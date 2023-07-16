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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 лип, 2023 14:22
Shaman написав:
....
оцінка нормальна - умовна. на мінімальній зп з голоду не помреш, але дохід має давати можливість взяти іпотеку. з німецькими цінами - це має бути по 4-5 кєвро на руки на людину - в принципі при нормальній спеціальності це не є космос.
Не знаю почему, но ипотека в Германии не приоритет.
з приводу програють в конкурсі - мої знайомі живуть - там власники зацікавлені, бо за те, що здають українцям, окрім доплати мають ще якийсь податкові пільги. тому чому наші програють? що не так?
Точно не поручусь, но пільги, по-моему, только при бесплатном заселении.
ще раз питання - курси скінчились - ти маєш виходити на роботу? а якщо взагалі не здав мову? що в Німеччині з тими, хто не виходить на роботу? зменшують/припиняють допомогу?
Пока ничего.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 14:24
flyman написав: Shaman написав: flyman написав:
а ви близько, святкуєте сьогодні
нагадали, треба відмітити
так, ви ж близько до всього (В.І. всюду ви бували, все знаєте), а всі дуже далекі
й ви туди ж
я на ваші лаври - все знати не претендую
я лише там, де знаюся
чи такі загальні речі - як має бути влаштоване суспільство - ну тут всі знавці
тут ще є пара знавців бухобліку
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Додано: Нед 16 лип, 2023 14:24
vitaliiangel написав:
я далёк от бухгалтерии (уж простите) но вижу это примерно так. любая транзакция (приход/затраты), под нужным кодом автоматом летит в налоговую, так за отчётный период формуется база налогообложения. В день уплаты налога с банковского счёта автоматически снимается нужная сумма. Бухгалтером выступает ваш налоговый испектор со своим ПО и банк. В итоге бухгалтеры не нужны, проверки не нужны, ряд человеческих факторов исключён.
И сразу вспоминается старый анекдот:
Если Ваш бухгалтер платит все налоги, пусть налоговая и платит ему зарплату.
Для справки: в ОГА (США) специалисты, которые заполняют гражданам налоговые декларации называются лоерами, как и адвокаты. И это не от бедности языка. В любой системе, которая сложнее единого налога, бывают разночтения, позволяющие по-разному трактовать ту или иную операцию. Автоматизации это поддается плохо.
Ну и есть одна проблема, которая проявляется уже, при не столь продвинутом уровне автоматизации. Когда происходит ошибка, а ошибки в программах неизбежны, мы уже часто слышим: "А это программа так посчитала, я ничего не могу сделать". Знакомо?
Почему-то страшно боясь зависимости от человека-работодателя, с которым можно договориться или которого можно поменять, мы с радостью лезем в полную зависимость от бездушной машины.
ЗЫ Мне страшно от того, как часто анекдоты становятся реальностью. Даже анекдот про резиновую бабу с ИИ, которая не дала, уже воплотили в жизнь
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Додано: Нед 16 лип, 2023 14:31
Shaman написав: ЛАД написав:
........
Вариант с базовым доходом другой. И проблемы будут другие. Человек не может всё время бездельничать
и развлекаться. Проблема свободного времени будет обостряться вместе с его ростом. Безделье ведет к преступности и прочим радостям.
Базовый доход не решает все проблемы. Но это опять отдельная тема для отдельной ветки.
це ми так думаємо. а багато європейців-не зовсім європейців (так можна?
) так не думають. в Палестині вже третє покоління іждивенців зростає.
Палестинцы иждивенцы (не все), но далеко не бездельники. Многие очень даже заняты.
Догадайтесь чем.
навіть на форумі вже не перший раз думки проходять - не треба багато працювати, все має падати з небі
ну придумають якусь роботу перекладати папірці 20 годин на тиждень. але професійні іждивенці вже зараз є, й чудово себе почувають.
а українські не надто працьовиті хлопи - й ми теж так бажаємо
Думки це одно.
А жизнь - другое. Побездельничать, особенно в компании, можно неплохо. Месяц, три, год. У кого какая компания и характер. Рано или поздно надоедает и тянет на подвиги. Или как-то иначе крыша едет.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 14:39
Shaman написав: antey1969 написав:
Пишут и как оно сейчас за рубежом.
Но многие посты о реальном положении дел банально не проходят модерацию
. Скорее всего, чтобы не выдать позиции врагу.
От себя могу добавить по Германии. 20% уже работают, остальные на языковых курсах. Если два человека в семье работают даже на минималку, семья будет себя чувствовать вполне нормально
в финансовом плане.
Время от времени вижу объявления о поиске квалифицированного персонала от русскоязычных, вызывают откровенный хохот - зп минимальная, херачить по полной.
Предложений от предприятий на низкоквалифицированный труд пруд пруди.
Преподавателей немецкого языка не хватает, очередь на курсы на год вперёд.
Дети ходят в школы и в детсады.
С медициной, если не скоропомощная, полная Ж, термин надо брать за 3-6 месяцев, но бесплатно.
Снять жилье в крупных городах - тяжело, желающих много, хозяин проводит конкурс и наши в нем обычно проигрывают
.
Услуги дорогие и обычно низкого качества. Уже сделал для себя вывод, что отпуск проводить в Германии не стоит, дешевле слетать за пределы Европы или на юг, к тому же качество отдыха будет в разы выше.
ви певні, що саме через це?
оцінка нормальна - умовна. на мінімальній зп з голоду не помреш, але дохід має давати можливість взяти іпотеку. з німецькими цінами - це має бути по 4-5 кєвро на руки на людину - в принципі при нормальній спеціальності це не є космос.
з приводу програють в конкурсі - мої знайомі живуть - там власники зацікавлені, бо за те, що здають українцям, окрім доплати мають ще якийсь податкові пільги. тому чому наші програють? що не так?
ще раз питання - курси скінчились - ти маєш виходити на роботу? а якщо взагалі не здав мову? що в Німеччині з тими, хто не виходить на роботу? зменшують/припиняють допомогу?
4-5 евро в месяц не не так уж много немцев получают, менее 20%.
Но у них в половине случаев еще и жена на миниджобе.
Не сдал язык - повторный курс. На третий раз - хз, не было еще таких случаев.
По 24 параграфу пока платят всем, даже если после языковых курсов не нашел еще работы, до конца года выплаты у всех утверждены.
По работе.
К примеру найти работу водителем - легко, но надо наши права сначала обменять на немецкие. Досдать первую помощь и что-то там еще. Стоимость обмена порядка 200-300 евро.
Первое правило по поиску работы в Германии - не идти туда, куда не идут сами немцы.
На выделенные вопросы ничего отвечать не буду, ибо первый философский, а второй как бы предполагает, что вы все знаете лучше меня))).
Востаннє редагувалось antey1969
в Нед 16 лип, 2023 14:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 14:40
Сибарит написав: vitaliiangel написав:
я далёк от бухгалтерии (уж простите) но вижу это примерно так. любая транзакция (приход/затраты), под нужным кодом автоматом летит в налоговую, так за отчётный период формуется база налогообложения. В день уплаты налога с банковского счёта автоматически снимается нужная сумма. Бухгалтером выступает ваш налоговый испектор со своим ПО и банк. В итоге бухгалтеры не нужны, проверки не нужны, ряд человеческих факторов исключён.
И сразу вспоминается старый анекдот:
Если Ваш бухгалтер платит все налоги, пусть налоговая и платит ему зарплату.
Для справки: в ОГА (США) специалисты, которые заполняют гражданам налоговые декларации называются лоерами, как и адвокаты. И это не от бедности языка. В любой системе, которая сложнее единого налога, бывают разночтения, позволяющие по-разному трактовать ту или иную операцию. Автоматизации это поддается плохо.
Ну и есть одна проблема, которая проявляется уже, при не столь продвинутом уровне автоматизации. Когда происходит ошибка, а ошибки в программах неизбежны, мы уже часто слышим: "А это программа так посчитала, я ничего не могу сделать". Знакомо?
Почему-то страшно боясь зависимости от человека-работодателя, с которым можно договориться или которого можно поменять, мы с радостью лезем в полную зависимость от бездушной машины
.
ЗЫ Мне страшно от того, как часто анекдоты становятся реальностью. Даже анекдот про резиновую бабу с ИИ, которая не дала, уже воплотили в жизнь
ми не лізимо, а от корпорації та держава - так. amazon
не дасть збрехати
в мене вже зараз є знайомі - картки по мінімуму, поповнення телефону раз на рік, й то в іншому місті - й таке інше. тестують, як хакнути систему
на мою думку, що якщо тобою зацікавляться, то візьмуть під ковпак по-старому - не звертає уваги. з одного боку цифрових слідів ми залишаємо достатньо. з іншого боку все це ув'язати - насправді складно, тому це роблять більше в кино
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Додано: Нед 16 лип, 2023 14:40
flyman написав:
це все міняє, тільки вічної халяви не буде, потім прийдеться відпрацьовувати, і виявиться, що і кумівство є, і корупція, і що на квартиру як в Ірпені хіба в іпотеку, яку виплачувати до пенсії, і що інтеграція з аборигенами можлива в другому-третьому поколінні
І скільки Ви прожили за кордоном щоб стверджувати такі побрехеньки?
А то виглядає, що зовсім устриць не їли, але кажете які на смак.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 14:42
ЛАД написав:
Безделье ведет к преступности и прочим радостям.
к прокрастинации, деградации, попрошайничеству - да, аморальности - да, к преступности - нет. Это советский взгляд, бездельник=тунеядец=преступник.
Преступность - риск сопряженный с рядом серьезных опасностей.
Детерминанты преступности лежат не в плоскости занятости, а в плоскости воспитания, образования, одобряемого окружением поведения и искаженного мышления.
Детерминанты преступности в целом отражают недостатки и противоречия общественной жизни во всех его сферах, вызывающих формирование общественно опасной психологической сферы человека. Детерминантами отдельного преступления выступают общественно опасные особенности психологической сферы человека, которая приводит к ее поведение.
то есть личные качества.
В числе наиболее распространённых называют такие причины преступности, как корыстолюбие, стяжательство, агрессивность, национализм, неуважительное отношение к общественным правилам и нормам, правовой нигилизм.
с наличием/отсутствием свободного времени или безделием эти качества никак не связаны.
Эмиль Дюркгейм называл преступность
"нормальным фактором" общества, так как избежать такого поведения нельзя, поскольку в обществе имеется огромное количество разнообразных видов поведения. Нормально же она в том смысле, что общество без преступлений станет стагнировать.
Преступность, таким образом, была включена в число основных условий социальной организации. Если у преступника отнять возможность совершить противоправный поступок, то как сможет проявить себя гений, идеи и поступки которого также нужно признать отклонением от нормы.
В обществе, где существует социальная сплоченность и человеческая солидарность, преступность находится на низком уровне.
про негативное влияние безусловного базового дохода (там же)
Но под воздействием чрезмерного технического прогресса и экономизации личного успеха начинают ослабевать фундаментальные нравственные чувства, на которых основаны социальные нормы, объединяющие общество. Последние теряют свое значение как рамки, сдерживающие человеческие страсти, воцаряются беспорядок и социальный хаос.
Таким образом, государство должно стремиться сохранять социальную сплоченность, основанную на солидарности индивидуальной и коллективной морали, препятствуя чрезмерной экономизации общественной жизни.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 16 лип, 2023 14:48, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 14:45
antey1969 написав: Shaman написав:
оцінка нормальна - умовна. на мінімальній зп з голоду не помреш, але дохід має давати можливість взяти іпотеку. з німецькими цінами - це має бути по 4-5 кєвро на руки на людину - в принципі при нормальній спеціальності це не є космос.
з приводу програють в конкурсі - мої знайомі живуть - там власники зацікавлені, бо за те, що здають українцям, окрім доплати мають ще якийсь податкові пільги. тому чому наші програють? що не так?
ще раз питання - курси скінчились - ти маєш виходити на роботу? а якщо взагалі не здав мову? що в Німеччині з тими, хто не виходить на роботу? зменшують/припиняють допомогу?
4-5 евро в месяц не не так уж много немцев получают, менее 20%.
Но у них в половине случаев еще и жена на миниджобе.
Не сдал язык - повторный курс. На третий раз - хз, не было еще таких случаев.
По 24 параграфу пока платят всем, даже если после языковых курсов не нашел еще работы, до конца года выплаты у всех утверждены.
По работе.
К примеру найти работу водителем - легко, но надо наши права сначала обменять на немецкие. Досдать первую помощь и что-то там еще. Стоимость обмена порядка 200-300 евро.
Первое правило по поиску работы в Германии - не идти туда, куда не идут сами немцы.
взагалі-то я мав на увазі, що працюють й чоловік, й жінка - чи це в мене американський стереотип?
якщо 5 кєвро - висока зп - а як вони тоді житло купують? а що на пенсії роблять ті, в кого немає власного житла? в США кажуть надають соціальні квартири.
а йти туди, де навіть німцям важко влаштуватися? тут варіантів немає - треба йти туди, де беруть. чи вже колективна думка гілки змінилася?
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Додано: Нед 16 лип, 2023 15:00
Сибарит написав:
. Когда происходит ошибка, а ошибки в программах неизбежны, мы уже часто слышим: "А это программа так посчитала, я ничего не могу сделать". Знакомо?
а когда бухгалтер допускает ошибку, или сбегает с документами чтобы скрыть какуюто оплошность это норм? природа ошибок что в программах что в расчетах на калькуляторе одинаковая. Странно что вы их противопоставляете. Типа если вернемся к счётам, ошибок не будет.
Сибарит написав:
В любой системе, которая сложнее единого налога, бывают разночтения, позволяющие по-разному трактовать ту или иную операцию. Автоматизации это поддается плохо.
значит для более точной классификации необходио учитывать дополнительные признаки. Математику нельзя трактовать двояко. Бухгалтерия и налоги это математика, а не философия.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 16 лип, 2023 15:03, всього редагувалось 3 разів.
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