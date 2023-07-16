Ага, буде один аутсор-бухгалтер, який раз в квартал за кілька днів буде рішати проблеми, які не зміг рішити софт...
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Додано: Нед 16 лип, 2023 17:23
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 16 лип, 2023 17:48
Re: Еміграція, заробітчанство
Дошла свежая информация, что народ призывного пола и возраста нелегально сочится через границу с Молдовой. Проводники местные, прайс озвучивать не буду. Поток идет такой, что погранцы всерьез озаботились копанием рвов и дополнительными заграждениями с колючей проволокой.
Додано: Нед 16 лип, 2023 17:55
Конечно. Я скорее имел в виду не аутсорс, а удаленку. Хотя оплата работы по грантам в известном смысле можно считать аутсорсом.
Но теоретики не пример. Экспериментаторов на порядки больше, для них удаленка невозможна.
Кстати, сейчас научным работникам, уехавшим из локации НИИ (в другой город или за границу - неважно), зарплата не платится. Преподавателям вузов удаленное чтение лекций оплачивается, уехавшему вспомогательному персоналу (лаборантам и т.п.) - нет.
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