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#<1 ... 957958959960 Додано: Нед 16 лип, 2023 16:06 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: ЛАД написав: ...

Когда безработных будет 80% и у них дома будут плакать голодные дети, посмотрим, какой вопрос они зададут. ...Когда безработных будет 80% и у них дома будут плакать голодные дети, посмотрим, какой вопрос они зададут.

дивиться, ми говоримо про різні речі. коли нема що їсти, то одна справа. але базовий дохід буде забезпечувати й їжею, й першочерговими потребами. й це вже зараз існує - фудстемпи та таке інше. буде як в СРСР - простенько, але достатньо. в СРСР ніхто не хапався за вили, ні? а от хочеш собі мерс чи теслу - тоді треба повкалувати, але не просто повкалувати, а ще навчитися це робити, бо це вже стане складно.



тому такої апокаліптичної картинки не буде - я бачу інші виклики, а так з голоду ніхто не помре. дивиться, ми говоримо про різні речі. коли нема що їсти, то одна справа. але базовий дохід буде забезпечувати й їжею, й першочерговими потребами. й це вже зараз існує - фудстемпи та таке інше. буде як в СРСР - простенько, але достатньо. в СРСР ніхто не хапався за вили, ні? а от хочеш собі мерс чи теслу - тоді треба повкалувати, але не просто повкалувати, а ще навчитися це робити, бо це вже стане складно.тому такої апокаліптичної картинки не буде - я бачу інші виклики, а так з голоду ніхто не помре.



срср не хапалися за вили, бо тоталітарна держава з потужним репресивним апаратом, що швидко може залучити війська і жорстко подавити будь-який протест (що й було зроблено в певних випадках, напр в Новочеркаську). Ну і за роки селекціонували рабське суспільство. срср не хапалися за вили, бо тоталітарна держава з потужним репресивним апаратом, що швидко може залучити війська і жорстко подавити будь-який протест (що й було зроблено в певних випадках, напр в Новочеркаську). Ну і за роки селекціонували рабське суспільство. Faceless

Модератор Повідомлень: 33424 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7787 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 16:20 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: природа ошибок что в программах что в расчетах на калькуляторе одинаковая. Странно что вы их противопоставляете. Типа если вернемся к счётам, ошибок не будет. природа ошибок что в программах что в расчетах на калькуляторе одинаковая. Странно что вы их противопоставляете. Типа если вернемся к счётам, ошибок не будет.

Я их не противопоставляю. Ошибки были, есть и будут. Я отмечаю трудности при признании и исправлении ошибок.

Человека с калькулятором можно ткнуть в ошибку носом, и он ее исправит. Он, по крайней мере, знает, как считать.

А когда весь расчет возложен на компьютер, а нам общаться приходится с клерком, который молится на этот компьютер как на Бога, а сам не имеет ни малейшего понятия в предметной области и не в состоянии проверить расчет вручную, мы упираемся в глухую стену.

vitaliiangel написав: Математику нельзя трактовать двояко. Бухгалтерия и налоги это математика, а не философия. Математику нельзя трактовать двояко. Бухгалтерия и налоги это математика, а не философия.

Вы еще юриспруденцию математикой обзовите

Shaman написав: в мене вже зараз є знайомі - картки по мінімуму, поповнення телефону раз на рік, й то в іншому місті - й таке інше. тестують, як хакнути систему



на мою думку, що якщо тобою зацікавляться, то візьмуть під ковпак по-старому - не звертає уваги. з одного боку цифрових слідів ми залишаємо достатньо. з іншого боку все це ув'язати - насправді складно, тому це роблять більше в кино в мене вже зараз є знайомі - картки по мінімуму, поповнення телефону раз на рік, й то в іншому місті - й таке інше. тестують, як хакнути системуна мою думку, що якщо тобою зацікавляться, то візьмуть під ковпак по-старому - не звертає уваги. з одного боку цифрових слідів ми залишаємо достатньо. з іншого боку все це ув'язати - насправді складно, тому це роблять більше в кино

Я сейчас не про это.

Проблема полного отсутствия приватности в современном мире существует, но я с этим уже почти смирился

Проблема потери компетентности человеком, который слишком полагается на технику, гораздо острее. Не обретая опыт в стандартных ситуациях, мы теряем возможность разрулить нестандартные.

А если еще учесть, что во всем мире многие "достижения прогресса" имеют явно показушный характер и дают нам пустые надежды, становится совсем грустно.



В том же упоминавшемся амазоне, при всей его автоматизации, осталось очень много ручного труда. Погрузку посылок в фуру автоматизировать не получается, даже не получается расфасовать на поддоны, как это делают с однотипным товаром. Грузят коробки навалом вручную. Рано человека списывать со счетов - мы еще побарахтаемся Я их не противопоставляю. Ошибки были, есть и будут. Я отмечаю трудности при признании и исправлении ошибок.Человека с калькулятором можно ткнуть в ошибку носом, и он ее исправит. Он, по крайней мере, знает, как считать.А когда весь расчет возложен на компьютер, а нам общаться приходится с клерком, который молится на этот компьютер как на Бога, а сам не имеет ни малейшего понятия в предметной области и не в состоянии проверить расчет вручную, мы упираемся в глухую стену.Вы еще юриспруденцию математикой обзовитеЯ сейчас не про это.Проблема полного отсутствия приватности в современном мире существует, но я с этим уже почти смирилсяПроблема потери компетентности человеком, который слишком полагается на технику, гораздо острее. Не обретая опыт в стандартных ситуациях, мы теряем возможность разрулить нестандартные.А если еще учесть, что во всем мире многие "достижения прогресса" имеют явно показушный характер и дают нам пустые надежды, становится совсем грустно.В том же упоминавшемся амазоне, при всей его автоматизации, осталось очень много ручного труда. Погрузку посылок в фуру автоматизировать не получается, даже не получается расфасовать на поддоны, как это делают с однотипным товаром. Грузят коробки навалом вручную. Рано человека списывать со счетов - мы еще побарахтаемся Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7021 З нами з: 02.09.15 Подякував: 5951 раз. Подякували: 19313 раз. Профіль 97 52 33 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 957958959960 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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