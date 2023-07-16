vitaliiangel написав:
природа ошибок что в программах что в расчетах на калькуляторе одинаковая. Странно что вы их противопоставляете. Типа если вернемся к счётам, ошибок не будет.
Я их не противопоставляю. Ошибки были, есть и будут. Я отмечаю трудности при признании и исправлении ошибок.
Человека с калькулятором можно ткнуть в ошибку носом, и он ее исправит. Он, по крайней мере, знает, как считать.
А когда весь расчет возложен на компьютер, а нам общаться приходится с клерком, который молится на этот компьютер как на Бога, а сам не имеет ни малейшего понятия в предметной области и не в состоянии проверить расчет вручную, мы упираемся в глухую стену.
vitaliiangel написав:
Математику нельзя трактовать двояко. Бухгалтерия и налоги это математика, а не философия.
Вы еще юриспруденцию математикой обзовите
Shaman написав:
в мене вже зараз є знайомі - картки по мінімуму, поповнення телефону раз на рік, й то в іншому місті - й таке інше. тестують, як хакнути систему
на мою думку, що якщо тобою зацікавляться, то візьмуть під ковпак по-старому - не звертає уваги. з одного боку цифрових слідів ми залишаємо достатньо. з іншого боку все це ув'язати - насправді складно, тому це роблять більше в кино
Я сейчас не про это.
Проблема полного отсутствия приватности в современном мире существует, но я с этим уже почти смирился
Проблема потери компетентности человеком, который слишком полагается на технику, гораздо острее. Не обретая опыт в стандартных ситуациях, мы теряем возможность разрулить нестандартные.
А если еще учесть, что во всем мире многие "достижения прогресса" имеют явно показушный характер и дают нам пустые надежды, становится совсем грустно.
В том же упоминавшемся амазоне, при всей его автоматизации, осталось очень много ручного труда. Погрузку посылок в фуру автоматизировать не получается, даже не получается расфасовать на поддоны, как это делают с однотипным товаром. Грузят коробки навалом вручную. Рано человека списывать со счетов - мы еще побарахтаемся