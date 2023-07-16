RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 958959960961
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 17:23

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Для підприємств поменше і інших галузей пропорція не діятиме

Ага, буде один аутсор-бухгалтер, який раз в квартал за кілька днів буде рішати проблеми, які не зміг рішити софт...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 976
З нами з: 29.07.22
Подякував: 111 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 17:48

Re: Еміграція, заробітчанство

Дошла свежая информация, что народ призывного пола и возраста нелегально сочится через границу с Молдовой. Проводники местные, прайс озвучивать не буду. Поток идет такой, что погранцы всерьез озаботились копанием рвов и дополнительными заграждениями с колючей проволокой.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11945
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1663 раз.
Подякували: 3562 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 17:55

  ЛАД написав:
  Starikan написав:
  Shaman написав:спробував уявити, як ви на аутсорсі проводите вдома дослідження
або ваш колега з фізтеху

Для теоретика - элементарно.
Мой покойный шеф еще до всех этих ваших интернетов работал исключительно дома по ночам, часов в 6-7 утра выходил погулять, потом ложился спать.

Но зарплату получал в институте.

Конечно. Я скорее имел в виду не аутсорс, а удаленку. Хотя оплата работы по грантам в известном смысле можно считать аутсорсом.

Но теоретики не пример. Экспериментаторов на порядки больше, для них удаленка невозможна.

Кстати, сейчас научным работникам, уехавшим из локации НИИ (в другой город или за границу - неважно), зарплата не платится. Преподавателям вузов удаленное чтение лекций оплачивается, уехавшему вспомогательному персоналу (лаборантам и т.п.) - нет.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19585
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2542 раз.
Подякували: 3106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 18:04

flyman а ти підорок свічку тримав?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7901
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1196 раз.
Подякували: 1619 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 958959960961
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8698)
16.07.2023 17:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.