питання - курси скінчились - ти маєш виходити на роботу? а якщо взагалі не здав мову? що в Німеччині з тими, хто не виходить на роботу? зменшують/припиняють допомогу? ви певні, що саме через це?оцінка нормальна - умовна. на мінімальній зп з голоду не помреш, але дохід має давати можливість взяти іпотеку. з німецькими цінами - це має бути по 4-5 кєвро на руки на людину - в принципі при нормальній спеціальності це не є космос.з приводу програють в конкурсі - мої знайомі живуть - там власники зацікавлені, бо за те, що здають українцям, окрім доплати мають ще якийсь податкові пільги. тому чому наші програють? що не так?ще раз питання - курси скінчились - ти маєш виходити на роботу? а якщо взагалі не здав мову? що в Німеччині з тими, хто не виходить на роботу? зменшують/припиняють допомогу? Shaman

Повідомлень: 3848 З нами з: 29.09.19 Подякував: 461 раз. Подякували: 1087 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 14:13

===

flyman написав: Shaman написав: flyman написав: якби керували технократи, а не рєшали, то воно скоріше за все так і було би якби керували технократи, а не рєшали, то воно скоріше за все так і було би

ви такі далекі від бухобліку



це як ви лягли на операційний стіл, зняли аналізи, кудись відправили, потім вас фіксують, виїздить автоматичний ножик й починає різати ви такі далекі від бухоблікуце як ви лягли на операційний стіл, зняли аналізи, кудись відправили, потім вас фіксують, виїздить автоматичний ножик й починає різати

а ви близько, святкуєте сьогодні а ви близько, святкуєте сьогодні

нагадали, треба відмітити

==== quote

так, ви ж близько до всього (В.І. всюду ви бували, все знаєте), а всі дуже далекі quote="5599146:Shaman"===нагадали, треба відмітити==== quoteтак, ви ж близько до всього (В.І. всюду ви бували, все знаєте), а всі дуже далекі flyman

Повідомлень: 31941 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1518 раз. Подякували: 2675 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 14:17 ЛАД написав: flyman написав: BIGor написав: Цікава стаття https://life.pravda.com.ua/projects/pry ... 16/255393/

Точка неповернення. Чому українські біженці обирають життя в Європі

Чому не треба вертатись описано звичайними українцями в коментарях. Цікава статтяТочка неповернення. Чому українські біженці обирають життя в ЄвропіЧому не треба вертатись описано звичайними українцями в коментарях.

там написано, ой як нас класно зустріли у Європі (дали трохи євро/франків і де перекантуватися), а чому не треба вертатися: в Україні нам буде гірше, може подумаєм вернуся коли хтось створить відповідні умови (нам насрати на Україну, бо ми вже в ситій Європі, де нам дають пайку і шконку, при чому на халяву):



добудують придбане до війни житло, будуть створені комфортні умови для життя, коли я бачитиму, на що йдуть мої податки і що держава дбає насамперед про людей; коли в країні буде відчуття безпеки та стабільності; коли пенсійна система пройде реформування і пенсіонер зможе забезпечувати всі свої базові потреби, а не виживати



а раніше цього не бачили, лише по приїзду в Європу відкрилися очі там написано, ой як нас класно зустріли у Європі (дали трохи євро/франків і де перекантуватися), а чому не треба вертатися: в Україні нам буде гірше, може подумаєм вернуся коли хтось створить відповідні умови (нам насрати на Україну, бо ми вже в ситій Європі, де нам дають пайку і шконку, при чому на халяву):добудують придбане до війни житло, будуть створені комфортні умови для життя, коли я бачитиму, на що йдуть мої податки і що держава дбає насамперед про людей; коли в країні буде відчуття безпеки та стабільності; коли пенсійна система пройде реформування і пенсіонер зможе забезпечувати всі свої базові потреби, а не виживатиа раніше цього не бачили, лише по приїзду в Європу відкрилися очі

Бачили.

Але раніше не було "ой як нас класно зустріли у Європі (дали трохи євро/франків і де перекантуватися)". Не було ані безкоштовних мовних курсів, ані дозволу на роботу. Бачили.Але раніше не було "ой як нас класно зустріли у Європі (дали трохи євро/франків і де перекантуватися)". Не було ані безкоштовних мовних курсів, ані дозволу на роботу.

це все міняє, тільки вічної халяви не буде, потім прийдеться відпрацьовувати, і виявиться, що і кумівство є, і корупція, і що на квартиру як в Ірпені хіба в іпотеку, яку виплачувати до пенсії, і що інтеграція з аборигенами можлива в другому-третьому поколінні це все міняє, тільки вічної халяви не буде, потім прийдеться відпрацьовувати, і виявиться, що і кумівство є, і корупція, і що на квартиру як в Ірпені хіба в іпотеку, яку виплачувати до пенсії, і що інтеграція з аборигенами можлива в другому-третьому поколінні flyman

Повідомлень: 31941 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1518 раз. Подякували: 2675 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 14:19 ЛАД написав: В Союзе не было явных и сильных различий в матер. уровне жизни. Явного расслоения общества. Жизнь партгос верхушки была не видна.

Но я писал о варианте "голодные дети".

Вариант с базовым доходом другой. И проблемы будут другие. Человек не может всё время бездельничать и развлекаться. Проблема свободного времени будет обостряться вместе с его ростом. Безделье ведет к преступности и прочим радостям.

Базовый доход не решает все проблемы. Но это опять отдельная тема для отдельной ветки. В Союзе не было явных и сильных различий в матер. уровне жизни. Явного расслоения общества. Жизнь партгос верхушки была не видна.Но я писал о варианте "голодные дети".Вариант с базовым доходом другой. И проблемы будут другие. Человеки развлекаться. Проблема свободного времени будет обостряться вместе с его ростом. Безделье ведет к преступности и прочим радостям.Базовый доход не решает все проблемы. Но это опять отдельная тема для отдельной ветки.

це ми так думаємо. а багато європейців-не зовсім європейців (так можна? ) так не думають. в Палестині вже третє покоління іждивенців зростає.



навіть на форумі вже не перший раз думки проходять - не треба багато працювати, все має падати з небі ну придумають якусь роботу перекладати папірці 20 годин на тиждень. але професійні іждивенці вже зараз є, й чудово себе почувають.



а українські не надто працьовиті хлопи - й ми теж так бажаємо це ми так думаємо. а багато європейців-не зовсім європейців (так можна?) так не думають. в Палестині вже третє покоління іждивенців зростає.навіть на форумі вже не перший раз думки проходять - не треба багато працювати, все має падати з небіну придумають якусь роботу перекладати папірці 20 годин на тиждень. але професійні іждивенці вже зараз є, й чудово себе почувають.а українські не надто працьовиті хлопи - й ми теж так бажаємо Shaman

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