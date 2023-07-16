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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 957958959960
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 16:06

Re: Еміграція, заробітчанство

Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Когда безработных будет 80% и у них дома будут плакать голодные дети, посмотрим, какой вопрос они зададут.

дивиться, ми говоримо про різні речі. коли нема що їсти, то одна справа. але базовий дохід буде забезпечувати й їжею, й першочерговими потребами. й це вже зараз існує - фудстемпи та таке інше. буде як в СРСР - простенько, але достатньо. в СРСР ніхто не хапався за вили, ні? а от хочеш собі мерс чи теслу - тоді треба повкалувати, але не просто повкалувати, а ще навчитися це робити, бо це вже стане складно.

тому такої апокаліптичної картинки не буде - я бачу інші виклики, а так з голоду ніхто не помре.


срср не хапалися за вили, бо тоталітарна держава з потужним репресивним апаратом, що швидко може залучити війська і жорстко подавити будь-який протест (що й було зроблено в певних випадках, напр в Новочеркаську). Ну і за роки селекціонували рабське суспільство.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 16:20

Re: Еміграція, заробітчанство

  vitaliiangel написав:природа ошибок что в программах что в расчетах на калькуляторе одинаковая. Странно что вы их противопоставляете. Типа если вернемся к счётам, ошибок не будет.

Я их не противопоставляю. Ошибки были, есть и будут. Я отмечаю трудности при признании и исправлении ошибок.
Человека с калькулятором можно ткнуть в ошибку носом, и он ее исправит. Он, по крайней мере, знает, как считать.
А когда весь расчет возложен на компьютер, а нам общаться приходится с клерком, который молится на этот компьютер как на Бога, а сам не имеет ни малейшего понятия в предметной области и не в состоянии проверить расчет вручную, мы упираемся в глухую стену.
  vitaliiangel написав:Математику нельзя трактовать двояко. Бухгалтерия и налоги это математика, а не философия.

Вы еще юриспруденцию математикой обзовите :)
  Shaman написав:в мене вже зараз є знайомі - картки по мінімуму, поповнення телефону раз на рік, й то в іншому місті - й таке інше. тестують, як хакнути систему

на мою думку, що якщо тобою зацікавляться, то візьмуть під ковпак по-старому - не звертає уваги. з одного боку цифрових слідів ми залишаємо достатньо. з іншого боку все це ув'язати - насправді складно, тому це роблять більше в кино

Я сейчас не про это.
Проблема полного отсутствия приватности в современном мире существует, но я с этим уже почти смирился :)
Проблема потери компетентности человеком, который слишком полагается на технику, гораздо острее. Не обретая опыт в стандартных ситуациях, мы теряем возможность разрулить нестандартные.
А если еще учесть, что во всем мире многие "достижения прогресса" имеют явно показушный характер и дают нам пустые надежды, становится совсем грустно.

В том же упоминавшемся амазоне, при всей его автоматизации, осталось очень много ручного труда. Погрузку посылок в фуру автоматизировать не получается, даже не получается расфасовать на поддоны, как это делают с однотипным товаром. Грузят коробки навалом вручную. Рано человека списывать со счетов - мы еще побарахтаемся :)
Сибарит
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