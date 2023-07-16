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#<1 ... 958959960961> Додано: Нед 16 лип, 2023 16:06 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: ЛАД написав: ...

Когда безработных будет 80% и у них дома будут плакать голодные дети, посмотрим, какой вопрос они зададут. ...Когда безработных будет 80% и у них дома будут плакать голодные дети, посмотрим, какой вопрос они зададут.

дивиться, ми говоримо про різні речі. коли нема що їсти, то одна справа. але базовий дохід буде забезпечувати й їжею, й першочерговими потребами. й це вже зараз існує - фудстемпи та таке інше. буде як в СРСР - простенько, але достатньо. в СРСР ніхто не хапався за вили, ні? а от хочеш собі мерс чи теслу - тоді треба повкалувати, але не просто повкалувати, а ще навчитися це робити, бо це вже стане складно.



тому такої апокаліптичної картинки не буде - я бачу інші виклики, а так з голоду ніхто не помре. дивиться, ми говоримо про різні речі. коли нема що їсти, то одна справа. але базовий дохід буде забезпечувати й їжею, й першочерговими потребами. й це вже зараз існує - фудстемпи та таке інше. буде як в СРСР - простенько, але достатньо. в СРСР ніхто не хапався за вили, ні? а от хочеш собі мерс чи теслу - тоді треба повкалувати, але не просто повкалувати, а ще навчитися це робити, бо це вже стане складно.тому такої апокаліптичної картинки не буде - я бачу інші виклики, а так з голоду ніхто не помре.



срср не хапалися за вили, бо тоталітарна держава з потужним репресивним апаратом, що швидко може залучити війська і жорстко подавити будь-який протест (що й було зроблено в певних випадках, напр в Новочеркаську). Ну і за роки селекціонували рабське суспільство. срср не хапалися за вили, бо тоталітарна держава з потужним репресивним апаратом, що швидко може залучити війська і жорстко подавити будь-який протест (що й було зроблено в певних випадках, напр в Новочеркаську). Ну і за роки селекціонували рабське суспільство. Faceless

Модератор Повідомлень: 33426 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7787 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 16:20 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: природа ошибок что в программах что в расчетах на калькуляторе одинаковая. Странно что вы их противопоставляете. Типа если вернемся к счётам, ошибок не будет. природа ошибок что в программах что в расчетах на калькуляторе одинаковая. Странно что вы их противопоставляете. Типа если вернемся к счётам, ошибок не будет.

Я их не противопоставляю. Ошибки были, есть и будут. Я отмечаю трудности при признании и исправлении ошибок.

Человека с калькулятором можно ткнуть в ошибку носом, и он ее исправит. Он, по крайней мере, знает, как считать.

А когда весь расчет возложен на компьютер, а нам общаться приходится с клерком, который молится на этот компьютер как на Бога, а сам не имеет ни малейшего понятия в предметной области и не в состоянии проверить расчет вручную, мы упираемся в глухую стену.

vitaliiangel написав: Математику нельзя трактовать двояко. Бухгалтерия и налоги это математика, а не философия. Математику нельзя трактовать двояко. Бухгалтерия и налоги это математика, а не философия.

Вы еще юриспруденцию математикой обзовите

Shaman написав: в мене вже зараз є знайомі - картки по мінімуму, поповнення телефону раз на рік, й то в іншому місті - й таке інше. тестують, як хакнути систему



на мою думку, що якщо тобою зацікавляться, то візьмуть під ковпак по-старому - не звертає уваги. з одного боку цифрових слідів ми залишаємо достатньо. з іншого боку все це ув'язати - насправді складно, тому це роблять більше в кино в мене вже зараз є знайомі - картки по мінімуму, поповнення телефону раз на рік, й то в іншому місті - й таке інше. тестують, як хакнути системуна мою думку, що якщо тобою зацікавляться, то візьмуть під ковпак по-старому - не звертає уваги. з одного боку цифрових слідів ми залишаємо достатньо. з іншого боку все це ув'язати - насправді складно, тому це роблять більше в кино

Я сейчас не про это.

Проблема полного отсутствия приватности в современном мире существует, но я с этим уже почти смирился

Проблема потери компетентности человеком, который слишком полагается на технику, гораздо острее. Не обретая опыт в стандартных ситуациях, мы теряем возможность разрулить нестандартные.

А если еще учесть, что во всем мире многие "достижения прогресса" имеют явно показушный характер и дают нам пустые надежды, становится совсем грустно.



В том же упоминавшемся амазоне, при всей его автоматизации, осталось очень много ручного труда. Погрузку посылок в фуру автоматизировать не получается, даже не получается расфасовать на поддоны, как это делают с однотипным товаром. Грузят коробки навалом вручную. Рано человека списывать со счетов - мы еще побарахтаемся Я их не противопоставляю. Ошибки были, есть и будут. Я отмечаю трудности при признании и исправлении ошибок.Человека с калькулятором можно ткнуть в ошибку носом, и он ее исправит. Он, по крайней мере, знает, как считать.А когда весь расчет возложен на компьютер, а нам общаться приходится с клерком, который молится на этот компьютер как на Бога, а сам не имеет ни малейшего понятия в предметной области и не в состоянии проверить расчет вручную, мы упираемся в глухую стену.Вы еще юриспруденцию математикой обзовитеЯ сейчас не про это.Проблема полного отсутствия приватности в современном мире существует, но я с этим уже почти смирилсяПроблема потери компетентности человеком, который слишком полагается на технику, гораздо острее. Не обретая опыт в стандартных ситуациях, мы теряем возможность разрулить нестандартные.А если еще учесть, что во всем мире многие "достижения прогресса" имеют явно показушный характер и дают нам пустые надежды, становится совсем грустно.В том же упоминавшемся амазоне, при всей его автоматизации, осталось очень много ручного труда. Погрузку посылок в фуру автоматизировать не получается, даже не получается расфасовать на поддоны, как это делают с однотипным товаром. Грузят коробки навалом вручную. Рано человека списывать со счетов - мы еще побарахтаемся Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7022 З нами з: 02.09.15 Подякував: 5951 раз. Подякували: 19314 раз. Профіль 97 52 33 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 16:37 Сибарит написав: А когда весь расчет возложен на компьютер, а нам общаться приходится с клерком, который молится на этот компьютер как на Бога, а сам не имеет ни малейшего понятия в предметной области и не в состоянии проверить расчет вручную, мы упираемся в глухую стену. А когда весь расчет возложен на компьютер, а нам общаться приходится с клерком, который молится на этот компьютер как на Бога, а сам не имеет ни малейшего понятия в предметной области и не в состоянии проверить расчет вручную, мы упираемся в глухую стену. может проблема в клерке, а не в программах? так я и предлагаю поскорее их заменить на автоматизацию. Сибарит написав: Человека с калькулятором можно ткнуть в ошибку носом, и он ее исправит. Он, по крайней мере, знает, как считать. Человека с калькулятором можно ткнуть в ошибку носом, и он ее исправит. Он, по крайней мере, знает, как считать. возращаемся к калькуляторам, или что вы предлагаете? может проблема в клерке, а не в программах? так я и предлагаю поскорее их заменить на автоматизацию.возращаемся к калькуляторам, или что вы предлагаете? vitaliiangel

Повідомлень: 18378 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 16:52 flyman написав: BIGor написав: flyman написав: це все міняє, тільки вічної халяви не буде, потім прийдеться відпрацьовувати, і виявиться, що і кумівство є, і корупція, і що на квартиру як в Ірпені хіба в іпотеку, яку виплачувати до пенсії, і що інтеграція з аборигенами можлива в другому-третьому поколінні це все міняє, тільки вічної халяви не буде, потім прийдеться відпрацьовувати, і виявиться, що і кумівство є, і корупція, і що на квартиру як в Ірпені хіба в іпотеку, яку виплачувати до пенсії, і що інтеграція з аборигенами можлива в другому-третьому поколінні

І скільки Ви прожили за кордоном щоб стверджувати такі побрехеньки?

А то виглядає, що зовсім устриць не їли, але кажете які на смак. І скільки Ви прожили за кордоном щоб стверджувати такі побрехеньки?А то виглядає, що зовсім устриць не їли, але кажете які на смак.

довше чим Бігор довше чим Бігор

Якщо Вам не вдалося досягнути успіху - це не означає що інші такі ж самі. Якщо Вам не вдалося досягнути успіху - це не означає що інші такі ж самі. BIGor

Повідомлень: 7901 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1196 раз. Подякували: 1619 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 16:58 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: или что вы предлагаете? или что вы предлагаете?

Предлагаю оставить надежду на то, что что-то будет думать вместо нас. Предлагаю оставить надежду на то, что что-то будет думать вместо нас. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7022 З нами з: 02.09.15 Подякував: 5951 раз. Подякували: 19314 раз. Профіль 97 52 33 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 16:59 BIGor написав: Якщо Вам не вдалося досягнути успіху - це не означає що інші такі ж самі. Якщо Вам не вдалося досягнути успіху - це не означає що інші такі ж самі.

успіх - виїхати як Бігор з України в Польщу по інвалідності успіх - виїхати як Бігор з України в Польщу по інвалідності flyman

Повідомлень: 31942 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1518 раз. Подякували: 2675 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 17:05 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: То есть, они не врут?

1. Они не могут дать эти гарантии. Такие гарантии может дать вступление в НАТО, но НАТО ссыт. Тут уже не очень понятно, в случае нападения рашки на одну из стран, кто с ней будет воевать? Столтенберг от одной мысли обделывается.

2. Как Вы это себе видите? Полстраны в руинах. Работать тоже вопрос кому?

Половина трудоспособного населения в забугорье, огромная часть - на фронте.

Сколько вернется с войны - можно сказать только после победы, а когда она будет и какой ценой будет достигнута - никто не знает. То есть, они не врут?1. Они не могут дать эти гарантии. Такие гарантии может дать вступление в НАТО, но НАТО ссыт. Тут уже не очень понятно, в случае нападения рашки на одну из стран, кто с ней будет воевать? Столтенберг от одной мысли обделывается.2. Как Вы это себе видите? Полстраны в руинах. Работать тоже вопрос кому?Половина трудоспособного населения в забугорье, огромная часть - на фронте.Сколько вернется с войны - можно сказать только после победы, а когда она будет и какой ценой будет достигнута - никто не знает.



Без цих 2 умов майбутнього в країни нема і перемога буде Піровою.

По першому питанню ще хоч частково відповідь дає "план миру Зеленського"

а от по 2 питанню взагалі жодних рухів для отримання Кувейтського варіанту (30 років репарацій від Іраку):

навіть банально в США і Європі не почали судитися щоб нам віддали заморожені активи центробанку РФ. Не виводять діаспору на пікети аля "жовті жилети". Не створили "фонд відбудови України", не організували колективного позову від постржадалих від війни до РФ... Без цих 2 умов майбутнього в країни нема і перемога буде Піровою.По першому питанню ще хоч частково відповідь дає "план миру Зеленського"а от по 2 питанню взагалі жодних рухів для отримання Кувейтського варіанту (30 років репарацій від Іраку):навіть банально в США і Європі не почали судитися щоб нам віддали заморожені активи центробанку РФ. Не виводять діаспору на пікети аля "жовті жилети". Не створили "фонд відбудови України", не організували колективного позову від постржадалих від війни до РФ...



Так сначала надо "победить" рашу.

Вы можете себе представить такую "победу"?

Что это?

Выдавили за границы 91г?

А что потом? Рашка фигачит раз в 2 недели ракетами...или даже минометом по территории Украины, пусть даже в "чистое поле". Но формально - это война и боевые действия. НАТО будет этим мотивировать отказ для вступлениЯ Украины.

Пока не закончится ПОЛНОСТЬЮ, пройдя все этапы, включая официальное признание международными институциями, пункты 1 и 2 нереальны.

Можно "обещать", но что обещать, если этого реально не достичь?

Для справки, между ращей и Японией до сих пор "война", так как не подписано мирное соглашение и есть спорные территории. Так сначала надо "победить" рашу.Вы можете себе представить такую "победу"?Что это?Выдавили за границы 91г?А что потом? Рашка фигачит раз в 2 недели ракетами...или даже минометом по территории Украины, пусть даже в "чистое поле". Но формально - это война и боевые действия. НАТО будет этим мотивировать отказ для вступлениЯ Украины.Пока не закончится ПОЛНОСТЬЮ, пройдя все этапы, включая официальное признание международными институциями, пункты 1 и 2 нереальны.Можно "обещать", но что обещать, если этого реально не достичь?Для справки, между ращей и Японией до сих пор "война", так как не подписано мирное соглашение и есть спорные территории. rjkz

Повідомлень: 15025 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7798 раз. Подякували: 4767 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 17:12 Сибарит написав: vitaliiangel написав: или что вы предлагаете? или что вы предлагаете?

Предлагаю оставить надежду на то, что что-то будет думать вместо нас. Предлагаю оставить надежду на то, что что-то будет думать вместо нас.

если думать о всякой ерунде, когда думать о Великом? если думать о всякой ерунде, когда думать о Великом? vitaliiangel

Повідомлень: 18378 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 17:14 rjkz написав: .........

Для справки, между ращей и Японией до сих пор "война", так как не подписано мирное соглашение и есть спорные территории. .........Для справки, между ращей и Японией до сих пор "война", так как не подписано мирное соглашение и есть спорные территории.

Об этом сегодня вспоминают разве что дипломаты.

Ну и изредка политики, когда выгодно. Об этом сегодня вспоминают разве что дипломаты.Ну и изредка политики, когда выгодно. ЛАД 2 Повідомлень: 25155 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5072 раз. Подякували: 4724 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 17:18 Shaman написав: vitaliiangel написав: ЛАД написав: ".



Связка есть.

Но Вы знаете, мне кажется, что хороший специалист найдёт себе работу быстрее, чем восстановится разорившийся предприниматель (о таком варианте тоже ведь не надо забывать). ".Связка есть.Но Вы знаете, мне кажется, что хороший специалист найдёт себе работу быстрее, чем восстановится разорившийся предприниматель (о таком варианте тоже ведь не надо забывать).

что мешает "разорившемуся предпринимателю" стать снова наёмным и найти себе работу быстрее, чем "хороший специалист" из вашего кейса? вы так говорите, как будто это разные планеты. А вот хорошему специалисту стать предпринимателем могут мешать его внутренние установки работы на дядю. Когда надо переложить на кого то ответственность за модель бизнеса: "мы люди маленькие, что нам велено, то и делаем" что мешает "разорившемуся предпринимателю" стать снова наёмным и найти себе работу быстрее, чем "хороший специалист" из вашего кейса? вы так говорите, как будто это разные планеты. А вот хорошему специалисту стать предпринимателем могут мешать его внутренние установки работы на дядю. Когда надо переложить на кого то ответственность за модель бизнеса: "мы люди маленькие, что нам велено, то и делаем"

ви чомусь не дзеркалите ситуацію - коли людина попрацювала на вільних хлібах, їй дуже важка знову повернутися на роботу - це ж те ж є. а гарному спеціалісту ніякі установки не помішають працювати на фрилансі. я б працював на фрилансі - ринку послуг немає.



й розділить - в самозайнятих людей ніякої моделі бізнесу немає - хіба що модель, скільки роботодавців мати. але це теж двояке - няні буде важко працювати в декількох місцях. в нас ринок аутсорсу ще розвивається, тому є нюанси. але так, погоджусь з вами - сфера фрилансу розширюється - але в найближчі часи буде, й те, й те - й найманих працівників буде більше.



головне, як ви кажете - не зациклюватися на чомусь одному, щоб внутрішні бар'єри не заважали заробляти гроші



а бізнес - це гроші та організаторські здібності. ви чомусь не дзеркалите ситуацію -- це ж те ж є. а гарному спеціалісту ніякі установки не помішають працювати на фрилансі. я б працював на фрилансі - ринку послуг немає.й розділить - в самозайнятих людей ніякої моделі бізнесу немає - хіба що модель, скільки роботодавців мати. але це теж двояке - няні буде важко працювати в декількох місцях. в нас ринок аутсорсу ще розвивається, тому є нюанси. але так, погоджусь з вами - сфера фрилансу розширюється - але в найближчі часи буде, й те, й те - й найманих працівників буде більше.головне, як ви кажете - не зациклюватися на чомусь одному, щоб внутрішні бар'єри не заважали заробляти грошіа бізнес - це гроші та організаторські здібності.



Много чего можно НЕ делать, имея барьеры в голове.

Я сейчас опять "работаю на дядю".

Практически любой эмигрант из числа предпринимателей на первое (а порой на оставшееся ) время становится наемным работником пока не обрастет нетворкингом, адаптируется, и разберется в новой системе координат на новом месте. Много чего можно НЕ делать, имея барьеры в голове.Я сейчас опять "работаю на дядю".Практически любой эмигрант из числа предпринимателей на первое (а порой на оставшееся ) время становится наемным работником пока не обрастет нетворкингом, адаптируется, и разберется в новой системе координат на новом месте. rjkz

Повідомлень: 15025 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7798 раз. Подякували: 4767 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 958959960961> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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