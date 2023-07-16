Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 957958959960> Додано: Нед 16 лип, 2023 14:22 Shaman написав: ....

оцінка нормальна - умовна. на мінімальній зп з голоду не помреш, але дохід має давати можливість взяти іпотеку. з німецькими цінами - це має бути по 4-5 кєвро на руки на людину - в принципі при нормальній спеціальності це не є космос. ....оцінка нормальна - умовна. на мінімальній зп з голоду не помреш, але дохід має давати можливість взяти іпотеку. з німецькими цінами - це має бути по 4-5 кєвро на руки на людину - в принципі при нормальній спеціальності це не є космос.

Не знаю почему, но ипотека в Германии не приоритет.



з приводу програють в конкурсі - мої знайомі живуть - там власники зацікавлені, бо за те, що здають українцям, окрім доплати мають ще якийсь податкові пільги. тому чому наші програють? що не так?

Точно не поручусь, но пільги, по-моему, только при бесплатном заселении.



ще раз питання - курси скінчились - ти маєш виходити на роботу? а якщо взагалі не здав мову? що в Німеччині з тими, хто не виходить на роботу? зменшують/припиняють допомогу?

Пока ничего. Не знаю почему, но ипотека в Германии не приоритет.Точно не поручусь, но пільги, по-моему, только при бесплатном заселении.Пока ничего. ЛАД 2 Повідомлень: 25144 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5071 раз. Подякували: 4724 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 14:24 flyman написав: Shaman написав: flyman написав: а ви близько, святкуєте сьогодні а ви близько, святкуєте сьогодні

нагадали, треба відмітити

нагадали, треба відмітити

так, ви ж близько до всього (В.І. всюду ви бували, все знаєте), а всі дуже далекі так, ви ж близько до всього (В.І. всюду ви бували, все знаєте), а всі дуже далекі

й ви туди ж я на ваші лаври - все знати не претендую



я лише там, де знаюся чи такі загальні речі - як має бути влаштоване суспільство - ну тут всі знавці



тут ще є пара знавців бухобліку й ви туди жя на ваші лаври - все знати не претендуюя лише там, де знаюсячи такі загальні речі - як має бути влаштоване суспільство - ну тут всі знавцітут ще є пара знавців бухобліку Shaman

Повідомлень: 3848 З нами з: 29.09.19 Подякував: 461 раз. Подякували: 1087 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 14:24 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: я далёк от бухгалтерии (уж простите) но вижу это примерно так. любая транзакция (приход/затраты), под нужным кодом автоматом летит в налоговую, так за отчётный период формуется база налогообложения. В день уплаты налога с банковского счёта автоматически снимается нужная сумма. Бухгалтером выступает ваш налоговый испектор со своим ПО и банк. В итоге бухгалтеры не нужны, проверки не нужны, ряд человеческих факторов исключён. я далёк от бухгалтерии (уж простите) но вижу это примерно так. любая транзакция (приход/затраты), под нужным кодом автоматом летит в налоговую, так за отчётный период формуется база налогообложения. В день уплаты налога с банковского счёта автоматически снимается нужная сумма. Бухгалтером выступает ваш налоговый испектор со своим ПО и банк. В итоге бухгалтеры не нужны, проверки не нужны, ряд человеческих факторов исключён.

И сразу вспоминается старый анекдот:

Если Ваш бухгалтер платит все налоги, пусть налоговая и платит ему зарплату.



Для справки: в ОГА (США) специалисты, которые заполняют гражданам налоговые декларации называются лоерами, как и адвокаты. И это не от бедности языка. В любой системе, которая сложнее единого налога, бывают разночтения, позволяющие по-разному трактовать ту или иную операцию. Автоматизации это поддается плохо.



Ну и есть одна проблема, которая проявляется уже, при не столь продвинутом уровне автоматизации. Когда происходит ошибка, а ошибки в программах неизбежны, мы уже часто слышим: "А это программа так посчитала, я ничего не могу сделать". Знакомо?

Почему-то страшно боясь зависимости от человека-работодателя, с которым можно договориться или которого можно поменять, мы с радостью лезем в полную зависимость от бездушной машины.



ЗЫ Мне страшно от того, как часто анекдоты становятся реальностью. Даже анекдот про резиновую бабу с ИИ, которая не дала, уже воплотили в жизнь И сразу вспоминается старый анекдот:Если Ваш бухгалтер платит все налоги, пусть налоговая и платит ему зарплату.Для справки: в ОГА (США) специалисты, которые заполняют гражданам налоговые декларации называются лоерами, как и адвокаты. И это не от бедности языка. В любой системе, которая сложнее единого налога, бывают разночтения, позволяющие по-разному трактовать ту или иную операцию. Автоматизации это поддается плохо.Ну и есть одна проблема, которая проявляется уже, при не столь продвинутом уровне автоматизации. Когда происходит ошибка, а ошибки в программах неизбежны, мы уже часто слышим: "А это программа так посчитала, я ничего не могу сделать". Знакомо?Почему-то страшно боясь зависимости от человека-работодателя, с которым можно договориться или которого можно поменять, мы с радостью лезем в полную зависимость от бездушной машины.ЗЫ Мне страшно от того, как часто анекдоты становятся реальностью. Даже анекдот про резиновую бабу с ИИ, которая не дала, уже воплотили в жизнь Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7020 З нами з: 02.09.15 Подякував: 5951 раз. Подякували: 19312 раз. Профіль 97 52 33 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 14:31 Shaman написав: ЛАД написав: ........

Вариант с базовым доходом другой. И проблемы будут другие. Человек не может всё время бездельничать и развлекаться. Проблема свободного времени будет обостряться вместе с его ростом. Безделье ведет к преступности и прочим радостям.

Базовый доход не решает все проблемы. Но это опять отдельная тема для отдельной ветки. ........Вариант с базовым доходом другой. И проблемы будут другие. Человеки развлекаться. Проблема свободного времени будет обостряться вместе с его ростом. Безделье ведет к преступности и прочим радостям.Базовый доход не решает все проблемы. Но это опять отдельная тема для отдельной ветки.

це ми так думаємо. а багато європейців-не зовсім європейців (так можна? ) так не думають. в Палестині вже третє покоління іждивенців зростає. це ми так думаємо. а багато європейців-не зовсім європейців (так можна?) так не думають. в Палестині вже третє покоління іждивенців зростає.

Палестинцы иждивенцы (не все), но далеко не бездельники. Многие очень даже заняты.

Догадайтесь чем.



ну придумають якусь роботу перекладати папірці 20 годин на тиждень. але професійні іждивенці вже зараз є, й чудово себе почувають.



а українські не надто працьовиті хлопи - й ми теж так бажаємо навіть на форумі вже не перший раз думки проходять - не треба багато працювати, все має падати з небіну придумають якусь роботу перекладати папірці 20 годин на тиждень. але професійні іждивенці вже зараз є, й чудово себе почувають.а українські не надто працьовиті хлопи - й ми теж так бажаємо

Думки це одно.

А жизнь - другое. Побездельничать, особенно в компании, можно неплохо. Месяц, три, год. У кого какая компания и характер. Рано или поздно надоедает и тянет на подвиги. Или как-то иначе крыша едет. Палестинцы иждивенцы (не все), но далеко не бездельники. Многие очень даже заняты.Догадайтесь чем.Думки це одно.А жизнь - другое. Побездельничать, особенно в компании, можно неплохо. Месяц, три, год. У кого какая компания и характер. Рано или поздно надоедает и тянет на подвиги. Или как-то иначе крыша едет. ЛАД 2 Повідомлень: 25144 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5071 раз. Подякували: 4724 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 14:39 Shaman написав: antey1969 написав: Пишут и как оно сейчас за рубежом.

Но многие посты о реальном положении дел банально не проходят модерацию. Скорее всего, чтобы не выдать позиции врагу.

От себя могу добавить по Германии. 20% уже работают, остальные на языковых курсах. Если два человека в семье работают даже на минималку, семья будет себя чувствовать вполне нормально в финансовом плане.

Время от времени вижу объявления о поиске квалифицированного персонала от русскоязычных, вызывают откровенный хохот - зп минимальная, херачить по полной.

Предложений от предприятий на низкоквалифицированный труд пруд пруди.

Преподавателей немецкого языка не хватает, очередь на курсы на год вперёд.

Дети ходят в школы и в детсады.

С медициной, если не скоропомощная, полная Ж, термин надо брать за 3-6 месяцев, но бесплатно.

Снять жилье в крупных городах - тяжело, желающих много, хозяин проводит конкурс и наши в нем обычно проигрывают.

Услуги дорогие и обычно низкого качества. Уже сделал для себя вывод, что отпуск проводить в Германии не стоит, дешевле слетать за пределы Европы или на юг, к тому же качество отдыха будет в разы выше. Пишут и как оно сейчас за рубежом.Но многие посты о реальном положении дел банально. Скорее всего, чтобы не выдать позиции врагу.От себя могу добавить по Германии. 20% уже работают, остальные на языковых курсах. Если два человека в семье работают даже на минималку, семья будет себя чувствоватьв финансовом плане.Время от времени вижу объявления о поиске квалифицированного персонала от русскоязычных, вызывают откровенный хохот - зп минимальная, херачить по полной.Предложений от предприятий на низкоквалифицированный труд пруд пруди.Преподавателей немецкого языка не хватает, очередь на курсы на год вперёд.Дети ходят в школы и в детсады.С медициной, если не скоропомощная, полная Ж, термин надо брать за 3-6 месяцев, но бесплатно.Снять жилье в крупных городах - тяжело, желающих много, хозяин проводит конкурс иУслуги дорогие и обычно низкого качества. Уже сделал для себя вывод, что отпуск проводить в Германии не стоит, дешевле слетать за пределы Европы или на юг, к тому же качество отдыха будет в разы выше.

ви певні, що саме через це?



оцінка нормальна - умовна. на мінімальній зп з голоду не помреш, але дохід має давати можливість взяти іпотеку. з німецькими цінами - це має бути по 4-5 кєвро на руки на людину - в принципі при нормальній спеціальності це не є космос.



з приводу програють в конкурсі - мої знайомі живуть - там власники зацікавлені, бо за те, що здають українцям, окрім доплати мають ще якийсь податкові пільги. тому чому наші програють? що не так?



ще раз питання - курси скінчились - ти маєш виходити на роботу? а якщо взагалі не здав мову? що в Німеччині з тими, хто не виходить на роботу? зменшують/припиняють допомогу? ви певні, що саме через це?оцінка нормальна - умовна. на мінімальній зп з голоду не помреш, але дохід має давати можливість взяти іпотеку. з німецькими цінами - це має бути по 4-5 кєвро на руки на людину - в принципі при нормальній спеціальності це не є космос.з приводу програють в конкурсі - мої знайомі живуть - там власники зацікавлені, бо за те, що здають українцям, окрім доплати мають ще якийсь податкові пільги. тому чому наші програють? що не так?ще раз питання - курси скінчились - ти маєш виходити на роботу? а якщо взагалі не здав мову? що в Німеччині з тими, хто не виходить на роботу? зменшують/припиняють допомогу?

4-5 евро в месяц не не так уж много немцев получают, менее 20%.

Но у них в половине случаев еще и жена на миниджобе.

Не сдал язык - повторный курс. На третий раз - хз, не было еще таких случаев.

По 24 параграфу пока платят всем, даже если после языковых курсов не нашел еще работы, до конца года выплаты у всех утверждены.

По работе.

К примеру найти работу водителем - легко, но надо наши права сначала обменять на немецкие. Досдать первую помощь и что-то там еще. Стоимость обмена порядка 200-300 евро.

Первое правило по поиску работы в Германии - не идти туда, куда не идут сами немцы.

На выделенные вопросы ничего отвечать не буду, ибо первый философский, а второй как бы предполагает, что вы все знаете лучше меня))). 4-5 евро в месяц не не так уж много немцев получают, менее 20%.Но у них в половине случаев еще и жена на миниджобе.Не сдал язык - повторный курс. На третий раз - хз, не было еще таких случаев.По 24 параграфу пока платят всем, даже если после языковых курсов не нашел еще работы, до конца года выплаты у всех утверждены.По работе.К примеру найти работу водителем - легко, но надо наши права сначала обменять на немецкие. Досдать первую помощь и что-то там еще. Стоимость обмена порядка 200-300 евро.Первое правило по поиску работы в Германии - не идти туда, куда не идут сами немцы.На выделенные вопросы ничего отвечать не буду, ибо первый философский, а второй как бы предполагает, что вы все знаете лучше меня))). Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 16 лип, 2023 14:41, всього редагувалось 1 раз. antey1969 1

Повідомлень: 11942 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1662 раз. Подякували: 3561 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 14:40 Сибарит написав: vitaliiangel написав: я далёк от бухгалтерии (уж простите) но вижу это примерно так. любая транзакция (приход/затраты), под нужным кодом автоматом летит в налоговую, так за отчётный период формуется база налогообложения. В день уплаты налога с банковского счёта автоматически снимается нужная сумма. Бухгалтером выступает ваш налоговый испектор со своим ПО и банк. В итоге бухгалтеры не нужны, проверки не нужны, ряд человеческих факторов исключён. я далёк от бухгалтерии (уж простите) но вижу это примерно так. любая транзакция (приход/затраты), под нужным кодом автоматом летит в налоговую, так за отчётный период формуется база налогообложения. В день уплаты налога с банковского счёта автоматически снимается нужная сумма. Бухгалтером выступает ваш налоговый испектор со своим ПО и банк. В итоге бухгалтеры не нужны, проверки не нужны, ряд человеческих факторов исключён.

И сразу вспоминается старый анекдот:

Если Ваш бухгалтер платит все налоги, пусть налоговая и платит ему зарплату.



Для справки: в ОГА (США) специалисты, которые заполняют гражданам налоговые декларации называются лоерами, как и адвокаты. И это не от бедности языка. В любой системе, которая сложнее единого налога, бывают разночтения, позволяющие по-разному трактовать ту или иную операцию. Автоматизации это поддается плохо.



Ну и есть одна проблема, которая проявляется уже, при не столь продвинутом уровне автоматизации. Когда происходит ошибка, а ошибки в программах неизбежны, мы уже часто слышим: "А это программа так посчитала, я ничего не могу сделать". Знакомо?

Почему-то страшно боясь зависимости от человека-работодателя, с которым можно договориться или которого можно поменять, мы с радостью лезем в полную зависимость от бездушной машины.



ЗЫ Мне страшно от того, как часто анекдоты становятся реальностью. Даже анекдот про резиновую бабу с ИИ, которая не дала, уже воплотили в жизнь И сразу вспоминается старый анекдот:Если Ваш бухгалтер платит все налоги, пусть налоговая и платит ему зарплату.Для справки: в ОГА (США) специалисты, которые заполняют гражданам налоговые декларации называются лоерами, как и адвокаты. И это не от бедности языка. В любой системе, которая сложнее единого налога, бывают разночтения, позволяющие по-разному трактовать ту или иную операцию. Автоматизации это поддается плохо.Ну и есть одна проблема, которая проявляется уже, при не столь продвинутом уровне автоматизации. Когда происходит ошибка, а ошибки в программах неизбежны, мы уже часто слышим: "А это программа так посчитала, я ничего не могу сделать". Знакомо?Почему-то страшно боясь зависимости от человека-работодателя, с которым можно договориться или которого можно поменять, мы с радостью лезем вЗЫ Мне страшно от того, как часто анекдоты становятся реальностью. Даже анекдот про резиновую бабу с ИИ, которая не дала, уже воплотили в жизнь

ми не лізимо, а от корпорації та держава - так. amazon не дасть збрехати



в мене вже зараз є знайомі - картки по мінімуму, поповнення телефону раз на рік, й то в іншому місті - й таке інше. тестують, як хакнути систему



на мою думку, що якщо тобою зацікавляться, то візьмуть під ковпак по-старому - не звертає уваги. з одного боку цифрових слідів ми залишаємо достатньо. з іншого боку все це ув'язати - насправді складно, тому це роблять більше в кино ми не лізимо, а от корпорації та держава - так.не дасть збрехатив мене вже зараз є знайомі - картки по мінімуму, поповнення телефону раз на рік, й то в іншому місті - й таке інше. тестують, як хакнути системуна мою думку, що якщо тобою зацікавляться, то візьмуть під ковпак по-старому - не звертає уваги. з одного боку цифрових слідів ми залишаємо достатньо. з іншого боку все це ув'язати - насправді складно, тому це роблять більше в кино Shaman

Повідомлень: 3848 З нами з: 29.09.19 Подякував: 461 раз. Подякували: 1087 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 14:40 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: це все міняє, тільки вічної халяви не буде, потім прийдеться відпрацьовувати, і виявиться, що і кумівство є, і корупція, і що на квартиру як в Ірпені хіба в іпотеку, яку виплачувати до пенсії, і що інтеграція з аборигенами можлива в другому-третьому поколінні це все міняє, тільки вічної халяви не буде, потім прийдеться відпрацьовувати, і виявиться, що і кумівство є, і корупція, і що на квартиру як в Ірпені хіба в іпотеку, яку виплачувати до пенсії, і що інтеграція з аборигенами можлива в другому-третьому поколінні

І скільки Ви прожили за кордоном щоб стверджувати такі побрехеньки?

А то виглядає, що зовсім устриць не їли, але кажете які на смак. І скільки Ви прожили за кордоном щоб стверджувати такі побрехеньки?А то виглядає, що зовсім устриць не їли, але кажете які на смак. BIGor

Повідомлень: 7898 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1196 раз. Подякували: 1619 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 14:42 ЛАД написав: Безделье ведет к преступности и прочим радостям. Безделье ведет к преступности и прочим радостям. к прокрастинации, деградации, попрошайничеству - да, аморальности - да, к преступности - нет. Это советский взгляд, бездельник=тунеядец=преступник.



Преступность - риск сопряженный с рядом серьезных опасностей.



Детерминанты преступности лежат не в плоскости занятости, а в плоскости воспитания, образования, одобряемого окружением поведения и искаженного мышления.



Детерминанты преступности в целом отражают недостатки и противоречия общественной жизни во всех его сферах, вызывающих формирование общественно опасной психологической сферы человека. Детерминантами отдельного преступления выступают общественно опасные особенности психологической сферы человека, которая приводит к ее поведение. то есть личные качества.

В числе наиболее распространённых называют такие причины преступности, как корыстолюбие, стяжательство, агрессивность, национализм, неуважительное отношение к общественным правилам и нормам, правовой нигилизм. с наличием/отсутствием свободного времени или безделием эти качества никак не связаны.



Эмиль Дюркгейм называл преступность "нормальным фактором" общества, так как избежать такого поведения нельзя, поскольку в обществе имеется огромное количество разнообразных видов поведения. Нормально же она в том смысле, что общество без преступлений станет стагнировать.



Преступность, таким образом, была включена в число основных условий социальной организации. Если у преступника отнять возможность совершить противоправный поступок, то как сможет проявить себя гений, идеи и поступки которого также нужно признать отклонением от нормы.



В обществе, где существует социальная сплоченность и человеческая солидарность, преступность находится на низком уровне.



про негативное влияние безусловного базового дохода (там же) Но под воздействием чрезмерного технического прогресса и экономизации личного успеха начинают ослабевать фундаментальные нравственные чувства, на которых основаны социальные нормы, объединяющие общество. Последние теряют свое значение как рамки, сдерживающие человеческие страсти, воцаряются беспорядок и социальный хаос.



Таким образом, государство должно стремиться сохранять социальную сплоченность, основанную на солидарности индивидуальной и коллективной морали, препятствуя чрезмерной экономизации общественной жизни. к прокрастинации, деградации, попрошайничеству - да, аморальности - да, к преступности - нет. Это советский взгляд, бездельник=тунеядец=преступник.Преступность - риск сопряженный с рядом серьезных опасностей.Детерминанты преступности лежат не в плоскости занятости, а в плоскости воспитания, образования, одобряемого окружением поведения и искаженного мышления.то есть личные качества.с наличием/отсутствием свободного времени или безделием эти качества никак не связаны.Эмиль Дюркгейм называл преступностьпро негативное влияние безусловного базового дохода (там же) Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 16 лип, 2023 14:48, всього редагувалось 3 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 18373 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3111 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 14:45 antey1969 написав: Shaman написав: оцінка нормальна - умовна. на мінімальній зп з голоду не помреш, але дохід має давати можливість взяти іпотеку. з німецькими цінами - це має бути по 4-5 кєвро на руки на людину - в принципі при нормальній спеціальності це не є космос.



з приводу програють в конкурсі - мої знайомі живуть - там власники зацікавлені, бо за те, що здають українцям, окрім доплати мають ще якийсь податкові пільги. тому чому наші програють? що не так?



ще раз питання - курси скінчились - ти маєш виходити на роботу? а якщо взагалі не здав мову? що в Німеччині з тими, хто не виходить на роботу? зменшують/припиняють допомогу? оцінка нормальна - умовна. на мінімальній зп з голоду не помреш, але дохід має давати можливість взяти іпотеку. з німецькими цінами - це має бути по 4-5 кєвро на руки на людину - в принципі при нормальній спеціальності це не є космос.з приводу програють в конкурсі - мої знайомі живуть - там власники зацікавлені, бо за те, що здають українцям, окрім доплати мають ще якийсь податкові пільги. тому чому наші програють? що не так?ще раз питання - курси скінчились - ти маєш виходити на роботу? а якщо взагалі не здав мову? що в Німеччині з тими, хто не виходить на роботу? зменшують/припиняють допомогу?

4-5 евро в месяц не не так уж много немцев получают, менее 20%.

Но у них в половине случаев еще и жена на миниджобе.

Не сдал язык - повторный курс. На третий раз - хз, не было еще таких случаев.

По 24 параграфу пока платят всем, даже если после языковых курсов не нашел еще работы, до конца года выплаты у всех утверждены.

По работе.

К примеру найти работу водителем - легко, но надо наши права сначала обменять на немецкие. Досдать первую помощь и что-то там еще. Стоимость обмена порядка 200-300 евро.

Первое правило по поиску работы в Германии - не идти туда, куда не идут сами немцы. 4-5 евро в месяц не не так уж много немцев получают, менее 20%.Но у них в половине случаев еще и жена на миниджобе.Не сдал язык - повторный курс. На третий раз - хз, не было еще таких случаев.По 24 параграфу пока платят всем, даже если после языковых курсов не нашел еще работы, до конца года выплаты у всех утверждены.По работе.К примеру найти работу водителем - легко, но надо наши права сначала обменять на немецкие. Досдать первую помощь и что-то там еще. Стоимость обмена порядка 200-300 евро.Первое правило по поиску работы в Германии -

взагалі-то я мав на увазі, що працюють й чоловік, й жінка - чи це в мене американський стереотип?



якщо 5 кєвро - висока зп - а як вони тоді житло купують? а що на пенсії роблять ті, в кого немає власного житла? в США кажуть надають соціальні квартири.



а йти туди, де навіть німцям важко влаштуватися? тут варіантів немає - треба йти туди, де беруть. чи вже колективна думка гілки змінилася? взагалі-то я мав на увазі, що працюють й чоловік, й жінка - чи це в мене американський стереотип?якщо 5 кєвро - висока зп - а як вони тоді житло купують? а що на пенсії роблять ті, в кого немає власного житла? в США кажуть надають соціальні квартири.а йти туди, де навіть німцям важко влаштуватися? тут варіантів немає - треба йти туди, де беруть. чи вже колективна думка гілки змінилася? Shaman

Повідомлень: 3848 З нами з: 29.09.19 Подякував: 461 раз. Подякували: 1087 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 15:00 Сибарит написав: . Когда происходит ошибка, а ошибки в программах неизбежны, мы уже часто слышим: "А это программа так посчитала, я ничего не могу сделать". Знакомо? . Когда происходит ошибка, а ошибки в программах неизбежны, мы уже часто слышим: "А это программа так посчитала, я ничего не могу сделать". Знакомо? а когда бухгалтер допускает ошибку, или сбегает с документами чтобы скрыть какуюто оплошность это норм? природа ошибок что в программах что в расчетах на калькуляторе одинаковая. Странно что вы их противопоставляете. Типа если вернемся к счётам, ошибок не будет. Сибарит написав: В любой системе, которая сложнее единого налога, бывают разночтения, позволяющие по-разному трактовать ту или иную операцию. Автоматизации это поддается плохо. В любой системе, которая сложнее единого налога, бывают разночтения, позволяющие по-разному трактовать ту или иную операцию. Автоматизации это поддается плохо. значит для более точной классификации необходио учитывать дополнительные признаки. Математику нельзя трактовать двояко. Бухгалтерия и налоги это математика, а не философия. а когда бухгалтер допускает ошибку, или сбегает с документами чтобы скрыть какуюто оплошность это норм? природа ошибок что в программах что в расчетах на калькуляторе одинаковая. Странно что вы их противопоставляете. Типа если вернемся к счётам, ошибок не будет.значит для более точной классификации необходио учитывать дополнительные признаки. Математику нельзя трактовать двояко. Бухгалтерия и налоги это математика, а не философия. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 16 лип, 2023 15:03, всього редагувалось 3 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 18373 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3111 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 957958959960> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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