Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 957958959960> Додано: Нед 16 лип, 2023 14:40 Сибарит написав: vitaliiangel написав: я далёк от бухгалтерии (уж простите) но вижу это примерно так. любая транзакция (приход/затраты), под нужным кодом автоматом летит в налоговую, так за отчётный период формуется база налогообложения. В день уплаты налога с банковского счёта автоматически снимается нужная сумма. Бухгалтером выступает ваш налоговый испектор со своим ПО и банк. В итоге бухгалтеры не нужны, проверки не нужны, ряд человеческих факторов исключён. я далёк от бухгалтерии (уж простите) но вижу это примерно так. любая транзакция (приход/затраты), под нужным кодом автоматом летит в налоговую, так за отчётный период формуется база налогообложения. В день уплаты налога с банковского счёта автоматически снимается нужная сумма. Бухгалтером выступает ваш налоговый испектор со своим ПО и банк. В итоге бухгалтеры не нужны, проверки не нужны, ряд человеческих факторов исключён.

И сразу вспоминается старый анекдот:

Если Ваш бухгалтер платит все налоги, пусть налоговая и платит ему зарплату.



Для справки: в ОГА (США) специалисты, которые заполняют гражданам налоговые декларации называются лоерами, как и адвокаты. И это не от бедности языка. В любой системе, которая сложнее единого налога, бывают разночтения, позволяющие по-разному трактовать ту или иную операцию. Автоматизации это поддается плохо.



Ну и есть одна проблема, которая проявляется уже, при не столь продвинутом уровне автоматизации. Когда происходит ошибка, а ошибки в программах неизбежны, мы уже часто слышим: "А это программа так посчитала, я ничего не могу сделать". Знакомо?

Почему-то страшно боясь зависимости от человека-работодателя, с которым можно договориться или которого можно поменять, мы с радостью лезем в полную зависимость от бездушной машины.



ЗЫ Мне страшно от того, как часто анекдоты становятся реальностью. Даже анекдот про резиновую бабу с ИИ, которая не дала, уже воплотили в жизнь И сразу вспоминается старый анекдот:Если Ваш бухгалтер платит все налоги, пусть налоговая и платит ему зарплату.Для справки: в ОГА (США) специалисты, которые заполняют гражданам налоговые декларации называются лоерами, как и адвокаты. И это не от бедности языка. В любой системе, которая сложнее единого налога, бывают разночтения, позволяющие по-разному трактовать ту или иную операцию. Автоматизации это поддается плохо.Ну и есть одна проблема, которая проявляется уже, при не столь продвинутом уровне автоматизации. Когда происходит ошибка, а ошибки в программах неизбежны, мы уже часто слышим: "А это программа так посчитала, я ничего не могу сделать". Знакомо?Почему-то страшно боясь зависимости от человека-работодателя, с которым можно договориться или которого можно поменять, мы с радостью лезем вЗЫ Мне страшно от того, как часто анекдоты становятся реальностью. Даже анекдот про резиновую бабу с ИИ, которая не дала, уже воплотили в жизнь

ми не лізимо, а от корпорації та держава - так. amazon не дасть збрехати



в мене вже зараз є знайомі - картки по мінімуму, поповнення телефону раз на рік, й то в іншому місті - й таке інше. тестують, як хакнути систему



на мою думку, що якщо тобою зацікавляться, то візьмуть під ковпак по-старому - не звертає уваги. з одного боку цифрових слідів ми залишаємо достатньо. з іншого боку все це ув'язати - насправді складно, тому це роблять більше в кино ми не лізимо, а от корпорації та держава - так.не дасть збрехатив мене вже зараз є знайомі - картки по мінімуму, поповнення телефону раз на рік, й то в іншому місті - й таке інше. тестують, як хакнути системуна мою думку, що якщо тобою зацікавляться, то візьмуть під ковпак по-старому - не звертає уваги. з одного боку цифрових слідів ми залишаємо достатньо. з іншого боку все це ув'язати - насправді складно, тому це роблять більше в кино Shaman

Повідомлень: 3850 З нами з: 29.09.19 Подякував: 462 раз. Подякували: 1088 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 14:40 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: це все міняє, тільки вічної халяви не буде, потім прийдеться відпрацьовувати, і виявиться, що і кумівство є, і корупція, і що на квартиру як в Ірпені хіба в іпотеку, яку виплачувати до пенсії, і що інтеграція з аборигенами можлива в другому-третьому поколінні це все міняє, тільки вічної халяви не буде, потім прийдеться відпрацьовувати, і виявиться, що і кумівство є, і корупція, і що на квартиру як в Ірпені хіба в іпотеку, яку виплачувати до пенсії, і що інтеграція з аборигенами можлива в другому-третьому поколінні

І скільки Ви прожили за кордоном щоб стверджувати такі побрехеньки?

А то виглядає, що зовсім устриць не їли, але кажете які на смак. І скільки Ви прожили за кордоном щоб стверджувати такі побрехеньки?А то виглядає, що зовсім устриць не їли, але кажете які на смак. BIGor

Повідомлень: 7897 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1196 раз. Подякували: 1619 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 14:42 ЛАД написав: Безделье ведет к преступности и прочим радостям. Безделье ведет к преступности и прочим радостям. к прокрастинации, деградации, попрошайничеству - да, аморальности - да, к преступности - нет. Это советский взгляд, бездельник=тунеядец=преступник.



Преступность - риск сопряженный с рядом серьезных опасностей.



Детерминанты преступности лежат не в плоскости занятости, а в плоскости воспитания, образования, одобряемого окружением поведения и искаженного мышления.



Детерминанты преступности в целом отражают недостатки и противоречия общественной жизни во всех его сферах, вызывающих формирование общественно опасной психологической сферы человека. Детерминантами отдельного преступления выступают общественно опасные особенности психологической сферы человека, которая приводит к ее поведение. то есть личные качества.

В числе наиболее распространённых называют такие причины преступности, как корыстолюбие, стяжательство, агрессивность, национализм, неуважительное отношение к общественным правилам и нормам, правовой нигилизм. с наличием/отсутствием свободного времени или безделием эти качества никак не связаны.



Эмиль Дюркгейм называл преступность "нормальным фактором" общества, так как избежать такого поведения нельзя, поскольку в обществе имеется огромное количество разнообразных видов поведения. Нормально же она в том смысле, что общество без преступлений станет стагнировать.



Преступность, таким образом, была включена в число основных условий социальной организации. Если у преступника отнять возможность совершить противоправный поступок, то как сможет проявить себя гений, идеи и поступки которого также нужно признать отклонением от нормы.



В обществе, где существует социальная сплоченность и человеческая солидарность, преступность находится на низком уровне.



про негативное влияние безусловного базового дохода (там же) Но под воздействием чрезмерного технического прогресса и экономизации личного успеха начинают ослабевать фундаментальные нравственные чувства, на которых основаны социальные нормы, объединяющие общество. Последние теряют свое значение как рамки, сдерживающие человеческие страсти, воцаряются беспорядок и социальный хаос.



Таким образом, государство должно стремиться сохранять социальную сплоченность, основанную на солидарности индивидуальной и коллективной морали, препятствуя чрезмерной экономизации общественной жизни. к прокрастинации, деградации, попрошайничеству - да, аморальности - да, к преступности - нет. Это советский взгляд, бездельник=тунеядец=преступник.Преступность - риск сопряженный с рядом серьезных опасностей.Детерминанты преступности лежат не в плоскости занятости, а в плоскости воспитания, образования, одобряемого окружением поведения и искаженного мышления.то есть личные качества.с наличием/отсутствием свободного времени или безделием эти качества никак не связаны.Эмиль Дюркгейм называл преступностьпро негативное влияние безусловного базового дохода (там же) Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 16 лип, 2023 14:48, всього редагувалось 3 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 18374 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3111 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 14:45 antey1969 написав: Shaman написав: оцінка нормальна - умовна. на мінімальній зп з голоду не помреш, але дохід має давати можливість взяти іпотеку. з німецькими цінами - це має бути по 4-5 кєвро на руки на людину - в принципі при нормальній спеціальності це не є космос.



з приводу програють в конкурсі - мої знайомі живуть - там власники зацікавлені, бо за те, що здають українцям, окрім доплати мають ще якийсь податкові пільги. тому чому наші програють? що не так?



ще раз питання - курси скінчились - ти маєш виходити на роботу? а якщо взагалі не здав мову? що в Німеччині з тими, хто не виходить на роботу? зменшують/припиняють допомогу? оцінка нормальна - умовна. на мінімальній зп з голоду не помреш, але дохід має давати можливість взяти іпотеку. з німецькими цінами - це має бути по 4-5 кєвро на руки на людину - в принципі при нормальній спеціальності це не є космос.з приводу програють в конкурсі - мої знайомі живуть - там власники зацікавлені, бо за те, що здають українцям, окрім доплати мають ще якийсь податкові пільги. тому чому наші програють? що не так?ще раз питання - курси скінчились - ти маєш виходити на роботу? а якщо взагалі не здав мову? що в Німеччині з тими, хто не виходить на роботу? зменшують/припиняють допомогу?

4-5 евро в месяц не не так уж много немцев получают, менее 20%.

Но у них в половине случаев еще и жена на миниджобе.

Не сдал язык - повторный курс. На третий раз - хз, не было еще таких случаев.

По 24 параграфу пока платят всем, даже если после языковых курсов не нашел еще работы, до конца года выплаты у всех утверждены.

По работе.

К примеру найти работу водителем - легко, но надо наши права сначала обменять на немецкие. Досдать первую помощь и что-то там еще. Стоимость обмена порядка 200-300 евро.

Первое правило по поиску работы в Германии - не идти туда, куда не идут сами немцы. 4-5 евро в месяц не не так уж много немцев получают, менее 20%.Но у них в половине случаев еще и жена на миниджобе.Не сдал язык - повторный курс. На третий раз - хз, не было еще таких случаев.По 24 параграфу пока платят всем, даже если после языковых курсов не нашел еще работы, до конца года выплаты у всех утверждены.По работе.К примеру найти работу водителем - легко, но надо наши права сначала обменять на немецкие. Досдать первую помощь и что-то там еще. Стоимость обмена порядка 200-300 евро.Первое правило по поиску работы в Германии -

взагалі-то я мав на увазі, що працюють й чоловік, й жінка - чи це в мене американський стереотип?



якщо 5 кєвро - висока зп - а як вони тоді житло купують? а що на пенсії роблять ті, в кого немає власного житла? в США кажуть надають соціальні квартири.



а йти туди, де навіть німцям важко влаштуватися? тут варіантів немає - треба йти туди, де беруть. чи вже колективна думка гілки змінилася? взагалі-то я мав на увазі, що працюють й чоловік, й жінка - чи це в мене американський стереотип?якщо 5 кєвро - висока зп - а як вони тоді житло купують? а що на пенсії роблять ті, в кого немає власного житла? в США кажуть надають соціальні квартири.а йти туди, де навіть німцям важко влаштуватися? тут варіантів немає - треба йти туди, де беруть. чи вже колективна думка гілки змінилася? Shaman

Повідомлень: 3850 З нами з: 29.09.19 Подякував: 462 раз. Подякували: 1088 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 15:00 Сибарит написав: . Когда происходит ошибка, а ошибки в программах неизбежны, мы уже часто слышим: "А это программа так посчитала, я ничего не могу сделать". Знакомо? . Когда происходит ошибка, а ошибки в программах неизбежны, мы уже часто слышим: "А это программа так посчитала, я ничего не могу сделать". Знакомо? а когда бухгалтер допускает ошибку, или сбегает с документами чтобы скрыть какуюто оплошность/воровство, это норм? природа ошибок что в программах что в расчетах на калькуляторе одинаковая. Странно что вы их противопоставляете. Типа если вернемся к счётам, ошибок не будет. Сибарит написав: В любой системе, которая сложнее единого налога, бывают разночтения, позволяющие по-разному трактовать ту или иную операцию. Автоматизации это поддается плохо. В любой системе, которая сложнее единого налога, бывают разночтения, позволяющие по-разному трактовать ту или иную операцию. Автоматизации это поддается плохо. значит для более точной классификации необходио учитывать дополнительные признаки. Математику нельзя трактовать двояко. Бухгалтерия и налоги это математика, а не философия. а когда бухгалтер допускает ошибку, или сбегает с документами чтобы скрыть какуюто оплошность/воровство, это норм? природа ошибок что в программах что в расчетах на калькуляторе одинаковая. Странно что вы их противопоставляете. Типа если вернемся к счётам, ошибок не будет.значит для более точной классификации необходио учитывать дополнительные признаки. Математику нельзя трактовать двояко. Бухгалтерия и налоги это математика, а не философия. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 16 лип, 2023 15:25, всього редагувалось 4 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 18374 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3111 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 15:00 Сибарит ,





Даже анекдот про резиновую бабу с ИИ, которая не дала, уже воплотили в жизнь



Даже анекдот про резиновую бабу с ИИ, которая не дала, уже воплотили в жизнь

Следующий шаг - резиновая теща, которая приходит будит утром в воскресенье, и рассказывает что вы не достаточно цените резиновую женщину. Следующий шаг - резиновая теща, которая приходит будит утром в воскресенье, и рассказывает что вы не достаточно цените резиновую женщину. Hotab Повідомлень: 9467 З нами з: 15.02.09 Подякував: 592 раз. Подякували: 2022 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 15:19 Shaman написав: antey1969 написав: Shaman написав: оцінка нормальна - умовна. на мінімальній зп з голоду не помреш, але дохід має давати можливість взяти іпотеку. з німецькими цінами - це має бути по 4-5 кєвро на руки на людину - в принципі при нормальній спеціальності це не є космос.



з приводу програють в конкурсі - мої знайомі живуть - там власники зацікавлені, бо за те, що здають українцям, окрім доплати мають ще якийсь податкові пільги. тому чому наші програють? що не так?



ще раз питання - курси скінчились - ти маєш виходити на роботу? а якщо взагалі не здав мову? що в Німеччині з тими, хто не виходить на роботу? зменшують/припиняють допомогу? оцінка нормальна - умовна. на мінімальній зп з голоду не помреш, але дохід має давати можливість взяти іпотеку. з німецькими цінами - це має бути по 4-5 кєвро на руки на людину - в принципі при нормальній спеціальності це не є космос.з приводу програють в конкурсі - мої знайомі живуть - там власники зацікавлені, бо за те, що здають українцям, окрім доплати мають ще якийсь податкові пільги. тому чому наші програють? що не так?ще раз питання - курси скінчились - ти маєш виходити на роботу? а якщо взагалі не здав мову? що в Німеччині з тими, хто не виходить на роботу? зменшують/припиняють допомогу?

4-5 евро в месяц не не так уж много немцев получают, менее 20%.

Но у них в половине случаев еще и жена на миниджобе.

Не сдал язык - повторный курс. На третий раз - хз, не было еще таких случаев.

По 24 параграфу пока платят всем, даже если после языковых курсов не нашел еще работы, до конца года выплаты у всех утверждены.

По работе.

К примеру найти работу водителем - легко, но надо наши права сначала обменять на немецкие. Досдать первую помощь и что-то там еще. Стоимость обмена порядка 200-300 евро.

Первое правило по поиску работы в Германии - не идти туда, куда не идут сами немцы. 4-5 евро в месяц не не так уж много немцев получают, менее 20%.Но у них в половине случаев еще и жена на миниджобе.Не сдал язык - повторный курс. На третий раз - хз, не было еще таких случаев.По 24 параграфу пока платят всем, даже если после языковых курсов не нашел еще работы, до конца года выплаты у всех утверждены.По работе.К примеру найти работу водителем - легко, но надо наши права сначала обменять на немецкие. Досдать первую помощь и что-то там еще. Стоимость обмена порядка 200-300 евро.Первое правило по поиску работы в Германии -

взагалі-то я мав на увазі, що працюють й чоловік, й жінка - чи це в мене американський стереотип?



якщо 5 кєвро - висока зп - а як вони тоді житло купують? а що на пенсії роблять ті, в кого немає власного житла? в США кажуть надають соціальні квартири.



а йти туди, де навіть німцям важко влаштуватися? тут варіантів немає - треба йти туди, де беруть. чи вже колективна думка гілки змінилася? взагалі-то я мав на увазі, що працюють й чоловік, й жінка - чи це в мене американський стереотип?якщо 5 кєвро - висока зп - а як вони тоді житло купують? а що на пенсії роблять ті, в кого немає власного житла? в США кажуть надають соціальні квартири.а йти туди, де навіть німцям важко влаштуватися? тут варіантів немає - треба йти туди, де беруть. чи вже колективна думка гілки змінилася?

Так я же с вами не спорю.

Нужна информация? - я ее дал.

У вас собственный взгляд на вещи - да без проблем.

Жилье у немцев и так есть. Желающих вложиться в кавалирки среди них не так много. Есть другие, более эффективные методы приумножить свой капитал без гемора с недвижимостью. Так я же с вами не спорю.Нужна информация? - я ее дал.У вас собственный взгляд на вещи - да без проблем.Жилье у немцев и так есть. Желающих вложиться в кавалирки среди них не так много. Есть другие, более эффективные методы приумножить свой капитал без гемора с недвижимостью. antey1969 1

Повідомлень: 11943 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1662 раз. Подякували: 3562 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 15:28 antey1969 написав: Shaman написав: antey1969 написав: 4-5 евро в месяц не не так уж много немцев получают, менее 20%.

Но у них в половине случаев еще и жена на миниджобе.

Не сдал язык - повторный курс. На третий раз - хз, не было еще таких случаев.

По 24 параграфу пока платят всем, даже если после языковых курсов не нашел еще работы, до конца года выплаты у всех утверждены.

По работе.

К примеру найти работу водителем - легко, но надо наши права сначала обменять на немецкие. Досдать первую помощь и что-то там еще. Стоимость обмена порядка 200-300 евро.

Первое правило по поиску работы в Германии - не идти туда, куда не идут сами немцы. 4-5 евро в месяц не не так уж много немцев получают, менее 20%.Но у них в половине случаев еще и жена на миниджобе.Не сдал язык - повторный курс. На третий раз - хз, не было еще таких случаев.По 24 параграфу пока платят всем, даже если после языковых курсов не нашел еще работы, до конца года выплаты у всех утверждены.По работе.К примеру найти работу водителем - легко, но надо наши права сначала обменять на немецкие. Досдать первую помощь и что-то там еще. Стоимость обмена порядка 200-300 евро.Первое правило по поиску работы в Германии -

взагалі-то я мав на увазі, що працюють й чоловік, й жінка - чи це в мене американський стереотип?



якщо 5 кєвро - висока зп - а як вони тоді житло купують? а що на пенсії роблять ті, в кого немає власного житла? в США кажуть надають соціальні квартири.



а йти туди, де навіть німцям важко влаштуватися? тут варіантів немає - треба йти туди, де беруть. чи вже колективна думка гілки змінилася? взагалі-то я мав на увазі, що працюють й чоловік, й жінка - чи це в мене американський стереотип?якщо 5 кєвро - висока зп - а як вони тоді житло купують? а що на пенсії роблять ті, в кого немає власного житла? в США кажуть надають соціальні квартири.а йти туди, де навіть німцям важко влаштуватися? тут варіантів немає - треба йти туди, де беруть. чи вже колективна думка гілки змінилася?

Так я же с вами не спорю.

Нужна информация? - я ее дал.

У вас собственный взгляд на вещи - да без проблем.

Жилье у немцев и так есть. Желающих вложиться в кавалирки среди них не так много. Есть другие, более эффективные методы приумножить свой капитал без гемора с недвижимостью. Так я же с вами не спорю.Нужна информация? - я ее дал.У вас собственный взгляд на вещи - да без проблем.Жилье у немцев и так есть. Желающих вложиться в кавалирки среди них не так много. Есть другие, более эффективные методы приумножить свой капитал без гемора с недвижимостью.

я ж не сперечаюсь, я ж питаю. якщо де працювати - то така справа. не я ж пропонував, що починаєш з того, що можеш, а потім зростаєш та шукаєш щось краще.



а якщо нема житла? треба купувати - а для цього потрібен високій дохід. й чого тоді така висока ціна, якщо нема великого попиту на квартири?



а все-таки на пенсії й немає свого житла - що пропонує держава? я ж не сперечаюсь, я ж питаю. якщо де працювати - то така справа. не я ж пропонував, що починаєш з того, що можеш, а потім зростаєш та шукаєш щось краще.а якщо нема житла? треба купувати - а для цього потрібен високій дохід. й чого тоді така висока ціна, якщо нема великого попиту на квартири?а все-таки на пенсії й немає свого житла - що пропонує держава? Shaman

Повідомлень: 3850 З нами з: 29.09.19 Подякував: 462 раз. Подякували: 1088 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 15:45 BIGor написав: flyman написав: це все міняє, тільки вічної халяви не буде, потім прийдеться відпрацьовувати, і виявиться, що і кумівство є, і корупція, і що на квартиру як в Ірпені хіба в іпотеку, яку виплачувати до пенсії, і що інтеграція з аборигенами можлива в другому-третьому поколінні це все міняє, тільки вічної халяви не буде, потім прийдеться відпрацьовувати, і виявиться, що і кумівство є, і корупція, і що на квартиру як в Ірпені хіба в іпотеку, яку виплачувати до пенсії, і що інтеграція з аборигенами можлива в другому-третьому поколінні

І скільки Ви прожили за кордоном щоб стверджувати такі побрехеньки?

А то виглядає, що зовсім устриць не їли, але кажете які на смак. І скільки Ви прожили за кордоном щоб стверджувати такі побрехеньки?А то виглядає, що зовсім устриць не їли, але кажете які на смак.

довше чим Бігор довше чим Бігор flyman

Повідомлень: 31940 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1518 раз. Подякували: 2675 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 16:02 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: Gastarbaiter написав: vitaliiangel написав: Бухгалтеров, экономистов, маркетологов заменят комп. программы. Бухгалтеров, экономистов, маркетологов заменят комп. программы.

Вы себе даже не представляете, насколько это нереально. Я искренне хочу посмотреть на этот ИИ, который сможет разобраться в бухгалтерском кейсе или составить нормальный бюджет. Вы себе даже не представляете, насколько это нереально. Я искренне хочу посмотреть на этот ИИ, который сможет разобраться в бухгалтерском кейсе или составить нормальный бюджет.

це ви не представляєте наскільки це реально. більшість бухгалтерів та економістів або вносять документи, або заповнюють стандартизовані таблиці. якщо це правильно стандартизовано в програмі, то вони не потрібні. в Приваті стверджують, що на весь у банк у них в бухгалтерії - менше 10 людей.



а складні кейси на це є головний бухгалтер та пара його замів. а для бюджету - фіндір та пара аналітиків - й все. тобто правильно читайте повідомлення - рядових економістів та бухгалтерів замінять правильно налаштовані програми. й взагалі коли кажуть про автоматизацію - маються на увазі в першу чергу рядові посади.



впровадити такі програми - це дорого й не так легко. але ми рухаємося цим шляхом, й колись його подужаємо. це ви не представляєте наскільки це реально. більшість бухгалтерів та економістів або вносять документи, або заповнюють стандартизовані таблиці. якщо це правильно стандартизовано в програмі, то вони не потрібні. в Приваті стверджують, що на весь у банк у них в бухгалтерії - менше 10 людей.а складні кейси на це є головний бухгалтер та пара його замів. а для бюджету - фіндір та пара аналітиків - й все. тобто правильно читайте повідомлення - рядових економістів та бухгалтерів замінять правильно налаштовані програми. й взагалі коли кажуть про автоматизацію - маються на увазі в першу чергу рядові посади.впровадити такі програми - це дорого й не так легко. але ми рухаємося цим шляхом, й колись його подужаємо. В банках бухгалтерів дійсно стало дуже небагато, не тільки в Приваті. Але це тому, що:

- є багато спеціалістів з обліку, що формально не є бухгалтерами, але можуть коректно все налаштувати

- добре працює ефект масштабу

- доступні капіталовкладення в софт і інтеграцію



Тому й вистачає умовно десятка бухгалтерів (в деяких банках менше) на організацію в тисячі співробітників



Для підприємств поменше і інших галузей пропорція не діятиме В банках бухгалтерів дійсно стало дуже небагато, не тільки в Приваті. Але це тому, що:- є багато спеціалістів з обліку, що формально не є бухгалтерами, але можуть коректно все налаштувати- добре працює ефект масштабу- доступні капіталовкладення в софт і інтеграціюТому й вистачає умовно десятка бухгалтерів (в деяких банках менше) на організацію в тисячі співробітниківДля підприємств поменше і інших галузей пропорція не діятиме Faceless

Модератор Повідомлень: 33424 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7787 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 957958959960> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 3 гостейМодератори: Faceless