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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 лип, 2023 14:40
Сибарит написав: vitaliiangel написав:
я далёк от бухгалтерии (уж простите) но вижу это примерно так. любая транзакция (приход/затраты), под нужным кодом автоматом летит в налоговую, так за отчётный период формуется база налогообложения. В день уплаты налога с банковского счёта автоматически снимается нужная сумма. Бухгалтером выступает ваш налоговый испектор со своим ПО и банк. В итоге бухгалтеры не нужны, проверки не нужны, ряд человеческих факторов исключён.
И сразу вспоминается старый анекдот:
Если Ваш бухгалтер платит все налоги, пусть налоговая и платит ему зарплату.
Для справки: в ОГА (США) специалисты, которые заполняют гражданам налоговые декларации называются лоерами, как и адвокаты. И это не от бедности языка. В любой системе, которая сложнее единого налога, бывают разночтения, позволяющие по-разному трактовать ту или иную операцию. Автоматизации это поддается плохо.
Ну и есть одна проблема, которая проявляется уже, при не столь продвинутом уровне автоматизации. Когда происходит ошибка, а ошибки в программах неизбежны, мы уже часто слышим: "А это программа так посчитала, я ничего не могу сделать". Знакомо?
Почему-то страшно боясь зависимости от человека-работодателя, с которым можно договориться или которого можно поменять, мы с радостью лезем в полную зависимость от бездушной машины
.
ЗЫ Мне страшно от того, как часто анекдоты становятся реальностью. Даже анекдот про резиновую бабу с ИИ, которая не дала, уже воплотили в жизнь
ми не лізимо, а от корпорації та держава - так. amazon
не дасть збрехати
в мене вже зараз є знайомі - картки по мінімуму, поповнення телефону раз на рік, й то в іншому місті - й таке інше. тестують, як хакнути систему
на мою думку, що якщо тобою зацікавляться, то візьмуть під ковпак по-старому - не звертає уваги. з одного боку цифрових слідів ми залишаємо достатньо. з іншого боку все це ув'язати - насправді складно, тому це роблять більше в кино
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Додано: Нед 16 лип, 2023 14:40
flyman написав:
це все міняє, тільки вічної халяви не буде, потім прийдеться відпрацьовувати, і виявиться, що і кумівство є, і корупція, і що на квартиру як в Ірпені хіба в іпотеку, яку виплачувати до пенсії, і що інтеграція з аборигенами можлива в другому-третьому поколінні
І скільки Ви прожили за кордоном щоб стверджувати такі побрехеньки?
А то виглядає, що зовсім устриць не їли, але кажете які на смак.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 14:42
ЛАД написав:
Безделье ведет к преступности и прочим радостям.
к прокрастинации, деградации, попрошайничеству - да, аморальности - да, к преступности - нет. Это советский взгляд, бездельник=тунеядец=преступник.
Преступность - риск сопряженный с рядом серьезных опасностей.
Детерминанты преступности лежат не в плоскости занятости, а в плоскости воспитания, образования, одобряемого окружением поведения и искаженного мышления.
Детерминанты преступности в целом отражают недостатки и противоречия общественной жизни во всех его сферах, вызывающих формирование общественно опасной психологической сферы человека. Детерминантами отдельного преступления выступают общественно опасные особенности психологической сферы человека, которая приводит к ее поведение.
то есть личные качества.
В числе наиболее распространённых называют такие причины преступности, как корыстолюбие, стяжательство, агрессивность, национализм, неуважительное отношение к общественным правилам и нормам, правовой нигилизм.
с наличием/отсутствием свободного времени или безделием эти качества никак не связаны.
Эмиль Дюркгейм называл преступность
"нормальным фактором" общества, так как избежать такого поведения нельзя, поскольку в обществе имеется огромное количество разнообразных видов поведения. Нормально же она в том смысле, что общество без преступлений станет стагнировать.
Преступность, таким образом, была включена в число основных условий социальной организации. Если у преступника отнять возможность совершить противоправный поступок, то как сможет проявить себя гений, идеи и поступки которого также нужно признать отклонением от нормы.
В обществе, где существует социальная сплоченность и человеческая солидарность, преступность находится на низком уровне.
про негативное влияние безусловного базового дохода (там же)
Но под воздействием чрезмерного технического прогресса и экономизации личного успеха начинают ослабевать фундаментальные нравственные чувства, на которых основаны социальные нормы, объединяющие общество. Последние теряют свое значение как рамки, сдерживающие человеческие страсти, воцаряются беспорядок и социальный хаос.
Таким образом, государство должно стремиться сохранять социальную сплоченность, основанную на солидарности индивидуальной и коллективной морали, препятствуя чрезмерной экономизации общественной жизни.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 16 лип, 2023 14:48, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 14:45
antey1969 написав: Shaman написав:
оцінка нормальна - умовна. на мінімальній зп з голоду не помреш, але дохід має давати можливість взяти іпотеку. з німецькими цінами - це має бути по 4-5 кєвро на руки на людину - в принципі при нормальній спеціальності це не є космос.
з приводу програють в конкурсі - мої знайомі живуть - там власники зацікавлені, бо за те, що здають українцям, окрім доплати мають ще якийсь податкові пільги. тому чому наші програють? що не так?
ще раз питання - курси скінчились - ти маєш виходити на роботу? а якщо взагалі не здав мову? що в Німеччині з тими, хто не виходить на роботу? зменшують/припиняють допомогу?
4-5 евро в месяц не не так уж много немцев получают, менее 20%.
Но у них в половине случаев еще и жена на миниджобе.
Не сдал язык - повторный курс. На третий раз - хз, не было еще таких случаев.
По 24 параграфу пока платят всем, даже если после языковых курсов не нашел еще работы, до конца года выплаты у всех утверждены.
По работе.
К примеру найти работу водителем - легко, но надо наши права сначала обменять на немецкие. Досдать первую помощь и что-то там еще. Стоимость обмена порядка 200-300 евро.
Первое правило по поиску работы в Германии - не идти туда, куда не идут сами немцы.
взагалі-то я мав на увазі, що працюють й чоловік, й жінка - чи це в мене американський стереотип?
якщо 5 кєвро - висока зп - а як вони тоді житло купують? а що на пенсії роблять ті, в кого немає власного житла? в США кажуть надають соціальні квартири.
а йти туди, де навіть німцям важко влаштуватися? тут варіантів немає - треба йти туди, де беруть. чи вже колективна думка гілки змінилася?
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Додано: Нед 16 лип, 2023 15:00
Сибарит написав:
. Когда происходит ошибка, а ошибки в программах неизбежны, мы уже часто слышим: "А это программа так посчитала, я ничего не могу сделать". Знакомо?
а когда бухгалтер допускает ошибку, или сбегает с документами чтобы скрыть какуюто оплошность/воровство, это норм? природа ошибок что в программах что в расчетах на калькуляторе одинаковая. Странно что вы их противопоставляете. Типа если вернемся к счётам, ошибок не будет.
Сибарит написав:
В любой системе, которая сложнее единого налога, бывают разночтения, позволяющие по-разному трактовать ту или иную операцию. Автоматизации это поддается плохо.
значит для более точной классификации необходио учитывать дополнительные признаки. Математику нельзя трактовать двояко. Бухгалтерия и налоги это математика, а не философия.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 16 лип, 2023 15:25, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 15:00
Сибарит
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Даже анекдот про резиновую бабу с ИИ, которая не дала, уже воплотили в жизнь
Следующий шаг - резиновая теща, которая приходит будит утром в воскресенье, и рассказывает что вы не достаточно цените резиновую женщину.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 15:19
Shaman написав: antey1969 написав: Shaman написав:
оцінка нормальна - умовна. на мінімальній зп з голоду не помреш, але дохід має давати можливість взяти іпотеку. з німецькими цінами - це має бути по 4-5 кєвро на руки на людину - в принципі при нормальній спеціальності це не є космос.
з приводу програють в конкурсі - мої знайомі живуть - там власники зацікавлені, бо за те, що здають українцям, окрім доплати мають ще якийсь податкові пільги. тому чому наші програють? що не так?
ще раз питання - курси скінчились - ти маєш виходити на роботу? а якщо взагалі не здав мову? що в Німеччині з тими, хто не виходить на роботу? зменшують/припиняють допомогу?
4-5 евро в месяц не не так уж много немцев получают, менее 20%.
Но у них в половине случаев еще и жена на миниджобе.
Не сдал язык - повторный курс. На третий раз - хз, не было еще таких случаев.
По 24 параграфу пока платят всем, даже если после языковых курсов не нашел еще работы, до конца года выплаты у всех утверждены.
По работе.
К примеру найти работу водителем - легко, но надо наши права сначала обменять на немецкие. Досдать первую помощь и что-то там еще. Стоимость обмена порядка 200-300 евро.
Первое правило по поиску работы в Германии - не идти туда, куда не идут сами немцы.
взагалі-то я мав на увазі, що працюють й чоловік, й жінка - чи це в мене американський стереотип?
якщо 5 кєвро - висока зп - а як вони тоді житло купують? а що на пенсії роблять ті, в кого немає власного житла? в США кажуть надають соціальні квартири.
а йти туди, де навіть німцям важко влаштуватися? тут варіантів немає - треба йти туди, де беруть. чи вже колективна думка гілки змінилася?
Так я же с вами не спорю.
Нужна информация? - я ее дал.
У вас собственный взгляд на вещи - да без проблем.
Жилье у немцев и так есть. Желающих вложиться в кавалирки среди них не так много. Есть другие, более эффективные методы приумножить свой капитал без гемора с недвижимостью.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 15:28
antey1969 написав: Shaman написав: antey1969 написав:
4-5 евро в месяц не не так уж много немцев получают, менее 20%.
Но у них в половине случаев еще и жена на миниджобе.
Не сдал язык - повторный курс. На третий раз - хз, не было еще таких случаев.
По 24 параграфу пока платят всем, даже если после языковых курсов не нашел еще работы, до конца года выплаты у всех утверждены.
По работе.
К примеру найти работу водителем - легко, но надо наши права сначала обменять на немецкие. Досдать первую помощь и что-то там еще. Стоимость обмена порядка 200-300 евро.
Первое правило по поиску работы в Германии - не идти туда, куда не идут сами немцы.
взагалі-то я мав на увазі, що працюють й чоловік, й жінка - чи це в мене американський стереотип?
якщо 5 кєвро - висока зп - а як вони тоді житло купують? а що на пенсії роблять ті, в кого немає власного житла? в США кажуть надають соціальні квартири.
а йти туди, де навіть німцям важко влаштуватися? тут варіантів немає - треба йти туди, де беруть. чи вже колективна думка гілки змінилася?
Так я же с вами не спорю.
Нужна информация? - я ее дал.
У вас собственный взгляд на вещи - да без проблем.
Жилье у немцев и так есть. Желающих вложиться в кавалирки среди них не так много. Есть другие, более эффективные методы приумножить свой капитал без гемора с недвижимостью.
я ж не сперечаюсь, я ж питаю. якщо де працювати - то така справа. не я ж пропонував, що починаєш з того, що можеш, а потім зростаєш та шукаєш щось краще.
а якщо нема житла? треба купувати - а для цього потрібен високій дохід. й чого тоді така висока ціна, якщо нема великого попиту на квартири?
а все-таки на пенсії й немає свого житла - що пропонує держава?
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Додано: Нед 16 лип, 2023 15:45
BIGor написав: flyman написав:
це все міняє, тільки вічної халяви не буде, потім прийдеться відпрацьовувати, і виявиться, що і кумівство є, і корупція, і що на квартиру як в Ірпені хіба в іпотеку, яку виплачувати до пенсії, і що інтеграція з аборигенами можлива в другому-третьому поколінні
І скільки Ви прожили за кордоном щоб стверджувати такі побрехеньки?
А то виглядає, що зовсім устриць не їли, але кажете які на смак.
довше чим Бігор
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Додано: Нед 16 лип, 2023 16:02
Shaman написав: Gastarbaiter написав: vitaliiangel написав:
Бухгалтеров, экономистов, маркетологов заменят комп. программы.
Вы себе даже не представляете, насколько это нереально. Я искренне хочу посмотреть на этот ИИ, который сможет разобраться в бухгалтерском кейсе или составить нормальный бюджет.
це ви не представляєте наскільки це реально. більшість бухгалтерів та економістів або вносять документи, або заповнюють стандартизовані таблиці. якщо це правильно стандартизовано в програмі, то вони не потрібні. в Приваті стверджують, що на весь у банк у них в бухгалтерії - менше 10 людей.
а складні кейси на це є головний бухгалтер та пара його замів. а для бюджету - фіндір та пара аналітиків - й все. тобто правильно читайте повідомлення - рядових економістів та бухгалтерів замінять правильно налаштовані програми. й взагалі коли кажуть про автоматизацію - маються на увазі в першу чергу рядові посади.
впровадити такі програми - це дорого й не так легко. але ми рухаємося цим шляхом, й колись його подужаємо.
В банках бухгалтерів дійсно стало дуже небагато, не тільки в Приваті. Але це тому, що:
- є багато спеціалістів з обліку, що формально не є бухгалтерами, але можуть коректно все налаштувати
- добре працює ефект масштабу
- доступні капіталовкладення в софт і інтеграцію
Тому й вистачає умовно десятка бухгалтерів (в деяких банках менше) на організацію в тисячі співробітників
Для підприємств поменше і інших галузей пропорція не діятиме
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